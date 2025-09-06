  • Новость часаПремьер Словакии отказался отправлять военных на Украину
    Дмитрий Самойлов Дмитрий Самойлов Жертвами киберпреступников легко могут стать наши с вами дети

    В одной из онлайн-игр мальчик познакомился с девочкой. Она написала ему в мессенджер, и они начали мило общаться. А потом мальчику позвонил «майор» и сказал, что теперь задача – узнать банковские пароли родителей. А то всех посадят в тюрьму.

    Ольга Андреева Ольга Андреева Запад продолжит обманывать себя насчет России

    Представление о России как о насквозь милитаризованной и дикой стране, где все население только и мечтает кого-нибудь завоевать – исходная точка всей западной искаженной рефлексии.

    Вадим Трухачёв Вадим Трухачёв Где Европа ищет «пушечное мясо» для ВСУ

    Будет ли Европа воевать с Россией? Идея отправки регулярных войск европейских стран на Украину крайне непопулярна. Однако европейцы делают ставку на поиск «пушечного мяса» для ВСУ по всему миру – в СНГ, на Ближнем Востоке, в Латинской Америке. Рютте и Макрон надеются с их помощью удержать фронт и заставить Россию подписать невыгодный ей мир.

    6 сентября 2025, 15:25 • Справки

    БМД-3 – флагман воздушно-десантной техники России

    БМД-3 – флагман воздушно-десантной техники России
    @ Николай Хижняк/РИА Новости

    Боевая машина десанта третьего поколения (БМД-3) – это гусеничная бронемашина, разработанная в СССР в конце 1980-х годов. Она предназначена для перевозки и огневой поддержки десантников в бою, включая высадку с воздуха. БМД-3 сочетает в себе мобильность, огневую мощь и способность к десантированию. Это делает её уникальной в своём классе. Машина остаётся значимым элементом вооружения Воздушно-десантных войск России и служит примером баланса между бронированием, вооружением и проходимостью.

    Исторические корни создания БМД-3

    Идея создания новой боевой машины десанта появилась в начале 1980-х годов, когда стало ясно, что существующие образцы – БМД-1 и БМД-2 – уже не отвечают требованиям современного боя. Эти машины, хотя и обладали определёнными достоинствами, имели слабую броневую защиту, ограниченное внутреннее пространство и не обеспечивали достаточного комфорта и безопасности для десантируемых солдат. Советское военное руководство стремилось к созданию более универсальной, живучей и мощной машины, которая могла бы соответствовать реалиям следующего десятилетия.

    Ключевым моментом стало понимание необходимости интеграции в одну платформу высокой огневой мощи, мобильности и возможности десантирования. Такие задачи не могли быть решены лишь модернизацией старых моделей. Было решено создать совершенно новую машину, способную действовать в условиях высокоманевренного боя, в том числе в тылу противника. Подготовка к проекту началась с анализа опыта эксплуатации БМД-1 и БМД-2, а также с учётом перспектив развития военной техники вероятного противника.

    Работы по проекту стартовали в Волгоградском конструкторском бюро, входящем в состав Волгоградского тракторного завода. Руководство проектом осуществлял главный конструктор Александр Шабалин. Разработка велась в условиях высокой секретности, но при активном взаимодействии с представителями Воздушно-десантных войск, которые формировали свои требования к компоновке, вооружению и условиям эксплуатации. Важным этапом стала проверка концептов на полигонных испытаниях, где сравнивались различные макеты корпуса, ходовой части и систем вооружения.

    Создатели стремились добиться того, чтобы новая машина могла десантироваться с экипажем внутри. Для этого требовалась лёгкая, но прочная броня, устойчивая к перегрузкам при приземлении. Также необходимо было обеспечить удобную посадку и быстрое покидание машины десантом. Конструкторам удалось воплотить эти идеи в одном корпусе, объединив опыт предыдущих моделей и современные инженерные решения. Уже в конце 1980-х годов прототип БМД-3 прошёл первые успешные испытания и был признан перспективным образцом для серийного производства.

    Конструкция и огневая мощь БМД-3

    Корпус БМД-3 изготовлен из алюминиевого сплава, что позволило снизить массу машины до 13,2 т без серьёзного ущерба для бронезащиты. Такой материал обеспечивает защиту от стрелкового оружия и осколков, сохраняя возможность воздушного десантирования с военно-транспортных самолётов, таких как Ил-76. Длина корпуса составляет 6,4 м, ширина – 3,1 м, высота – 2,4 м. Экипаж включает командира, наводчика и механика-водителя, а в десантном отделении размещаются до семи солдат с оружием.

