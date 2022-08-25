Поставки нефти в обход России дорого обойдутся Казахстану

В середине лета западная пресса сообщила, что Казахстан якобы намерен поставлять свою нефть на Запад в обход России – через Азербайджан и Турцию. Но на встрече в Баку казахского и азербайджанского президентов, куда Токаев прилетел вскоре после общения с Путиным в Сочи, никаких нефтяных документов подписано не было. Значит ли это, что Казахстан отказался от поставок нефти в обход России и что стало причиной этого?

Казахстан обсуждает с Азербайджаном возможные пути транспортировки казахстанской нефти. Об этом сообщил в четверг на брифинге Даурен Карабаев – замглавы правления по экономике и финансам национальной компании Казахстана «Казмунайгаз». Как отмечает ТАСС, Карабаев напомнил: у Азербайджана есть два нефтепровода: Баку – Тбилиси – Джейхан и трубопровод из Баку в грузинский порт Супса, «которые могут быть потенциально использованы для транспортировки казахстанской нефти». Важно, что оба нефтепровода идут в обход территории России.

Заявление Карабаева прозвучало в контексте визита президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева в Баку. В среду казахстанский лидер провел переговоры с азебрайджанским коллегой Ильхамом Алиевым. Токаев воздал должное тому, «как динамично возрождается Карабах и Восточный Зангезур» – территории, над которыми Азербайджан восстановил контроль по итогам Второй карабахской войны 2020 года. Главным же итогом встречи глав двух прикаспийских стран стали несколько соглашений – как сообщает казахский портал TengriNews, в их числе документ о сотрудничестве в области транзитных перевозок. Но отметим, что о каких-либо соглашениях по нефти объявлено не было.

Еще в июле Токаев поручал «Казмунайгазу» наладить продажи нефти в обход России. Приоритетным был назван Транскаспийский маршрут, который начинается из Китая, а после Казахстана проходит через акваторию Каспийского моря и далее – в Азербайджан, Грузию и Турцию, а оттуда – в страны Европы.

Около двух недель назад источник агентства Reuters сообщил: «Казмунайгаз» уже ведет на этот счет предварительные переговоры с государственной нефтяной компанией Азербайджана SOCAR. Как ожидалось, Нур-Султан и Баку должны были подписать окончательный контракт по транспортировке нефти уже в конце августа, а поставки начать осенью. По словам источника Reuters, Казахстан якобы планировал прокачивать через Баку – Тбилиси – Джейхан до 1,5 млн тонн нефти в год, и до 3,5 млн тонн ежегодно через Баку – Супса.

«Развитие политических связей Казахстана и Азербайджана уже приняло форму треугольника – Турция уже является участником этих процессов», – сказал газете ВЗГЛЯД член клуба «Валдай», директор Центра стратегических исследований при президенте Азербайджана Фархад Мамедов. Эксперт напомнил о недавней встрече главы МИД и министров транспорта Турции, Азербайджана и Казахстана по вопросу грузооборота по Транскаспийскому международному транспортному маршруту – так называемому «Срединному коридору». «Вчера в Грузии состоялась встреча министров транспорта Азербайджана, Грузии и Турции», – добавил Мамедов. Эксперт указал – все процессы экономического характера и политического взаимодействия между Анкарой, Баку и Нур-Султаном происходят под «зонтиком» Организации тюркских государств, где обсуждается и разрабатывается общая концепция развития, а потом все вопросы решаются на межгосударственном уровне в двух- или трехсторонних форматах.

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Впрочем, официальный Нур-Султан не сообщает о каких-либо конкретных сроках заключения контрактов и начала транспортировки нефти в обход России. Министр энергетики Казахстана Болат Акчулаков заявил, что его ведомство не намерено в ближайшее время подписывать соглашение по поставкам нефти через азербайджанские трубопроводы. Министр лишь отметил, что такая возможность обсуждается. В том же духе выступил и представитель «Казмунайгаза» Карабаев. «Обсуждение с азербайджанской стороной о возможной транспортировке казахстанской нефти ведется на различных уровнях, в том числе на государственном и на уровне национальных компаний. Детали еще требуют согласования», – сообщил представитель национальной нефтегазовой компании.

Как отмечают аналитики, власти Казахстана дают понять, что отнюдь не намерены разрывать сложившиеся связи с Россией. Напомним, что на прошлой неделе Токаев встречался в Сочи с Владимиром Путиным. Казахстанский гость, в числе прочего, напоминал о том, что обе страны объединяет самая протяженная сухопутная граница в мире в 7,5 тыс. километров. Некоторые наблюдатели расценили эти слова Токаева, как сигналы внутренней аудитории о том, что конфликта с Россией опасаться не стоит и визит носил дружеский характер.

