Возможно, так называемый план победы Зеленского рассчитан на то, что его не утвердят в Вашингтоне, а это даст ЗЕ-команде возможность провести многоходовую комбинацию, результатом которой станет проведение выборов президента без отмены военного положения.2 комментария
Чем опасна американская управляемая авиабомба JSOW
Украина вскоре получит новые американские управляемые авиабомбы JSOW. Они позволяют наносить удары по целям, находящимся в сотнях километров от места сброса авиабомбы. Однако дальность их применения крайне зависит от высоты сброса, а значит, носители этих авиабомб, украинские F-16, будут легко уязвимы перед российскими комплексами ПВО.
В современных условиях ведения боевых действий решающее значение зачастую приобретает нанесение высокоточных ударов по скоплению живой силы, техники и различным коммуникациям противника. Военная промышленность передовых стран ведет постоянную работу над введением в строй новых видов такого вооружения и модернизацией уже существующего. Яркий пример высокоточного оружия – американская планирующая авиабомба JSOW.
Еще в начале сентября Вашингтон планировал предоставить Украине очередной пакет военной помощи на сумму около 250 млн долларов. А 26 сентября стало известно о новом пакете помощи на сумму уже в 375 млн долларов. Передаваемое вооружение включает в себя кассетные бомбы, боеприпасы для HIMARS и артиллерии и ракеты Javelin. Как заявил президент США Джо Байден, анонсированные ранее крылатые ракеты большой дальности JASSM в этот пакет не вошли, но зато Украина получит планирующие авиабомбы AGM-154 Joint Standoff Weapon (JSOW), которые позволят «усилить возможности Украины в сфере нанесения дальних ударов». Что же представляет собой этот боеприпас?
JSOW – это корректируемая авиационная бомба, которая способна изменять траекторию своего полета и поражать как стационарные, так и подвижные цели. Разработки AMG-154 компанией Raytheon стартовали в Штатах в 1992 году. Через три года было объявлено о первых испытательных пусках. В декабре 1998-го, в ходе проведения операции «Лиса в пустыне» в Ираке, впервые была использована в боевых действиях. В настоящее время официально известно о шести модификациях подобных бомб (какие именно США передадут Украине, на данный момент не сообщалось):
– AGM-154A, AGM-154B и AGM-154C, оснащенные кассетными боеприпасами, применяемыми для разрушения слабозащищенных объектов и поражения скоплений бронетехники;
– AGM-154A1, начиненная взрывчатым веществом PBXN-10 усиленного фугасного действия;
– JSOW-ER, снабженная турбореактивным двигателем, позволившим увеличить дальность полета и расширить радиус поражения;
– JSOW Block III, использующая системы двусторонней связи, которая способствует повышению точности удара. Подобная модификация эффективна при использовании в городской черте, когда точность удара становится решающим фактором ведения боя.
Бомба JSOW работает по принципу «выстрелил и забыл», не нуждаясь в дополнительной наводке после пуска. Для самонаведения предусмотрена встроенная инерциальная навигационная система GPS, а также тепловизионная инфракрасная головка, способствующая «самостоятельному» захвату цели. Созданы такие бомбы с применением технологий, которые делают их защищенными для средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ).
Дальность полета JSOW, по оценкам экспертов, варьируется от 22 до 120 километров. Базовый вариант бомбы весит около 455 килограммов и «работает» на 130 километров.
Оснащенные турбореактивным двигателем JSOW-ER способны преодолевать гораздо большее расстояние – до 450–500 километров, превышающее, кстати, дальность полета уже применяемых ВСУ крылатых ракет Storm Shadow / SCALP EG. «Начинка» бомбы может состоять из осколочно-фугасных, термобарических и кассетных боеприпасов.
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Пуск планирующих авиабомб может осуществляться с самолетов F-16, уже поставленных ВСУ. В этой связи обоснованным выглядит и заявление Джо Байдена о расширении программы обучения украинских пилотов управлению заокеанскими машинами. Но вот насколько эффективным окажется возможное применение ВСУ нового боеприпаса? И что можно ему противопоставить?
Как отметил военный эксперт Дмитрий Дрозденко, «любое оружие создает проблему, абсолютно любое». JSOW – это действительно мощный боеприпас, способный атаковать различные объекты, уничтожать скопления техники и живой силы, подавлять средства противовоздушной обороны (ПВО). Но и у JSOW есть свои недостатки.
Прежде всего, дальность применения JSOW, как и любой планирующей авиабомбы, критически зависит от высоты ее сброса.
Чем значительнее высота, тем, соответственно, дальше улетит бомба. Но подняться выше для украинских F-16 означает позволить обнаружить себя российским РЛС и подставиться под удар дальнобойных зенитно-ракетных комплексов С-400 и С-500 ВКС РФ. Явное преимущество российских средств ПВО делает высотные полеты для украинской авиации фактически невозможными.
В связи с этим пилоты ВСУ вынуждены запускать планирующие авиабомбы с низких высот или в режиме кабрирования. В таком случае дальность их применения резко падает. Так, например, авиабомбы JDAM-ER, о передаче которых Киеву сообщалось еще в феврале 2023 года, удавалось сбрасывать лишь на 40 километров. Приблизительно такие же перспективы ожидают и JSOW.
По мнению ряда экспертов, поставка американцами Украине планирующих авиабомб JSOW – не более чем испытание нового оружия в боевых условиях и очередная проверка возможностей российских средств ПВО. Сколько-нибудь существенного влияния на ход боевых действий они не окажут.