Иностранные спецслужбы подбираются к важнейшей военной тайне России

Наиболее передовые военно-технические разработки России - прежде всего касающиеся гиперзвукового оружия - стали объектом пристального внимания иностранных спецслужб. И некоторые российские ученые пошли на сотрудничество с вражескими разведками. По крайней мере, такие выводы можно сделать из событий, связанных с задержаниями специалистов по гиперзвуку.

В четверг ФСБ задержала в Москве гендиректора, главного конструктора Научно-исследовательского предприятия гиперзвуковых систем (НИПГС) Александра Куранова, принадлежащего петербургскому холдингу «Ленинец». Источник ТАСС называет Куранова одним из востребованных «специалистов в области разработок, связанных с углеводородным топливом в летательных аппаратах».

Куранов известен как специалист в области физики и химии плазмы, он участвует в международных ассоциациях, ведет работы по заказам многих стран мира. Согласно данным из открытых источников, Куранов – доктор технических наук, профессор кафедры cистем и технологий управления Петербургского государственного политехнического университета, диссертацию защищал по специальности «Тепловые, электрореактивные двигатели и энергоустановки летательных аппаратов».

«Суд удовлетворил ходатайство следователя об избрании Куранову Александру меры пресечения в виде заключения под стражу», – сообщила РИА «Новости» пресс-секретарь Лефортовского суда Анастасия Романова. Ему инкриминируется статья «Государственная измена», он находится в статусе подозреваемого. Других подробностей в суде не сообщили, дело отмечено грифом «совершенно секретно».

В ФСБ заподозрили Куранова в передаче гражданину иностранного государства сведений о научных разработках, составляющих государственную тайну, сообщил «Интерфаксу» информированный источник. По его мнению, занимавшийся долгое время гиперзвуковыми технологиями, в том числе разработкой гиперзвукового летательного аппарата «Аякс», Куранов мог раскрыть иностранцам закрытую информацию. Начатые еще в советское время работы проводились им вплоть до 2000-х годов.

Как сообщало в 2013 году «Военное обозрение», Куранов и его коллеги еще с 80-х годов пропагандировали концепцию принципиально нового гиперзвукового аппарата, а с 90-х годов искали источники финансирования своего проекта. По данным издания, в мае 2001 года «Ленинец» подписал с китайской стороной соглашение о совместной разработке аппарата из концепции «Аякс». Проект был рассчитан на 10-15 лет и оценивался сторонними экспертами в 70-80 млн. долларов.

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Куранов регулярно участвовал в различных международных форумах, его работами интересовались в США и Китае. Он автор более 120 научных работ, у него есть патенты и авторские свидетельства. По предварительной информации, в деле Куранова пока нет связи с другими учеными, которых ранее заподозрили в госизмене. Об этом сообщил осведомленный источник.

И вопрос о других ученых был задан источнику вполне обоснованно. За последние несколько лет сразу несколько представителей оборонной науки и ВПК - и в первую очередь специалисты по гиперзвуковым технологиям - привлекли внимание российской контррразведки.

В частности, в апреле профессору МФТИ и Центрального аэрогидродинамического института (ЦАГИ) Валерию Голубкину предъявили обвинение по делу о госизмене. Его научными интересами, судя по открытым источников, называлось гиперзвуковое обтекание летательных аппаратов.

Кроме того, в конце прошлого года был арестован еще один сотрудник ЦАГИ, Анатолий Губанов - и, как сообщалось, он работал над созданием гражданского гиперзвукового самолета. Его также подозревали в передаче секретных российских авиационных технологий иностранным спецслужбам. В 2018-м году сотрудник Центрального научно-исследовательского института машиностроения (ЦНИИмаш) Виктор Кудрявцев был арестован по делу о госизмене. Следствие полагает, что ученый передавал за рубеж данные о гиперзвуковых технологиях.

В 2019-м еще один сотрудник ЦНИИМАШ, заместитель завкафедрой космических летательных аппаратов Роман Ковалев был арестован по обвинению в госизмене. А особенность космических летательных аппаратов именно в том, что они способны развивать гиперзвуковую скорость.

Иначе говоря, перед нами - целая серия событий, увязывающихся в одну цепочку. Ряд ведущих российских ученых, работающих над критически важным оборонным направлением - гиперзвуковыми исследованиями - оказались, по версии ФСБ, предателями Родины.