С другой стороны, сообщения о поиске Казахстаном маршрутов транспортировки нефти не через Россию появились после того, как в Новороссийске была существенно снижена пропускная способность нефтеналивного терминала КТК. На этот терминал сейчас приходится 80% экспортируемой Казахстаном нефти, в том числе с крупнейшего прикаспийского месторождения Тенгиз, на 50% принадлежащего американской Chevron и еще на 25 процентов – другой компании из США, ExxonMobil.

В понедельник КТК временно вывел из эксплуатации два из трех выносных причалов, через которые велась отгрузка нефти. Проблема с ними началась еще вестной, когда на них были обнаружены неполадки, но для ремнта требовались попавшие под западные санкции запчасти. Тогда эксперты отмечали, что вывод из строя причалов Каспийского трубопровода может лишить Европу значительного объема нефти. Но в том, что ремонт оборудования КТК затягивается, Европа (и Запад в целом) должны винить сами себя. Ремонтные работы могут быть ускорены лишь в случае, если зарубежные партнеры снимут санкции на поставки необходимых комплектующих, указывал директор по энергетическому направлению Института энергетики и финансов Алексей Громов. Ввиду проблем с новороссийским терминалом КТК, власти Казахстана и задумались о диверсификации поставок нефти.

«Главный вопрос заключается в том, принято ли в принципиальное решение о расширении нероссийских маршрутов поставки нефти в течение ближайших пяти – десяти лет», – рассуждает руководитель отдела Казахстана и Средней Азии Института стран СНГ Андрей Грозин. Даже если такое решение принято, уверен эксперт, азербайджанский вариант поставки нефти из Казахстана на Запад крайне дорог, прежде всего, из-за сложностей в логистике. «Поэтому, на мой взгляд, альтернативы новороссийскому терминалу «Каспийского трубопроводного консорциума» до сих пор не создано», – указал Грозин.

«Невозможно в ходе одного визита лидера Казахстана в Баку решить вопрос по диверсификации тех 70 млн тонн нефти, которая прокачивается из нефтегазового месторождения Тенгиз через КТК,

– поясняет собеседник. – Строительство соответствующей инфраструктуры займет явно больше пяти лет. Для этого нужно покупать танкеры, проводить масштабные и очень дорогие дноуглубительные работы, расширять мощности основного казахстанского порта Актау, где на данный момент можно переваливать около 5 млн тонн в год».

Схожего мнения придерживается и Мамедов. «Через Россию сейчас поставляется порядка 55 млн тонн – такие объемы наша республика не может перевозить, потому что ни у Казахстана, ни у Азербайджана нет такого количества танкеров для транспортировки углеводородов по Каспию, – отмечает азербайджанский аналитик. – Кроме того, нефтеналивной терминал в казахстанском порту Курык еще не работает на полную мощность, также туда должны еще довести трубопровод из Атырау. Если же Казахстан примет решение от диверсификации поставок нефти, то, в любом случае, Азербайджан сможет транзитировать через свою трубопроводную систему не больше 10 млн тонн. Поэтому в ближайшее время тут принципиальных изменений, вероятно, не ожидается».

Если цена на нефть и спрос на нее будут расти, если в Европе надо будет заменить Россию по поставкам нефти, если Казахстан сможет увеличить мощности добычи до прогнозируемых 100 млн тонн – только тогда понадобится диверсификация маршрутов, допускает Грозин. «При этом очередные варианты поставки нефти будут идти в дополнение к «Каспийскому трубопроводному консорциуму», но никак не вместо него», – уверен собеседник.

«Казахстан пока продолжит поставлять нефть на Запад через Россию, а расширение коридора через Азербайджан откладывается. Специальной инфраструктуры для поставок казахской нефти через Азербайджан пока не создано. Но даже в случае, если будет построена соответствующая инфраструктура, азербайджанский путь поставки нефти рассматривается как запасной. На данный момент у Казахстана и России дружественные отношения, поэтому переходить на другие варианты нет необходимости», – полагает генеральный директор Института ЕврАзЭС Владимир Лепехин.

По его словам, в целом потенциал развития политических связей между Казахстаном и Азербайджаном высокий. «Никаких разногласий между этими странами нет. Это союзники. Более того, для Азербайджана Казахстан по приоритету находится на втором месте после Турции. Поэтому политическое взаимодействие между странами развивается в самых разных сферах. Казахстан, например, лоббирует принятие Азербайджана в Евразийский экономический союз. Если это удастся, то в ЕАЭС будет перевес мусульманского фактора», – пояснил собеседник.

Лепехин также добавил, что покровительство Турции в политическом сотрудничестве Казахстана и Азербайджана исключено. «Казахстан – государство мощное. Страна находится между трех цивилизаций, с каждой из которых Казахстан должен выстраивать свои собственные отношения: считаться и с китайскими, и с российскими интересами. Турция рассматривается, скорее, как ближайший союзник и экономический партнер, но это не значит, что руководство Казахстана будет плыть в фарватере Турции», – заключил эксперт.

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