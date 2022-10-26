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26 октября, среда  |  Последнее обновление — 11:56  |  vz.ru
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Турция начинает выкручивать руки Газпрому

Анкара просит отсрочку и скидку на газ Дмитрий Феоктистов/ТАСС
Идея превратить Турцию в газовый хаб сделала свое дело. Анкара уже начала просить у Газпрома и отсрочки платежей, и скидок. Хотя сам проект газового хаба находится еще в зачаточном состоянии, почему Турция верит в успех своих просьб? Подробности...
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Киев выставил на обмен с Россией Героя Украины

Киев обвиняет Богуслаева в продаже России авиадвигателей для военной техники ssu.gov.ua
Киев заявил, что может обменять на украинских военнопленных руководителя запорожского авиапредприятия «Мотор Сич» Вячеслава Богуслаева, арестованного СБУ за пособничество России. С одной стороны, российскому авиапрому будет полезен опыт такого специалиста по производству авиадвигателей. С другой стороны, личность Богуслаева столь неоднозначна, что Москве стоит все тщательно взвесить перед тем как принимать решение об обмене, считают эксперты.  Подробности...
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Новая космическая группировка должна изменить жизнь каждого россиянина

Так выглядят спутники группировки «Сфера» Гавриил Григоров/ТАСС
Россия начала реализацию колоссального космического проекта под названием «Сфера». Первый спутник этой орбитальной группировки запущен 22 октября с космодрома Восточный. Почему эти спутники настолько важны для России, какие функции они должны будут выполнять и что для полного воплощения этих задач еще придется сделать на Земле? Подробности...
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Как в США усмирили бунт «пророссийских» политиков

Конгресс США все еще преподносит сюрпризы REUTERS/Jonathan Ernst
Исключительный случай произошел в американской политике – десятки парламентариев, членов Конгресса США обратились с письмом к президенту Байдену, а поводом для этого послужила российская спецоперация на Украине. Но еще более исключительным оказался финал этой истории: конгрессмены отозвали это письмо обратно. Что же произошло? Подробности...
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Ейская авиакатастрофа повторилась в Иркутске

К счастью, никого из жильцов в момент падения самолета не было дома Дмитрий Емчук/ТАСС
Истребитель Су-30 во время приемо-сдаточного полета упал на жилой дом в Иркутске, оба члена экипажа погибли, и лишь по случайности обошлось без жертв среди гражданского населения. Менее недели назад похожая авиакатастрофа произошла в Краснодарском крае, где бомбардировщик Су-34 упал в Ейске. Чем можно объяснить серию падений военных самолетов на жилые дома? Подробности...
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Бюрократическая машина должна принципиально измениться

Андрей Медведев
Андрей Медведев, Политический обозреватель
«Нам необходимы более высокий темп работы по всем направлениям и предельно реалистичная оценка ситуации». В кратком переводе на русский разговорный слова верховного главнокомандующего означают «хватит врать самим себе». И это основа будущей победы. Подробности...

Улица русского святого в Нью-Йорке может стать тропинкой в будущее

Сергей Худиев
Сергей Худиев, публицист, богослов
Во время острого противостояния легко впасть в обобщения – нас все ненавидят, и нам стоит ненавидеть всех. Нет, не все, а ненависть вообще не делает вас сильнее и не помогает добиваться ваших целей. Подробности...

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Игорь Караулов, поэт, публицист
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    Турция начинает выкручивать руки Газпрому

    Анкара просит отсрочку и скидку на газ
    		   26 октября 2022, 11:22
    Фото: Дмитрий Феоктистов/ТАСС
    Текст: Ольга Самофалова

    Идея превратить Турцию в газовый хаб сделала свое дело. Анкара уже начала просить у Газпрома и отсрочки платежей, и скидок. Хотя сам проект газового хаба находится еще в зачаточном состоянии, почему Турция верит в успех своих просьб?

    Турция попросила Газпром об отсрочке платежей и скидку на российский газ, сообщил в интервью Financial Times министр финансов и казначейства страны Нуреддин Небати. Какую конкретно скидку хочет Анкара, он не уточнил. Однако министр рассказал, что Турция покупает у России «огромное количество» газа и ожидает «хороших новостей» по обоим вопросам.

    У Турции переговорные позиции сейчас очень сильные, поэтому она действительно может добиться либо отсрочки платежей, либо скидки на газ, считает ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности, эксперт Финансового университета при правительстве РФ Игорь Юшков. В лучшем случае она получит и то, и другое, хотя, конечно, для Газпрома предпочтительней было бы прийти к некоему компромиссу.

    Анкара начала просить особые для себя условия сразу после того, как Россия и Турция договорились детально проработать предложение Владимира Путина сделать из Турции газовый хаб. Он предполагает появления двух новых ниток «Турецкого потока», по которым европейские потребители могли бы получать дополнительно 30-50 млрд кубометров.

