Лунный календарь на ноябрь 2025: благоприятные и неблагоприятные дни

Tекст: Ольга Никитина

Зачем нужен лунный календарь

Влияние Луны на человека проявляется через изменение эмоционального фона, колебания уровня энергии и вариативность умственной активности. В одни периоды наблюдается прилив сил и ясность мыслей, в другие – преобладает апатия и рассеянность. Ноябрь 2025 года характеризуется довольно нестабильным лунным ритмом, включающим несколько резких переходов между фазами, что может вызывать повышенную эмоциональную чувствительность и обострение интуиции. Понимание этой динамики позволяет заблаговременно подготовиться к потенциально сложным периодам и максимально использовать удачные моменты.

Основные фазы Луны в ноябре 2025 года

Ключевые астрономические события месяца задают общий тон его энергетике. В ноябре 2025 года смена лунных фаз происходит в следующие даты:

Новолуние – 6 ноября. Момент зарождения новой Луны знаменует время для планирования, сбора информации и запуска внутренних процессов. Влияние этой фазы на человека выражается в снижении активности, потребности в уединении и переоценке целей.

Первая четверть – 13 ноября. Фаза растущей Луны, символизирующая накопление энергии и активное продвижение начатых дел. Это период высокой работоспособности и целеустремленности.

Полнолуние – 21 ноября. Пик лунного цикла, когда эмоциональный фон достигает своего максимума. Энергия человека в полнолуние может быть нестабильной, что требует осознанного управления эмоциями.

Последняя четверть – 28 ноября. Фаза убывающей Луны, идеально подходящая для завершения проектов, анализа проделанной работы и избавления от всего ненужного.

Учет этого графика при планировании месяца позволяет распределить нагрузку: активные действия назначать на период растущей Луны, а подведение итогов и рутинные задачи – на время убывающей.

Благоприятные дни ноября 2025 года по лунному календарю

Наиболее удачные периоды ноября 2025 приходятся на дни, когда Луна находится в знаках своей силы и формирует гармоничные аспекты.

Для начинаний и решений

Наиболее перспективными датами для старта важных проектов, подписания контрактов и кардинальных перемен считаются 7, 8, 14, 15, 16 и 22 ноября. В эти дни лунная энергия поддерживает инициативу и способствует успешному развитию событий.

Для встреч и переговоров

Периоды с 9 по 12 ноября и 17 по 19 ноября благоприятствуют продуктивному общению, заключению соглашений и налаживанию деловых связей.

Для творчества и вдохновения

Всплеск творческой энергии ожидается 10, 11, 18 и 19 ноября. Эти дни идеально подходят для генерации идей, художественной работы и публичных выступлений.

Советы астрологов на ноябрь 2025 года сводятся к рекомендации проявлять гибкость и быть внимательным к знакам судьбы, особенно вблизи полнолуния.

Лунный календарь на каждый день ноября 2025 года

Период убывающей Луны (1–5 ноября)

Энергия месяца начинает со спада, что благоприятствует завершению процессов, анализу и подготовке к новому циклу.

1 ноября: День подведения итогов, очищения физического и ментального пространства.

2 ноября: Благоприятна кропотливая работа с документами, проведение расчетов и стратегический анализ.

3 ноября: Хорошее время для того, чтобы закрыть старые дела и выполнить давно отложенные обязательства.

4 ноября: Отличный день для генеральной уборки, расхламления дома и избавления от всего ненужного.

5 ноября: Неблагоприятный период для общения; рекомендуется уединение и избегание конфликтных ситуаций.

Переходный период: Новолуние (6 ноября)

Момент перезагрузки, знаменующий окончание одного цикла и начало следующего.

6 ноября: День отдыха, медитации и формирования намерений. Активные действия не рекомендуются; лучше сосредоточиться на планировании.

Период растущей Луны (7–20 ноября)

Фаза накопления энергии, идеальная для старта проектов, внешней активности и реализации планов.

7 ноября: Энергичный день, подходящий для новых начинаний и закладки фундамента будущих дел.

8 ноября: Удачный период для финансовых операций, заключения договоров и инвестирования.

9 ноября: Благоприятный день для деловых встреч, переговоров и налаживания профессиональных связей.

10 ноября: День творчества, романтических знакомств и самовыражения.

11 ноября: Подходит для решения бытовых вопросов, мелкого ремонта и заботы о доме.

12 ноября: Хорошее время для коротких поездок, командировок и смены обстановки.

13 ноября (Первая четверть): Пик активности растущей Луны; день для решительных действий и реализации планов.

14 ноября: Сильный день для карьерного продвижения, публичных выступлений и демонстрации своих достижений.

