  • Новость часаВ США начался шатдаун, ожидаются массовые увольнения госслужащих
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Зачем ОПЕК+ обваливает цены на нефть
    Навроцкий отказался перекрывать Балтику из-за слов Зеленского
    Медведев ответил на слова Трампа о подлодках США у берегов России
    Главком Сухопутных войск оценил опыт спецоперации на Украине
    Российские войска подошли к Северску с двух направлений
    Губернатор: Пожар на Ярославском НПЗ не связан с атакой беспилотников
    Bloomberg сообщил о превращении «стены дронов» ЕС в пиар-акцию
    Армия Израиля за два месяца уничтожила более тысячи зданий в Газе
    В США начался шатдаун, ожидаются массовые увольнения госслужащих
    Мнения
    Сергей Худиев Сергей Худиев Культ обиженности – путь бесов

    Тайлер Робинсон жил с «трансгендером» и таким образом принадлежал к угнетенным «сексуальным меньшинствам». Его решение застрелить Чарли Кирка – христианина, мужа, отца, консерватора, типичного «угнетателя» во всех отношениях – было в его глазах актом героического сопротивления «угнетению». И не только в его глазах.

    6 комментариев
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Запад научился генерировать пандемии страха

    Исходящая якобы от России угроза стала для Европы новой пандемией. Управление страхами позволяет европейским элитам при полной беспомощности перед экономическими вызовами уверенно контролировать голоса большинства избирателей.

    10 комментариев
    Сергей Лебедев Сергей Лебедев «Исламское НАТО» не будет создано никогда

    Недавние договоренности Саудовской Аравии и Пакистана о создании оборонного союза повлекли спекуляции о том, что не за горами «исламское НАТО» и что «ядерный зонтик» Пакистана распространится на арабские монархии. Подобные прогнозы, мягко говоря, преждевременны.

    0 комментариев
    1 октября 2025, 11:05 • Справки

    УР-77 «Метеорит»: машина прорыва минных полей

    УР-77 «Метеорит»: машина прорыва минных полей
    @ Сергей Русанов/РИА Новости

    УР-77 «Метеорит» – это самоходная установка разминирования, созданная в Советском Союзе и ставшая одной из самых узнаваемых военных машин в своем классе. Ее главное предназначение – быстрое и эффективное проделывание проходов в минных полях, что позволяет танкам и пехоте двигаться вперед без риска подорваться на минах. За характерный способ работы и впечатляющий эффект при боевом применении «Метеорит» получил в войсках прозвище «Змей Горыныч».

    История создания и предпосылки

    Необходимость в специализированной технике для прорыва минных заграждений возникла еще во время Второй мировой войны. Тогда армии использовали инженерные машины с тралами и саперные группы, но их эффективность ограничивалась низкой скоростью и высокой опасностью для личного состава. Особенно остро проблема проявлялась при крупных наступательных операциях, когда нужно было быстро продвигать танковые соединения сквозь укрепленные оборонительные рубежи. Потери среди саперов были значительными, а техника с тралами не всегда справлялась с разнообразием мин и плотностью их установки.

    В послевоенные годы военные специалисты СССР внимательно изучали накопленный опыт. Было очевидно, что будущие войны предполагают широкое применение минных полей как средства сдерживания противника. Простые механические методы траления уже не могли обеспечить требуемую скорость. В 1950–1960-е годы были созданы и поступили на вооружение первые успешные системы реактивного разминирования, в частности установка УР-67, что подтвердило эффективность удлиненных зарядов. К концу 1960-х – началу 1970-х научные коллективы вернулись к идее комплексной машины на защищенном шасси, способной быстро и безопасно формировать проходы достаточной длины и ширины.

