Иностранные спецслужбы подбираются к важнейшей военной тайне России

Взгляд
12 августа, четверг  |  Последнее обновление — 22:35  |  vz.ru
Разделы

России придется спасать Украину от замерзания

Украина плохо готовится к зиме Валентин Спринчак/ТАСС
Энергетики бьют тревогу: налицо все признаки того, что Украина уже никак не сможет полноценно подготовиться к отопительному сезону. Почему и в каком размере стране снова не хватает угля и газа, что происходит с украинскими электростанциями и почему Киев делает вид, что не нуждается в помощи России? Подробности...
Перейти в раздел…

Как наказывать гонителей русскоговорящих за рубежом

На Украине атаки на русский язык – не отдельный инцидент, а государственная политика SERGEY DOLZHENKO/EPA/ТАСС
В Госдуме возникла идея ввести запрет на въезд в страну тем жителям зарубежья, которые проявили себя как активные русофобы, ненавистники русского языка. Поводом стало нападение на русскоязычную продавщицу в Киргизии. Однако в Совете Федерации инициативу не поддержали. Каковы плюсы и минусы данного предложения? Подробности...
Перейти в раздел…

Комплексы С-500 получат особенные ракеты

Ракеты комплекса С-500 станут угрозой даже для космических спутников Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС
Перспективные зенитно-ракетные комплексы С-500 (они же – «Прометей») еще не приняты на вооружение, но выпуск ракет для них, если верить источникам, уже начался. Почему производство этих ракет началось так срочно, в чем уникальность этого вида оружия и какие регионы России ЗРК С-500 будут прикрывать в первую очередь? Подробности...
Перейти в раздел…

Санду добилась прорыва в отношениях с Россией

Встреча Санду и Козака создает хорошие предпосылки для визита президента Молдавии в Москву Maia Sandu/Facebook
Кишинев отказался от блокады Приднестровья и намерен выстраивать конструктивные отношения с Москвой. Об этом заявила президент республики Майя Санду по итогам переговоров с замглавы администрации президента РФ Дмитрием Козаком. О чем еще удалось договориться представителям двух стран и как прошедшая встреча отразится на самой Молдавии?  Подробности...
Перейти в раздел…

Дальневосточные порты России отрезало наводнением

Из-за разрушения моста движение по участку Транссиба остановилось в обоих направлениях Андрей Гурулев/вице-премьер
правительства Забайкалья/Telegram
На Транссибирской магистрали обрушился железнодорожный мост, из-за чего грузоперевозки на важнейшем – китайском – направлении оказались остановлены. Страдают и российские пассажиры, и грузоотправители. При этом специалисты говорят, что аварии можно было избежать. Не заставит ли ЧП на Транссибе искать Китай обходные пути для грузов и как избежать подобных происшествий? Подробности...
Перейти в раздел…

Наша империя вдруг оказалась бессильной

Евгений Фатеев
Евгений Фатеев, Руководитель Екатеринбургского отделения Русского художественного Союза
В этот день случился «Курск». Трагедия, в которой была не только смерть многих хороших людей. «Курск» – это что-то большее. Это веха в нашей имперской истории. Подробности...
Обсуждение: 19 комментариев

Вакцинный раскол ведет человечество в новое Средневековье

Игорь Мальцев
Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
По мнению германского министра, непривитые – это враги народа и государства. Вот так буквально. То, что написал сатирический Бродер, просто детский лепет перед реальными текстами политиков. Подробности...
Обсуждение: 46 комментариев

Почему немцам не помогли хваленые «Королевские тигры»

Тимур Шерзад
Тимур Шерзад, журналист
В большой индустриальной войне много простых в производстве и сбалансированных по боевым возможностям средних танков было лучше, чем небольшое количество грозных, но сложных в производстве и материалоемких тяжелых. Подробности...
Обсуждение: 13 комментариев
Перейти в раздел…

Олимпиада в Токио и честь России

Обсуждение: 19 комментариев

За что Зеленский любит Крым

Тимановская и другие невозвращенцы

Обсуждение: 10 комментариев
Перейти в раздел…

На тушение пожаров в Якутии направили дополнительные силы МЧС

Обстановка с лесными пожарами в Якутии остается крайне напряженной. По поручению Путина МЧС дополнительно направит в Якутию два многоцелевых самолета-амфибии Бе-200ЧС, самолет Ил-76 и 200 спасателей
Подробности...