15 ноября: Успех сопутствует делам, требующим настойчивости, дисциплины и целеустремленности.

16 ноября: Благоприятный период для командной работы, совместных проектов и общественных мероприятий.

17 ноября: День обучения, получения новой информации и участия в курсах или тренингах.

18 ноября: Творческий подъем, вдохновение; время для реализации художественных идей.

19 ноября: Удачный день для шопинга, небольших покупок и обновления гардероба.

20 ноября: Нестабильный день; рекомендуется избегать конфликтов и импульсивных решений.

Переходный период: Полнолуние (21 ноября)

Эмоциональный пик цикла, требующий осознанного управления энергией.

21 ноября: Эмоциональный максимум. Не рекомендуется принимать важные решения или выяснять отношения.

Период убывающей Луны (22–30 ноября)

Время для завершения начатого, анализа результатов и восстановления сил.

22 ноября: День для анализа произошедшего, переосмысления и выработки новых стратегий.

23 ноября: Подходит для решения семейных вопросов, общения с родными и домашних дел.

24 ноября: Благоприятна работа с информацией, написание отчетов и систематизация данных.

25 ноября: Хороший день для рутинной работы, которая не требует повышенной концентрации.

26 ноября: Сложный день для общения; лучше сосредоточиться на индивидуальных задачах.

27 ноября: Неблагоприятен для финансовых рисков, азартных игр и крупных трат.

28 ноября (Последняя четверть): Время завершать проекты, подводить итоги и отпускать отжившее свое.

29 ноября: День отдыха, спокойных дел и ментальной разгрузки.

30 ноября: Подведение итогов месяца, подготовка планов на декабрь.

Лунный календарь садовода и огородника на ноябрь 2025

Лунный посевной календарь на ноябрь 2025 рекомендует:

Лучшие дни для посева и посадки. Благоприятные посадочные дни для зимующих культур и работ в зимней теплице приходятся на 7, 8, 14, 15, 16 ноября (растущая Луна в плодородных знаках).

Для обрезки и обработки. Удаление лишних побегов, обработка от вредителей и болезней лучше всего пройдут 1, 2, 3, 4, 28, 29, 30 ноября (убывающая Луна).

Когда не стоит работать с землей. Неблагоприятными для любых посадок являются 5, 6, 20, 21, 26, 27 ноября. В эти дни растения особенно уязвимы.

Советы для дачников по лунным циклам рекомендуют в ноябре сосредоточиться на подзимних посевах, утеплении многолетников и планировании будущего сезона.

Лунный календарь красоты и здоровья на ноябрь 2025 года

Лунный календарь стрижек и косметических процедур на ноябрь 2025 выделяет следующие периоды:

Для стрижки волос. Чтобы волосы росли быстро и были крепкими, стрижку лучше запланировать на 7, 8, 14, 15, 16 ноября (растущая Луна).

Для ухода за кожей. Очищающие и детокс-процедуры будут наиболее эффективны 1, 2, 3, 4, 28, 29, 30 ноября (убывающая Луна).

Для отдыха и восстановления. Периоды новолуния (6 ноября) и дней после полнолуния (22-24 ноября) идеально подходят для ментального отдыха, практик глубокого расслабления и работы с эмоциональным состоянием.

Лунный календарь дел и финансов на ноябрь 2025 года

Планирование деловой и финансовой активности по лунному календарю помогает минимизировать риски.

Благоприятные периоды для сделок. Наиболее удачные дни для заключения договоров, инвестирования и крупных покупок – 8, 9, 14, 15, 22 ноября.

Неблагоприятные дни для финансовых рисков. Следует проявлять особую осторожность 5, 6, 20, 21, 26, 27 ноября. В эти даты высок риск ошибок, обмана и невыгодных вложений.

Планирование месяца. Растущая Луна (с 7 по 20 ноября) подходит для поиска новых источников дохода и активного продвижения, а убывающая (с 1 по 5 и с 22 по 30 ноября) – для аудита, составления отчетов и возврата долгов.

Прогноз на ноябрь 2025 по лунному календарю

Этот месяц насыщен динамичными и порой противоречивыми энергетическими влияниями. Краткий обзор выделяет благоприятный период на растущей Луне в середине месяца и напряженный – вблизи полнолуния 21 ноября.

Адаптировать личные планы под эти ритмы можно, выделяя для стратегических шагов окна с 7 по 16 ноября, а для анализа и отдыха – первую и последнюю недели месяца. Лунный прогноз на декабрь 2025 обещает более плавную энергетическую картину, что позволит уверенно реализовывать проекты, задуманные в ноябре, и подводить итоги года.