    Разработка УР-77 велась с использованием серийной базы и наработок по удлиненным зарядам. В качестве шасси была принята самоходная гаубица 2С1 «Гвоздика», что упростило производство, ремонт и снабжение. Ключевым элементом комплекса стали удлиненные заряды, которые ракеты укладывают на минное поле единым «жгутом». Испытания показали значительное преимущество такого способа над чисто механическим тралением. В 1977–1978 годах комплекс был доведен до серийного производства и поступил на вооружение инженерных войск под обозначением УР-77 «Метеорит».

    Конструкция и боевые возможности УР-77 «Метеорит»

    УР-77 создана на базе колесно-гусеничного шасси самоходной гаубицы 2С1 «Гвоздика». Такое решение позволило использовать проверенную силовую установку и надежную ходовую часть. Машина имеет длину около 7,9 м, ширину примерно 2,85 м и боевую массу порядка 15,5 т. Экипаж – два человека (командир-оператор и механик-водитель); для обслуживания зарядов привлекается расчет саперов из инженерного подразделения. Вся работа с установкой ведется изнутри корпуса, что повышает безопасность расчета.

    Принцип действия основан на формировании мощного линейного взрыва. После пуска ракета уходит вперед и укладывает на землю гибкий удлиненный заряд длиной до ~90 м. Его подрыв создает ударную волну, которая инициирует или разрушает взрыватели мин, формируя безопасный проход шириной около 6 м и длиной 80–90 м. Весь цикл – от пуска до подрыва – занимает считанные минуты, что позволяет войскам двигаться без длительных задержек.

    Зрелищность применения «Метеорита» неоднократно отмечалась военнослужащими: за ракетой тянется яркий след, а подрыв заряда сопровождается мощной ударной волной. Однако важен не только визуальный эффект: использование удлиненного заряда существенно снижает риск для саперов по сравнению с ручным разминированием и повышает темп наступления.

    Помимо основной задачи – проделывания проходов в минных полях – УР-77 на практике применялась для разрушения баррикад, зданий и подземных укрытий. По разрушительному эффекту подрыв кабеля сравним с ударом малой мощности, что делает установку универсальным средством инженерных войск, особенно в условиях городских боев.

    История применения и модернизация УР-77 «Метеорит»

    С момента принятия на вооружение в конце 1970-х годов УР-77 заняла ключевое место в инженерных войсках. Первым серьезным испытанием стали боевые действия в Афганистане, где установка применялась как по прямому назначению, так и для поражения укрепленных объектов и входов в пещеры. В последующие десятилетия «Метеорит» активно использовался в локальных конфликтах, в том числе в Чечне, где заряды применялись для подавления огневых точек в зданиях и подвалах, а также для расчистки проходов в застроенной местности.

    По мере эксплуатации комплекс дорабатывался: совершенствовались системы управления пуском, повышалась надежность механизмов, улучшалась защищенность экипажа. Модернизированные заряды увеличили дальность подачи и стабильность эффекта. Также усиливали живучесть самой машины, поскольку в боевой обстановке она нередко находилась под огнем противника. Несмотря на возраст, модернизированные «Метеориты» продолжают успешно выполнять задачи.

    В начале XXI века появилась новая система разминирования УР-07/УР-07М «Пересортировка» на базе БМП-3, обладающая рядом усовершенствований, однако полностью вытеснить предшественницу она не смогла. «Метеорит» по-прежнему востребован благодаря простоте эксплуатации, проверенной временем конструкции и высокой эффективности зарядов.

    Распространение и экспорт УР-77 «Метеорит»

    После принятия на вооружение в СССР УР-77 поступала в инженерные части по всей стране, обеспечивая высокую мобильность войск при преодолении минных заграждений. После распада СССР машины остались в распоряжении ряда государств, включая Россию, Украину, Белоруссию и Казахстан. Кроме стран СНГ, установки оказались на вооружении государств Ближнего Востока; УР-77 применялась, в частности, в Сирии и Ираке.

    Заряд УР-77 использовался не только для разминирования, но и как мощное средство огневого воздействия по укреплениям.

