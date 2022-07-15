Зачем сделаны кадровые перемены в правительстве

Взгляд
15 июля, пятница  |  Последнее обновление — 22:01  |  vz.ru
Разделы

России помогли создать тайные пути нефтяного обогащения

Российский дизель оценили арабы и бразильцы REUTERS
Российское топливо находит все больше покупателей по всему миру. Если сырую нефть из России активно стала покупать Индия, то российский мазут и дизель рекордными объемами утекают, как оказалось, на Ближний Восток. Российским дизелем скоро будут заправлять бензобаки в Бразилии. Но самое интересное, что вряд ли все это – конечные потребители российских энергоносителей. Подробности...
Перейти в раздел…

Почему Украина выжигает потерянные земли

Украина подожгла поля с пшеницей в Запорожской области Latin America News Agency/Reuters
ВСУ Украины начали систематически поджигать поля с урожаем в районах Причерноморья, контролируемых ВС России. Так, только за последние дни поджоги зафиксированы в Запорожской и Херсонской областях, а ранее схожий инцидент произошел в ДНР. В чем смысл действий властей в Киеве и что это значит для простых украинцев? Подробности...
Перейти в раздел…

Уничтожить системы HIMARS обязан российский спецназ

Американские HIMARS активно применяются украинской армией EYEPRESS via Reuters
Украина наносит террористические удары по населенным пунктам, занятым российскими войсками. Главным ударным средством для этого служат недавно поставленные в ВСУ американские ракетные установки HIMARS. Каковы особенности данного вида оружия, чем оно наиболее опасно – и каким способом российская армия способна его уничтожить? Подробности...
Перейти в раздел…

В разговоре с Америкой Китай перешел на тактику «воина-волка»

Раньше дипломатия Китая пыталась избегать публичных споров с другими странами Katherine Cheng/Global Look Press
В последнее время Пекин ведет диалог с коллективным Западом резким, даже грубым тоном. Куда-то исчезли прежний такт, привычная восточная дипломатия, построенная на туманных намеках. И за Россию китайский МИД с февраля стал заступаться более решительно. Оказывается, такая перемена связана с тем, что в своей дипломатии Поднебесная решила задействовать тактику «воина-волка». Подробности...
Перейти в раздел…

«Шансы были минимальными»: Эксперты оценили крушение Ил-76 в Рязани

Экипаж Ил-76 пытался отвести самолет от столкновения с домами в Рязани Александр Рюмин/ТАСС
В Рязани после возгорания одного из двигателей потерпел крушение военно-транспортный самолет Ил-76. Согласно данным Минобороны, он выполнял учебно-тренировочный полет из Белгорода в Оренбург с дозаправкой на рязанской авиабазе Дягилево. В результате четыре человека погибли, еще пятеро получили травмы различной степени тяжести. Что стало причиной авиакатастрофы и была ли у летчиков Ил-76 возможность ее избежать? Подробности...
Перейти в раздел…

Польша ищет разные пути подчинения Украины

Вадим Трухачёв
Вадим Трухачёв, политолог, кандидат исторических наук, доцент РГГУ
У Польши наверняка есть несколько планов, как укрепить влияние на Украине. Каждый из них зависит от того, как далеко Россия продвинется в ходе спецоперации. Подробности...

Проблему политического украинства надо решать до конца

Тимур Шерзад
Тимур Шерзад, журналист
Альтернативные точки зрения, взгляды, убеждения могут существовать в обществе по широкому спектру вопросов. Но не по тем вещам, от которых зависит само существование страны. Подробности...
Обсуждение: 40 комментариев

«Звезды» тоже должны отвечать за базар

Дмитрий Грунюшкин
Дмитрий Грунюшкин, писатель
«Не преследовать» и «поддерживать» – это две большие разницы. А то наши творческие люди повадились называть преследованием за инакомыслие то, что государство им денег не дает. В этом смысле сам факт выступления «Би-2» на стадионе ярко свидетельствует, что никто их не преследует. Подробности...
Обсуждение: 21 комментарий
Перейти в раздел…

Сербия обещает Западу «ад для всех»

Евросоюз почти готов снять часть санкций

Ракетный удар по Виннице. Что это было?

Обсуждение: 11 комментариев
Перейти в раздел…

Жители Земли наблюдали суперлуние

Луна над зданием Конституционного суда РФ
Подробности...

Толпа захватила органы государственной власти в Шри-Ланке

Крах действующей власти произошел в островном государстве Шри-Ланка. После нескольких месяцев политического и экономического кризиса взбунтовавшаяся толпа взяла штурмом резиденции президента и премьер-министра страны
Подробности...

Синдзо Абэ расстреляли в спину

В пятницу на бывшего премьера Японии Синдзо Абэ было совершено нападение в городе Нара во время его уличного выступления. В Абэ дважды стреляли сзади. Политик упал после второго выстрела. Покушение на Абэ совершил бывший моряк Сил самообороны Японии
Подробности...
Перейти в раздел…
19:59
собственная новость

Российским школьникам покажут маршрут «Золотое кольцо» по Ярославской области

В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
Подробности...
20:27

В Марий Эл открыли новое здание государственной филармонии

В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
Подробности...
21:12

В Оренбурге легендарная «Катюша» вернулась в парк «Салют, Победа!»

