Нафтогаз требует с России стоимость «Северного потока – 2»

Взгляд
19 февраля, среда  |  Последнее обновление — 23:02  |  vz.ru
Разделы

Минск готов остановить «Дружбу» из-за премии российским нефтяникам

Белоруссия может начать несанкционированный отбор нефти из экспортной трубыФото: REUTERS/Vasily Fedosenko
В нефтяных спорах с Россией Александр Лукашенко все время упоминает о некоей «премии» – наценке, которую Белоруссия должна платить российским поставщикам нефти. Минск настаивает, чтобы эта премия была отменена, и даже угрожает отбирать топливо из транзитного нефтепровода. Откуда взялась эта наценка и почему российские нефтяники не в силах ее отменить? Подробности...
Перейти а раздел…

Москва и Иерусалим объединяются против «восточного папизма» Константинополя

Варфоломей сумел убедить грузинских православных не ездить в Иорданию на встречу с КирилломФото: Erdem Sahin/EPA/ТАСС
Подготовка к православному саммиту в Иордании превратилась в новое состязание Москвы и Константинополя. Цель встречи иерархов, намеченной на следующую неделю – обсудить раскол на Украине и проблемы православного мира. Московский патриархат зовет на встречу другие Церкви, а Константинополь – отговаривает. В чью же пользу склонится большинство Церквей?  Подробности...
Перейти а раздел…

Как европейские державы развязали Гитлеру руки

Довоенное правительство Великобритании несет значительную часть ответственности за попустительство по отношению к ГитлеруФото: Scherl/Global Look Pres
Газета ВЗГЛЯД продолжает публикацию рассекреченных архивов МИД России, посвященных ситуации в Европе накануне Второй мировой войны. Шифротелеграммы советских дипломатов, датированные зимой 1937-1938 годов, содержат уникальные подробности того, почему провалилась британская политика «умиротворения Гитлера», какая паника царила в руководстве Чехословакии и какие агрессивные планы вынашивала Польша. Подробности...
Перейти а раздел…

Украине напомнили позор дебальцевского поражения

Пять лет назад ВСУ пережили одно из самых позорных своих пораженийФото: Evgeniy Maloletka/АР/ТАСС
В годовщину дебальцевского разгрома украинские военные устроили в Донбассе обострение невиданной в последнее время силы и наглости. Впрочем, сразу после появления перспектив ближнего боя украинские подразделения спешно побежали со своих позиций. С чем связаны эти действия ВСУ и какие уроки они вынесли из дебальцевского котла? Подробности...
Перейти а раздел…

Первый серийный Су-57 разбился прямо перед поставкой в войска

В Минобороны совсем недавно констатировали полную готовность Су-57 к использованиюФото: Сергей Бобылев/ТАСС
Планы ВКС по закупке новейших истребителей пятого поколения Су-57 срываются. Во вторник в Хабаровском крае потерпел крушение первый серийный образец самолета. Причиной аварии, по предварительным данным, стал сбой в управлении хвостовым оперением. Первый серийный Су-57 должны были передать в войска до конца 2019 года, а значит, до выполнения обещания оставались считанные дни. Почему сейчас с машиной возникли проблемы? Подробности...
Перейти а раздел…

Грамотный юрист не посоветует мужчине вступать в брак

Дмитрий Гололобов, адвокат, приглашённый профессор университета Вестминстер
Уверенности в том, что развода не будет, нет сейчас ни у кого. Чай, не добрые советские времена с профкомом, парткомом и бабушками у подъезда. Наверное, где-то остались женщины, готовые потратить свою молодость на жизнь с любимым в аспирантском общежитии, но их количество меньше, чем число американцев, предположительно побывавших на Луне. Подробности...
Обсуждение: 6 комментариев

Украина не прошла очередной тест на адекватность

Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Для многих украинских свидомых продолжение российско-западного конфликта является альфой и омегой существования их версии национального украинского государства. Без конфликта государственного проекта «Украина» в нынешнем, русофобском его виде, не будет. Подробности...
Обсуждение: 4 комментария

Зачем государство покупает Сбербанк само у себя

Павел Волков, публицист
Большой приватизации Сбера все-таки не намечается, баланс между группами «промышленников» и «приватизаторов» должен быть соблюден. А вот маленькая вполне может произойти. Ради этого самого баланса. Подробности...
Обсуждение: 29 комментариев
    Перейти а раздел…

    Сексистам и расистам откажут в медобслуживании

    Киев зовет Минск на войну с Россией

    Как летать дешево и с комфортом

      Перейти а раздел…

      Рекордное наводнение произошло в штате Миссисипи

      Самое мощное за последние 37 лет наводнение произошло в американском штате Миссисипи. Из-за многочисленных ливней из берегов вышла река Перл, которая проходит по меньшей мере через 14 крупных городов штата. Объявлено чрезвычайное положение
      Подробности...

      В День святого Валентина человечеству напомнили о численности

      В день Святого Валентина американский Центр биологического разнообразия раздаст бесплатно 40 тысяч упаковок презервативов парам, привлекая внимание к росту численности населения как фактору угрозы для дикой природы
      Подробности...

      Объявлены лауреаты премии «Оскар» 2020 года

      В Лос-Анджелесе 9 февраля прошла 92-я церемония вручения премии «Оскар». Триумфатором стал южнокорейский фильм «Паразиты» режиссера Пон Джун Хо. Картина, ранее победившая на Каннском фестивале, получила статуэтки за лучший фильм, лучший сценарий, лучшего режиссера и лучший международный фильм
      Подробности...
        Перейти а раздел…

        «Человек планеты»: Как стать чемпионом мира вопреки всему

        «ARDA Car Wash Equipment»: Стартап, открывший дверь в мир возможностей

        «Калиты»: Как превратить медовый стартап в кондитерское производство

          Перейти а раздел…
          Могут ли семейные отношения без регистрации брака быть нормой в современном обществе?
          • Да, безусловно

          • Да, но только до появления детей

          • Да, но не больше года (для проверки чувств)

          • Нет, это ненормально

          Чем для вас является День святого Валентина?
          • Хорошим поводом выразить чувства

          • Ненужной повинностью

          • Я не признаю этот праздник

          В сексуальном скандале вокруг учительницы и девятиклассника астраханской школы кому вы больше сочувствуете?
          • Учительнице

          • Девятикласснику

          • Сочувствую обоим

          • Не сочувствую никому

            Перейти а раздел…

            Какие новинки автопрома приедут в Россию в 2020 году

            Как хотят ужесточить штрафы для автомобилистов?

            Как отличить номера автомобилей спецслужб и правительства?

              Перейти а раздел…
              НОВОСТЬ ЧАСА:Ликвидацию Верховного суда Украины признали незаконной
              Газпром и австрийская OMV AG обсудили перспективы «Северного потока – 2»В Сирии сочли возможную операцию Турции в Идлибе вторжениемФинансирование главных программ Евросоюза оказалось под угрозойВ США решили сделать МБР за 13 млрд долларов
              Рошаль поздравил эвакуированных россиян с окончанием карантина по коронавирусуПолицейский из дела Голунова дал обличающие показания на начальникаОпасная посадка «Суперджета» попала на видеоУкраинский военачальник признал Крым российским
              На индексацию пенсий до конца года выделят 21,7 млрд рублейЖитель Омска раскрыл подробности жизни россиян на карантинном лайнере в ЯпонииТАСС запускает сериал мини-интервью «20 вопросов Владимиру Путину»В Совфеде ответили Якубовичу на жалобы на пенсию

              Главная тема


              Киев зовет Москву на войну в Донбассе

              зона конфликта


              Глава минобороны Украины заявил о потере опорного пункта в Донбассе

              победа в конкурсе


              Алсу призналась в покупке голосов для дочери в шоу «Голос»

              перегруппировка сил


              Турция начала отвод сил от приграничного пункта в Сирии

              Видео

              транзит нефти


              Минск готов остановить «Дружбу» из-за премии российским нефтяникам

              «хитрость» атлантистов


              Запад разглядел в России и Китае новые угрозы

              инициативы Зеленского


              К чему приведут новые предложения о «мире в Донбассе»

              раскол православия


              Москва и Иерусалим объединяются против «восточного папизма» Константинополя

              Основополагающая идеология


              Дмитрий Дробницкий: Не надо колебаться между суверенитетом и пиететом

              Контрольный пакет акций


              Павел Волков: Зачем государство покупает Сбербанк само у себя

              Двенадцать пунктов


              Геворг Мирзаян: Украина не прошла очередной тест на адекватность

              викторина


              Чем Россия обязана полякам?

              на ваш взгляд


              Могут ли семейные отношения без регистрации брака быть нормой в современном обществе?