    Основу вооружения БМД-3 составляет пушка-пусковая установка 2А70 калибра 100 мм, совмещающая функции артиллерийской системы и комплекса запуска управляемых ракет. Это позволяет машине эффективно бороться как с укреплёнными позициями, так и с бронированной техникой на расстоянии до 4 км. В паре с ней работает 30-мм автоматическая пушка 2А72, способная подавлять лёгкую бронетехнику и живую силу противника на дистанциях до 2 км. Дополнительно установлены пулемёты, обеспечивающие круговую защиту и поддержку в ближнем бою.

    Машина оснащена дизельным двигателем мощностью 450 л.с., который позволяет развивать скорость до 70 км/ч по шоссе и до 45 км/ч по пересечённой местности. Такая мощность в сочетании с гусеничной базой обеспечивает высокую проходимость в условиях бездорожья, грязи и снега. БМД-3 также способна преодолевать водные преграды без подготовки благодаря водомётным движителям, развивая скорость на воде до 10 км/ч.

    Система управления огнём включает лазерный дальномер, баллистический вычислитель и стабилизатор вооружения, что обеспечивает высокую точность стрельбы как с места, так и на ходу. Универсальность боеприпасов и возможность поражать цели на разных расстояниях делают БМД-3 надёжным средством поддержки десантных подразделений.

    Эволюция БМД-3 и её модификации

    После поступления на вооружение в 1990 году БМД-3 стала важным этапом в развитии десантной бронетехники России. Несмотря на сложности с серийным производством в 1990-е годы, машина получила признание и использовалась в опытной эксплуатации, где проявила себя как универсальная боевая платформа. На базе БМД-3 была разработана БМД-4, сохранившая гусеничную платформу предшественницы, но получившая новое вооружение и электронику. Её развитие продолжилось в виде БМД-4М, где внедрили современные цифровые системы управления, новые прицелы, более мощный двигатель и усовершенствованную ходовую часть.

    Предпринимались и попытки глубокой модернизации самой БМД-3: установка тепловизионных прицелов, навигационных комплексов, усиление защиты корпуса дополнительными бронеэлементами, замена силовой установки на более мощный и экономичный двигатель. Некоторые модификации БМД-3 использовались как командные пункты, носители систем связи и опытные образцы для испытаний новых вооружений. Благодаря универсальности и удачной компоновке, эта машина оставалась актуальной длительное время и обеспечила преемственность поколений десантной техники.

    Боевая служба и мировое распространение

    БМД-3 имела ограниченное распространение в войсках и применялась в основном для опытной эксплуатации и учений. Достоверных данных о её массовом использовании в боевых действиях нет. На международном рынке БМД-3 практически не поставлялась. Несмотря на интерес со стороны Индии, Китая и Египта, экспортных контрактов не заключили. Основные причины – высокая стоимость, сложность обслуживания и узкая специализация техники. Тем не менее Россия активно демонстрировала БМД-3 на международных выставках вооружений.

    БМД-3 в современной армии

    Хотя серийное производство завершилось в конце 1990-х годов, БМД-3 продолжает использоваться в Воздушно-десантных войсках России. Основной объём этих машин сосредоточен в учебных центрах, где они служат для подготовки экипажей и отработки тактических задач. Некоторые машины проходят модернизацию: устанавливаются новые средства связи, приборы наблюдения и системы управления огнём. Это позволяет использовать их как условного противника или средства поддержки на учениях. Кроме учебных целей, БМД-3 применяется в составе резервных частей и используется для сравнительных испытаний с более современными моделями, такими как БМД-4 и БМД-4М. Несмотря на устаревание, БМД-3 сохраняет ценность как эталон для оценки прогресса бронетехники.

    Интересные факты: в конце 1980-х годов проводились испытания десантирования БМД-3 с экипажем внутри. Машина сбрасывалась с высоты около 800 м с помощью парашютно-реактивной системы ПРСМ-915. Несмотря на высокий риск, испытания прошли успешно: экипаж после посадки сразу открыл огонь по условной цели, подтвердив боеготовность техники непосредственно после десантирования.

    Заключение

    БМД-3 стала важной вехой в истории отечественной бронетехники. Она сочетала мобильность, мощное вооружение и возможность десантирования. Хотя новые образцы уже заняли её место в боевых частях, вклад БМД-3 в развитие воздушно-десантных войск невозможно переоценить. Эта машина стала переходным звеном между советскими и современными подходами к вооружению десантных подразделений.

