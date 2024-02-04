Удар ВСУ по Лисичанску вынуждает Россию двигать фронт за Днепр

Tекст: Олег Исайченко

В субботу ВСУ обстреляли пекарню в городе Лисичанске. Согласно данным СК, атака могла быть совершена при помощи реактивной системы залпового огня HIMARS. По последним данным на воскресенье, число погибших достигло 28 человек. Из них – 18 мужчин, девять женщин, одна из которых была беременна, и ребенок. По словам главы регионального Минздрава Наталии Пащенко, шестеро пострадавших в результате обстрела ночью переведены в Луганскую республиканскую клиническую больницу, из них четверо находятся в реанимации в крайне тяжелом состоянии, еще двое проходят лечение в отделениях.

На фоне трагедии глава ЛНР Леонид Пасечник объявил 4 февраля днем траура по погибшим. Тем временем в МЧС России сообщили, что в Лисичанске на месте обрушения здания пекарни всю ночь проводились разборы завалов, большая часть разрушенных конструкций разобрана.

Вместе с тем это уже не первая террористическая атака со стороны Украины за последнее время. Так, незадолго до Нового года центр Белгорода подвергся масштабному обстрелу. Были повреждены региональный Дом правительства и медколледж. Обстрел затронул также магазины, гостиницу «Белгород» и жилые дома.

По данным Минобороны, ВСУ в тот день произвели «неизбирательный комбинированный удар» двумя ракетами РСЗО «Ольха» в кассетном снаряжении, а также снарядами РСЗО RM-70 Vampire чешского производства. Газета ВЗГЛЯД подробно писала, почему к атаке напрямую причастен Запад.

А сразу после наступления нового года ВСУ нанесли удар по центру Донецка. Обстрелу, в частности, подверглась гостиница «Донбасс палас». Официальный представитель МИД Мария Захарова тогда назвала «террористическим зверьем» украинских боевиков, устроивших обстрел.

Сейчас эксперты отмечают – каждая атака ВСУ на российские территории, совершенная с применением западного вооружения, делает США и другие страны НАТО соучастниками военных преступлений Киева. Это, в свою очередь, должно быть отражено в будущих судебных разбирательствах. Сейчас же России стоит сделать упор на том, чтобы отодвинуть линию боевого соприкосновения (ЛБС) на расстояние, которое позволило бы в полной мере обезопасить новые регионы.

Комментируя ситуацию в Лисичанске, официальный представитель МИД Мария Захарова выразила уверенность в том, что противник совершил атаку умышленно. «Экстремистам было известно, что в субботу туда традиционно приходят за выпечкой и продуктами местные жители, в том числе пожилые люди и семьи с детьми», – приводятся ее слова на сайте ведомства.

«Новый теракт – «благодарность» киевских экстремистов за «щедрую» финансовую поддержку стран Евросоюза. Граждане ЕС должны знать, как используются их налоги – на них закупают смертоносные системы вооружений и отправляют киевскому режиму, который с их помощью убивает мирных жителей», – подчеркнула она.

«Предлагаем парижанам представить себе, как они утром пошли за багетом, а жителям Рима – выпить чашечку кофе с корнетто. Но вместо свежей выпечки домой принесли раненых или убитых украинскими террористами родственников», – сравнила дипломат.

«Россия проинформирует международные организации об очередном акте терроризма со стороны банды Зеленского. Ожидаем от профильных международных организаций скорейшего безоговорочного осуждения преступления киевских боевиков», – акцентировала Захарова.

«За последние полтора месяца мы увидели полное презрение по отношению к международному гуманитарному праву со стороны Украины – это и Белгород, и Донецк, и вот теперь Лисичанск. Все эти случаи объединяет одно – циничное и целенаправленное нанесение ударов по местам массового скопления мирных граждан», – говорит Родион Мирошник, посол по особым поручениям МИД по преступлениям киевского режима.

«И на этом фоне на Западе идут торги по вопросу выделения дополнительных денег офису Зеленского. Немаловажно, что удары по территориям наносились натовскими снарядами. Так, в случае с Лисичанском, судя по всему, речь идет об использовании американских установок HIMARS. Все это делает так называемых доноров ВСУ соучастниками преступлений Киева», – убежден дипломат.

«Я также не исключаю, что в тех же Штатах знали о готовящейся атаке, поскольку работа HIMARS предполагает согласование целеполагания. То есть они это разрешили. И теперь, разумеется, никто из них не выступает с осуждением произошедшего», – рассуждает собеседник.

«Между тем Россия продолжает фиксировать все военные преступления Киева. И соучастие стран Запада также будет отражено в будущих делах. Более того, эти государства являются, по сути, заказчиками преступлений, которые еще и всячески пытаются блокировать любое наказание для преступника», – отмечает Мирошник.

«Удар по Лисичанску и другие аналогичные атаки преследуют две цели.

Во-первых, это запугивание населения Донбасса, чем ВСУ занимаются с 2014 года. Сейчас же это еще и призвано показать, что у Украины «длинные руки» и она может дотянуться до новых регионов России», – добавила политолог Лариса Шеслер.

«Во-вторых, так офис Зеленского как бы подбадривает собственных радикалов и националистов, которые видят, что Украина на поле боя не имеет никаких успехов, в экономике тоже полный провал, социальное обеспечение населения также на нуле. А такие случаи позволяют раскачивать в медиа соответствующую повестку», – объясняет она.

«Вместе с тем атака – это не что иное как очередное свидетельство террористических намерений украинской власти по отношению к мирному населению ЛНР, ДНР, а также Запорожской и Херсонской областей. Все хорошо понимают, что сам Лисичанск находится в опасной близости от ЛБС и туда может долететь практически любая ракета. Это наталкивает на мысль о необходимости отодвигать линию соприкосновения подальше от наших городов», – рассуждает эксперт. По ее словам,

основной способ защитить регионы – это сделать так, чтобы ракеты, передаваемые Западом, «просто не долетали до наших территорий».

«Чаще всего противник использует ракеты с дальностью полета 70 км. Так что ЛБС стоит отодвинуть минимум на 100 км. Если же ВСУ перейдут на боеприпасы с дальностью 300 км, то речь будет идти о смещении линии фронта за Днепр», – полагает аналитик.

Политолог подчеркнула – каждый раз, когда ВСУ совершают теракт, Штаты упорно отрицают свою сопричастность к преступлению. Однако, по ее словам, отнекиваться становится все сложнее. «России необходимо на системной основе озвучивать все эти факты на международных площадках, включая ООН. Но нам надо также всегда помнить о позиции Запада в отношении всего, что касается русских», – считает она.

«Более того, недавно суд в Гааге посчитал, что Россия якобы не смогла защитить права этнических украинцев в Крыму, где сократилось число обучающихся украинскому языку. При этом никто не обращает внимание на закрытие русских школ в Прибалтике и полный запрет русского языка на Украине. Двуличие и лицемерие стали нормой международной политики Запада», – заключила Шеслер.