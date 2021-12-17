Банк России надеется на реванш в битве с инфляцией

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17 декабря, пятница  |  Последнее обновление — 23:10  |  vz.ru
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Старт «Северного потока – 2» затянули на три года

Изначально Газпром планировал запуск нового газопровода в 2019 году Stefan Sauer/DPA/Global Look Press
Назван новый срок запуска «Северного потока – 2». Решения о выдаче сертификата оператору газопровода Nord Stream 2 AG не будет даже в первом полугодии 2022 года, заявил немецкий регулятор. Хотя еще летом у экспертов была надежда на запуск проекта в начале или в середине зимы. Теперь официально сроки перенесены на лето–осень 2022 года. Как и кому удалось задержать «Северный проект – 2» почти на три года?  Подробности...
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Новый канцлер Германии начал портить отношения с Россией

Новому канцлеру Германии предстоит выяснить, как дружить с Россией, не ругаясь с Западом Wolfgang Kumm/Global Look Press
Олаф Шольц стал канцлером Германии около недели назад, но за это время Берлин трижды оскандалился в отношениях с Россией. В среду из ФРГ выслали российских дипломатов, связав это с делом грузино-чеченского боевика Хангошвили. А в четверг YouTube по требованию Берлина заблокировал новый канал RT DE на немецком языке. Затем стало известно об остановке сертификации «Северного потока – 2» минимум на полгода. Кто заставляет Шольца ухудшать отношения с Россией? Подробности...
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Как самые странные русские броненосцы спасли Одессу от Турции

Так выглядели эти легендарные корабли Михаил Озерский/РИА Новости
Ровно 150 лет назад, 17 декабря 1871 года, в Санкт-Петербурге состоялась закладка самого странного корабля в истории военного судостроения – броненосца «Новгород». Он был сделан абсолютно круглым. Зачем автор этого проекта, знаменитый «беспокойный адмирал» Андрей Александрович Попов, принял такое решение – и почему оно стало спасительным для Одессы?  Подробности...
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Антиваксеры раскачивают политическую стабильность Прибалтики

Алдис Гобземс активно отыгрывает антиваксерскую повестку Saeima/flickr.com
Русское население Латвии в восторге от нового для страны политика – а все потому, что он требует отменить обязательную вакцинацию и проводит массовые митинги по этому поводу. Звучат слова «он хочет перемен... горит за вас и ваших детей... Красиво, ярко, незабываемо». Кто такой Алдис Гобземс, почему он против вакцин – и есть ли у него и его единомышленников шансы возглавить Латвию? Подробности...
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Взрыв в Серпуховском монастыре списали на cамоубийство

18-летний подросток осуществил самоподрыв на территории Серпуховского монастыря Максим Григорьев/ТАСС
На территории женского монастыря в Серпухове взорвалась самодельная бомба. Пострадали 12 детей – воспитанники гимназии при монастыре. Взрывчатку принес бывший ученик. СК назвал произошедшее общеопасной попыткой cуицида, однако источники сообщают, что юноша хотел отомстить педагогам и монахиням за личные обиды. Что известно о мотивах устроившего взрыв подростка? Подробности...
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Признают ли американцы русские «красные линии»

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Москва предложила США и НАТО ознакомиться с двумя документами. Эти документы должны предотвратить войну. И, как бы жестко ни были составлены эти документы, они не являются ультиматумом – скорее, жесткой позицией, вокруг которой может идти диалог. Подробности...

России пора избавиться от балласта в отношениях с Западом

Тимофей Бордачёв
Тимофей Бордачёв, Программный директор клуба "Валдай"
России уже давно бы следовало официально закрыть вопрос о возможности отношений с НАТО как организацией. Это ничего не изменит по существу, но лишит наших партнеров на Западе формальной возможности выдавать очередные трескучие заявления. Подробности...
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Россия обратилась к США и НАТО с ультиматумом

Федор Лукьянов
Федор Лукьянов, главный редактор журнала «Россия в глобальной политике»
Масштаб выдвинутых предложений по идее не предусматривает возможности просто принять отказ и отложить вопрос до следующего дипломатического раунда. Такой сценарий подорвал бы убедительность любых заявлений. Подробности...
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Роль СССР в убийстве Кеннеди

Обсуждение: 4 комментария

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В Новосибирске прошла выкатка ударного беспилотника «Охотник»

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    Банк России надеется на реванш в битве с инфляцией

    Инфляция продолжает расти выше ожиданий ЦБ
    		   17 декабря 2021, 22:00
    Фото: Владимир Гердо/ТАСС
    Текст: Ольга Самофалова

    Банк России резко повысил ключевую ставку до самого высокого уровня с 2017 года – 8,5%. Впервые за год ставка превысила инфляцию. Однако победить рост цен не удалось. В новом году россиянам и экономике придется расплачиваться еще и за кратный рост цен на электроэнергию в Европе. Однако Эльвира Набиуллина верит в победу над инфляцией, о чем может говорить ее брошь со Щелкунчиком.

    Банк России повысил ключевую ставку сразу на 100 б. п., доведя ее до 8,5%. Это седьмое повышение с начала года: с марта ставка выросла на 425 б. п., или 4,25%. «Жесткость ЦБ была ожидаема на волне неутихающей инфляции. Одно радует, что это точно последнее повышение ставки в 2021 году», – говорит эксперт «БКС Мир инвестиций» Михаил Зельцер.

    Иного никто и не ожидал, потому что данные по инфляции не оставляли выбора регулятору. Инфляция продолжает расти выше ожиданий ЦБ: в ноябре она достигла 8,4% (хотя регулятор ждал 7,4–7,9%), к 13 декабря немного замедлилась до 8,1%. Однако в октябре – ноябре рост потребительских цен стал максимальным за последние шесть лет. ЦБ отметил и рекордные за пять лет инфляционные ожидания населения в декабре.

