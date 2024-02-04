  • Новость часаРоссийские войска улучшили положение на Краснолиманском направлении
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Стало известно об употреблении Маском наркотиков с руководством SpaceX
    Украинский дипломат рекомендовал Шольцу не звать Путина на пиво
    Такера Карлсона заметили в Москве
    Мирошник: Запад согласовал ВСУ удар по Лисичанску
    ВСУ получили от Запада данные для выстрела по Ил-76
    США и Британия применили корабли и более 20 истребителей для ударов по Йемену
    В Госдуме назвали слова президента Польши о Крыме сигналом Украине
    В Мариуполе восстановлены практически все многоквартирные дома
    Мнения
    Вадим Трухачёв Вадим Трухачёв ЕС предсказуемо продавил Орбана на помощь Украине

    Евросоюз одобрил выделение Украине 50 млрд евро помощи, что было совершенно предсказуемо. Для того, чтобы ЕС пересмотрел свой подход к России и Украине, российская армия должна сильно продвинуться на полях СВО.

    4 комментария
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Америка не выдержала бремя лидерства

    США направили все ресурсы – военные, политические, экономические – на подавление Москвы и Пекина, а заодно Ирана и других несогласных. Но мировое лидерство так не сохраняют. Так можно только разжечь очередные войны.

    17 комментариев
    Борис Акимов Борис Акимов Фермеры Западу больше не нужны

    Фермеры – это социальный вид, который западному миру больше не нужен. И от него будут избавляться. А вот нам в России это надо иметь в виду. Тут целую большую программу переселения нужно бы запустить.

    26 комментариев
    4 февраля 2024, 16:50 • Происшествия

    Удар ВСУ по Лисичанску вынуждает Россию двигать фронт за Днепр

    Удар ВСУ по Лисичанску вынуждает Россию двигать фронт за Днепр
    @ Администрация Лисичанска/ТАСС

    Tекст: Олег Исайченко

    ВСУ вновь атаковали мирное население Донбасса. На этот раз в результате ракетного удара погибли 28 жителей Лисичанска в ЛНР. Эксперты отмечают – Украина планомерно пытается запугивать тех, кто когда-то выступил против киевских властей. Как России обезопасить новые регионы и почему западные страны становятся непосредственными соучастниками военных преступлений офиса Зеленского?

    В субботу ВСУ обстреляли пекарню в городе Лисичанске. Согласно данным СК, атака могла быть совершена при помощи реактивной системы залпового огня HIMARS. По последним данным на воскресенье, число погибших достигло 28 человек. Из них – 18 мужчин, девять женщин, одна из которых была беременна, и ребенок. По словам главы регионального Минздрава Наталии Пащенко, шестеро пострадавших в результате обстрела ночью переведены в Луганскую республиканскую клиническую больницу, из них четверо находятся в реанимации в крайне тяжелом состоянии, еще двое проходят лечение в отделениях.

    На фоне трагедии глава ЛНР Леонид Пасечник объявил 4 февраля днем траура по погибшим. Тем временем в МЧС России сообщили, что в Лисичанске на месте обрушения здания пекарни всю ночь проводились разборы завалов, большая часть разрушенных конструкций разобрана.

    Вместе с тем это уже не первая террористическая атака со стороны Украины за последнее время. Так, незадолго до Нового года центр Белгорода подвергся масштабному обстрелу. Были повреждены региональный Дом правительства и медколледж. Обстрел затронул также магазины, гостиницу «Белгород» и жилые дома.

    По данным Минобороны, ВСУ в тот день произвели «неизбирательный комбинированный удар» двумя ракетами РСЗО «Ольха» в кассетном снаряжении, а также снарядами РСЗО RM-70 Vampire чешского производства. Газета ВЗГЛЯД подробно писала, почему к атаке напрямую причастен Запад.

    А сразу после наступления нового года ВСУ нанесли удар по центру Донецка. Обстрелу, в частности, подверглась гостиница «Донбасс палас». Официальный представитель МИД Мария Захарова тогда назвала «террористическим зверьем» украинских боевиков, устроивших обстрел.

    Сейчас эксперты отмечают – каждая атака ВСУ на российские территории, совершенная с применением западного вооружения, делает США и другие страны НАТО соучастниками военных преступлений Киева. Это, в свою очередь, должно быть отражено в будущих судебных разбирательствах. Сейчас же России стоит сделать упор на том, чтобы отодвинуть линию боевого соприкосновения (ЛБС) на расстояние, которое позволило бы в полной мере обезопасить новые регионы.

    Комментируя ситуацию в Лисичанске, официальный представитель МИД Мария Захарова выразила уверенность в том, что противник совершил атаку умышленно. «Экстремистам было известно, что в субботу туда традиционно приходят за выпечкой и продуктами местные жители, в том числе пожилые люди и семьи с детьми», – приводятся ее слова на сайте ведомства.

    «Новый теракт – «благодарность» киевских экстремистов за «щедрую» финансовую поддержку стран Евросоюза. Граждане ЕС должны знать, как используются их налоги – на них закупают смертоносные системы вооружений и отправляют киевскому режиму, который с их помощью убивает мирных жителей», – подчеркнула она.