    «Анкара может указывать на то, что это же Россия предложила газовый хаб, и Анкара пошла навстречу. Теперь Москва должна пойти навстречу и дать скидку. Хотя понятно, что газовый хаб выгоден обеим сторонам, а скидка только Турции», – говорит Юшков. Кроме того, согласия только Москвы и Анкары на этот проект недостаточно, необходимо заручиться поддержкой третьей стороны, а именно европейских покупателей. Без них строить новые трубы рискованно и не имеет смысла.

    Во-вторых, Турция в новых реалиях становится главным покупателем российского газа в Европе, которого терять Газпрому явно не хочется.

    «Раньше главным покупателем российского газа была Германия, а Турция конкурировала за второе место с Италией. Но уже со следующего года Турция явно будет на первом месте, то есть станет крупнейшим покупателем российского газа в Европе»,

    – говорит Игорь Юшков. По его оценке, в этом году из 100 млрд кубометров, которые экспортирует Газпром в 2022 году, на Турцию придется 25-30 млрд кубометров. Однако уже сейчас экспорт Газпрома в годовом выражении упал до менее 40 млрд кубометров. Это значит, что при сохранении текущих объемов на Турцию будет приходиться больше половины всех поставок Газпрома в Европу.

    Если Германия резко сократила закупки российского газа и обратила свой взор на СПГ, то Турция в этом году, наоборот, снизила закупки более дорогого СПГ в пользу наращивания объемов российского газа. Юшков не исключает, что Турция может даже перепродавать часть газа дальше в Европу, в частности Болгарии, которая еще весной не стала переходить на рублевые расчеты и перестала покупать российский газ.

    Российский газ Турции обходится, скорее всего, дешевле, потому что турецкие компании сохранили в контрактах с Газпромом ценовую привязку к нефти, а не к спотовому рынку, как европейские потребители. По оценке Юшкова,

    Турция сейчас может покупать российский газ по 600-700 долларов за тысячу кубометров, что немало, потому что цены на нефть в этом году тоже высокие – в районе 80-100 долларов за баррель. Однако это всё равно дешевле в сравнении с теми ценами, по которым европейцам приходится покупать СПГ.

    Цены на спотовом рынке редко опускаются ниже 1000 долларов за тысячу кубов в этом году и скачут очень сильно, вплоть до 2000 долларов за тысячу кубометров и даже выше. Если ЕС накроют морозы, то это обеспечит новый виток скачка цен на спотовых европейских рынках.

    Поэтому Турция в этом году резко сократила закупку СПГ в пользу российского газа. «Российский газ находится на первом месте по объемам поставок не из-за каких-то политических договоренностей с Турцией, а просто потому, что российский газ очень выгоден турецким компаниям. Поэтому они минимизировали закупку более дорогого СПГ», – говорит Игорь Юшков.

    В-третьих, Анкара может апеллировать к опыту Венгрии в переговорах с Россией. Ведь Венгрии Газпром предоставил отсрочку оплаты поставок за газ, хотя это член ЕС. «Венгрия не поддерживает антироссийские санкции, однако в итоге она всё равно голосует за антироссийские санкции. Все санкционные пакеты были приняты единогласно, то есть каждый член ЕС проголосовал за, в том числе Венгрия. Тогда как Турция к антироссийским санкциям не примыкала и всячески помогает России в обходе этих санкций», – говорит Юшков.

    Четвертый аргумент Анкары в пользу удовлетворения ее просьб состоит в том, что «все конструктивные отношения России и Турции складываются благодаря личным договоренностям Путина и Эрдогана. А у турецкого президента выборы в следующем году. Анкара просит дать скидку на газ, чтобы улучшить экономическую ситуацию в стране, а люди снова избрали Эрдогана», – рассуждает эксперт ФНЭБ.

    Учитывая довольно сильные аргументы Турции, эксперт полагает, что Анкара получит как минимум либо отсрочку, либо скидку на газ. «Для Газпрома был бы идеален компромиссный вариант. Если турки хотят скидку на газ, то давайте заключайте новые контракты на закупку дополнительного объема газа. И вот на эти объемы можно было бы распространить скидку при сохранении отбора газа по старым контрактам. Но, возможно, мы этого не сможем добиться», – рассуждает собеседник.

    Дело в том, что Турция покупает больше российского газа, чем законтрактовано (как сейчас), когда это выгодно. Но когда СПГ был дешевле, то Анкара резко сокращала закупки у Газпрома в пользу сжиженного газа (так было в 2020 году). «В Турции нет сильного роста спроса на газ. Пока мы отрезаем долю на турецком рынке от других поставщиков, в основном от СПГ», – говорит эксперт.

    Газпрому же, конечно, хотелось бы закрепить определенные объемы за Турцией, учитывая резкий обвал поставок в Европу в целом. Экспорт Газпрома в Европу, как ожидается, упадет со 145 млрд кубов в 2021 году до 100 млрд кубов в 2022 году и до 35-40 млрд кубов в 2023 году. Это означает одно – Газпром вынужден сокращать добычу газа.

    Еще один компромиссный вариант предоставления скидки – это увязать скидку к стоимости газа на рынке. «Условно, если цены достигли 700 долларов, то, например, положена скидка в 100 долларов. А если цены падают ниже 500 долларов, то никакой скидки не полагается», – рассуждает собеседник. 

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