    Однако Банк России не сдается и уверяет, что во что бы то ни стало добьется снижения инфляции до 4–4,5% к концу 2022 года. Значит ли это, что в 2022 году регулятор продолжит повышать ключевую ставку? И чем это обернется для россиян и экономики?

    Многие ждали, что, доведя ставку до 8,5%, ЦБ на этом остановится. Однако теперь в этом есть большие сомнения. Судя по тому, что глава ЦБ Эльвира Набиуллина выбрала для пресс-конференции брошку «Щелкунчик», она готова бороться с крысиным королем – инфляцией – действительно до конца и всеми силами. Сама Набиуллина не скрывает, что для этого в новом году может потребоваться еще не одно повышение ставки.

    Однако до какого максимального уровня может дойти ставка – точного ответа пока нет. Главный аналитик «Промсвязьбанка» Денис Попов прогнозирует завершение цикла повышения ставки в первом квартале на уровне около 9%. Но главный аналитик «Совкомбанка» Михаил Васильев по-прежнему считает, что декабрьское повышение станет последним. Уровень ставки выше инфляции сделает свое дело и собьет рост цен. Зельцер из «БКС Мир инвестиций» ждет, что ближе к концу 2022 года ключевая ставка даже может снизиться в направлении 7%.

    Политика ЦБ будет зависеть от того, пройден наконец пик инфляции в ноябре или опять желаемое приняли за действительное. Если инфляция (сейчас – 8,1%) будет оставаться ниже ключевой ставки (8,5%), то регулятор может выжидать. Если она ускорится, то ЦБ вряд ли будет бездействовать. Но может быть выбран и более жесткий путь. Можно вспомнить, что в 2014 году ЦБ повысил ставку до 17% при инфляции в 11,36%, а это значит, что и в 2022 году нас может ждать повышение ставки вплоть до 10% и выше, отмечает руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев.

    По его мнению, рост цен продолжится за счет импорта инфляции. «Не зря в развитых странах бьются многолетние рекорды инфляции, а ведь еще полностью не отработан эффект роста цен на энергоносители.

    Если в Германии стоимость электроэнергии сейчас в три раза выше прошлогодней, то когда мы получим эффект от этого? В первом полугодии 2022 года. И тогда ЦБ РФ придется действовать крайне жестко. 10% для ключевой ставки ЦБ – не предел. И снижения ставки раньше 2023 года не произойдет»,

    – считает Деев.

    В любом случае стоит ждать дальнейшего удорожания ипотеки и потребительских кредитов. Банки уже сделали кредитные продукты более дорогими. Из последнего: в начале декабря Сбербанк повысил ставки по кредитам на приобретение строящегося и готового жилья в среднем до 9,3% с 8,8% и 8,7% соответственно. За ним следуют, как правило, остальные банки. Через пару месяцев они отыграют и декабрьское повышение ключевой ставки. На это и расчет ЦБ – необходимо сбить ипотечный и кредитный бумы, которые стимулируют как экономику, так и рост цен.

    Если в прошлом году средняя ставка по ипотеке по стране опустилась до 7,5%, то в 2021 году она выросла до 8,87% без учета льготных программ, а в 2022 году может составить порядка 9,5–9,7%. По потребительским кредитам ставки в прошлом году составляли 10–11%, сейчас 14–15%, в следующем году стоит ожидать 17–18,5%, отмечает Деев.

    «Удорожание кредитов уже потихоньку охлаждает рынок. В следующем году стоит ожидать еще большего замедления рынка кредитования», – говорит эксперт. При этом должны вырасти ставки по депозитам, что заставит население частично вернуться к сбережениям.

    Ипотечный бум и льготные программы разогрели рынок недвижимости – цены растут молниеносно. На новостройки цены в среднем по стране выросли на 30% за год, по Санкт-Петербургу – на 50%, по Москве – на 80%. «Однако сейчас цены на недвижимость растут уже медленнее, чем раньше. Но здесь большее влияние имеет баланс спроса и предложения – цены будут расти гораздо меньшими темпами просто потому, что покупатель не станет покупать слишком дорогую недвижимость», – считает Деев.

    Борьба с инфляцией за счет повышения ключевой ставки и замедления рынка кредитования имеет обратную сторону медали – это негативно скажется на росте ВВП РФ.

    «Удорожание кредитов для бизнеса приведет к тому, что производители будут меньше реализовывать стратегии развития, увеличивать объемы продукции. Тем более что и потребительский спрос из-за роста стоимости займов замедлится. Поэтому стоит ожидать сокращения ВВП в 2022 году. Тем более что уже не будет таких высоких темпов роста цен на сырье, металлы и другую продукцию», – считает собеседник.

    От повышения ставки Центробанком российская валюта в целом выигрывала. Декабрьское повышение ставки уже заложено в курс. «Рост ставки кратковременно укрепляет рубль, поэтому до конца года национальная валюта, вероятнее всего, останется на прежних уровнях. А в следующем году все будет зависеть от политики регуляторов, геополитической повестки, новых санкционных инициатив, пандемии и уровня цен на нефть», – говорит Деев.

    Если в 2022 году ЦБ возьмет паузу, то рубль лишится этой позитивной поддержки. «Наш прогнозный диапазон на 2022 год – 70–76 рублей за доллар. Высокая волатильность обеспечена разворотом монетарного цикла глобальных ЦБ и турбулентностью сырьевых рынков», – заключает Михаил Зельцер.

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