Россияне распробовали новый способ большого заработка

Резкий рост популярности переживает сегодня в России структура, которая до последнего времени увлекала только профессионалов и спекулянтов: фондовая биржа. Миллионы простых россиян бросились скупать акции и другие ценные бумаги. С чем связана эта тенденция, насколько рискованны подобные инвестиции - и с помощью каких правил можно увеличить вероятность заработать выше инфляции?

За последний год в системе торгов Московской биржи появилось почти 4 млн новых счетов физических лиц, в результате чего общее количество открытых счетов подобралось к 7 млн. Еще недавно о таком всплеске интереса к фондовому рынку не было и речи: с 1999 года по начало 2016 года общее количество его участников в России не превышало миллион человек. Но теперь рынок переживает экспоненциальный рост, а инвестиции «физиков» приобрели внушительный масштаб. За первое полугодие, по данным портала Investing.com, россияне внесли на брокерские счета более 1,5 трлн рублей, что сопоставимо с притоком за весь 2019 год (1,6 трлн рублей).

Депозиты уходят в прошлое?

Основная причина повышенного интереса к бирже не вызывает сомнений: суммы на брокерских счетах растут вместе с оттоком вкладов из банков. После снижения ключевой ставки Банка России до 4,25% годовых, держать деньги на депозите становится все менее выгодно. Ставки по вкладам теперь лишь едва превышают официальную инфляцию, а впереди еще введение налога на доход по крупным вкладам. Согласно свежей оценке Национального рейтингового агентства, эти факторы могут привести к тому, что 3,4 трлн рублей перетекут из банков в альтернативные инвестиционные инструменты – недвижимость и ценные бумаги.

Эксперты называют и другие причины роста популярности фондового рынка. После мартовского обвала мировых бирж, указывает финансовый аналитик инвестиционной компании Raison Asset Management Николай Кленов, фондовый рынок показывает устойчивый, бескоррекционный рост. Не заработать при таких условиях было сложно, и многие захотели поучаствовать в этом ралли. Алексей Матюхов, управляющий партнер BMS Group, говорит, что теперь условия входа на фондовый рынок максимально упростились, что привело к появлению на нем большого количества частных инвесторов. В частности, такие структуры, как «Тинькофф», БКС, «Финам» и другие, открыли доступ на биржу для своих вкладчиков без дополнительных издержек.

Не отстают и «традиционные» банки. Если вы хоть раз за последние год-два переоформляли депозит в отделении банка, то вам наверняка предлагали переместить средства в «инвестиционные продукты», обещающие более высокую доходность. Россияне старшего возраста вряд ли массово изменят своей привычке держать деньги на вкладах, но для молодых людей, активно пользующихся интернетом и минимально разбирающихся в фондовом рынке, альтернатива понятна, и они сами пытаются инвестировать в ценные бумаги, рисует портрет новых игроков на бирже адвокат и инвестор Дмитрий Зацаринский.

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К сожалению, иных альтернатив, которые позволят заработать и покрыть инфляцию, в текущей ситуации нет, констатирует трейдер и финансовый аналитик Артем Звёздин. По его мнению, тенденция к приросту числа инвесторов на Московской бирже и дальше будет набирать обороты, чему способствует не только уменьшение процента на банковские вклады, но и агрессивная рекламная компания со стороны разных брокерских компаний.

Кроме того, над привлекательностью инвестиций работают монетарные власти – одним из самых популярных продуктов для «физиков», придерживающихся консервативных стратегий, являются облигации федерального займа (ОФЗ), которые Минфин РФ выпускает с 2017 года. Многие новые клиенты биржи пришли на нее в поисках альтернативы депозитам, а не для агрессивной торговли. Поэтому они выбирают в первую очередь финансовые инструменты с максимальной в России надежностью – ОФЗ, отмечает Артем Тузов, исполнительный директор департамента рынка капиталов инвесткомпании «Универ Капитал».

Хорошо, но мало

По словам ведущего аналитика инвесткомпании QBF Олега Богданова, приход «розничных» инвесторов на фондовый рынок - это глобальная тенденция, которая получила ускорение после пришествия коронавируса. В основе этого тренда лежит снижение инфляции во всем мире и, как следствие, падение доходности на рынке облигаций, снижение межбанковских ставок, ставок по депозитам. Во многих западных странах ставки по вкладам вообще нулевые или отрицательные, поэтому люди вынуждены искать доходность на фондовом рынке.

Но в России уровень проникновения биржевой торговли в массы мизерный в сравнении с Западом, даже несмотря на последние достижения. Например, в США, утверждает финансовый консультант Евгений Марченко, инвестируют в ценные бумаги более 50% населения, в то время как в России эта доля еще не превышает 5%.

«Тенденция только набирает обороты. Для биржи это выглядит как взрывной рост клиентов, но на деле весь этот рост обеспечили три банка, а в них от общего числа владельцев депозитов к биржевым торгам дополнительно подключилось менее 5% клиентов», - вносит скептическую ноту Артем Тузов.

Реальную емкость рынка необходимо оценивать не по критерию «общее количество клиентов» (7 млн на Мосбирже), а по количеству «активных клиентов», то есть тех, кто совершил хотя бы одну операцию за предыдущий месяц, добавляет Александр Иванов, основатель портала Finsovetnik.com. По его оценке, сделанной на основе официальных данных, сейчас на российском рынке таковых лишь 6-23% в зависимости от брокера, и это позволяет сделать вывод, что часть новых инвесторов либо перестала инвестировать, либо как минимум взяла паузу на несколько месяцев.

«Для подавляющего большинства маленьких частных инвесторов это просто эксперименты, - поясняет Алексей Матюхов. - Желающих много, так как для входа на рынок нужно буквально несколько тысяч рублей, и никаких специальных знаний не требуются. К тому же мобильные приложения, которые позволяют управлять своими операциями фактически вручную, предельно упрощены».

Объем накопленного объема вложений в такой инструмент инвестирования, как акционерные паевые инвестиционные фонды (ПИФы), в России крайне мал в сравнении с развитыми экономиками, констатирует председатель правления банка «Фридом Финанс» Геннадий Салыч. Исходя из данных портала invesfunds.ru, она составляет всего около 52 млрд рублей, или порядка 0,05% ВВП РФ, хотя полагает эксперт, можно говорить о вероятном дальнейшем притоке средств инвесторов в ПИФы фондового рынка в перспективе ближайшего полугода. Недавно Московская биржа сообщила, что чистый приток средств в биржевые ПИФы за восемь месяцев превысил 22 млрд рублей, или почти в два раза больше аналогичного показателя за весь 2019 год.

По-прежнему слабое проникновение российского фондового рынка в массы эксперты называют и одной из причин того, почему нынешний наплыв инвесторов на биржу не стоит воспринимать как признак скорого краха. «Неверно сравнивать эту ситуацию с бумом перед Великой депрессией: сейчас другое время, другие люди, другие факторы. Главный драйвер для «физиков» сейчас – пассивной доходности на депозите больше нет», - говорит Олег Богданов. Вряд ли можно говорить о перегретости рынка, так как люди вошли на него с минимальными капиталами, поэтому и предпосылок для коррекции нет – рынок и так находится в нижних позициях, отмечает Олег Матюхов. Дальнейшее снижение, по его мнению, вероятно, но не в силу перегретости рынка, а из-за фундаментальных факторов - снижения промышленного производства и экономической активности, обусловленных пандемией и вводимыми из-за нее ограничениями.

Игра на вылет

Впечатляющее количество новых российских инвесторов-физлиц не должно заслонять и еще одну неизменную реалию фондового рынка. Проиграть на нем гораздо проще, чем выиграть, а надолго задерживаются на бирже немногие.

Удастся ли новичку закрепиться на фондовом рынке, зависит от его азартности, отмечает Евгений Марченко. По его словам, вероятность успеха очень высока, если подходить к инвестированию разумно, не стремиться сразу получить высокую доходность наподобие 40% годовых, грамотно составлять портфель и просто следовать своей стратегии. Но доля тех, кто сразу начинает заниматься внутридневным трейдингом, то есть следит за рынком в постоянном режиме, и остается на рынке через год, крайне мала – около 5%. Хотя, добавляет эксперт, тот, кто научится пользоваться даже базовыми инструментами, такими как ОФЗ, уже не захочет возвращаться к депозитам, даже когда их ставки вновь пойдут вверх.

«Сомневаюсь, что большинство новых участников рынка пришли на него всерьез и надолго,

- говорит Николай Кленов. - История показывает, что подобные масштабные притоки инвесторов-«физиков» всегда временные. Новички приходят на рынок, теряют на нем деньги (не все, но многие) и уходят с него. Сейчас рынок сейчас волатилен из-за неопределенности с пандемией, выборов в США и других факторов, и если случится коррекция, а это весьма вероятно, она «выдавит» многих неопытных инвесторов. Особенно тех, кто решился торговать всем объемом свободных средств и тем более - торговать с кредитным плечом».

К тому же торговать на бирже – это не только зачастую высокорискованная затея, но и не бесплатная, напоминает Игорь Кучма, аналитик платформы TradingView, Inc. При продаже или покупке активов придется платить комиссию брокеру, а в случае закрытия в плюс нужно платить налоги. Картина мало чем отличается и в том случае, если речь идёт о долгосрочных инвестициях – те же комиссии, налоги и т.д., хотя инвестировать в акции по-прежнему более надежно, чем в криптовалюты, как минимум потому, что компании должны отчитываться перед регуляторами.

Не место для чудес

Многие новые инвесторы, утверждает Александр Иванов, пришли на биржу, видя блестящую статистику последних лет: с 2014 года российский рынок акций удвоился, доходность акций сильно обошла доходность вкладов, плюс появилось немало акций, которые оказались выгоднее вложения в доллар. Но сейчас такое же ожидание прибыли, как два-три года назад, может стать разочарованием, если несколько месяцев подряд рынок не будет расти. Российский рынок акций с лета находится в боковом тренде, поэтому часть новых инвесторов, скорее всего, просто отсеется, не увидев быстрой прибыли. Похожая картина, по словам, Иванова, в России уже была в 2000-х годах. Тогда во время бурного экономического роста на фондовый рынок тоже пришло немало по тем временам инвесторов, но многие из них ушли с рынка после кризиса 2008 года, когда подъем сменился падением.

Поэтому, резюмирует эксперт, главное, что можно посоветовать начинающему инвестору - ориентироваться не на краткосрочную прибыть, а на долгосрочный рост, то есть уметь ждать. «Долгосрочно российский рынок акций, скорее всего, будет доходнее банковских вкладов. Но для получения такой доходности нужно быть готовым к тому, что по дороге наверх будут и снижения. Стоит взять на вооружение простую стратегию: не «начали инвестировать и через месяц получаем прибыль», а «начали инвестировать, каждый месяц добавляем ещё немного, и только через год-два начинаем пожинать плоды».

Похожие аргументы приводит Евгений Марченко: если еще в 2019 году на фондовом рынке можно было спокойно заработать около 20%, то сегодня день не стоит рассчитывать больше, чем на 8-10% годовых, а реальная доходность по облигациям будет и того меньше, 6-8%. Даже доходность в 10-15% для частного инвестора будет большим успехом, добавляет Николай Кленов.

Ориентиром для инвестора должны быть прежде всего среднегодовые темпы роста бенчмарков – эталонных фондовых котировок, считает Геннадий Салыч. По его словам, за последние десять лет среднегодовой прирост индекса Мосбиржи составил всего 10%, хотя в 1997 – 2012 годах это было 40%. Иными словами, начинающим инвесторам стоит рассчитывать на 10% годовой доходности без учета дивидендов, доходность по которым в среднем составляет еще около 5%.

По словам Артема Звёздина, на облигациях инвестор сейчас может заработать 5-8% годовых при небольших рисках, на акциях - 5-10% на дивиденде и около 10-20% курсовой разницы при условиях растущего рынка, для более рискованных инструментов - фьючерсов и опционов - доходность может быть и 20%, и 50% годовых, но для новичка здесь гораздо больше шансов потерять, а не заработать. «Главное, - советует трейдер, - помнить, что при инвестициях доходность ничем не гарантирована, инвестиции отличаются от банковского вклада именно рисками. В то же время потерять деньги на рынке – обыденное явление, которое обязательно наступает для новичков. Важно извлекать из рынка уроки и не допускать убытков, которые граничат со здравым смыслом».