Зачем сделаны кадровые перемены в правительстве

По итогам серьезной кадровой перестановки куратор «оборонки» в ранге вице-премьера Юрий Борисов перешел на пост главы Роскосмоса, а его место занял руководитель Минпромторга Денис Мантуров. Новый замглавы правительства сделал программное заявление – от абсолютно рыночной промышленной политики решено перейти к политике защиты технологического суверенитета. Как это будет происходить?

В пятницу президент Владимир Путин принял решение о нескольких кадровых перестановках. Зампред правительства Юрий Борисов, курировавший оборонно-промышленный комплекс и выполнение гособоронзаказа, перешел на должность генерального директора госкорпорации «Роскосмос». На этом посту Борисов сменил Дмитрия Рогозина.

Одновременно глава Минпромторга Денис Мантуров был утвержден в должности вице-премьера с сохранением своего министерского поста. С таким предложением выступил премьер Михаил Мишустин, Госдума на внеочередном заседании поддержала инициативу. «Обязанности Борисова перейдут к Мантурову», – сообщил ТАСС источник в правительстве. Агентство напоминает, что в ранге вице-премьера Борисов курировал (помимо ОПК и оборонного заказа) вопросы промышленности, технологического и атомного надзора и развития системы ГЛОНАСС.

Кроме того, в круг обязанностей, которые теперь перешли к Мантурову, входит: военно-техническое сотрудничество с иностранными государствами, обеспечение национальной обороны, правоохранительной деятельности и мобилизационной подготовки РФ, правоохранительной деятельности, гражданской обороны и обустройства государственной границы. Кроме того, с июля прошлого года, когда за каждым из вице-премьеров был закреплен федеральный округ, Юрий Борисов курировал регионы Урала, где сосредоточены многие предприятия ОПК.

Переход бывшего куратора оборонного комплекса Борисова на должность руководителя «Роскосмоса» свидетельствует о том, что сейчас в аэрокосмической отрасли России главным станет реализация военной программы, полагает военный эксперт, научный сотрудник Института мировой экономики и международных отношений (ИМЭМО) РАН Илья Крамник.

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Схожее мнение выразил и политолог Михаил Виноградов. По его мнению, «такие кадровые перестановки могут свидетельствовать о возможном сдвиге в сторону усиления военной составляющей космической отрасли».

Отметим, что фактический преемник Борисова Мантуров в своем выступлении в Госдуме сделал особый акцент на работе по обеспечению обороноспособности Вооруженных сил – «не только в части специальной военной операции, но и в совершенствовании на будущее современных образцов вооружения, которые будут разрабатываться и поставляться».

«Основа сегодня или хребет промышленности как был, так и остается, – это ОПК, который выполняет очень важные задачи,

– подчеркнул Мантуров. – Мы продолжим развивать компетенции и направления, которые обеспечат боеспособность ВС РФ». Глава Минпромторга, в числе прочего, упомянул планы возрождения такой стратегически важной – и тесно связанной с ОПК отрасли как электронное машиностроение.

В том же выступлении перед депутатами Мантуров сделал важное заявление, которое говорит о новой стратегии исполнительной власти. Правительство едино во мнении о необходимости совершить поворот от «абсолютно рыночной промышленной политики к политике обеспечения технологического суверенитета», подчеркнул глава Минпромторга перед своим утверждением в ранге вице-премьера.

Мантуров рассказал о том, как этот поворот будет происходить на практике. До осени Минпромторг разработает программу поддержки предприятий, которые ориентированы на создание продукции, обеспечивающей технологический суверенитет. Программа будет учитывать кредиты со ставкой до 7% годовых, льготные условия проведения НИОКР (научно-исследовательских и конструкторских работ), льготный налоговый режим, обеспечение спроса на разрабатываемую и производимую в будущем продукцию, включая компенсацию скидки на пилотные партии выпускаемой продукции и ее выход на рынок.

Президент коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг», преподаватель факультета мировой политики МГУ Евгений Минченко говорит, что российская экономика может пойти по одному из трех путей развития.

«Первый вариант – то, что называется business as usual («вести бизнес, как обычно») – в данном случае делать то же самое, что делала наша власть раньше, но Денис Валентинович сказал сегодня, что это невозможно. Второй сценарий – Госплан в кубе, ставка на крупные компании с гоcучастием – по сути – госкапитализм. Третий вариант – попытка вложить государственные резервы в развитие экономики, в первую очередь в поддержку малого и среднего бизнеса», – указал Минченко, добавив, что именно третий вариант большинство экспертов считают оптимальным.

На Мантурова возложены очень большие ожидания – провести настоящую реиндустриализацию,

запустить новый индустриальный подъем, подчеркнул экономист Василий Колташов. Он отметил: «Мантуров сделал очень важное заявление: его либеральная экономическая политика не отрицает рыночные механизмы, но при этом не полностью совпадает с идеей свободного рынка, конкуренции и развития экономики на основе государственного невмешательства. Думаю, ее можно назвать «неомеркантильной» моделью».

По словам эксперта, суть этой схемы состоит в том, что государство проводит политику протекционизма в отношении своих предприятий. «Например, свободный рынок в России почему-то не создал промышленное машиностроение. В итоге государство сейчас заявляет: здесь я ставлю задачу и составляю планы. Целью Мантурова будет развивать импортозамещение в легкой и тяжелой промышленности, в частности, в машиностроении», – сказал специалист.

По мнению политолога Марата Баширова, судя по речи Мантурова, в реальном секторе российской экономики будет развиваться некий аналог японских «дзайбацу» или южнокорейких «чеболей» – конгломераты предприятий различной отраслевой направленности, объединенные единой организационной структурой. Кроме того, Баширов в своем Telegram-канале обратил внимание – Мантуров призвал «заниматься не импортозамещением, а импортоопережением, обеспечивая нашу технологическую независимость». Решение столь масштабных задач возможно при создании проектных офисов в правительстве, и уже упомянутых аналогов дзайбацу или чеболей в реальном секторе, полагает Баширов.

Оборонно-промышленный комплекс наименее всего нуждается в корректировке, отметил Колташов. «С начала спецоперации ОПК России себя показал достойно – он продемонстрировал, что планово-рыночные механизмы, которые были применены, оказались уместными», – указал эксперт.

Кроме того, добавил собеседник, когда будут освобождены новые территории Украины, Мантурову нужно будет создавать там экономические структуры, отстраивать производственные и логистические цепочки – создавать крупных игроков с перспективой выхода на мировой рынок. «Находящиеся там предприятия Рината Ахметова, Дмитрия Фирташа, Игоря Коломойского будут национализированы за связь этих олигархов с нацистским режимом», – подчеркнул собеседник.