Российские синхронистки принесли сборной России 14-ю золотую медаль

Светлана Ромашина и Светлана Колесниченко завоевали еще одну золотую медаль для сборной России на Олимпийских играх в Токио в синхронном плавании. Россиянки одержали победу в соревнованиях дуэтов. Теперь в активе сборной России 14 золотых, 21 серебряная и 18 бронзовых медалей
Подробности...

Курортную зону Турции охватили лесные пожары

Турецкие власти сумели локализовать часть пожаров, охвативших леса на юге страны, а также задержали предполагаемых виновников бедствия. Власти подозревают поджог, поскольку пожары вспыхнули одновременно в разных курортных районах. Отдыхающие в Турции наши туристы не пострадали
Подробности...
Перейти в раздел…
21:12

В Оренбурге легендарная «Катюша» вернулась в парк «Салют, Победа!»

В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
Подробности...
18:40

В Бурятии завершают установку виртуального концертного зала в рамках нацпроекта «Культура»

В городе Закаменск в Бурятии подходит к концу монтаж и установка виртуального концертного зала, приобретенного на средства федерального проекта «Цифровая культура» нацпроекта «Культура».
Подробности...
17:11
собственная новость

Для школ Ленобласти закупят музыкальные инструменты на 60 млн рублей

Детские школы искусств Ленинградской области получат новые музыкальные инструменты, оборудование и литературу, кроме того, будет произведена реконструкция Лодейнопольского детского центра эстетического развития.
Подробности...
Перейти в раздел…
Какие угрозы для России вы считаете наиболее опасными?
  • Внутренние (состояние российского общества)

  • Внешние (противодействие зарубежных стран)
Нужно ли запрещать въезд в Россию лицам, притесняющим русскоговорящих за рубежом?
  • Да

  • Нет
Довольны ли вы выступлением российских спортсменов на Олимпиаде в Токио?
  • Полностью доволен

  • Скорее доволен

  • Скорее не доволен

  • Полностью разочарован

  • Не следил за их выступлением
    Перейти в раздел…
    НОВОСТЬ ЧАСА: Талибы заявили о взятии столицы провинции Бадгис
    Талибы захватили третий по величине афганский город Герат Соратников Навального обвинили в создании посягающей на права россиян НКО Обнаружены признаки подготовки Западом массовых беспорядков в России Американцев призвали срочно покинуть Афганистан
    Третий сбежавший из ИВС в Истре заключенный сдался полиции Стало известно, кто просверлил дыру в «Союзе МС-09» Израиль сбил вторгшийся в его воздушное пространство беспилотник Грузия останавливает транспорт из-за пандемии коронавируса
    МВД России закрыло въезд в Россию оскорбившему русских экс-послу Азербайджана На Украине захотели отказаться от «совковости» на параде в День независимости Подсчитаны потери железных дорог Литвы после прекращения транзита белорусских удобрений Женщине оторвало ноги в результате взрыва в маршрутном автобусе

    «враг готов на все»


    Обнимавшаяся с Ласицкене украинка заявила о «российско-украинской войне»

    «недружественный жест»


    Эксперт: Действия российского посла выявили у Ирана комплекс неполноценности

    громкие обвинения


    В квартире якобы шпионившего на Москву британца нашли флаги России и плюшевых мишек

    Видео

    «вонь на весь мир»


    Азербайджанский дипломат допустил свинское хамство в адрес России

    подготовка к зиме


    России придется спасать Украину от замерзания

    опреснительные установки


    Проблему водоснабжения Крыма решат израильским методом

    российское влияние


    Клава Кока и Моргенштерн примиряют Украину с Россией

    исламский халифат


    Под боком у России создается террористическое государство

    политические страсти


    Вадим Трухачёв: Как политика разрушает спорт в Белоруссии и на Украине

    ближайшее будущее


    Дмитрий Дробницкий: России надо готовиться к «большому переходу»

    ЛГБТ-пропаганда


    Сергей Козлов: Нужен закон для защиты от радужного влияния

    на ваш взгляд


    Какие угрозы для России вы считаете наиболее опасными?

    Иностранные спецслужбы подбираются к важнейшей военной тайне России

    73-летний Александр Куранов взят под стражу как минимум на два месяца    12 августа 2021, 22:20
    Фото: Лефортовский суд/ТАСС
    Текст: Рафаэль Фахрутдинов

    Наиболее передовые военно-технические разработки России - прежде всего касающиеся гиперзвукового оружия - стали объектом пристального внимания иностранных спецслужб. И некоторые российские ученые пошли на сотрудничество с вражескими разведками. По крайней мере, такие выводы можно сделать из событий, связанных с задержаниями специалистов по гиперзвуку.