    В ряде случаев по разрушительному эффекту он сопоставим с применением авиабомб малой мощности, при этом обеспечивая более быстрый и безопасный для своих войск способ подавления сопротивления. Такая универсальность позволяла использовать «Метеорит» как своеобразный «артиллерийский таран» при штурме укрепленных районов.

    Несмотря на появление более современных систем, «Метеорит» остается в строю в ряде стран. Его ценят за простоту, надежность и способность решать несколько инженерных задач сразу. Опыт применения в ближневосточных конфликтах подтвердил: техника, созданная в XX веке, при грамотной эксплуатации сохраняет высокую боевую ценность.

    Современное использование УР-77 «Метеорит»

    Сегодня УР-77 продолжает активно использоваться в инженерных войсках России. Долговечность комплекса объясняется удачным сочетанием простой конструкции, ремонтопригодности и эффективности. Даже в современных войнах, насыщенных высокоточными средствами поражения, «Метеорит» остается востребованным инструментом оперативного разминирования и разрушения инженерных сооружений.

    В конфликтах последнего десятилетия установка демонстрировала широкий спектр применения: расчистка минных полей и устройство безопасных проходов для колонн бронетехники и штурмовых подразделений; уничтожение укрепленных точек в городской застройке, где подрыв заряда способен обрушать крупные элементы зданий и перекрытия, снижая потери наступающих войск.

    Военные аналитики отмечают, что УР-77 фактически стала универсальным средством инженерных войск: она объединяет функции разминирования и штурмового оружия, создавая коридоры в минных заграждениях и одновременно разрушая оборонительные сооружения.

    Такая многофункциональность позволяет использовать машину как в масштабных операциях, так и в локальных боях, где требуется быстро подавить сопротивление.

    Несмотря на появление более современных систем, таких как УР-07 М «Пересортировка», «Метеорит» не уходит в прошлое. Комплекс продолжает модернизироваться, повышается надежность и эффективность зарядов, а также адаптируется к новым условиям войны. Это подтверждает, что техника, созданная десятилетия назад, может успешно конкурировать с новыми образцами и оставаться незаменимой на современном поле боя.

    Интересные факты: солдатское прозвище «Змей Горыныч» УР-77 получила за огненные следы ракетных зарядов, тянущих за собой длинные «хвосты» удлиненного заряда. Зрелище действительно напоминает мифическое чудовище, извергающее огонь. При грамотном применении заряды способны разрушать не только мины, но и подземные сооружения, тоннели и мощные бетонные укрепления. При этом эффективность напрямую зависит от подготовленности расчета: точность укладки заряда определяет качество и габариты прохода.

    Заключение

    УР-77 «Метеорит» стала одной из самых известных и эффективных инженерных машин своего времени. Ее разработка позволила существенно повысить мобильность войск и сократить потери при преодолении минных полей. Несмотря на появление более современных систем, установка продолжает активно использоваться благодаря своей разрушительной силе и надежности.

    Главное
    ВСУ активизировали контратаки возле Константиновки
    На ЗАЭС опровергли слова Зеленского о вышедшем из строя генераторе
    Стубб: Трамп в отношениях с Россией перешел от пряника к кнуту
    В ЕС признали неэффективность давления на Белоруссию
    Глава «Космической связи»: Талантливый народ России научился взламывать GPS
    Дуров рассказал о попытке его отравления в 2018 году
    При взрывах и стрельбе в Мюнхене погиб человек

    Мир переживает лучший для золота год за полвека

    Золото продолжает брать новые высоты, хотя давно назрела техническая коррекция. Но инвесторы не дают этому случиться. Металл поддерживают события в США, связанные со ставкой ФРС и бюджетом страны. Однако резкий скачок на этой неделе может иметь другие причины. Что это за причины, и почему золоту пророчат уже не только 4000, а все 5000 долларов за унцию? Подробности

