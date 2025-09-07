  • Новость часаСивков: Здание кабмина Украины пострадало из-за работы украинской ПВО
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Удар по Крюковскому мосту через Днепр открыл новый этап СВО
    Фон дер Ляйен назвала действия России издевательством над дипломатией
    Лавров объяснил значение совместного фото Путина, Моди и Си Цзиньпина
    AgoraVox: Макрон обвиняет Россию во всех проблемах Франции
    Минобороны опровергло удар по зданию кабмина Украины в Киеве
    Рогов: ВСУ выбиты из сумской Юнаковки
    Эксперт объяснил первый удар России по ж/д мосту через Днепр
    Премьер Японии решил уйти в отставку
    Крестным ходом по Москве прошли более 40 тыс. верующих
    Мнения
    Дмитрий Орехов Дмитрий Орехов Сказки как элемент национальной безопасности

    Если канонические сюжеты культуры учили мужеству и терпению, готовили к семейной жизни и деятельному труду, то истории, которые сейчас лезут изо всех щелей интернета, учат детей быть несдержанными, несерьезными, самовлюбленными, слабыми, болезненно впечатлительными, странными.

    4 комментария
    Дмитрий Самойлов Дмитрий Самойлов Жертвами киберпреступников легко могут стать наши с вами дети

    В одной из онлайн-игр мальчик познакомился с девочкой. Она написала ему в мессенджер, и они начали мило общаться. А потом мальчику позвонил «майор» и сказал, что теперь задача – узнать банковские пароли родителей. А то всех посадят в тюрьму.

    9 комментариев
    Ольга Андреева Ольга Андреева Запад продолжит обманывать себя насчет России

    Представление о России как о насквозь милитаризованной и дикой стране, где все население только и мечтает кого-нибудь завоевать – исходная точка всей западной искаженной рефлексии.

    6 комментариев
    7 сентября 2025, 18:40 • Справки

    БМД-4 – обзор боевой машины десанта

    БМД-4 – обзор боевой машины десанта
    @ Станислав Красильников/ТАСС

    БМД-4 – боевая машина десанта четвертого поколения представляет собой российскую гусеничную машину, специально созданную для нужд Воздушно-десантных войск. Это уникальное сочетание маневренности, огневой мощи и способности к десантированию делает ее ключевым элементом современной российской военной стратегии. БМД-4 способна выполнять широкий спектр задач – от ведения активного боя до сопровождения пехоты и поражения бронированных целей. Это выгодно выделяет ее среди аналогичных машин других стран.

    Истоки создания: как появилась БМД-4

    Работы над созданием БМД-4 начались в середине 1990-х годов как ответ на необходимость срочной модернизации устаревшей техники Воздушно-десантных войск России. К тому времени эксплуатировавшиеся модели БМД-1 и БМД-2 уже не соответствовали требованиям современной войны. Их огневая мощь, защищенность и уровень комфорта для экипажа оставляли желать лучшего. Военные эксперты и инженеры пришли к выводу, что необходимо разработать новую машину, способную действовать в условиях стремительно меняющейся боевой обстановки и отвечать требованиям высокой мобильности.

    Ключевым требованием стало сохранение способности к десантированию с самолетов военно-транспортной авиации, включая Ил-76, при одновременном значительном увеличении боевой эффективности. Это означало, что машина должна была сочетать в себе легкость конструкции, маневренность и мощное вооружение, что представляло собой серьезную инженерную задачу. Также важно было создать модульную платформу, которая позволяла бы проводить модернизацию и адаптацию под различные боевые задачи, включая городские и противопартизанские действия.

    Разработку новой боевой машины доверили «Курганмашзаводу», обладавшему значительным опытом в создании техники для десантников. Проект получил поддержку от Министерства обороны и ряда научных институтов, специализирующихся на бронетехнике. К работе были привлечены ведущие специалисты, включая инженеров и военных экспертов, принимавших участие в создании предшествующих моделей. Применение современных технологий и новых материалов позволило выйти на качественно новый уровень.

    Первый опытный образец БМД-4 был создан в 1997 году и сразу вызвал интерес у военных. После серии испытаний, включая тесты на огневую мощь, надежность, десантирование и проходимость, машина была официально принята на вооружение в 2004–2005 годах. Таким образом, БМД-4 стала логичным развитием предыдущих моделей, сохранив преемственность, но при этом предложив новые возможности для ведения боя. С этого момента начался новый этап в истории десантной техники России, нацеленный на повышение эффективности мобильных войск.

    Технические особенности БМД-4: конструкция, огневая мощь и мобильность

    БМД-4 спроектирована на облегченном гусеничном шасси, что позволило сочетать компактные размеры с высоким уровнем боевой эффективности. Ее длина составляет около 6,4 м, ширина – 3,1 м, а высота не превышает 2,7 м. Это делает машину удобной для транспортировки и десантирования. Масса в снаряженном состоянии составляет около 13,8 т, благодаря использованию алюминиевого сплава в конструкции корпуса. Такая легкость обеспечила возможность десантирования с парашютной системой с борта военно-транспортных самолетов, сохраняя при этом защиту от стрелкового оружия и осколков.

    Основу боевой мощи машины составляет комплекс вооружения башни «Бахча-У». Он включает 100-мм пушку 2А70, способную вести огонь как осколочно-фугасными снарядами, так и управляемыми ракетами. Это дает возможность поражать как пехоту, так и бронированные цели на расстоянии до 4 км. Дополнительное вооружение включает 30-мм автоматическую пушку 2А72, эффективно работающую по воздушным и слабо защищенным объектам на дистанции до 2 км. Также установлен спаренный 7,62-мм пулемет. Такое сочетание позволяет вести бой с различными типами целей, включая живую силу, бронетехнику и легкие укрепления.

    Скорость и маневренность делают БМД-4 особенно ценной в составе мобильных войск. Машина оснащена дизельным двигателем УТД-29 мощностью 450 л. с., что при массе менее 14 т дает удельную мощность около 32–33 л. с. на тонну. Она способна развивать до 70 км/ч по шоссе, а по воде – до 10 км/ч. Это позволяет быстро реагировать на изменения боевой обстановки и проводить стремительные маневры. Запас хода в 500 км делает возможным участие в длительных операциях без дозаправки, что важно при действиях в тылу противника.

    Отдельного внимания заслуживает ходовая часть и система подвески БМД-4. Гидропневматическая подвеска с регулируемым клиренсом позволяет адаптироваться к различным типам местности: от городской застройки до болотистых участков. Машина способна преодолевать рвы, подъемы и водные преграды без подготовки, сохраняя при этом устойчивость и плавность хода. Это делает ее универсальным средством для десантных операций, где важны высокая скорость, проходимость и возможность быстро занять выгодную огневую позицию сразу после высадки.

    Эволюция модели

    После принятия БМД-4 на вооружение в 2005 году началась активная работа над ее усовершенствованием, учитывая опыт эксплуатации и стремительное развитие военных технологий. Уже в ходе первых лет службы машина показала высокий потенциал, но также выявились области для улучшения, особенно в части надежности, унификации и технологической совместимости с другими видами бронетехники. Эти задачи стали основой для создания глубоко модернизированной версии БМД-4М.

    Одним из ключевых отличий БМД-4М стал новый силовой агрегат – дизельный двигатель УТД-29 мощностью 500 л. с., обеспечивающий лучшую надежность и ремонтопригодность. Машина также получила шасси, унифицированное с платформой БМП-3, что облегчает логистику и обучение экипажей. Кроме этого, серьезные изменения коснулись электроники. Была установлена современная цифровая система управления огнем, а также навигационные и прицельные комплексы нового поколения, повышающие точность стрельбы и расширяющие возможности боевого применения.

    Система управления огнем на БМД-4М стала гораздо более продвинутой по сравнению с базовой версией. В нее интегрированы лазерные дальномеры, тепловизионные и ночные прицелы, позволяющие вести бой при любой видимости, днем и ночью. Это особенно важно для операций в условиях плохой освещенности или противодействия со стороны противника, использующего маскировку и дымовые завесы.

    Благодаря модернизации существенно улучшились и тактические характеристики БМД-4М. Повысилась защищенность экипажа, устойчивость к взрывам и воздействию мин, а также улучшилась эргономика внутреннего пространства. Кроме того, машина получила новые средства связи, обеспечивающие стабильное взаимодействие с другими подразделениями на поле боя. Всё это сделало БМД-4М более универсальной и адаптированной к современным условиям, включая боевые действия в городских и сложных климатических условиях.

    БМД-4 в мире – экспорт и участие в конфликтах

    Боевая машина десанта БМД-4, несмотря на свою техническую продвинутость и боевой потенциал, не получила широкого распространения за пределами России. Одной из причин этого является высокая стоимость и специфическая направленность машины, ориентированной на нужды Воздушно-десантных войск. Тем не менее интерес к БМД-4 проявляли такие страны, как Индия, Китай и Алжир, но полноценные поставки не состоялись. Основным пользователем остаются Воздушно-десантные войска России, где машина активно эксплуатируется.