    В четверг ФСБ задержала в Москве гендиректора, главного конструктора Научно-исследовательского предприятия гиперзвуковых систем (НИПГС) Александра Куранова, принадлежащего петербургскому холдингу «Ленинец». Источник ТАСС называет Куранова одним из востребованных «специалистов в области разработок, связанных с углеводородным топливом в летательных аппаратах».

    Куранов известен как специалист в области физики и химии плазмы, он участвует в международных ассоциациях, ведет работы по заказам многих стран мира. Согласно данным из открытых источников, Куранов – доктор технических наук, профессор кафедры cистем и технологий управления Петербургского государственного политехнического университета, диссертацию защищал по специальности «Тепловые, электрореактивные двигатели и энергоустановки летательных аппаратов».

    «Суд удовлетворил ходатайство следователя об избрании Куранову Александру меры пресечения в виде заключения под стражу», – сообщила РИА «Новости» пресс-секретарь Лефортовского суда Анастасия Романова. Ему инкриминируется статья «Государственная измена», он находится в статусе подозреваемого. Других подробностей в суде не сообщили, дело отмечено грифом «совершенно секретно».

    В ФСБ заподозрили Куранова в передаче гражданину иностранного государства сведений о научных разработках, составляющих государственную тайну, сообщил «Интерфаксу» информированный источник. По его мнению, занимавшийся долгое время гиперзвуковыми технологиями, в том числе разработкой гиперзвукового летательного аппарата «Аякс», Куранов мог раскрыть иностранцам закрытую информацию. Начатые еще в советское время работы проводились им вплоть до 2000-х годов.

    Как сообщало в 2013 году «Военное обозрение», Куранов и его коллеги еще с 80-х годов пропагандировали концепцию принципиально нового гиперзвукового аппарата, а с 90-х годов искали источники финансирования своего проекта. По данным издания, в мае 2001 года «Ленинец» подписал с китайской стороной соглашение о совместной разработке аппарата из концепции «Аякс». Проект был рассчитан на 10-15 лет и оценивался сторонними экспертами в 70-80 млн. долларов.

    Куранов регулярно участвовал в различных международных форумах, его работами интересовались в США и Китае. Он автор более 120 научных работ, у него есть патенты и авторские свидетельства. По предварительной информации, в деле Куранова пока нет связи с другими учеными, которых ранее заподозрили в госизмене. Об этом сообщил осведомленный источник.

    И вопрос о других ученых был задан источнику вполне обоснованно. За последние несколько лет сразу несколько представителей оборонной науки и ВПК - и в первую очередь специалисты по гиперзвуковым технологиям - привлекли внимание российской контррразведки.

    В частности, в апреле профессору МФТИ и Центрального аэрогидродинамического института (ЦАГИ) Валерию Голубкину предъявили обвинение по делу о госизмене. Его научными интересами, судя по открытым источников, называлось гиперзвуковое обтекание летательных аппаратов.

    Кроме того, в конце прошлого года был арестован еще один сотрудник ЦАГИ, Анатолий Губанов - и, как сообщалось, он работал над созданием гражданского гиперзвукового самолета. Его также подозревали в передаче секретных российских авиационных технологий иностранным спецслужбам. В 2018-м году сотрудник Центрального научно-исследовательского института машиностроения (ЦНИИмаш) Виктор Кудрявцев был арестован по делу о госизмене. Следствие полагает, что ученый передавал за рубеж данные о гиперзвуковых технологиях.

    В 2019-м еще один сотрудник ЦНИИМАШ, заместитель завкафедрой космических летательных аппаратов Роман Ковалев был арестован по обвинению в госизмене. А особенность космических летательных аппаратов именно в том, что они способны развивать гиперзвуковую скорость.

    Иначе говоря, перед нами - целая серия событий, увязывающихся в одну цепочку. Ряд ведущих российских ученых, работающих над критически важным оборонным направлением - гиперзвуковыми исследованиями - оказались, по версии ФСБ, предателями Родины.