    Перейти в раздел

    Американский адмирал навязывает НАТО очень опасную идею

    Силы НАТО должны сбивать российскую авиацию над своей территорией и готовиться к тому, чтобы сбивать ее еще и над территорией Украины. Таково мнение неординарного военного и бывшего командующего силами Североатлантического альянса в Европе Джеймса Ставридиса, чьим советам власти США прежде следовали. Но зачем отставному адмиралу третья мировая война? Подробности

    Перейти в раздел

    Россия начинает окружение последней точки обороны ВСУ перед Славянском

    В ДНР освобожден Кировск – и это не просто один из многочисленных рядовых эпизодов подобного рода. Данный населенный пункт фактически открывает российским войскам дорогу на Красный Лиман. Какой хитростью удалось освободить Кировск и как эта операция вписывается в общий план освобождения северных районов Донбасса? Подробности

    Перейти в раздел

    Украина просит у США новое «супероружие»

    США обдумывают возможность поставки Украине ракет Tomahawk. Как отмечает Владимир Зеленский, подобный шаг станет одним из способов принуждения России сесть за стол переговоров. В то же время эксперты считают, что передача данных вооружений технически затруднительна: предоставить ВСУ средства запуска боеприпасов крайне сложно. Для чего тогда Киев и Вашингтон муссируют эту тему? Подробности

    Перейти в раздел

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Внезапный сбор генералитета США. Что готовят?

      Во вторник в США состоится небывалая встреча. Все высшие генералы и адмиралы общим числом около 900 человек соберутся на одной военной базе по требованию главы Пентагона Пита Хегсета. Причем генералы сами не знают, зачем этот сбор. Одна из версий – подготовка к войне.

    • Почему устояла диктатура Санду

      В Молдавии подведены итоги парламентских выборов, победу празднует партия президента Майи Санду PAS. В таких итогах нет ничего удивительного, но дело не в том, что молдаване любят Санду. Дело в том, что в Молдавии установилась диктатура.

    • Азиаты ли мы? Что нам нужно знать о монголах

      Кто такие русские – европейцы или азиаты? Россия – это Запад или Восток? А может быть, мост, соединительная ткань между Западом и Востоком? Это вечный вопрос, который задают русским, и мы сами себе его задаем. Для ответа на него нужно вспомнить, что происходило на этом пространстве сотни и тысячи лет назад.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Основные виды воинских формирований Вооруженных сил России

      Чем отличается отделение от взвода, взвод – от роты, а рота – от полка и батальона? Какие тактические единицы называются подразделениями, а какие – соединениями и объединениями? Основные структурные элементы Вооруженных сил Российской Федерации (на примере сухопутных войск) – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Предложения России по урегулированию украинского кризиса

      На российско-украинских переговорах, прошедших 2 июня 2025 года в Стамбуле, российская делегация представила меморандум с перечислением условий, на которых может быть завершена продолжающаяся на Украине спецоперация. Основные пункты данного меморандума – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Стратегическое значение Арктики для развития всей России

      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    Перейти в раздел

    • Говоря о мире, в Белом доме угрожают «Томагавками»

      Президент США Дональд Трамп заявляет о стремлении к миру на Украине, но при этом в администрации Белого дома обсуждают передачу ракет «Томагавк» киевскому режиму.

    • Зеленский взрывает «Дружбу» с соседями из Евросоюза

      Киевский режим продолжает множить конфликты на своих границах. На этот раз ВСУ нанесли удары по нефтепроводу «Дружба», который поставляет топливо в Венгрию и Словакию. Зеленский рискует не только отношениями с соседями: значительная часть электроэнергии импортируется Украиной именно из этих стран.

    • Европа и Зеленский привезли в Белый дом нарезки Украины

      Лидер киевского режима Владимир Зеленский вместе с группой поддержки в лице лидеров стран ЕС встретятся с Дональдом Трампом – они будут пытаться убедить президента США, что осколки Украины можно все еще склеить заново. Ответ Трампа, впрочем, можно предугадать: еще накануне он написал по этому поводу, что «некоторые вещи никогда не меняются», напомнив, что и Крым уже давно стал частью России.

    Перейти в раздел

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации