Российской экономике угрожают внешние факторы

Российской экономике сулят техническую рецессию уже в этом году - это означает падение ВВП страны два месяца подряд. Таков прогноз экспертов Института экономики роста Столыпина. Действительно, в первом полугодии темпы роста экономики уже замедлились. Но при этом экономисты увидели в прогнозе столыпинского института ряд спорных моментов.

Техническая рецессия в экономике России может быть зафиксирована уже в 2019 году, а не в 2021 году как предсказывает Минэкономразвития. Так считают эксперты Института экономики роста им. Столыпина, наблюдательный совет которого возглавляет бизнес-омбудсмен Борис Титов. Техническая рецессия – это когда ВВП показывает отрицательную динамику два месяца подряд. Пока Росстат фиксирует невысокий, но все же рост российской экономики. В первом квартале она выросла на 0,5% год к году. За второй квартал Росстат данные еще не выпустил, но Минэкономразвития ждет роста ВВП в первом полугодии на 0,7%.

И все же «столыпинцы» ждут, что российская экономика на два месяца уйдет в минус. Причина, по их мнению, кроется в жесткой налоговой и денежно-кредитной политике, а также в слабом эффекте от национальных проектов. В частности, эксперты Института экономики роста указывают на то, что многие экономисты ухудшили прогноз по российской экономике – Банк России теперь ждет роста ВВП РФ на 1-1,5%, МВФ и ВБ – на 1,2%. Причем, основной рост закладывался на национальные проекты и рост инвестиций в инфраструктуру, однако по итогам первого полугодия бюджет национальных проектов был исполнен только на треть, аргументируют «столыпинцы».

Самые низкие показатели использования бюджетных средств были зафиксированы в нацпроектах, которые могли бы оказать наибольший мультипликативный эффект – «Повышение производительности труда и поддержка занятости» (бюджет исполнен на 17,7%), «Безопасные и качественные автомобильные дороги» (бюджет исполнен на 12,2%), «Цифровая экономика РФ» (бюджет исполнен на 8,3%), отмечают эксперты. Еще один аргумент в пользу рецессии – это сокращение количества работников малого и среднего бизнеса на 1,6% год к году и числа этих предприятий на 7-8% год к году. Рост в первом полугодие пришелся только на крупные предприятия и госсектор, поскольку анализ реестра малых и средних предприятий (МСП) говорит о том, что экономическая активность в стране снижается, а не растет, отметили эксперты.

Темпы роста российской экономики замедлились в первом полугодии, неужели во втором она рискует скатиться в минус?

Представитель малого и среднего бизнеса, член президиума «Опоры России» Юрий Савелов считает, что в целом техническая рецессия возможна. «Экономика и так находится не в лучшем состоянии, а люди еще массово уходят в отпуска. Поэтому можем провалиться», – не исключает он. Впрочем, причиной рецессии вряд ли способен стать малый и средний бизнес. «Будет или нет рецессия – это зависит не только от малого и среднего бизнеса. Доля МСБ в ВВП все-таки не такая большая – 10-12%. Проблемы могут быть от крупного бизнеса и госсектора», – считает Савелов.

Неким спасением, по его словам, может стать ослабление рубля до 65-70 рублей за доллар, так как это сделает экспортные товары из России более привлекательными, а рост экспорта поможет российской экономике удержаться от падения. «Рубль сейчас делает свое дело. Сейчас 65, а завтра может быть 70 рублей за доллар, наш товар будет востребован и на внутреннем, и на внешнем рынке. Когда в 2014 году рубль за раз вырос до 65 рублей, это и стало причиной взлета нашего экспорта. У нас сразу все пошло: и пшеница, и трактора, и танки, потому что они стали дешевле в валюте», – говорит Савелов. Но выезжать на одном ослаблении рубля нельзя, необходимы новые точки роста, добавляет Савелов: «Невозможно ослаблять рубль бесконечно, от этого страдает и государство, и мы с вами».

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Однако большинство экономистов рецессии не ждут, считая, что если квартальное падение и будет, то, скорее всего, причиной станет не демография или малый и средний бизнес, а жесткие санкции или нефтяной шок. Аргументы экспертов института Столыпина в целом выглядят довольно спорно.

«На мой взгляд, связка между численностью занятых в секторе МСП и общей экономической активностью все-таки не прямая. Снижение численности занятых наблюдается в целом по стране вне зависимости от размера организации. Это в большой степени проявление общего демографического тренда», – говорит эксперт группы исследований и прогнозирования АКРА Дмитрий Куликов. Так, численность рабочей силы в первом полугодии снизилась на 0,9-1 млн человек по сравнению с первым полугодием прошлого года. На этом фоне сокращение занятых в малом и среднем бизнесе на 250 тыс. не выглядят как какой-то отдельный остро протекающий процесс, учитывая, что доля МСП в создании добавленной стоимости составляет 22-25%, добавляет Куликов.

«Демография­, конечно, является фактором, который сдерживает экономический рост. Но согласно нашим оценкам, вероятность технической рецессии без существенного внешнего шока в России мала», – считает эксперт АКРА. Там ожидают, что по итогам 2019 года российская экономика вырастет на 0,9%. Даже пессимистический сценарий агентства предполагает рост российской экономики в этом году на 0,6%.

«На мой взгляд, рецессии в российской экономике в этом году не будет. Но если рецессия начнется в будущем, то это, скорее всего, будет связано с рецессией в мировой экономике, а также с положением дел в экономике США, потому что американцы довольно сильно влияют на то, что в мире происходит. Тут оценки разные, кто-то говорит про вторую половину 2020 года, кто-то про первую половину 2021 года, но пока это понятно не до конца», – считает профессор финансов Российской экономической школы Олег Шибанов, передает RNS.

Прогнозы замедления ВВП России в ближайшие кварталы противоречат ожидаемому большинством на рынке некоторому замедлению инфляции, замечает еще одно противоречие в выводах «столыпинцев» Александр Осин, аналитик управления операций на российском фондовом рынке ИК «Фридом Финанс».

Что касается исполнения бюджета национальных проектов только на треть в первом полугодии, то экономисты как раз ждут, что во втором полугодии их реализация активизируется, и появится ясность с инвестициями в инфраструктуру. Во-первых, традиционно во втором полугодии и на конец года приходится наибольший объем расходования бюджетных средств. Во-вторых, власти уже почти накопили в Фонде национального благосостоянии 7% ВВП (к концу года в кубышке может быть даже 10-12% ВВП РФ). Это тот порог, после которого власти получают возможность направлять часть нефтегазовых сверхдоходов в реальную экономику. Куда и на что будут тратить эти средства – пока обсуждается.

Однако в любом случае наличие этой «кубышки» на черный день должно способствовать теперь более уверенному вложению госсредств в реальную экономику.

Потому что перед правительством стоит задача по разгону экономики. Темпы роста менее 1% в год никого не устраивают и мешают выполнению майских суперуказов президента РФ. Благодаря более активной реализации нацпроектов во втором полугодии будет наблюдаться постепенное ускорение роста розничных продаж, промпроизводства и ВВП РФ, считает Александр Осин.

Согласно опросу 25 профессиональных прогнозистов Институтом «Центр развития» НИУ ВШЭ, большинство экономистов не ждут рецессии в этом году, да и в ближайшие годы – тоже. Их спрашивали про перспективы российской экономики в 2019-2020 годах и далее до 2025 года. «Большинство экспертов ожидает достаточно спокойной ситуации в финансовом секторе при стагнации – в реальном», – говорится в исследовании. Только два из 25 прогнозистов предсказывают рецессию в 2022–2023 годах, но их точка зрения не разделяется большинством экспертного сообщества.

Согласно их консенсус-прогнозу, ВВП России в этом году вырастет на 1,1%, в 2020-2021 года - на 1,7%, в 2022 году темпы чуть замедлятся до 1,6%, но затем экономика снова начнет расти и в 2025 году рост составит 2%.

Другое дело, что добиться роста ВВП РФ выше 2%, по мнению экономистов, будет крайне сложно. Разогреть российскую экономику до темпов роста в 3% и выше должны три фактора. Первое – это достижение инфляции 4%, как того хочет ЦБ РФ. Второе – это дальнейшее снижение ключевой ставки: на 0,75% в 2019-2020 годах и еще на 0,5% в 2024-2025 гг. Третье - это реализация национальных проектов. Опрошенные экономисты считают, что этого будет недостаточно для разгона российской экономики до 3% в год. А из этого следует простой вывод: нужно искать новые точки роста.

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