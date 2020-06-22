Зачем СБУ завербовала российского полицейского

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22 июня, понедельник  |  Последнее обновление — 23:58  |  vz.ru
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Когда россияне смогут отдыхать за границей

Летний отдых за границей в этом году сомнителенФото: Enrique Calvo/Reuters
Ряд популярных у россиян туристических направлений снимают ограничения, вызванные коронавирусом – хотя и не до конца. И хотя МИД по-прежнему не рекомендует выезжать за границу, а авиаперелеты весьма ограничены, многие уже сейчас хотели бы, как это было прежде, провести отпуск за рубежом. Можно ли ожидать, что эта возможность вернется к нам уже этим летом?  Подробности...
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Почему генерал Де Голль стал другом России

Де Голль создал новых французов и новую страну на месте спасенной им старойФото: PA/Reuters
Ровно 80 лет назад Франция подписала позорную капитуляцию перед нацистской Германией. К счастью для нее, нашелся человек, усилиями которого Париж не превратился в захудалую провинцию. Наследники Шарля де Голля не выучили его уроков, но у России нет претензий к генералу – он был великим человеком, политическим гением и другом нашей страны. Подробности...
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Справедлива ли критика в адрес главного военного храма России

Главный храм Вооруженных сил стал одним из наиболее запоминающихся религиозных сооружений страныФото: Михаил Джапаридзе/ТАСС
Владимир Путин лично посетил главный храм Вооруженных сил – сооружение, которое еще на этапе строительства вызвало бурные споры. В оформлении стен храма планировалось изображение значимых исторических событий, в том числе портретов Иосифа Сталина и первых лиц государства. При этом в самом облике церкви критики усмотрели излишний милитаризм. Что думают о храме представители Церкви и армии – и насколько его облик действительно соответствует всем православным канонам? Подробности...
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Саудовская Аравия сделала на рынке нефти большую ошибку

Саудовские бурильные установки вскоре будут вынуждены простаивать или вовсе закрыватьсяФото: Global Look Press
Ценовая война на мировом рынке нефти, в которую с таким удовольствием ввязалась Саудовская Аравия, начала приносить неожиданные для этой страны плоды. Эр-Рияд затеял ценовую войну для того, чтобы вытеснить и обанкротить конкурентов. В частности – американских сланцевиков и российских нефтяников. В итоге он вытеснил сам себя.  Подробности...
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Взрыв в Казани обнажил инфраструктурную проблему России

В России необходимо проводить реконструкцию всей инфраструктуры, причем не только нефтегазовойФото: 16.mchs.gov.ru
В нефтегазовом секторе России произошла очередная авария. В результате взрыва и пожара на газораспределительной станции в Казани один человек погиб, еще двое пострадали. В городе введен режим ЧС. По мнению экспертов, инциденты подобного рода указывают на масштабные проблемы российской инфраструктуры. В чем именно они заключаются и как их можно решить? Подробности...
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Конституция должна быть обращена к «глубинному народу»

Дмитрий Гололобов, адвокат, приглашённый профессор университета Вестминстер
Конституция в ее российском понимании – инструмент весьма условно юридический (впрочем, как и американская). Это – политически-философско-духовная декларация на тему «кто мы и куда идем». Подробности...

Желающим получить российский трон нужно молча ждать

Захар Прилепин, писатель, председатель партии «За правду»
Никакие Ротшильды не будут вкладывать в Ходорковского миллиард долларов, потому что после обнуления смысл этих инвестиций существенно понизится. И ФСБ не будет бодаться с ГРУ, а вторая башня Кремля с третьей – по той же самой причине: чего бодаться-то, кресло всё равно не освободят. Подробности...
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Известность не наделяет дополнительными правами

Ирина Алкснис, обозреватель РИА «Новости»
Наша творческая интеллигенция считает себя выше и лучше остальных не потому, что у нее много денег или власти, а потому, что она искренне полагает себя национальной честью и совестью. Именно отсюда не просто громкая, а отчаянная реакция многих на дело Ефремова. Подробности...
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      Вечером 21 июня, в годовщину начала Великой Отечественной войны, в России и 20 зарубежных странах прошла ежегодная акция «Свеча памяти». В этом году Волонтеры Победы создали в городах-героях «огненные картины» из свечей с общим лозунгом «Помним»
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              Зачем СБУ завербовала российского полицейского

              39-летний подполковник Дмитрий Борзенков успел сделать в МВД хорошую карьеру   22 июня 2020, 23:55
              Фото: 46.мвд.рф
              Текст: Иван Абакумов,
              Андрей Самохин

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              Начальник райотдела полиции Курской области, подполковник МВД Борзенков арестован по подозрению в госизмене: по данным ФСБ, он передавал СБУ содержащие гостайну сведения. Какими секретами располагал и чем мог заинтересовать Киев начальник полиции из приграничного с Украиной региона? Впрочем, есть мнение, что вербовка провинциального полицейского была вызвана непрофессионализмом сотрудников СБУ.

              Как стало известно в понедельник, руководитель отдела полиции Золотухинского района Курской области, подполковник Дмитрий Борзенков был взят под стражу по подозрению в государственной измене. По данным ФСБ, Борзенков «был привлечен к конфиденциальному сотрудничеству одним из подразделений» СБУ, он «собирал и передавал сведения, составляющие государственную тайну».