    Экспортной перспективе мешают и политические факторы, включая санкционное давление и ограничения на продажу военной техники. Кроме того, десантная специфика требует от покупателя наличия соответствующей транспортной авиации и опыта в десантных операциях, что существенно ограничивает круг потенциальных покупателей. Вместе с тем машина регулярно демонстрируется на международных выставках вооружений, таких как «Армия» и МАКС, где вызывает интерес благодаря своей универсальности, вооружению и способности к десантированию.

    Боевой опыт БМД-4 связывают с применением в ходе военных действий на Украине, где она использовалась в составе мобильных групп десантников. Здесь особенно ярко проявились сильные стороны машины: возможность быстрой переброски, мощное вооружение и высокая проходимость. Вместе с тем в условиях насыщенного огневого сопротивления и использования современных противотанковых средств техника показала уязвимости. Боевой опыт позволил выявить направления для дальнейшего совершенствования, включая повышение уровня защиты и совершенствование систем наблюдения.

    БМД-4 сегодня

    На текущий момент БМД-4, особенно в версии БМД-4М, активно эксплуатируется Воздушно-десантными войсками России и остается важной составляющей боевого потенциала мобильных частей. Машина постепенно вытесняет устаревшие БМД-2, уступающие ей как по огневой мощи, так и по защищенности и техническому оснащению. В рамках программы перевооружения «Госпрограмма вооружений» происходит поэтапное оснащение десантных дивизий техникой нового поколения.

    Производство БМД-4М налажено на «Курганмашзаводе», где реализуется полный цикл сборки и доработки техники. Предприятие ведет постоянную работу по улучшению машины с учетом опыта боевого применения, а также требований Министерства обороны. Особое внимание уделяется интеграции новых электронных систем, средств защиты от беспилотников и повышению устойчивости к средствам радиоэлектронной борьбы.

    Одним из направлений развития БМД-4 сегодня стало усиление защиты, особенно с учетом угроз со стороны современных противотанковых средств. На новые модификации устанавливаются экраны, защищающие от кумулятивных боеприпасов, а также модули активной защиты. Рассматривается возможность интеграции комплексов ПВО ближнего действия, способных противодействовать дронам-камикадзе и другим воздушным угрозам.

    В условиях перехода к концепции сетевых войн БМД-4 рассматривается не просто как боевая единица, а как элемент единой информационной и боевой системы. Машина способна обмениваться данными в реальном времени с другими участниками операции – от разведывательных беспилотников до артиллерии и авиации. Это делает ее особенно ценной в быстро меняющейся боевой обстановке.

    Интересные факты: в ходе одной из учебных операций, проходившей на полигоне в Псковской области, экипаж БМД-4 М успешно провел парашютное десантирование с транспортного самолета Ил-76 вместе с машиной. Затем в течение пяти минут привел ее в боевую готовность и поразил условную цель на расстоянии более четырех километров. Это продемонстрировало уникальную способность машины мгновенно вступать в бой после приземления.

    Заключение

    БМД-4 занимает особое место в структуре российской армии как одна из самых мобильных и универсальных боевых машин. Ее создание стало логическим продолжением развития десантной техники. Высокая огневая мощь, способность к десантированию, универсальность применения и постоянная модернизация делают БМД-4 важной частью Вооруженных сил России.

    Главное
    Российские войска освободили Хорошее в Днепропетровской области
    Самолет Bombardier ARTEMIS II заметили в небе над Черным морем
    Критиковавший украинских силовиков журналист Тахтай убит в Сумах
    В Индии заявили об ущербе долгосрочным отношениям с США
    Режиссер «Слова пацана» внесен в базу украинского «Миротворца»
    ГУ ФСИН сообщило новые приметы сбежавших из СИЗО Екатеринбурга
    Нагиев пожаловался на маленькую пенсию

    Россия заново научилась создавать серийные гражданские самолеты

    Первый полет импортозамещенного серийного самолета SJ-100 в Комсомольске-на-Амуре войдет в историю. Более двадцати лет назад этот проект стал для России первым со времен развала СССР. На нем авиастроители учились заново создавать самолеты. Делали это вместе с иностранными партнерами, которые сильно подвели. Санкции привели Россию к уникальному пути. По сути, этот SJ-100 – вновь созданный самолет. Такого в мире еще никто не делал. Чему Россия научилась и в чем уникальность проекта? Подробности