    «Предлагаем парижанам представить себе, как они утром пошли за багетом, а жителям Рима – выпить чашечку кофе с корнетто. Но вместо свежей выпечки домой принесли раненых или убитых украинскими террористами родственников», – сравнила дипломат.

    «Россия проинформирует международные организации об очередном акте терроризма со стороны банды Зеленского. Ожидаем от профильных международных организаций скорейшего безоговорочного осуждения преступления киевских боевиков», – акцентировала Захарова.

    «За последние полтора месяца мы увидели полное презрение по отношению к международному гуманитарному праву со стороны Украины – это и Белгород, и Донецк, и вот теперь Лисичанск. Все эти случаи объединяет одно – циничное и целенаправленное нанесение ударов по местам массового скопления мирных граждан», – говорит Родион Мирошник, посол по особым поручениям МИД по преступлениям киевского режима.

    «И на этом фоне на Западе идут торги по вопросу выделения дополнительных денег офису Зеленского. Немаловажно, что удары по территориям наносились натовскими снарядами. Так, в случае с Лисичанском, судя по всему, речь идет об использовании американских установок HIMARS. Все это делает так называемых доноров ВСУ соучастниками преступлений Киева», – убежден дипломат.

    «Я также не исключаю, что в тех же Штатах знали о готовящейся атаке, поскольку работа HIMARS предполагает согласование целеполагания. То есть они это разрешили. И теперь, разумеется, никто из них не выступает с осуждением произошедшего», – рассуждает собеседник.

    «Между тем Россия продолжает фиксировать все военные преступления Киева. И соучастие стран Запада также будет отражено в будущих делах. Более того, эти государства являются, по сути, заказчиками преступлений, которые еще и всячески пытаются блокировать любое наказание для преступника», – отмечает Мирошник.

    «Удар по Лисичанску и другие аналогичные атаки преследуют две цели.

    Во-первых, это запугивание населения Донбасса, чем ВСУ занимаются с 2014 года. Сейчас же это еще и призвано показать, что у Украины «длинные руки» и она может дотянуться до новых регионов России», – добавила политолог Лариса Шеслер.

    «Во-вторых, так офис Зеленского как бы подбадривает собственных радикалов и националистов, которые видят, что Украина на поле боя не имеет никаких успехов, в экономике тоже полный провал, социальное обеспечение населения также на нуле. А такие случаи позволяют раскачивать в медиа соответствующую повестку», – объясняет она.

    «Вместе с тем атака – это не что иное как очередное свидетельство террористических намерений украинской власти по отношению к мирному населению ЛНР, ДНР, а также Запорожской и Херсонской областей. Все хорошо понимают, что сам Лисичанск находится в опасной близости от ЛБС и туда может долететь практически любая ракета. Это наталкивает на мысль о необходимости отодвигать линию соприкосновения подальше от наших городов», – рассуждает эксперт. По ее словам,

    основной способ защитить регионы – это сделать так, чтобы ракеты, передаваемые Западом, «просто не долетали до наших территорий».

    «Чаще всего противник использует ракеты с дальностью полета 70 км. Так что ЛБС стоит отодвинуть минимум на 100 км. Если же ВСУ перейдут на боеприпасы с дальностью 300 км, то речь будет идти о смещении линии фронта за Днепр», – полагает аналитик.

    Политолог подчеркнула – каждый раз, когда ВСУ совершают теракт, Штаты упорно отрицают свою сопричастность к преступлению. Однако, по ее словам, отнекиваться становится все сложнее. «России необходимо на системной основе озвучивать все эти факты на международных площадках, включая ООН. Но нам надо также всегда помнить о позиции Запада в отношении всего, что касается русских», – считает она.

    «Более того, недавно суд в Гааге посчитал, что Россия якобы не смогла защитить права этнических украинцев в Крыму, где сократилось число обучающихся украинскому языку. При этом никто не обращает внимание на закрытие русских школ в Прибалтике и полный запрет русского языка на Украине. Двуличие и лицемерие стали нормой международной политики Запада», – заключила Шеслер.

    Главное
    «Изделие-305» показало высокую точность в зоне спецоперации
    Сломался флагман британского флота авианосец HMS Queen Elizabeth
    Песков объяснил, зачем Европа накачивает общество сообщениями о войне с Россией
    Захарова назвала ситуацию с «Би-2» попыткой сорвать переговоры по заложникам
    Задержан предполагаемый убийца бойца смешанных единоборств Мутаева
    «Евровидение» вызвало масштабный сбой в работе госсервисов на Украине
    Северная Корея заработала 167 млн долларов за год на ресницах и париках

    Почему Китай не решается на новый газопровод из России

    Поставки российского газа в Китай показывают новые исторические рекорды с самого начала года. Эксперты ждут, что «Сила Сибири» превзойдет по итогам года плановые показатели роста экспорта. Китаю этот проект дает самые привлекательные ценовые условия. Почему же он все еще думает над новым газопроводом «Сила Сибири – 2»? Подробности

