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Удар ВСУ по Лисичанску вынуждает Россию двигать фронт за Днепр
ВСУ вновь атаковали мирное население Донбасса. На этот раз в результате ракетного удара погибли 28 жителей Лисичанска в ЛНР. Эксперты отмечают – Украина планомерно пытается запугивать тех, кто когда-то выступил против киевских властей. Как России обезопасить новые регионы и почему западные страны становятся непосредственными соучастниками военных преступлений офиса Зеленского?
В субботу ВСУ обстреляли пекарню в городе Лисичанске. Согласно данным СК, атака могла быть совершена при помощи реактивной системы залпового огня HIMARS. По последним данным на воскресенье, число погибших достигло 28 человек. Из них – 18 мужчин, девять женщин, одна из которых была беременна, и ребенок. По словам главы регионального Минздрава Наталии Пащенко, шестеро пострадавших в результате обстрела ночью переведены в Луганскую республиканскую клиническую больницу, из них четверо находятся в реанимации в крайне тяжелом состоянии, еще двое проходят лечение в отделениях.
На фоне трагедии глава ЛНР Леонид Пасечник объявил 4 февраля днем траура по погибшим. Тем временем в МЧС России сообщили, что в Лисичанске на месте обрушения здания пекарни всю ночь проводились разборы завалов, большая часть разрушенных конструкций разобрана.
Вместе с тем это уже не первая террористическая атака со стороны Украины за последнее время. Так, незадолго до Нового года центр Белгорода подвергся масштабному обстрелу. Были повреждены региональный Дом правительства и медколледж. Обстрел затронул также магазины, гостиницу «Белгород» и жилые дома.
По данным Минобороны, ВСУ в тот день произвели «неизбирательный комбинированный удар» двумя ракетами РСЗО «Ольха» в кассетном снаряжении, а также снарядами РСЗО RM-70 Vampire чешского производства. Газета ВЗГЛЯД подробно писала, почему к атаке напрямую причастен Запад.
А сразу после наступления нового года ВСУ нанесли удар по центру Донецка. Обстрелу, в частности, подверглась гостиница «Донбасс палас». Официальный представитель МИД Мария Захарова тогда назвала «террористическим зверьем» украинских боевиков, устроивших обстрел.
Сейчас эксперты отмечают – каждая атака ВСУ на российские территории, совершенная с применением западного вооружения, делает США и другие страны НАТО соучастниками военных преступлений Киева. Это, в свою очередь, должно быть отражено в будущих судебных разбирательствах. Сейчас же России стоит сделать упор на том, чтобы отодвинуть линию боевого соприкосновения (ЛБС) на расстояние, которое позволило бы в полной мере обезопасить новые регионы.
Комментируя ситуацию в Лисичанске, официальный представитель МИД Мария Захарова выразила уверенность в том, что противник совершил атаку умышленно. «Экстремистам было известно, что в субботу туда традиционно приходят за выпечкой и продуктами местные жители, в том числе пожилые люди и семьи с детьми», – приводятся ее слова на сайте ведомства.
«Новый теракт – «благодарность» киевских экстремистов за «щедрую» финансовую поддержку стран Евросоюза. Граждане ЕС должны знать, как используются их налоги – на них закупают смертоносные системы вооружений и отправляют киевскому режиму, который с их помощью убивает мирных жителей», – подчеркнула она.
«Предлагаем парижанам представить себе, как они утром пошли за багетом, а жителям Рима – выпить чашечку кофе с корнетто. Но вместо свежей выпечки домой принесли раненых или убитых украинскими террористами родственников», – сравнила дипломат.
«Россия проинформирует международные организации об очередном акте терроризма со стороны банды Зеленского. Ожидаем от профильных международных организаций скорейшего безоговорочного осуждения преступления киевских боевиков», – акцентировала Захарова.
«За последние полтора месяца мы увидели полное презрение по отношению к международному гуманитарному праву со стороны Украины – это и Белгород, и Донецк, и вот теперь Лисичанск. Все эти случаи объединяет одно – циничное и целенаправленное нанесение ударов по местам массового скопления мирных граждан», – говорит Родион Мирошник, посол по особым поручениям МИД по преступлениям киевского режима.
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«И на этом фоне на Западе идут торги по вопросу выделения дополнительных денег офису Зеленского. Немаловажно, что удары по территориям наносились натовскими снарядами. Так, в случае с Лисичанском, судя по всему, речь идет об использовании американских установок HIMARS. Все это делает так называемых доноров ВСУ соучастниками преступлений Киева», – убежден дипломат.
«Я также не исключаю, что в тех же Штатах знали о готовящейся атаке, поскольку работа HIMARS предполагает согласование целеполагания. То есть они это разрешили. И теперь, разумеется, никто из них не выступает с осуждением произошедшего», – рассуждает собеседник.
«Между тем Россия продолжает фиксировать все военные преступления Киева. И соучастие стран Запада также будет отражено в будущих делах. Более того, эти государства являются, по сути, заказчиками преступлений, которые еще и всячески пытаются блокировать любое наказание для преступника», – отмечает Мирошник.
«Удар по Лисичанску и другие аналогичные атаки преследуют две цели.
Во-первых, это запугивание населения Донбасса, чем ВСУ занимаются с 2014 года. Сейчас же это еще и призвано показать, что у Украины «длинные руки» и она может дотянуться до новых регионов России», – добавила политолог Лариса Шеслер.
«Во-вторых, так офис Зеленского как бы подбадривает собственных радикалов и националистов, которые видят, что Украина на поле боя не имеет никаких успехов, в экономике тоже полный провал, социальное обеспечение населения также на нуле. А такие случаи позволяют раскачивать в медиа соответствующую повестку», – объясняет она.
«Вместе с тем атака – это не что иное как очередное свидетельство террористических намерений украинской власти по отношению к мирному населению ЛНР, ДНР, а также Запорожской и Херсонской областей. Все хорошо понимают, что сам Лисичанск находится в опасной близости от ЛБС и туда может долететь практически любая ракета. Это наталкивает на мысль о необходимости отодвигать линию соприкосновения подальше от наших городов», – рассуждает эксперт. По ее словам,
основной способ защитить регионы – это сделать так, чтобы ракеты, передаваемые Западом, «просто не долетали до наших территорий».
«Чаще всего противник использует ракеты с дальностью полета 70 км. Так что ЛБС стоит отодвинуть минимум на 100 км. Если же ВСУ перейдут на боеприпасы с дальностью 300 км, то речь будет идти о смещении линии фронта за Днепр», – полагает аналитик.
Политолог подчеркнула – каждый раз, когда ВСУ совершают теракт, Штаты упорно отрицают свою сопричастность к преступлению. Однако, по ее словам, отнекиваться становится все сложнее. «России необходимо на системной основе озвучивать все эти факты на международных площадках, включая ООН. Но нам надо также всегда помнить о позиции Запада в отношении всего, что касается русских», – считает она.
«Более того, недавно суд в Гааге посчитал, что Россия якобы не смогла защитить права этнических украинцев в Крыму, где сократилось число обучающихся украинскому языку. При этом никто не обращает внимание на закрытие русских школ в Прибалтике и полный запрет русского языка на Украине. Двуличие и лицемерие стали нормой международной политики Запада», – заключила Шеслер.