В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
Подробности...
Перейти в раздел…
Как вы оцениваете итоги деятельности Рогозина на посту главы Роскосмоса?
  • Отлично

  • Хорошо

  • Удовлетворительно

  • Плохо

  • Затрудняюсь ответить
В какой степени вы боитесь распространения новой инфекционной болезни — оспы обезьян?
  • Очень сильно

  • Умеренно

  • Не вижу никакой опасности
Как изменятся российско-британские отношения после отставки Бориса Джонсона?
  • Улучшатся

  • Ухудшатся

  • Не изменятся
    Перейти в раздел…
    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
    НОВОСТЬ ЧАСА: Минобороны: Националисты взяли в заложники жителей Торецка в ДНР
    Кремль высказался об отставке Рогозина Глава МВД Сербии ответил на угрозы украинского депутата В Херсоне разоблачены украинские диверсанты Еврокомиссия решила смягчить ряд санкций против России
    Эксперты объяснили кадровые перестановки в Роскосмосе Минобороны сообщило об обстреле Славянска украинскими боевиками Украина жалуется на нехватку денег на армию В ЛНР заявили о последней возможности для ВСУ отступить из Северска
    Лондон попросил у Москвы разъяснений в связи со смертью пленного британца в ДНР СМИ: ВС России удалось завладеть американской РСЗО HIMARS Иностранным банкам запретили продавать свои активы в России Макаревич подтвердил отмену концертов «Машины времени»

    снятие санкций


    Эксперт рассказал о согласии Запада на крупную сделку с Москвой

    «серьезная работа»


    Эксперты рассказали о роли разведки в уничтожении командования ВВС Украины

    цены на сырье


    Эксперты поспорили о необходимости создания российского эталона нефти

    Видео

    методика нацистов


    Почему Украина выжигает потерянные земли

    ультиматум сербам


    Зачем Сербия запугивает Европу адом и мировой войной

    Комбат роты «Торнадо»


    Насильники и убийцы стали главной надеждой Киева

    Российский дизель


    России помогли создать тайные пути нефтяного обогащения

    «луч надежды»


    Какие выгоды принесет России «зерновая сделка» в Стамбуле

    Щит Родины


    Владимир Прохватилов: США надули шары против российских «Цирконов»

    «Зелёная» политика


    Игорь Мальцев: Борьба с Россией для Запада ценнее жизни на планете

    Продажа Родины


    Игорь Караулов: У Запада нет бюджетов для русских «плохишей»

    на ваш взгляд


    Как вы оцениваете итоги деятельности Рогозина на посту главы Роскосмоса?

    Зачем сделаны кадровые перемены в правительстве

    Глава Минпромторга и новый вице-премьер Мантуров будет курировать военную промышленность
    		   15 июля 2022, 22:01
    Фото: Антон Новодережкин/ТАСС
    Текст: Алена Задорожная,
    Рафаэль Фахрутдинов

    По итогам серьезной кадровой перестановки куратор «оборонки» в ранге вице-премьера Юрий Борисов перешел на пост главы Роскосмоса, а его место занял руководитель Минпромторга Денис Мантуров. Новый замглавы правительства сделал программное заявление – от абсолютно рыночной промышленной политики решено перейти к политике защиты технологического суверенитета. Как это будет происходить?

    В пятницу президент Владимир Путин принял решение о нескольких кадровых перестановках. Зампред правительства Юрий Борисов, курировавший оборонно-промышленный комплекс и выполнение гособоронзаказа, перешел на должность генерального директора госкорпорации «Роскосмос». На этом посту Борисов сменил Дмитрия Рогозина.

    Одновременно глава Минпромторга Денис Мантуров был утвержден в должности вице-премьера с сохранением своего министерского поста. С таким предложением выступил премьер Михаил Мишустин, Госдума на внеочередном заседании поддержала инициативу. «Обязанности Борисова перейдут к Мантурову», – сообщил ТАСС источник в правительстве. Агентство напоминает, что в ранге вице-премьера Борисов курировал (помимо ОПК и оборонного заказа) вопросы промышленности, технологического и атомного надзора и развития системы ГЛОНАСС.

    Кроме того, в круг обязанностей, которые теперь перешли к Мантурову, входит: военно-техническое сотрудничество с иностранными государствами, обеспечение национальной обороны, правоохранительной деятельности и мобилизационной подготовки РФ, правоохранительной деятельности, гражданской обороны и обустройства государственной границы. Кроме того, с июля прошлого года, когда за каждым из вице-премьеров был закреплен федеральный округ, Юрий Борисов курировал регионы Урала, где сосредоточены многие предприятия ОПК.

