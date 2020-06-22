Зачем СБУ завербовала российского полицейского

Начальник райотдела полиции Курской области, подполковник МВД Борзенков арестован по подозрению в госизмене: по данным ФСБ, он передавал СБУ содержащие гостайну сведения. Какими секретами располагал и чем мог заинтересовать Киев начальник полиции из приграничного с Украиной региона? Впрочем, есть мнение, что вербовка провинциального полицейского была вызвана непрофессионализмом сотрудников СБУ.

Как стало известно в понедельник, руководитель отдела полиции Золотухинского района Курской области, подполковник Дмитрий Борзенков был взят под стражу по подозрению в государственной измене. По данным ФСБ, Борзенков «был привлечен к конфиденциальному сотрудничеству одним из подразделений» СБУ, он «собирал и передавал сведения, составляющие государственную тайну».

Как передает РИА «Новости», возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 275 УК («Государственная измена»). Максимальное наказание по статье – 20 лет лишения свободы. Лефортовский суд Москвы в тот же день арестовал Борзенкова на два месяца. Офицер отстранен от должности.

Как писала районная газета «Золотухинская жизнь», Борзенков возглавил тут полицию совсем недавно – с 25 февраля временно исполнял обязанности, а 15 апреля был утвержден в должности начальника. В поселке Золотухино, в котором служил арестованный, насчитывается меньше 5 тысяч жителей. И хотя Курская область – приграничная, сам по себе Золотухинский район расположен достаточно далеко от украинских рубежей.

Борзенков – местный, уроженец Курска. В органы внутренних дел попал сразу после школы. В 2003 году он окончил Орловский юридический институт МВД. Взысканий не имел, более того – неоднократно получал поощрения руководства областного управления МВД и был награжден медалями «За отличие в службе» трех степеней, медалью «За доблесть в службе».

«Претензий к его работе не было», – признались «Курским известиям» в пресс-службе областного УМВД. Более того, Борзенкова переводили из одного районного отделения в другое с повышением «из-за высоких показателей в его работе». Но теперь в отделении началась проверка, по результатам которой подполковник, вероятно, будет уволен. На его место уже назначен новый офицер – подполковник Руслан Новиков.

«На первый взгляд, Борзенков занимал невеликий пост. Но ведь он мог использовать свои возможности,

чтобы подбирать людей для вербовки, способствовать созданию явочных квартир и размещать там лиц, прибывающих с Украины с какими-то диверсионными или разведывательными целями»,

– размышляет в интервью газете ВЗГЛЯД член Совета по внешней и оборонной политике, генерал-майор ФСБ в запасе Александр Михайлов. «Не исключено, что у задержанного были давние связи с работниками СБУ, которые по старому знакомству и вышли на контакт. А вообще, – признается Михайлов, – я плохо себе представляю логику нынешних украинских спецслужб».

По мнению генерала, после нескольких реформ в СБУ теперь работают не опытные офицеры советской школы, а дилетанты, готовые цепляться за любого персонажа, готового идти на сотрудничество. «У нас иногда демонизируют СБУ, но демонизировать их можно не по уровню профессионализма, а по крайнему цинизму и нарушению каких-либо правил игры, действующих между разведками, – посетовал Михайлов. – А какова разведка, такова у нее и агентура».

Редактор журнала «Арсенал отечества» Алексей Леонков считает, что полицейский мог передавать украинским спецслужбам данные на уроженцев Луганска и Донецка, в том числе и тех, защищал Донбасс после 2014 года, а затем осел в России. «Ведь у многих из таких людей остались родственники на Украине. И дальше украинская разведка начинает заниматься шантажом, используя родственников как заложников», – сказал он газете ВЗГЛЯД.

При этом эксперт сомневается, что задержанный мог передавать СБУ военные сведения – у него вряд ли был к ним доступ по должности, а его район не граничит с Украиной. Борзенков мог получать данные о военных лишь в одном случае, если те выезжали на полигоны. «Военные же подают заявки на передвижение. При необходимости их сопровождает не только военная полиция, но и обычные полицейские экипажи. Куда поехали, из какой части, сколько человек и сколько бронетехники – по этим сведениям тоже можно примерно судить об уровне боевой подготовки».

«Но надо сказать, что по поводу дислокации гарнизонов секретность носит условный характер. Во всяком случае, противник примерно и так знает дислокацию приграничных частей», – признал Леонков.

Речь вряд ли идет о военном шпионаже, согласен и генерал-майор МВД в отставке Владимир Ворожцов, поскольку общие сведения о воинских частях Киев и так может получать от «разведки США». Гораздо больший интерес для СБУ, по мнению эксперта, представляет деятельность наших правоохранительных органов.

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«Руководитель такого уровня имеет доступ к сведениям оперативно-розыскной деятельности, к данным, связанным с паспортным контролем. Он может обладать информацией о расследуемых делах в пределах района» – сказал генерал газете ВЗГЛЯД.

Собеседник отметил, что в принципе у начальника ОВД бывает и доступ к документам ФСБ и Минобороны. «Теоретически если Борзенков под своей подписью направлял запросы в адрес других органов власти, такое возможно. Мол, в нашем районе проводится мероприятие в отношении такого-то лица, просим проинформировать – имеются ли у вас данные в отношении на этого человека», – привел пример Ворожцов.

Также, по свидетельству эксперта, Борзенков по должности знал о режиме охраны, порядке реагирования в случае чрезвычайных ситуаций на предприятиях района.

«Переводить нужных людей через границу он не мог, зато мог оказывать содействие в получении незаконных документов», – отметил Ворожцов, подчеркнув, что для этого ему, впрочем, все равно были необходимы пособники.

Как сообщала газета ВЗГЛЯД, полгода назад аналогичные аресты произошли в других российских регионах, также граничащих с Украиной. В городе Аксай Ростовской области области ФСБ задержала военнослужащего Южного военного округа. По имеющимся данным, он выполнял задание Главного управления разведки Минобороны Украины, целенаправленно собирая секретные сведения военного характера. В том же месяце спецслужбы задержали в Севастополе россиянку, которую также заподозрили в работе на украинскую разведку. Предположительно она собирала секретные военные данные. В обоих случаях дело было возбуждено по статье «Госизмена».