Разработка гиперзвукового оружия - одно из наиболее передовых направлений военно-технических исследований в мире. Наряду с искусственным интеллектом военной направленности, гиперзвуковое оружие способно создать решающее военное преимущество. Речь идет, в частности, о скорости и неотвратимости ракетного удара. Гиперзвуковые ракеты невозможно перехватить никакой системой ПРО. Таким образом, тайна создания гиперзвукового оружия - один из важнейших военных секретов нашей страны.

Однако создание такого рода вооружений требует огромных интеллектуальных и финансовых затрат. Отсюда неудивительно, что зарубежные спецслужбы испытывают колоссальный интерес к российским гиперзвуковым технологиям.

О том, что именно Россия на данный момент является ведущей страной в сфере гиперзвуковых вооружений, заявлял, в частности, глава Стратегического командования (STRATCOM) Вооруженных сил США адмирал Чарльз Ричард на симпозиуме по ракетной и космической обороне в Ханствилле (штат Алабама). «Россия – ведущая страна в мире по гиперзвуковым технологиям, по крайней мере в данный момент, и продолжает инвестировать в развитие сверхзвуковых технологий», – сказал Ричард.

Как сообщает ТАСС, американский адмирал напомнил, что в июле Россия провела успешные испытания гиперзвуковой ракеты «Циркон». Предполагается, что «Цирконами» будут вооружены фрегаты проекта 22350, новейшие многоцелевые подлодки проекта 885М «Ясень-М», а также находящийся на модернизации ракетный крейсер «Адмирал Нахимов» и подлодка «Иркутск», которую в ходе модернизации доведут до уровня 949АМ. Первый полк, вооруженный «Авангардом», заступил на боевое дежурство в Оренбургской ракетной дивизии в неполном составе в декабре 2019 года. С декабря 2017 года на вооружение принят гиперзвуковой авиационно-ракетный комплекс «Кинжал», базирующийся на самолетах МИГ-31.

Одним из главных препятствий при разработке этого типа вооружений остается обеспечение длительного движения с гиперзвуковой скоростью объекта в атмосфере. Для этого требуется создание прямоточных, ракетнотурбопрямоточных или комбинации турбопрямоточных маршевых двигателей. Кроме того, должны быть решены вопросы управления движением и наведения, а также обеспечение малозаметности и маневрирования. Пока эти проблемы не будут решены, массовым гиперзвуковое оружие не станет. В экспертной среде высказывались предположения, что Россия продвинулась на этом пути гораздо дальше, чем западные страны и Китай. И китайские спецслужбы, судя по всему - одни из главных подозреваемых в деле Александра Куранова.

Вице-президент Российской академии ракетных и артиллерийских наук Константин Сивков предполагает, что ученый мог передать какие-то материалы китайской стороне вне рамок существующего договора о сотрудничестве. «Если бы Куранов действовал строго в пределах этого договора, то оснований для его ареста быть не должно. Если он действовал, выйдя за пределы договора, тогда это может рассматриваться как измена родине с соответствующими последствиями», – заявил Сивков газете ВЗГЛЯД.

Как именно китайцы могут воспользоваться полученной от ученого информацией, зависит от того, какие сведения могли быть переданы.

«Если это неполная информация, то она может завести исследования китайцев в тупик. В противном случае она может позволить совершить прорыв. Китайцы сейчас создают свое гиперзвуковое оружие, недавно испытали гиперзвуковую ракету «Звезда 2», которая обладает весьма посредственными для такого оружия характеристиками. Но если удастся обеспечить возможность самонаведения этой ракеты на цель с использованием активных головок самонаведения, чего китайцы пока сделать не могут, то это сильно продвинет исследования», – пояснил Сивков.

Главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко рассматривает арест Куранова как «один из элементов большой системной работы российской контрразведки, благодаря которой мы сохраняем технологическое лидерство, отрыв от всех остальных и закрываем доступ к сведениям, которые составляют военную и государственную тайну России». «Пресекается деятельность людей и структур, через которые иностранные спецслужбы могли получать доступ к новейшим российским военно-техническим разработкам, в том числе в области гиперзвука, где Россия серьезно опережает всех ближайших конкурентов в мире», – резюмировал Коротченко.