    Перейти в раздел

    Украина стала предметом торга и шантажа внутри ЕС

    Евросоюз с опозданием в полтора месяца согласовал выделение Украине 50 млрд евро. Однако эта сумма отправится офису Зеленского не сразу, а частями и при соблюдении ряда условий, которые Брюсселю навязал Виктор Орбан. В чем заключается суть этих условий и сможет ли Украина тем самым закрыть дыры в своем бюджете? Подробности

    Перейти в раздел

    Командир отряда «Днестр»: Участвуем в СВО ради спасения Молдовы

    «Молдаване приходят добровольцами в наш отряд с тем, чтобы быть готовыми защищать свои интересы. Эти интересы прямо связаны с победой России в ходе спецоперации». Командир добровольческого казачьего отряда «Днестр» и лидер молдавской Партии регионов Александр Калинин объяснил газете ВЗГЛЯД, как и зачем он организовал собственное подразделение в зоне спецоперации. Подробности

    Перейти в раздел

    Республиканцы стали собирать в Техасе собственную армию

    Губернатор Флориды Рон Десантис объявил об отправке бойцов Национальной гвардии в Техас для защиты южных границ страны. Это решение принято на фоне ухудшения миграционного кризиса, а также обострения конфликта республиканских регионов с федеральным центром. Чем грозят администрации Джо Байдена военные акции южных штатов? И как сложившаяся ситуация повлияет на предстоящие президентские выборы? Подробности

    Перейти в раздел

    Удар ВСУ по Лисичанску вынуждает Россию двигать фронт за Днепр

    ВСУ вновь атаковали мирное население Донбасса. На этот раз в результате ракетного удара погибли 28 жителей Лисичанска в ЛНР. Эксперты отмечают – Украина планомерно пытается запугивать тех, кто когда-то выступил против киевских властей. Как России обезопасить новые регионы и почему западные страны становятся непосредственными соучастниками военных преступлений офиса Зеленского? Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Германия разонравилась немцам

      В Германии быстро растет количество желающих переехать в другую страну. В возрастной группе от 19 до 39 лет таких 36-37%, а еще полтора года назад было почти вдвое меньше. Причины такого положения вещей понятны, но для многих прозвучат, как откровение: сверхразвитость ФРГ осталась в прошлом.

    • Залужный пытается спастись

      Командующий ВСУ Валерий Залужный опубликовал новую статью на английском языке, в которой пересмотрел собственное мнение о том, что боевые действия на Украине зашли в тупик. Чтобы остаться на своей должности, Залужный готов пообещать «перемогу», если ему дадут еще людей и роботов, а террор против России усилится.

    • Украину послали в Гааге, но дали денег

      Международный суд в Гааге отклонил почти все требования Украины к России, назвав ее обвинения домыслами. Однако Киеву, где «гаагское правосудие» стало предметом культа, «подсластили пилюлю»: Евросоюз все-таки согласовал выделение ему более 50 млрд евро, переубедив Венгрию с помощью «кнута», а не «пряника».

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Что дает России трасса М-12 Москва – Казань («Восток»)

      Открытая в декабре 2023 года автомагистраль Москва – Казань не просто связала несколько регионов страны. Она окажет значительное воздействие на общую социально-экономическую ситуацию во всей России. О важнейших таких эффектах – в нашей инфографике.

    • Развитие транспортной системы России в 2023 году

      Транспорт, одна из фундаментальных отраслей российской экономики, в 2023 году не просто выстоял, но и показал рост. Это касается и внутренних путей, и тех, что связывают Россию с внешним миром. О ключевых показателях достижений российского транспорта – в нашей инфографике.

    • Как растет популярность российских платежных систем

      Уход с российского рынка западных сервисов, обеспечивающих предоставление финансовых услуг, привел к расцвету отечественных платежных систем (банковских карт «Мир», системы быстрых платежей СБП, системы передачи финансовых сообщений СПФС). Взрывной рост их популярности – в нашей инфографике.

    Перейти в раздел

    • Европа внезапно испугалась Америки

      Через два года после категорического отказа от российского газа в Европе вдруг начали осознавать опасность, которую создает зависимость от поставок топлива из США. Недавнее решение Белого дома приостановить выдачу новых лицензий на экспорт СПГ встревожило европейских экспертов: по их мнению, налицо риски, которые у ЕС при сотрудничестве с Россией отсутствовали.

    • Кличко начал матч против Зеленского

      Мэр Киева и бывший чемпион мира по боксу среди профессионалов Виталий Кличко внезапно обнаружил, что Украина «движется в неправильном направлении». Киевский градоначальник резко раскритиковал президента Украины Зеленского и заявил, что в стране «пахнет вертикалью и авторитаризмом». Эксперты связывают происходящее с падением рейтинга Зеленского и с тем, что Запад начал подыскивать ему сменщиков.

    • Трампу расставили ловушки по всей Америке

      Сразу в 16 штатах США поданы иски с требованием не допустить участия бывшего президента страны Дональда Трампа до праймериз Республиканской партии. В случае удовлетворения этих исков Трамп не сможет участвовать в выборах главы государства, но политические последствия могут оказаться для всех США куда более серьезными.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Карикатуры
    •
  • Игры
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

    ..............