    Переход бывшего куратора оборонного комплекса Борисова на должность  руководителя «Роскосмоса» свидетельствует о том, что сейчас в аэрокосмической отрасли России главным станет реализация военной программы, полагает военный эксперт, научный сотрудник Института мировой экономики и международных отношений (ИМЭМО) РАН Илья Крамник.

    Схожее мнение выразил и политолог Михаил Виноградов. По его мнению, «такие кадровые перестановки могут свидетельствовать о возможном сдвиге в сторону усиления военной составляющей космической отрасли».

    Отметим, что фактический преемник Борисова Мантуров в своем выступлении в Госдуме сделал особый акцент на работе по обеспечению обороноспособности Вооруженных сил – «не только в части специальной военной операции, но и в совершенствовании на будущее современных образцов вооружения, которые будут разрабатываться и поставляться».

    «Основа сегодня или хребет промышленности как был, так и остается, – это ОПК, который выполняет очень важные задачи,

    – подчеркнул Мантуров. – Мы продолжим развивать компетенции и направления, которые обеспечат боеспособность ВС РФ». Глава Минпромторга, в числе прочего, упомянул планы возрождения такой стратегически важной – и тесно связанной с ОПК отрасли как электронное машиностроение.

    В том же выступлении перед депутатами Мантуров сделал важное заявление, которое говорит о новой стратегии исполнительной власти. Правительство едино во мнении о необходимости совершить поворот от «абсолютно рыночной промышленной политики к политике обеспечения технологического суверенитета», подчеркнул глава Минпромторга перед своим утверждением в ранге вице-премьера.

    Мантуров рассказал о том, как этот поворот будет происходить на практике. До осени Минпромторг разработает программу поддержки предприятий, которые ориентированы на создание продукции, обеспечивающей технологический суверенитет. Программа будет учитывать кредиты со ставкой до 7% годовых, льготные условия проведения НИОКР (научно-исследовательских и конструкторских работ), льготный налоговый режим, обеспечение спроса на разрабатываемую и производимую в будущем продукцию, включая компенсацию скидки на пилотные партии выпускаемой продукции и ее выход на рынок.

    Президент коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг», преподаватель факультета мировой политики МГУ Евгений Минченко говорит, что российская экономика может пойти по одному из трех путей развития. 

    «Первый вариант – то, что называется business as usual («вести бизнес, как обычно») –  в данном случае делать то же самое, что делала наша власть раньше, но Денис Валентинович сказал сегодня, что это невозможно. Второй сценарий – Госплан в кубе, ставка на крупные компании с гоcучастием – по сути – госкапитализм. Третий вариант – попытка вложить государственные резервы в развитие экономики, в первую очередь в поддержку малого и среднего бизнеса», – указал Минченко, добавив, что именно третий вариант большинство экспертов считают оптимальным.

    На Мантурова возложены очень большие ожидания – провести настоящую реиндустриализацию,

    запустить новый индустриальный подъем, подчеркнул экономист Василий Колташов. Он отметил: «Мантуров сделал очень важное заявление: его либеральная экономическая политика не отрицает рыночные механизмы, но при этом не полностью совпадает с идеей свободного рынка, конкуренции и развития экономики на основе государственного невмешательства. Думаю, ее можно назвать «неомеркантильной» моделью».

    По словам эксперта, суть этой схемы состоит в том, что государство проводит политику протекционизма в отношении своих предприятий. «Например, свободный рынок в России почему-то не создал промышленное машиностроение. В итоге государство сейчас заявляет: здесь я ставлю задачу и составляю планы. Целью Мантурова будет развивать импортозамещение в легкой и тяжелой промышленности, в частности, в машиностроении», – сказал специалист.

    По мнению политолога Марата Баширова, судя по речи Мантурова, в реальном секторе российской экономики будет развиваться некий аналог японских «дзайбацу» или южнокорейких «чеболей» – конгломераты предприятий различной отраслевой направленности, объединенные единой организационной структурой. Кроме того, Баширов в своем Telegram-канале обратил внимание – Мантуров призвал «заниматься не импортозамещением, а импортоопережением, обеспечивая нашу технологическую независимость». Решение столь масштабных задач возможно при создании проектных офисов в правительстве, и уже упомянутых аналогов дзайбацу или чеболей в реальном секторе, полагает Баширов. 

    Оборонно-промышленный комплекс наименее всего нуждается в корректировке, отметил Колташов. «С начала спецоперации ОПК России себя показал достойно – он продемонстрировал, что планово-рыночные механизмы, которые были применены, оказались уместными», – указал эксперт.

    Кроме того, добавил собеседник, когда будут освобождены новые территории Украины, Мантурову нужно будет создавать там экономические структуры, отстраивать производственные и логистические цепочки – создавать крупных игроков с перспективой выхода на мировой рынок. «Находящиеся там предприятия Рината Ахметова,  Дмитрия Фирташа, Игоря Коломойского будут национализированы за связь этих олигархов с нацистским режимом», – подчеркнул собеседник.


     
     
    © 2005 - 2021 ООО «Деловая газета Взгляд»
    E-mail: information@vz.ru
    ..............
    		В начало страницы  •
    На главную страницу  •