    Перейти в раздел

    В США признали Европу угрозой мира на Украине

    Европа стала основным виновником провала дипломатического процесса вокруг урегулирования конфликта на Украине. К такому выводу, по мнению западной прессы, пришли Владимир Путин и Дональд Трамп. Между тем, эксперты отмечают, что неконструктивная позиция лидеров ЕС рискует значительно ухудшить отношения Брюсселя и Вашингтона. Что сулит Европе сложившаяся ситуация и чем она обернется для конфликта на Украине? Подробности

    Перейти в раздел

    Удар по Крюковскому мосту через Днепр открыл новый этап СВО

    Ночная комбинированная атака российских истребителей, БПЛА и артиллерии по украинской территории открыла новый этап СВО – с начала спецоперации ВС России не били по железнодорожным мостам через Днепр. Для Украины эти объекты играют важнейшую стратегическую роль. Без них полумиллионная фронтовая группировка ВСУ лишится снабжения от стран Запада. Что заставило Москву снять запрет на удары по мостам и как произошедшее скажется на переговорном процессе? Подробности

    Перейти в раздел

    Литва использует российские поезда для вымогательства денег у Евросоюза

    Стало понятен экономический эффект от распространенной в Прибалтике паранойи по поводу «российской угрозы». В ответ на жалобы Вильнюса глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен пообещала Литве денег на усиление слежки за российскими поездами, которые идут транзитом в Калининградскую область. Но и закрыть этот транзит вовсе Вильнюс тоже справедливо боится. Подробности

    Перейти в раздел

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Генсек НАТО проговорился насчет Украины

      Встреча спонсоров Украины в Париже завершилась странно, как и звонок ее участников президенту США Дональду Трампу: хозяин Белого дома потребовал от ЕС отказаться от закупок российской нефти, хотя там от них уже отказались. Но главный тезис озвучил генсек НАТО Марк Рютте: Россия не будет решать, какие «миротворцы» поедут на Украину. Спорим, что будет?

    • Итоги визита Путина в Китай

      Многодневный визит президента России Владимира Путина в Китай завершен. Рассказываем о главных итогах и историческом контексте произошедшего.

    • Европа стала жабой на дне колодца

      «У меня такое впечатление, что мы в Евросоюзе как жаба, которая сидит на дне колодца, и мы не видим, что находится наверху», – заявил премьер Словакии Роберт Фицо на переговорах с президентом России Владимиром Путиным. Это сравнение он нашел в неожиданном месте.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Основные виды воинских формирований Вооруженных сил России

      Чем отличается отделение от взвода, взвод – от роты, а рота – от полка и батальона? Какие тактические единицы называются подразделениями, а какие – соединениями и объединениями? Основные структурные элементы Вооруженных сил Российской Федерации (на примере сухопутных войск) – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Предложения России по урегулированию украинского кризиса

      На российско-украинских переговорах, прошедших 2 июня 2025 года в Стамбуле, российская делегация представила меморандум с перечислением условий, на которых может быть завершена продолжающаяся на Украине спецоперация. Основные пункты данного меморандума – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Стратегическое значение Арктики для развития всей России

      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    Перейти в раздел

    • Зеленский взрывает «Дружбу» с соседями из Евросоюза

      Киевский режим продолжает множить конфликты на своих границах. На этот раз ВСУ нанесли удары по нефтепроводу «Дружба», который поставляет топливо в Венгрию и Словакию. Зеленский рискует не только отношениями с соседями: значительная часть электроэнергии импортируется Украиной именно из этих стран.

    • Европа и Зеленский привезли в Белый дом нарезки Украины

      Лидер киевского режима Владимир Зеленский вместе с группой поддержки в лице лидеров стран ЕС встретятся с Дональдом Трампом – они будут пытаться убедить президента США, что осколки Украины можно все еще склеить заново. Ответ Трампа, впрочем, можно предугадать: еще накануне он написал по этому поводу, что «некоторые вещи никогда не меняются», напомнив, что и Крым уже давно стал частью России.

    • Трамп направил американский «Титаник» на БРИКС

      Угрозы президента Соединенных Штатов против России и группы стран Глобального Юга привели к консолидации БРИКС. Президент Бразилии уже заявил о планах выработки странами БРИКС совместного ответа на американские пошлины. Так международная структура, которую некоторые аналитики называли аморфной и которая никогда не позиционировала себя как антизападная, вступает в прямую конфронтацию с Соединенными Штатами.

    Перейти в раздел

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации