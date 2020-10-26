США грозят миру новым пузырем

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Мягкой политике Банка России придет конец Евгений Разумный/«Ведомости»/ТАСС
С лета Россия живет в условиях исторически низкой ключевой ставки. Таких дешевых кредитных денег в стране еще не было. Центральный банк обещал и дальше смягчать политику. Но вместо этого регулятор второй раз сохраняет ставку на уровне 4,25%. Неужели это предельный уровень ставки для России? Подробности...
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Украина начала восстанавливать бизнес с Россией в обход Киева

В советское время экономики РСФСР и Украинской ССР были сплетены воедино tvagonm.com.ua
Москва могла бы и дальше снимать санкции с украинского бизнеса, разрешив, например, поставки продукции машиностроения. Об этом заявили представители деловых кругов России и Украины, которые в среду, впервые с 2014 года, провели переговоры о сотрудничестве. Первой жест доброй воли сделала Москва, сняв недавно с Украины часть санкций. Стоит ли ждать аналогичного шага от Киева? Подробности...
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«Вирусологи должны изучать здоровых людей»

На этих людей никто не обращает внимания, говоря: «Славу богу, не заразился», хотя именно их и следует изучать STEPHANIE LECOCQ/EPA/ТАСС
«Если медицина хочет создавать какие-то эффективные препараты против коронавируса, то нужно изучать не только больных, но и здоровых, потому что именно они являются образцом «как должно быть», – заявил газете ВЗГЛЯД биотехнолог Илья Духовлинов. Ученый рассказал о существовании людей с врожденным иммунитетом к коронавирусу и об их важности для медицины. Подробности...
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Зеленский потерпел сильнейшее политическое поражение

Голос Зеленского на Украине значит все меньше president.gov.ua
Колоссальное поражение. Именно так украинские эксперты называют итоги первого тура местных выборов для президента Владимира Зеленского и его партии «Слуга народа». Почему жители Украины предпочли проголосовать за другие политические силы, кто именно оказался победителем и каковы причины поражения партии украинского президента? Подробности...
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Исламские боевики из Карабаха разбредаются по Кавказу

Ликвидированные в Грозном боевики прибыли в Россию из Сирии nac.gov.ru
Боевики, которых ликвидировали во вторник в ходе боя в Грозном, проникли в Россию из-за границы. Известно, что уничтоженные террористы оттачивали свои боевые навыки в Сирии. Специалисты по безопасности обращают внимание: это произошло вскоре после появления сообщений о переброске Турцией исламистов из Сирии в зону карабахского конфликта. Подробности...
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Михаил Диунов, кандидат исторических наук, публицист
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    США грозят миру новым пузырем

    Американские компании стоят больше, чем зарабатывают    26 октября 2020, 21:00
    Фото: Richard Drew/AP/ТАСС
    Текст: Ольга Самофалова

    В США надулся новый пузырь – акции компаний стоят намного дороже, чем они в реальностью зарабатывают. Если он взорвется, пострадает весь мировой рынок, рикошетом сильно ударит и по России. Легендарный инвестор-миллиардер ждет, что это произойдет не через годы, а уже через месяцы или даже недели. Каковы риски нового обвала на рынках акций и его вероятные последствия?

    На рынке акций США надулся пузырь, который не похож ни на один из предыдущих, сообщил легендарный инвестор-миллиардер и сооснователь GMO (под управлением которого 160 млрд долларов) Джереми Грэнтэм в интервью ARIS Consulting. Однако лопнет этот пузырь точно так же, как и остальные. Причем, по его мнению, произойдет это намного раньше, чем многие думают. «Я вижу безумные истории повсюду, и именно такие истории нужны для разрыва пузыря», – отметил эксперт. Например, он указал на резкий рост популярности таких инвестиционных инструментов, как SPAC, которые предлагают: «отдайте мне ваши деньги и верьте, что я сделаю с ними что-то полезное».

    SPAC – это такие специализированные компании по слияниям и поглощениям, которые становятся новым способом привлечения капитала для инвесторов и альтернативой IPO для некоторых стартапов. «Это является свидетельством спекулятивной природы рынка», – полагает легендарный инвестор, которому на протяжении своей карьеры удалось успешно избежать большинства пузырей. По его словам, все акции переоценены, и в ближайшие недели или месяцы реальность заявит о себе.

    Несколько недель назад Goldman Sachs предупредил о рисках «значительного» снижения рынка акций накануне выборов президента США. Такие риски создает политическая и экономическая неопределенность, считает старший инвестиционный стратег Goldman Sachs Эбби Джозеф Коэн.

    Эксперт указывает на неравномерность восстановления рынка акций США после весеннего обвала. В частности, локомотивом его роста выступает горстка технологических супергигантов, тогда как бумаги других компаний показывают куда более слабую динамику. Это делает рынок акций более уязвимым перед лицом возможных разочарований.

    Рост рынка акций США действительно носит беспрецедентный характер как по масштабам, так и по скорости. Более того, это единственное подобное ралли в истории, которое происходит на фоне очевидных экономических проблем.

    «S&P500, индекс широкого рынка акций США, находится выше уровней на начало года и даже превышает пиковые значения до пандемии. То есть сейчас компании стоят дороже, чем на пике многолетнего бычьего рынка, когда безработица была на минимумах за полвека, а прибыли компаний уверенно росли», – отмечает ведущий аналитик FxPro Александр Купцикевич.

    «О пузыре на рынке акций говорит коэффициент PE – компании стоят очень дорого относительно того, сколько они зарабатывают. Когда рынок падает, падает все, включая гигантов. Подобную ситуацию мы видели в марте, когда падали фондовые рынки, криптовалюты, золото. Все, кроме доллара»,

    – говорит управляющий партнер Exante Алексей Кириенко.

    На фоне пандемии и локдауна котировки ряда компаний, особенно технологических, взлетели. Однако это не отменяет падение выручки и прибыли. «В результате показатели цены акций относительно доходов устремились к уровням намного выше исторических средних, где они ранее находились во времена, признанные «пузырем». Нынешнюю ситуацию любят описывать как K-образное восстановление. Часть секторов и акций стремительно летят вверх (например, хай-тек). Другие, напротив, вернулись на кризисное дно. Это сырьевые гиганты, авиаперевозчики и т. п.», – говорит Купцикевич.

    И риски, что пузырь начнет сдуваться, конечно, имеются. Американцы начали активно тратить свои сбережения на скупку упавших в цене акций в надежде подзаработать на их росте. Кроме того, в США правительства щедро выписывали чеки на поддержку, выделяя по 1200 долларов на каждого взрослого и выдавая дополнительные выплаты потерявшим работу, так что в итоге эти выплаты превышали зарплаты, замечает эксперт. Однако теперь спрос на акции поубавился – выручки компаний падают, и стоимость их акций выглядит завышенной. Кроме того, добавляются страхи, что пандемия может разбушеваться с новой силой вплоть до повторного закрытия экономик. Тогда придется забыть о K-образном восстановлении и настраиваться на второй поход акций и экономики вниз, считает Купцикевич.

    Впрочем, надо понимать, что пузыри лопаются двумя способами. «Это может быть резкий обвал, подобный тому, что мы видели этой весной или на пике мирового финансового кризиса, когда глобальный делевередж приводит к обвалу всех активов вне зависимости от кредитного качества и долгосрочных перспектив. Другой путь – плавное сдувание пузыря. Такое было после кризиса доткомов. Три года основные индексы снижались, а хуже других себя чувствовал Nasdaq Composite. С 1995 по 2000 – его рост тащил за собой акции вверх, а с 2000 по 2003 – тянул вниз. Напрашивается аналогия как раз с этим временем. Важной общей чертой (помимо хайпа вокруг онлайн-компаний и сервисов) является также обильный интерес публики к фондовому рынку», – считает Александр Купцикевич.

    Старший аналитик «Фридом Финанс» Михаил Степанян в целом не видит пузыря на фондовом рынке США. Однако он видит проблемы в технологическом секторе. Понятно, что в условиях пандемии технологические компании оказались еще более востребованы, у них выросла маржа, и дальше цифровизация жизни и экономик будет только набирать обороты.

    «Несмотря на то, что мы не видим «пузыря» на рынке в целом, некоторые подсегменты ИТ рынка выглядят перегретыми: электронная коммерция (Shopify), видеоконференции (Zoom Video Communications), облачные сервисы (DocuSign, DataDog), искусственный интеллект (NVIDIA). Мы полагаем, что по мере восстановления экономической активности, снижения рисков, связанных с коронавирусом, поступления одной или нескольких вакцин от COVID-19 в оборот, инвесторы будут переключаться на сектора, которые демонстрировали худшую динамику в течение 2020 года (энергетика и финансы)», – говорит Михаил Степанян.

    По его мнению, перегретые компании ИТ-сектора могут оказаться под давлением в перспективе нескольких кварталов. Однако в целом масштабных распродаж эксперт все же не ожидает, потому что, во-первых, не считает оценки индекса S&P500 завышенными, во-вторых, ИТ-сектор все же будет оставаться ключевым бенефициаром текущих технологических трендов, что будет поддерживать рост финансовых показателей компаний сектора.

    В любом случае, обвалы на рынке США – это проблема для мировых рынков, которые считают Штаты флюгером настроений, указывает Купцикевич. К сожалению, рикошетом это сильно ударит и по России.

    «Падение на мировых рынках лавиной накроет рубль, и он может пострадать даже больше остальных. За всю современную историю он ни разу себя хорошо не чувствовал, когда в мире дела были плохи. Кроме того, в кризисы увеличивается расслоение общества, поскольку сотрудники теряют работу. В такие моменты усиливается социальная и политическая напряженность», – предупреждает Кириенко.

    По опыту, в период обвала мировых рынков российский рынок и экономика страдают зачастую сильней. Однако темпы их восстановления могут оказаться более быстрыми и сильными, чем многие думают. Потому что экономику двигают расходы правительств, а это делает не таким принципиальным вопрос цены топлива и металлов для обильных инфраструктурных проектов», – полагает Купцикевич. Поэтому прогноз по рублю у него выглядит оптимистичней: несмотря на возможную турбулентность рубля в ближайшие недели, ему удастся остаться вблизи 70 за доллар в будущем году, считает эксперт.


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