              Как передает РИА «Новости», возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 275 УК («Государственная измена»). Максимальное наказание по статье – 20 лет лишения свободы.  Лефортовский суд Москвы в тот же день арестовал Борзенкова на два месяца. Офицер отстранен от должности.

              Как писала районная газета «Золотухинская жизнь», Борзенков возглавил  тут полицию совсем недавно – с 25 февраля временно исполнял обязанности, а 15 апреля был утвержден в должности начальника. В поселке Золотухино, в котором служил арестованный, насчитывается меньше 5 тысяч жителей. И хотя Курская область – приграничная, сам по себе Золотухинский район расположен достаточно далеко от украинских рубежей. 

              Борзенков – местный, уроженец Курска. В органы внутренних дел попал сразу после школы. В 2003 году он окончил Орловский юридический институт МВД. Взысканий не имел, более того – неоднократно получал поощрения руководства областного управления МВД и был награжден медалями «За отличие в службе» трех степеней, медалью «За доблесть в службе».

              «Претензий к его работе не было», – признались «Курским известиям» в пресс-службе областного УМВД. Более того, Борзенкова переводили из одного районного отделения в другое с повышением «из-за высоких показателей в его работе». Но теперь в отделении началась проверка, по результатам которой подполковник, вероятно, будет уволен. На его место уже назначен новый офицер – подполковник Руслан Новиков. 

              «На первый взгляд, Борзенков занимал невеликий пост. Но ведь он мог использовать свои  возможности,

              чтобы подбирать людей для вербовки, способствовать созданию явочных квартир и размещать там лиц, прибывающих с Украины с какими-то диверсионными или разведывательными целями»,

              – размышляет в интервью газете ВЗГЛЯД член Совета по внешней и оборонной политике, генерал-майор ФСБ в запасе Александр Михайлов. «Не исключено, что у задержанного были давние связи с работниками СБУ, которые по старому знакомству и вышли на контакт. А вообще, – признается Михайлов, – я плохо себе представляю логику нынешних украинских спецслужб».

              По мнению генерала, после нескольких реформ в СБУ теперь работают не опытные офицеры советской школы, а дилетанты, готовые цепляться за любого  персонажа, готового идти на сотрудничество.  «У нас иногда демонизируют СБУ, но демонизировать их можно не по уровню профессионализма, а по крайнему цинизму и нарушению каких-либо правил игры, действующих между разведками, – посетовал Михайлов. – А какова разведка, такова у нее и агентура».

              Редактор журнала «Арсенал отечества» Алексей Леонков считает, что полицейский мог передавать украинским спецслужбам данные на уроженцев Луганска и Донецка, в том числе и тех, защищал Донбасс после 2014 года, а затем осел в России. «Ведь у многих из таких людей остались родственники на Украине. И дальше украинская разведка начинает заниматься шантажом, используя родственников как заложников», – сказал он газете ВЗГЛЯД.

              При этом эксперт сомневается, что задержанный  мог передавать СБУ военные сведения – у него вряд ли был к ним доступ по должности, а его район не граничит  с Украиной. Борзенков мог получать данные о военных лишь в одном случае, если те выезжали на полигоны. «Военные же подают заявки на передвижение. При необходимости их сопровождает не только военная полиция, но и обычные полицейские экипажи. Куда поехали, из какой части, сколько человек и сколько бронетехники – по этим сведениям тоже можно примерно судить об уровне боевой подготовки».

              «Но надо сказать, что по поводу дислокации гарнизонов секретность носит условный характер. Во всяком случае, противник примерно и так знает дислокацию приграничных частей», –  признал Леонков.

              Речь вряд ли идет о военном шпионаже,  согласен и генерал-майор МВД в отставке Владимир Ворожцов, поскольку общие сведения о воинских частях Киев и так может получать от «разведки США». Гораздо больший интерес для СБУ, по мнению эксперта, представляет деятельность наших правоохранительных органов.

              «Руководитель такого уровня имеет доступ к сведениям оперативно-розыскной деятельности, к данным, связанным с паспортным контролем. Он может обладать информацией о расследуемых делах в пределах района» – сказал генерал газете ВЗГЛЯД.

              Собеседник отметил, что в принципе у начальника ОВД бывает и доступ к документам ФСБ и Минобороны. «Теоретически если Борзенков под своей подписью направлял запросы в адрес других органов власти, такое возможно. Мол, в нашем районе проводится мероприятие в отношении такого-то лица, просим проинформировать – имеются ли у вас данные в отношении на этого человека», – привел пример Ворожцов.

              Также, по свидетельству эксперта,  Борзенков по должности знал о режиме охраны, порядке реагирования в случае чрезвычайных ситуаций на предприятиях района.

              «Переводить нужных людей через границу он не мог, зато мог оказывать содействие в получении незаконных документов», –  отметил Ворожцов, подчеркнув, что для этого ему, впрочем, все равно были необходимы пособники.

              Как сообщала газета ВЗГЛЯД, полгода назад аналогичные аресты произошли в других российских регионах, также граничащих с Украиной. В городе Аксай Ростовской области области ФСБ задержала военнослужащего Южного военного округа. По имеющимся данным, он выполнял задание Главного управления разведки Минобороны Украины, целенаправленно собирая секретные сведения военного характера. В том же месяце спецслужбы задержали в Севастополе россиянку, которую также заподозрили в работе на украинскую разведку. Предположительно она собирала секретные военные данные. В обоих случаях дело было возбуждено по статье «Госизмена».


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