              Нафтогаз требует с России стоимость «Северного потока – 2»

              Претензии «Нафтогаза» по крымским активам выросли в восемь раз за пять лет   17 февраля 2020, 21:35
              Фото: Виталий Белоусов/РИА «Новости»
              Текст: Ольга Самофалова

              Версия для печати  •
              В закладки  •
              Постоянная ссылка  •
                •
              Сообщить об ошибке  •

              Украинский «Нафтогаз» считает, что российское государство должно ему ни много ни мало 8 млрд долларов за крымские активы. Буквально в начале января долг был на целый миллиард меньше, а с момента первой оценки в 2015 году сумма претензий выросла вообще в восемь раз. Как она может так быстро расти и получит ли ее «Нафтогаз»?

              Украинский «Нафтогаз» и шесть его компаний уточнили в иске против России размер компенсации убытков за потерю активов в Крыму после референдума и вхождения полуострова в состав РФ.

              «Нафтогаз» требует от России компенсацию в 8 млрд долларов – это «размер убытков плюс проценты», уточняется в сообщении украинской компании.

              Претензии украинской газовой компании растут как на дрожжах. Буквально полтора месяца назад – в начале января – «Нафтогаз» собирался требовать от России 7 млрд долларов ущерба, где 2 млрд долларов – это уже проценты.

              Получается, что меньше чем за два месяца процентов набежало еще на миллиард долларов. Если так пойдет и дальше, то за пару месяцев претензии «Нафтогаза» по потере активов в Крыму вырастут до стоимости проекта строительства газопровода «Северный поток – 2». Его стоимость оценивается в 9,5 млрд евро, или чуть более 10 млрд долларов.

              В самом начале аппетиты «Нафтогаза» были намного скромнее. В декабре 2015 года «Нафтогаз» впервые посчитал, что потерял активов в Крыму на 1,15 млрд долларов. Сюда входили 13,8 млрд гривен убытков за 2014 год от прекращения работы в Крыму и еще 15,7 млрд гривен – стоимость утраченных активов. Но уже через два года, когда «Нафтогаз» подавал иск в суд, сумма требуемых компенсаций удвоилась до 2,6 млрд долларов. Еще через два года, летом 2019 года, украинская компания снова удвоила сумму претензий – она составила 5,2 млрд долларов.

              Однако «Нафтогазу» все мало, и он накручивает и проценты, и сумму потенциальных потерь за каждый год неиспользования крымских активов.

              Речь идет об иске «Нафтогаза» против Российской Федерации от октября 2016 года, который рассматривается в арбитраже при Постоянной палате третейского суда в Гааге. Устные слушания по вопросам юрисдикции прошли в Гааге в мае 2018 года. А в мае 2020 года пройдут слушания по вопросам размера компенсаций, уточнили в «Нафтогазе». Видимо, поэтому украинская компания спешит значительней увеличить сумму требуемых компенсаций, руководствуясь правилом: проси больше – получишь сколько надо. Окончательное решение относительно суммы компенсаций ожидается до середины 2021 года.

              После того, как Крым в рамках народного референдума покинул состав Украины и вернулся в состав РФ, имущество «Нафтогаза» и других украинских компаний было национализировано. В иске «Нафтогаза» и шести его «дочек» речь идет о 15 месторождениях нефти и газа и трех перспективных участках недр в Крыму и на шельфе, о Глебовском подземном хранилище газа, более чем о 1200 км магистральных газопроводов и 43 газораспределительных станциях.

              Неадекватная стоимость активов и сумма претензий – это даже не главная странность подобных исков. Намного важней, что украинские компании, в том числе «Нафтогаз», в своих исках ссылаются на соглашение о взаимной защите инвестиций между РФ и Украиной от 1998 года.

              Суть этого договора в том, что Россия обязуется защищать инвестиции украинских компаний, которые сделаны на российской территории (и наоборот). Но Киев по-прежнему считает Крым украинской территорией, тогда почему Россия должна нести ответственность за потерю украинских активов на украинской территории? Вот если Украина официально признает Крым российской территорией, тогда она может требовать компенсаций за утерянные активы. Но суд не установил, что Крым является суверенной территорией России, а без этого признания Россия не может нести ответственность в рамках норм двустороннего соглашения между Россией и Украиной, на которое ссылаются украинские истцы.

              «Надо понимать, что даже на Украине существует опасение по поводу этих исков. Оно заключается в том, что подача таких исков и получение компенсации опасны, потому что это, по сути дела, будет означать признание того факта, что Крым теперь является частью Российской Федерации», – говорит RNS заместитель генерального директора Института национальной энергетики Александр Фролов.

              Россия официально не признает юрисдикцию международных арбитражных трибуналов по «крымским» делам и платить не собирается.

              Однако украинских истцов это не останавливает. Всего в международные арбитражные трибуналы подали иски с требованием компенсаций по крымским активам порядка 50 украинских компаний. В сумме они пытаются выбить из России уже порядка 12 млрд долларов. По сути, это та цена, в которую Украина оценила Крым и жителей полуострова.

              Однако Россия в такие игры не играет. Без признания Крыма российским о компенсациях за крымские активы и речи не может идти. При этом решения третейского трибунала в Гааге, можно сказать, необязательны для исполнения. Для выполнения его определения нужно, чтобы с ним были согласны обе стороны. А Москва по вполне обоснованным причинам с ним не согласна, и платить ее никто не заставит. Похожая история была с громким делом бывших акционеров ЮКОСа против РФ.

              Там решение в пользу ЮКОСа было вынесено аккурат летом 2014 года, то есть в самый разгар стартовавшей гибридной войны Запада с Россией. До этого суд годами никак не мог вынести решение. И судебное решение по делу ЮКОСа в Гааге стало просто сенсационным. Бывшим акционерам ЮКОСа присуждалась компенсация в 50 млрд долларов, которые должна была заплатить Российская Федерация из своего бюджета. Таких сумм в судебной истории Гаагского трибунала еще не было.

              Россия решение суда не признала и платить такие бешеные деньги не собиралась. Бывшие акционеры ЮКОСа бегали по Европе и США с этим решением суда в надежде арестовать имущество РФ. Но так ничем и не смогли поживиться. А через два года после вынесения политически ангажированного решения в трибунале окружной суд Гааги его отменил. И это тоже стало сенсацией: решение Гаагского трибунала было отменено впервые за 20 лет.

              Украинские компании, скорее всего, понимают, что ничего не получат от РФ за крымские активы, пока не будет признания Крыма российским. Более того, что они ничего не получат даже при положительном решении международного арбитража.

              Возможно, поэтому «Нафтогаз» не стесняется со скоростью света увеличивать сумму претензий по Крыму. Чем больше цифра долга России перед Украиной, тем лучше для пропаганды ненависти к российскому газу.

              Тем более что ради сохранения транзита российского газа и дохода от этого на несколько миллиардов долларов Киеву пришлось пойти на обнуление долгов по Стокгольмскому арбитражу, как текущему, так и будущему. «Нафтогазу» также пришлось отказаться от исков по аресту активов Газпрома в Европе, которые денег ему все равно не приносили, зато создавали информационный победный шум.

              «Нафтогаз» продолжает действовать по принципу «очень деньги нужны», и после того, как у них получилось в Стокгольме, они продолжают давить», – говорит Александр Фролов.

              Старший научный сотрудник Финансового университета при Правительстве РФ и ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Станислав Митрахович считает, что вся эта судебная история с раздуваемой суммой ущерба происходит потому, что у главы Нафтогаза Андрея Коболева буквально в марте заканчивается рабочий контракт. Уходить с этой должности он явно не хочет, хотя у «Нафтогаза» и забрали часть самого доходного бизнеса – транспортировку по трубе российского газа в Европу – и отдали ее новому оператору: украинской ГТС.

              В прошлом году Коболеву удалось усидеть в кресле, в том числе благодаря постоянным заявлениям о своей победе в Стокгольме над Газпромом и активности «Нафтогаза» в судах Европы с целью ареста активов Газпрома. Коболев надеется подписать новый контракт и остаться во главе «Нафтогаза». «Чтобы остаться в игре, ему нужно показать, какой он молодец, как он умеет судиться с Газпромом. Это ему нужно, чтобы получить поддержку от американцев, заручиться общественным мнением и в итоге остаться на своей должности», – считает Митрахович.

              В рамках нового соглашения по транзиту газа в конце 2019 года произошло обнуление судебных претензий, однако крымская история была за скобками, потому что дело касалось в первую очередь двух коммерческих компаний – Газпрома и нового оператора украинской ГТС, выделенного из «Нафтогаза». В «крымском деле» речь идет о претензиях коммерческих украинских компаний к России как государству. 

              Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД


              Подпишитесь на ВЗГЛЯД в Яндекс-Новостях

              Вы можете комментировать материалы газеты ВЗГЛЯД, зарегистрировавшись на сайте RussiaRu.net. О редакционной политике по отношению к комментариям читайте здесь

               
               
              © 2005 - 2018 ООО Деловая газета «Взгляд»
              E-mail: information@vz.ru
              .masterhost
              		В начало страницы  •
              Поставить закладку  •
              На главную страницу  •
              ..............