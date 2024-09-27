Чем опасна американская управляемая авиабомба JSOW

Tекст: Александр Гулин

В современных условиях ведения боевых действий решающее значение зачастую приобретает нанесение высокоточных ударов по скоплению живой силы, техники и различным коммуникациям противника. Военная промышленность передовых стран ведет постоянную работу над введением в строй новых видов такого вооружения и модернизацией уже существующего. Яркий пример высокоточного оружия – американская планирующая авиабомба JSOW.

Еще в начале сентября Вашингтон планировал предоставить Украине очередной пакет военной помощи на сумму около 250 млн долларов. А 26 сентября стало известно о новом пакете помощи на сумму уже в 375 млн долларов. Передаваемое вооружение включает в себя кассетные бомбы, боеприпасы для HIMARS и артиллерии и ракеты Javelin. Как заявил президент США Джо Байден, анонсированные ранее крылатые ракеты большой дальности JASSM в этот пакет не вошли, но зато Украина получит планирующие авиабомбы AGM-154 Joint Standoff Weapon (JSOW), которые позволят «усилить возможности Украины в сфере нанесения дальних ударов». Что же представляет собой этот боеприпас?



JSOW – это корректируемая авиационная бомба, которая способна изменять траекторию своего полета и поражать как стационарные, так и подвижные цели. Разработки AMG-154 компанией Raytheon стартовали в Штатах в 1992 году. Через три года было объявлено о первых испытательных пусках. В декабре 1998-го, в ходе проведения операции «Лиса в пустыне» в Ираке, впервые была использована в боевых действиях. В настоящее время официально известно о шести модификациях подобных бомб (какие именно США передадут Украине, на данный момент не сообщалось):



– AGM-154A, AGM-154B и AGM-154C, оснащенные кассетными боеприпасами, применяемыми для разрушения слабозащищенных объектов и поражения скоплений бронетехники;



– AGM-154A1, начиненная взрывчатым веществом PBXN-10 усиленного фугасного действия;



– JSOW-ER, снабженная турбореактивным двигателем, позволившим увеличить дальность полета и расширить радиус поражения;



– JSOW Block III, использующая системы двусторонней связи, которая способствует повышению точности удара. Подобная модификация эффективна при использовании в городской черте, когда точность удара становится решающим фактором ведения боя.



Бомба JSOW работает по принципу «выстрелил и забыл», не нуждаясь в дополнительной наводке после пуска. Для самонаведения предусмотрена встроенная инерциальная навигационная система GPS, а также тепловизионная инфракрасная головка, способствующая «самостоятельному» захвату цели. Созданы такие бомбы с применением технологий, которые делают их защищенными для средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ).



Дальность полета JSOW, по оценкам экспертов, варьируется от 22 до 120 километров. Базовый вариант бомбы весит около 455 килограммов и «работает» на 130 километров.



Оснащенные турбореактивным двигателем JSOW-ER способны преодолевать гораздо большее расстояние – до 450–500 километров, превышающее, кстати, дальность полета уже применяемых ВСУ крылатых ракет Storm Shadow / SCALP EG. «Начинка» бомбы может состоять из осколочно-фугасных, термобарических и кассетных боеприпасов.





Пуск планирующих авиабомб может осуществляться с самолетов F-16, уже поставленных ВСУ. В этой связи обоснованным выглядит и заявление Джо Байдена о расширении программы обучения украинских пилотов управлению заокеанскими машинами. Но вот насколько эффективным окажется возможное применение ВСУ нового боеприпаса? И что можно ему противопоставить?



Как отметил военный эксперт Дмитрий Дрозденко, «любое оружие создает проблему, абсолютно любое». JSOW – это действительно мощный боеприпас, способный атаковать различные объекты, уничтожать скопления техники и живой силы, подавлять средства противовоздушной обороны (ПВО). Но и у JSOW есть свои недостатки.



Прежде всего, дальность применения JSOW, как и любой планирующей авиабомбы, критически зависит от высоты ее сброса.

Чем значительнее высота, тем, соответственно, дальше улетит бомба. Но подняться выше для украинских F-16 означает позволить обнаружить себя российским РЛС и подставиться под удар дальнобойных зенитно-ракетных комплексов С-400 и С-500 ВКС РФ. Явное преимущество российских средств ПВО делает высотные полеты для украинской авиации фактически невозможными.



В связи с этим пилоты ВСУ вынуждены запускать планирующие авиабомбы с низких высот или в режиме кабрирования. В таком случае дальность их применения резко падает. Так, например, авиабомбы JDAM-ER, о передаче которых Киеву сообщалось еще в феврале 2023 года, удавалось сбрасывать лишь на 40 километров. Приблизительно такие же перспективы ожидают и JSOW.



По мнению ряда экспертов, поставка американцами Украине планирующих авиабомб JSOW – не более чем испытание нового оружия в боевых условиях и очередная проверка возможностей российских средств ПВО. Сколько-нибудь существенного влияния на ход боевых действий они не окажут.

