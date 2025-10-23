  • Новость часаПутин: Многодетные семьи должны стать нормой в России
    Как российские войска готовятся к штурму Херсона
    Захарова: Следующим пакетом санкций ЕС запретит перелетным птицам транзит над Россией
    СМИ сообщили о задержании главы Агентства по страхованию вкладов Мельникова
    Финляндия попросила Трампа разрешить Украине наносить удары «Томагавками» по России
    Путин заявил, что демографические проблемы нельзя решать за счет хаотичной миграции
    Матвиенко: Cемейная ипотека сегодня превращается в столичную ипотеку
    Юшков назвал последствия санкций США против Роснефти и «ЛУКОЙЛа»
    Эксперты объяснили «американские зигзаги» с отменой саммита в Будапеште
    Госдолг США достиг 38,02 трлн долларов
    Мнения
    Вадим Трухачёв Вадим Трухачёв «Своя игра» Орбана с Путиным и Трампом

    Премьер Венгрии Орбан имеет свои собственные планы и свою повестку на вероятную встречу Путина и Трампа в Будапеште. У него как яркого политика есть свои глобальные интересы. Однако превыше всего – положение венгров в Закарпатье и собственные выборы. И только потом идут газ, трения с ЕС, мигранты, Китай и Ближний Восток.

    0 комментариев
    Сергей Миркин Сергей Миркин Одесситам отправили гауляйтера, потому что Зеленский боится майдана

    Управление Одессой переходит под прямой контроль офиса Зеленского. Вероятно, это связано с тем, что именно в Одессе могут быть особенно масштабные акции протеста.

    0 комментариев
    Василий Авченко Василий Авченко Правый руль шатается, но не сдается

    Из японских портов одно за другим идут суда, которые едва успевают разгружать, а по трассе Владивосток – Хабаровск движется поток автовозов. Хватает и «самогонов». Правый руль живет, пусть его золотая эпоха и миновала.

    16 комментариев
    23 октября 2025, 16:35 • Справки

    Лунный календарь на ноябрь 2025: благоприятные и неблагоприятные дни

    @ Gabriele Hanke/imagebroker/Global Look Press

Tекст: Ольга Никитина
    @ Gabriele Hanke/imagebroker/Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    Лунный календарь на 2025 год служит подробным ориентиром в мире природных ритмов, а ноябрьский его отрезок обладает особой энергетикой. Этот инструмент не просто отображает смену лунных фаз, но и предоставляет возможность синхронизировать с ними повседневную деятельность. Многие отмечают, что учет лунных циклов помогает упорядочить жизнь, снизить уровень стресса и повысить эффективность начинаний.

    Зачем нужен лунный календарь

    Влияние Луны на человека проявляется через изменение эмоционального фона, колебания уровня энергии и вариативность умственной активности. В одни периоды наблюдается прилив сил и ясность мыслей, в другие – преобладает апатия и рассеянность. Ноябрь 2025 года характеризуется довольно нестабильным лунным ритмом, включающим несколько резких переходов между фазами, что может вызывать повышенную эмоциональную чувствительность и обострение интуиции. Понимание этой динамики позволяет заблаговременно подготовиться к потенциально сложным периодам и максимально использовать удачные моменты.

    Основные фазы Луны в ноябре 2025 года

    Ключевые астрономические события месяца задают общий тон его энергетике. В ноябре 2025 года смена лунных фаз происходит в следующие даты:

    • Новолуние – 6 ноября. Момент зарождения новой Луны знаменует время для планирования, сбора информации и запуска внутренних процессов. Влияние этой фазы на человека выражается в снижении активности, потребности в уединении и переоценке целей.

    • Первая четверть – 13 ноября. Фаза растущей Луны, символизирующая накопление энергии и активное продвижение начатых дел. Это период высокой работоспособности и целеустремленности.

    • Полнолуние – 21 ноября. Пик лунного цикла, когда эмоциональный фон достигает своего максимума. Энергия человека в полнолуние может быть нестабильной, что требует осознанного управления эмоциями.

    • Последняя четверть – 28 ноября. Фаза убывающей Луны, идеально подходящая для завершения проектов, анализа проделанной работы и избавления от всего ненужного.

    Учет этого графика при планировании месяца позволяет распределить нагрузку: активные действия назначать на период растущей Луны, а подведение итогов и рутинные задачи – на время убывающей.

    Благоприятные дни ноября 2025 года по лунному календарю

    Наиболее удачные периоды ноября 2025 приходятся на дни, когда Луна находится в знаках своей силы и формирует гармоничные аспекты.

    Для начинаний и решений

    Наиболее перспективными датами для старта важных проектов, подписания контрактов и кардинальных перемен считаются 7, 8, 14, 15, 16 и 22 ноября. В эти дни лунная энергия поддерживает инициативу и способствует успешному развитию событий.

    Для встреч и переговоров

    Периоды с 9 по 12 ноября и 17 по 19 ноября благоприятствуют продуктивному общению, заключению соглашений и налаживанию деловых связей.

    Для творчества и вдохновения

    Всплеск творческой энергии ожидается 10, 11, 18 и 19 ноября. Эти дни идеально подходят для генерации идей, художественной работы и публичных выступлений.

    Советы астрологов на ноябрь 2025 года сводятся к рекомендации проявлять гибкость и быть внимательным к знакам судьбы, особенно вблизи полнолуния.

    Лунный календарь на каждый день ноября 2025 года

    Период убывающей Луны (1–5 ноября)

    Энергия месяца начинает со спада, что благоприятствует завершению процессов, анализу и подготовке к новому циклу.

    • 1 ноября: День подведения итогов, очищения физического и ментального пространства.

    • 2 ноября: Благоприятна кропотливая работа с документами, проведение расчетов и стратегический анализ.

    • 3 ноября: Хорошее время для того, чтобы закрыть старые дела и выполнить давно отложенные обязательства.

    • 4 ноября: Отличный день для генеральной уборки, расхламления дома и избавления от всего ненужного.

    • 5 ноября: Неблагоприятный период для общения; рекомендуется уединение и избегание конфликтных ситуаций.

    Переходный период: Новолуние (6 ноября)

    Момент перезагрузки, знаменующий окончание одного цикла и начало следующего.

    • 6 ноября: День отдыха, медитации и формирования намерений. Активные действия не рекомендуются; лучше сосредоточиться на планировании.

    Период растущей Луны (7–20 ноября)

    Фаза накопления энергии, идеальная для старта проектов, внешней активности и реализации планов.

    • 7 ноября: Энергичный день, подходящий для новых начинаний и закладки фундамента будущих дел.

    • 8 ноября: Удачный период для финансовых операций, заключения договоров и инвестирования.

    • 9 ноября: Благоприятный день для деловых встреч, переговоров и налаживания профессиональных связей.

    • 10 ноября: День творчества, романтических знакомств и самовыражения.

    • 11 ноября: Подходит для решения бытовых вопросов, мелкого ремонта и заботы о доме.

    • 12 ноября: Хорошее время для коротких поездок, командировок и смены обстановки.

    • 13 ноября (Первая четверть): Пик активности растущей Луны; день для решительных действий и реализации планов.

    • 14 ноября: Сильный день для карьерного продвижения, публичных выступлений и демонстрации своих достижений.

    • 15 ноября: Успех сопутствует делам, требующим настойчивости, дисциплины и целеустремленности.

    • 16 ноября: Благоприятный период для командной работы, совместных проектов и общественных мероприятий.

    • 17 ноября: День обучения, получения новой информации и участия в курсах или тренингах.

    • 18 ноября: Творческий подъем, вдохновение; время для реализации художественных идей.

    • 19 ноября: Удачный день для шопинга, небольших покупок и обновления гардероба.

    • 20 ноября: Нестабильный день; рекомендуется избегать конфликтов и импульсивных решений.

    Переходный период: Полнолуние (21 ноября)

    Эмоциональный пик цикла, требующий осознанного управления энергией.

    • 21 ноября: Эмоциональный максимум. Не рекомендуется принимать важные решения или выяснять отношения.

    Период убывающей Луны (22–30 ноября)

    Время для завершения начатого, анализа результатов и восстановления сил.

    • 22 ноября: День для анализа произошедшего, переосмысления и выработки новых стратегий.

    • 23 ноября: Подходит для решения семейных вопросов, общения с родными и домашних дел.

    • 24 ноября: Благоприятна работа с информацией, написание отчетов и систематизация данных.

    • 25 ноября: Хороший день для рутинной работы, которая не требует повышенной концентрации.

    • 26 ноября: Сложный день для общения; лучше сосредоточиться на индивидуальных задачах.

    • 27 ноября: Неблагоприятен для финансовых рисков, азартных игр и крупных трат.

    • 28 ноября (Последняя четверть): Время завершать проекты, подводить итоги и отпускать отжившее свое.

    • 29 ноября: День отдыха, спокойных дел и ментальной разгрузки.

    • 30 ноября: Подведение итогов месяца, подготовка планов на декабрь.

    Лунный календарь садовода и огородника на ноябрь 2025

    Лунный посевной календарь на ноябрь 2025 рекомендует:

    • Лучшие дни для посева и посадки. Благоприятные посадочные дни для зимующих культур и работ в зимней теплице приходятся на 7, 8, 14, 15, 16 ноября (растущая Луна в плодородных знаках).

    • Для обрезки и обработки. Удаление лишних побегов, обработка от вредителей и болезней лучше всего пройдут 1, 2, 3, 4, 28, 29, 30 ноября (убывающая Луна).

    • Когда не стоит работать с землей. Неблагоприятными для любых посадок являются 5, 6, 20, 21, 26, 27 ноября. В эти дни растения особенно уязвимы.

    Советы для дачников по лунным циклам рекомендуют в ноябре сосредоточиться на подзимних посевах, утеплении многолетников и планировании будущего сезона.

    Лунный календарь красоты и здоровья на ноябрь 2025 года

    Лунный календарь стрижек и косметических процедур на ноябрь 2025 выделяет следующие периоды:

    • Для стрижки волос. Чтобы волосы росли быстро и были крепкими, стрижку лучше запланировать на 7, 8, 14, 15, 16 ноября (растущая Луна).

    • Для ухода за кожей. Очищающие и детокс-процедуры будут наиболее эффективны 1, 2, 3, 4, 28, 29, 30 ноября (убывающая Луна).

    • Для отдыха и восстановления. Периоды новолуния (6 ноября) и дней после полнолуния (22-24 ноября) идеально подходят для ментального отдыха, практик глубокого расслабления и работы с эмоциональным состоянием.

    Лунный календарь дел и финансов на ноябрь 2025 года

    Планирование деловой и финансовой активности по лунному календарю помогает минимизировать риски.

    • Благоприятные периоды для сделок. Наиболее удачные дни для заключения договоров, инвестирования и крупных покупок – 8, 9, 14, 15, 22 ноября.

    • Неблагоприятные дни для финансовых рисков. Следует проявлять особую осторожность 5, 6, 20, 21, 26, 27 ноября. В эти даты высок риск ошибок, обмана и невыгодных вложений.

    • Планирование месяца. Растущая Луна (с 7 по 20 ноября) подходит для поиска новых источников дохода и активного продвижения, а убывающая (с 1 по 5 и с 22 по 30 ноября) – для аудита, составления отчетов и возврата долгов.

    Прогноз на ноябрь 2025 по лунному календарю

    Этот месяц насыщен динамичными и порой противоречивыми энергетическими влияниями. Краткий обзор выделяет благоприятный период на растущей Луне в середине месяца и напряженный – вблизи полнолуния 21 ноября.

    Адаптировать личные планы под эти ритмы можно, выделяя для стратегических шагов окна с 7 по 16 ноября, а для анализа и отдыха – первую и последнюю недели месяца. Лунный прогноз на декабрь 2025 обещает более плавную энергетическую картину, что позволит уверенно реализовывать проекты, задуманные в ноябре, и подводить итоги года.

    Лунный календарь на ноябрь 2025: благоприятные и неблагоприятные дни

      Лунный календарь на 2025 год служит подробным ориентиром в мире природных ритмов, а ноябрьский его отрезок обладает особой энергетикой. Этот инструмент не просто отображает смену лунных фаз, но и предоставляет возможность синхронизировать с ними повседневную деятельность. Многие отмечают, что учет лунных циклов помогает упорядочить жизнь, снизить уровень стресса и повысить эффективность начинаний.

