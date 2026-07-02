Трансграничное право споткнулось о российский завод

Tекст: Ольга Самофалова

Россия защитила в суде от притязаний его бывших иностранных владельцев право собственности на важный актив – липецкий трубный завод «Свободный сокол». Это предприятие имеет системообразующее значение: завод поставляет трубы для строительства водоводов по всей территории России и активно участвует в восстановлении инфраструктуры исторических регионов. Более того, «Свободный сокол» – ключевой исполнитель гособоронзаказа.

В 2021 году липецкий трубный завод «Свободный сокол» перешел под контроль российского собственника после того, как кипрская компания «Фэдокс Трейдинг Лимитед» продала принадлежавшие ей 60% акций предприятия. Таким образом, завод полностью избавился от иностранного участия. Однако бывший совладелец кипрской компании вскоре изменила свою позицию и обратилась в суд, потребовав признать сделку недействительной.

Российские суды трех инстанций подтвердили законность сделки, в результате которой «Свободный сокол» перешел под контроль российского собственника. Соответствующие решения вынесли Арбитражный суд Липецкой области, Девятнадцатый арбитражный апелляционный суд и Арбитражный суд Центрального округа.

Бывшие иностранные владельцы после вынесения российским судом решения начали оспаривать продажу завода уже за пределами страны. Кипрская компания обратилась в иностранную юрисдикцию в недружественной стране – разбирательство началось в Окружном суде Никосии (Республика Кипр).

19 июня 2026 года в этом споре произошло важное событие. Российский суд запретил бывшим иностранным собственникам продолжать разбирательство в кипрской юрисдикции. Для защиты интересов российской стороны был применен специальный антисанкционный механизм, предусмотренный Арбитражным процессуальным кодексом России. После вынесения соответствующего решения представители бывших владельцев завода были вынуждены направить в Окружной суд Никосии официальное уведомление о прекращении судебного разбирательства.

Это дело может стать важным прецедентом, демонстрирующим, что российское законодательство располагает эффективными механизмами защиты стратегически значимых активов страны в условиях внешнего санкционного давления. «Отказ российской судебной системы признавать и исполнять решения Окружного суда Никосии (Кипр) по делу «Свободного сокола» – это, пожалуй, главный юридический и политический маркер всей этой истории. Я вижу здесь тектонический сдвиг: Россия окончательно ломает колониальную правовую модель, в которой иностранный суд мог росчерком пера остановить работу нашего завода», – говорит Василий Колташов, руководитель Центра политэкономических исследований Института нового общества.

По его словам, российский бизнес десятилетиями жил в парадигме «английского права» и офшорных арбитражей, где считалось нормой, что судья на Кипре или в Лондоне решает, кому принадлежит завод в Липецке или Сибири. Теперь внутренний суверенитет восстановлен: права на стратегические активы внутри России определяются исключительно законами Российской Федерации и решениями российских судов, подчеркивает Колташов.

Кроме того, это важная победа России в условиях современной геополитической реальности.

«Мы привыкли воспринимать гибридную войну через призму информационных атак или диверсий, но есть и другой, менее заметный фронт – трансграничное право.

И здесь российская судебная система начала применять инструменты, которые ранее оставались скорее теоретическими конструкциями, нежели реальным оружием. Речь идет о статьях 248.1 и 248.2 АПК РФ – так называемых антисанкционных нормах. Они перестали быть формальными положениями кодекса: сегодня эти нормы эффективно работают, создавая для иностранных истцов ситуацию, при которой попытка оказать давление через западные суды оборачивается риском блокировки активов уже внутри России», – говорит профессор ВШЭ Марат Баширов.

Однако эксперты призывают не обольщаться тактическим отступлением оппонентов на Кипре: международное разбирательство прекращено, но сама атака лишь изменила форму.

«Показательно, что кипрская компания процесс в Никосии остановила, но само давление не прекратила, – отмечает Василий Колташов. – Мы видим, как атака переформатировалась в бесконечные внутренние иски о «вновь открывшихся обстоятельствах» и попытки инициировать уголовные дела против топ-менеджмента завода. То есть тактика меняется, оппоненты ищут новые лазейки».

В связи с этим эксперт указывает на необходимость качественного усиления защиты бизнеса на внутреннем контуре, чтобы не допустить процессуального тупика. «Кейс «Свободного сокола» обнажает пробел в правоприменении и квалификации серийных злоупотреблений процессуальными правами со стороны экс-владельцев, – подчеркивает Колташов. – Необходимо более жестко применять статью 10 Гражданского кодекса РФ о недопустимости злоупотребления правом. В противном случае наши внутренние механизмы правосудия рискуют превратиться в бесконечную канитель, которую намеренно генерирует проигравшая иностранная сторона, парализуя работу стратегических предприятий».

Это дело важно и с точки зрения обеспечения экономической безопасности страны, считает Колташов: «Я оцениваю дело ЛТК «Свободный сокол» против кипрской Fadox Trading Limited как классический и очень показательный прецедент в современной практике деофшоризации и защиты стратегической инфраструктуры России».

С момента перехода завода во владение российских собственников у ЛТК «Свободный сокол» существенно выросла прибыль и экономические показатели: активы увеличились в пять раз. Если бы компания осталась в руках кипрских собственников, то ситуация могла бы выглядеть бы совсем по-другому.

«Юридическое подчинение завода законодательству Кипра создавало риски полной блокировки управленческих решений, банкротства или вывода активов под давлением западных санкций. Нахождение финансового руля в недружественной юрисдикции ставило под угрозу непрерывность выполнения гособоронзаказа и функционирование стратегической инфраструктуры», – считает Колташов.

Эксперт напомнил о блокировках активов Олега Дерипаски на Кипре и введении принудительного управления немецкими дочками «Роснефти» и «Газпрома», когда российские активы в Германии, по сути, были экспроприированы. «Международная практика показывает, что санкции против офшорных холдингов приводят к финансовому параличу, их управленческой коме и захвату через внешнее управление, которое способно заблокировать деятельность стратегических предприятий», – поясняет экономист.

Прецедент «Свободного сокола», по сути, дает надежду на справедливую судебную защиту тем российским собственникам, которые выкупают доли у уходящих или создающих проблемы иностранных партнеров,

потому что юридический риск «отката» сделки назад теперь сведен к минимуму, заключает собеседник.

«Этот конфликт наглядно демонстрирует, что понятие правового суверенитета сегодня обретает вполне конкретные очертания. Речь идет о способности государства защитить конкретное предприятие, конкретные активы и конкретных людей от процедурных манипуляций. Российские суды, особенно арбитражные, все увереннее выступают в роли экономического щита, блокирующего попытки расшатать предприятия оборонного комплекса через сомнительные юридические действия в иностранных юрисдикциях. Да, противники адаптируются и ищут лазейки, однако важно, что сам механизм противодействия уже сформирован и подтвердил свою состоятельность», – подчеркнул Баширов.