    Разработка гиперзвукового оружия - одно из наиболее передовых направлений военно-технических исследований в мире. Наряду с искусственным интеллектом военной направленности, гиперзвуковое оружие способно создать решающее военное преимущество. Речь идет, в частности, о скорости и неотвратимости ракетного удара. Гиперзвуковые ракеты невозможно перехватить никакой системой ПРО. Таким образом, тайна создания гиперзвукового оружия - один из важнейших военных секретов нашей страны.

    Однако создание такого рода вооружений требует огромных интеллектуальных и финансовых затрат. Отсюда неудивительно, что зарубежные спецслужбы испытывают колоссальный интерес к российским гиперзвуковым технологиям.

    О том, что именно Россия на данный момент является ведущей страной в сфере гиперзвуковых вооружений, заявлял, в частности, глава Стратегического командования (STRATCOM) Вооруженных сил США адмирал Чарльз Ричард на симпозиуме по ракетной и космической обороне в Ханствилле (штат Алабама). «Россия – ведущая страна в мире по гиперзвуковым технологиям, по крайней мере в данный момент, и продолжает инвестировать в развитие сверхзвуковых технологий», – сказал Ричард.

    Как сообщает ТАСС, американский адмирал напомнил, что в июле Россия провела успешные испытания гиперзвуковой ракеты «Циркон». Предполагается, что «Цирконами» будут вооружены фрегаты проекта 22350, новейшие многоцелевые подлодки проекта 885М «Ясень-М», а также находящийся на модернизации ракетный крейсер «Адмирал Нахимов» и подлодка «Иркутск», которую в ходе модернизации доведут до уровня 949АМ. Первый полк, вооруженный «Авангардом», заступил на боевое дежурство в Оренбургской ракетной дивизии в неполном составе в декабре 2019 года. С декабря 2017 года на вооружение принят гиперзвуковой авиационно-ракетный комплекс «Кинжал», базирующийся на самолетах МИГ-31.

    Одним из главных препятствий при разработке этого типа вооружений остается обеспечение длительного движения с гиперзвуковой скоростью объекта в атмосфере. Для этого требуется создание прямоточных, ракетнотурбопрямоточных или комбинации турбопрямоточных маршевых двигателей. Кроме того, должны быть решены вопросы управления движением и наведения, а также обеспечение малозаметности и маневрирования. Пока эти проблемы не будут решены, массовым гиперзвуковое оружие не станет. В экспертной среде высказывались предположения, что Россия продвинулась на этом пути гораздо дальше, чем западные страны и Китай. И китайские спецслужбы, судя по всему - одни из главных подозреваемых в деле Александра Куранова.

    Вице-президент Российской академии ракетных и артиллерийских наук Константин Сивков предполагает, что ученый мог передать какие-то материалы китайской стороне вне рамок существующего договора о сотрудничестве. «Если бы Куранов действовал строго в пределах этого договора, то оснований для его ареста быть не должно. Если он действовал, выйдя за пределы договора, тогда это может рассматриваться как измена родине с соответствующими последствиями», – заявил Сивков газете ВЗГЛЯД.

    Как именно китайцы могут воспользоваться полученной от ученого информацией, зависит от того, какие сведения могли быть переданы.

    «Если это неполная информация, то она может завести исследования китайцев в тупик. В противном случае она может позволить совершить прорыв. Китайцы сейчас создают свое гиперзвуковое оружие, недавно испытали гиперзвуковую ракету «Звезда 2», которая обладает весьма посредственными для такого оружия характеристиками. Но если удастся обеспечить возможность самонаведения этой ракеты на цель с использованием активных головок самонаведения, чего китайцы пока сделать не могут, то это сильно продвинет исследования», – пояснил Сивков.

    Главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко рассматривает арест Куранова как «один из элементов большой системной работы российской контрразведки, благодаря которой мы сохраняем технологическое лидерство, отрыв от всех остальных и закрываем доступ к сведениям, которые составляют военную и государственную тайну России». «Пресекается деятельность людей и структур, через которые иностранные спецслужбы могли получать доступ к новейшим российским военно-техническим разработкам, в том числе в области гиперзвука, где Россия серьезно опережает всех ближайших конкурентов в мире», – резюмировал Коротченко.


    Вы можете комментировать материалы газеты ВЗГЛЯД, зарегистрировавшись на сайте RussiaRu.net. О редакционной политике по отношению к комментариям читайте здесь
     
     
    © 2005 - 2021 ООО «Деловая газета Взгляд»
    E-mail: information@vz.ru
    ..............
    		В начало страницы  •
    На главную страницу  •