    Рубль взял курс на долгое ослабление

    Российская валюта весь 2025 год удивляла своей крепостью. Однако с конца августа рубль взял курс на ослабление. Глава Сбербанка считает, что этот тренд продолжится вплоть до конца года. Что заставило рубль развернутся и от чего зависят темпы его ослабления? Подробности

    Россия и Китай консолидировали Глобальный Юг

    Владимир Путин завершил визит в Китай, в ходе которого участвовал в работе саммита ШОС, проводил двусторонние встречи и был главным гостем на грандиозном военном параде в Пекине. Итоги поездки российского лидера подтвердили, что многополярный мир продолжает укрепляться, а Россия становится ключевым игроком не только в Евразии. Подробности

    Российский мессенджер стал частью общемирового процесса

    Уже свыше 30 млн человек зарегистрировались в новом российском мессенджере Мах. Одновременно с этим приходят сообщения о том, что ряд других стран продолжает внедрение национальных цифровых услуг и продуктов. Откуда возникла эта тенденция и почему собственный мессенджер критически важен и для безопасности граждан России, и для национальной безопасности всей страны? Подробности

    Британия начала возвращаться в состояние нищего острова XVII века

    Целый ряд макроэкономических показателей демонстрирует глубокие проблемы в экономике Великобритании. Перед нами системный кризис финансов Соединенного Королевства и всей британской экономической модели. Корни этого кризиса уходят в далекое прошлое – куда, похоже, возвращается и сама эта страна, бывшая когда-то самой могущественной в мире империей. Подробности

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    • Генсек НАТО проговорился насчет Украины

      Встреча спонсоров Украины в Париже завершилась странно, как и звонок ее участников президенту США Дональду Трампу: хозяин Белого дома потребовал от ЕС отказаться от закупок российской нефти, хотя там от них уже отказались. Но главный тезис озвучил генсек НАТО Марк Рютте: Россия не будет решать, какие «миротворцы» поедут на Украину. Спорим, что будет?

    • Итоги визита Путина в Китай

      Многодневный визит президента России Владимира Путина в Китай завершен. Рассказываем о главных итогах и историческом контексте произошедшего.

    • Европа стала жабой на дне колодца

      «У меня такое впечатление, что мы в Евросоюзе как жаба, которая сидит на дне колодца, и мы не видим, что находится наверху», – заявил премьер Словакии Роберт Фицо на переговорах с президентом России Владимиром Путиным. Это сравнение он нашел в неожиданном месте.

    • Основные виды воинских формирований Вооруженных сил России

      Чем отличается отделение от взвода, взвод – от роты, а рота – от полка и батальона? Какие тактические единицы называются подразделениями, а какие – соединениями и объединениями? Основные структурные элементы Вооруженных сил Российской Федерации (на примере сухопутных войск) – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Предложения России по урегулированию украинского кризиса

      На российско-украинских переговорах, прошедших 2 июня 2025 года в Стамбуле, российская делегация представила меморандум с перечислением условий, на которых может быть завершена продолжающаяся на Украине спецоперация. Основные пункты данного меморандума – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Стратегическое значение Арктики для развития всей России

      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Зеленский взрывает «Дружбу» с соседями из Евросоюза

      Киевский режим продолжает множить конфликты на своих границах. На этот раз ВСУ нанесли удары по нефтепроводу «Дружба», который поставляет топливо в Венгрию и Словакию. Зеленский рискует не только отношениями с соседями: значительная часть электроэнергии импортируется Украиной именно из этих стран.

    • Европа и Зеленский привезли в Белый дом нарезки Украины

      Лидер киевского режима Владимир Зеленский вместе с группой поддержки в лице лидеров стран ЕС встретятся с Дональдом Трампом – они будут пытаться убедить президента США, что осколки Украины можно все еще склеить заново. Ответ Трампа, впрочем, можно предугадать: еще накануне он написал по этому поводу, что «некоторые вещи никогда не меняются», напомнив, что и Крым уже давно стал частью России.

    • Трамп направил американский «Титаник» на БРИКС

      Угрозы президента Соединенных Штатов против России и группы стран Глобального Юга привели к консолидации БРИКС. Президент Бразилии уже заявил о планах выработки странами БРИКС совместного ответа на американские пошлины. Так международная структура, которую некоторые аналитики называли аморфной и которая никогда не позиционировала себя как антизападная, вступает в прямую конфронтацию с Соединенными Штатами.

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации