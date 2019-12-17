За срыв российского транзита Киев взвинтит украинцам цены на газ

«Нафтогаз» снова проводит эксперимент над собственным населением. Сначала там в 12 раз подняли тарифы на газ, а теперь решили перейти на рыночное ценообразование. Но без транзита российского газа с нового года рыночная стоимость подскочит в два раза, пугает «Нафтогаз». Но тут же предлагает «спасательный круг», который на самом деле им не является. Есть ли у украинцев выход из этой ловушки?

Стоимость газа зимой 2020 года для украинцев станет известна после завершения переговоров с Россией, заявил глава украинского правительства Алексей Гончарук. «Это (переговоры с Россией) действительно фактор, который сильно влияет на цену газа. Поэтому какая будет цена газа в январе и в феврале этой зимой мы увидим, когда станет понятно, будет ли этот контакт. Это действительно зависит от этого», - заявил Гончарук в эфире телеканала ICTV.

По его словам, если контракт с Россией заключить не удастся, то цена на газ для украинцев возрастет, но будет находиться в рамках, которые ранее установил «Нафтогаз». «То есть, условно, если представить, что транзита газа РФ не будет и рыночные цены взлетят в полтора раза, то цена для украинцев фактически не возрастет. Она будет по той грани, которая была сегодня объявлена «Нафтогазом», - добавил Гончарук.

А «Нафтогаз» заявил, что в январе 2020 года оптовая цена на природный газ для нужд населения, производителей тепла и других защищенных потребителей составит 5,5 тыс. гривен или 234 доллара за тыс. кубометров. Но это не конечная цена для населения, а так называемая гарантированная цена без учета НДС, наценки газсбыта и расходов на транспортировку газа магистральными и распределительными трубопроводами. С учетом НДС цена вырастет до 6600 грн за тысячу кубометров, а с учетом еще и транспортировки до 8000 грн за тысячу кубометров, уточнил в интервью Delo.ua заместитель директора дивизиона «Интегрированный газ» и директор «Нафтогаза» Максим Рабинович.

Однако в каждом регионе конечная цена на газ для населения отличается из-за разницы в транспортных расходах и наценки газсбыта, и она может доходить до 8800 грн (или 375 долларов) за тысячу кубов в Николаевской области, где получается самый дорогой газ, говорит газете ВЗГЛЯД член наблюдательного совета Института энергетических стратегий (Украина) Юрий Корольчук.

Украинский «Нафтогаз» меняет правила игры на газовом рынке для простых украинцев. От фиксированных тарифов на газ там решили перейти на рыночные цены. Это одно из многочисленных условий МВФ, которые фонд ставит Киеву в обмен на очередной транш кредита.

Рыночной ценой считается импортная цена на газ, ей теперь соответствует гарантированная цена в 5,5 тыс. грн, которая фиксируется на первый квартал 2020 года. При этом, «Нафтогаз» хвастается, что по сравнению с первым кварталом 2019 года цена якобы снизилась. Так по словам Рабиновича, квартальная цена с НДС (но без транспортировки) на 12% ниже, чем цена первого квартала. Однако Корольчук указывает на то, что сравниваются несравнимое, и на самом деле конечный потребитель будет покупать газ по более высокой цене, чем в прошлом году – минимум 8 грн за один куб.

«Нафтогаз» пускает пыль в глаза украинскому кабмину и Владимиру Зеленскому, который хотел снизить цены на газ. Но самих украинцев сложно провести: они на своем кармане прочувствуют, что это всего лишь «политическое снижение» цены, а не реальное.

Что удивительно, «Нафтогаз» предлагает украинцам сейчас согласиться на эту гарантированную цену в 5,5 грн без НДС или 6,6 грн за куб с учетом НДС (без транспортировки). Потому что это якобы поможет сделать переход к рыночным ценам для украинского населения менее болезненным. Можно не соглашаться на такое предложение и тогда платить придется по рыночной стоимости. Рыночная стоимость – это цена импортного газа плюс НДС, транспортные расходы и наценки газсбыта. Вот только какой она будет в новом году? «Нафтогаз» пугает украинцев, что если транзитный контракт с Россией с нового года не будет подписан, то цены вырастут чуть ли не до 400-500 долларов против 200 сейчас на импортный газ, который идет реверсом из ЕС.

«Когда 30% объема потребления Европой зависит от поставок через Украину из России, то когда это ограничивается, естественно ожидать, что цена может подскочить: 10-12 гривен за куб становится реальной»,- заявил директор интегрированного газового бизнеса «Нафтогаз» Андрей Фаворов.

Именно поэтому в украинском правительстве уверяют, что для тех, кто примет предложение о гарантийной цене на газ (в 5,5 грн за куб, которая в реальности со всеми расходами составит 8-9 грн), стоимость газа будет постоянной, так как рыночные колебания ни на копейку не повлияют на эту гарантированную цену.

Однако это предложение с двойным дном. Украинцам предлагают согласиться на очередной рост тарифов на газ, пугая еще большим увеличением цены на рынке из-за газового кризиса, который сама же Украина провоцирует.

Игорь Корольчук указывает еще на одну хитрость ценообразования «Нафтогаза». С одной стороны, действительно, если транзита российского газа через Украину с Нового года не будет, то возникнет паника на европейском спотовом рынке из-за опасности рисков зимой остаться без российского газа. Насколько вырастет цена – в полтора или два раза - вопрос дискуссионный и рыночный. Однако очевидно одно, в моменте цены на спотовом рынке Европы резко подрастут и весь отопительный сезон будут крайне волатильными.

Однако с другой стороны, все это касается европейского рынка, но не украинского. Как справедливо отмечает Игорь Корольчук, если не будет транзита российского газа через Украину, то Европа вряд ли найдет газ для импорта на Украину. Европе самой будет нужно топливо. «Если такой газ и будет в Европе, то только в первые несколько недель и в случае теплой комфортной погоды. Но и то вряд ли», ­- говорит украинский эксперт. Иными словами, в лучшем случае «Нафтогаз» купит в Европе крайне дорогой газ по условно 400-500 долларов за тысячу кубометров в очень небольшом объеме, но скорее всего ему вообще никто ничего не продаст.

«Нафтогаз» будет снабжать население тем газом, который добывается на самой Украине и тем, который закачан в украинские подземные хранилища. А это уже газ, который стоит совершенно иных денег. Так, по словам Корольчука, себестоимость добычи газа на Украине составляет всего 50 долларов, поэтому его реальная рыночная цена вряд ли выше 180 долларов за тысячу кубометров. Газ в подземных хранилищах «Нафтогаз» закачивал в основном летом, когда цена на импортный (то есть реверс из ЕС) стоил в районе 200 долларов за тысячу кубов.

Таким образом, рост цен на европейском спотовом рынке под 500 долларов, на самом деле, затрагивает Украину не так сильно, чтобы «Нафтогаз» в очередной раз поднимал тарифы на газ и пугал украинцев.

Любопытно, что при этом, и в «Нафтогазе», и в украинском правительстве, забывают сказать о том, что есть намного более выгодный для простых украинцев вариант развития событий. Это подписание транзитного соглашения с Газпромом, а также – решение снова напрямую закупать российский газ у Газпрома да еще с предложенной 25% скидкой (от цены для промышленных потребителей).

Этот путь сразу потребует от «Нафтогаза» реального снижения цены на газ. Однако все это будет опять же зависеть от доброй воли руководства украинской компании, считает Корольчук. «Нафтогазу» это невыгодно сразу по нескольким причинам, говорил ведущий эксперт Фонда национальной энергетической независимости Игорь Юшков. Во-первых, в обмен на скидку на импортный российский газ придется отказаться от 3 млрд долларов долга в рамках Стокгольмского арбитража, на чем настаивает Россия. Однако руководство «Нафтогаза» выписало себе колоссальный бонус за победу в Стокгольмском арбитраже против Газпрома – 1% от суммы выигрыша в 4,56 млрд долларов. Если придется отказаться от этой «победы», то придется также вернуть и огромные бонусы на 46 млн долларов.

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Кроме того, «Нафтогазу» невыгодна более низкая импортная цена на газ, так как именно цену на импортный газ на Украине решили считать рыночной. Хотя Украина импортирует 10 млрд кубов, а добывает у себя в стране 19-20 млрд кубов более дешевого газа. И логично рыночную цену высчитывать исходя из средней стоимости всех 30 млрд кубов, которые потребляет Украина.

В долгосрочном плане для самой Украины и ее граждан намного выгодней покупать дешевый газ. В конце концов можно обменять эти 3 млрд долларов долга по Стокгольму максимум на скидку на газ. Скидка в 25% от цены для промышленных потребителей Украины в 240 долларов означает экономию в 60 долларов с каждой тысячи кубометров. При импорте 10 млн кубов газа у России Украина сможет экономить каждый год по 600 млн долларов, которые будут уходить как бы в счет долга по Стокгольмскому арбитражу. За пять лет экономия как раз составит полную сумму долга в 3 млрд долларов. Если Украина будет импортировать больше 10 млрд кубов в год, то это произойдет еще быстрее. Но главное, что в этом случае импортная цена на газ для украинцев снизится, а значит в их карманах появится немного больше денег. Для промышленности Украины это стало бы серьезным подспорьем. Однако ни Владимир Зеленский, ни украинский кабмин пока не могут никак повлиять на руководство Нафтогаза.

Политику «Нафтогаза» уже давно называют тарифным геноцидом. Достаточно сказать, что в 2013 году тысяча кубометров газа для украинского населения стоила всего 725 грн, но уже к концу 2018 года стоила в 12 раз больше – 8550 грн. А все заявления о снижении цены на газ в этом году - лишь формальная попытка удовлетворить политические требования Зеленского.

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