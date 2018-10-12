Выплата советских вкладов грозит крахом экономике России

Компенсация в полном объеме советских вкладов в Сбербанке после злополучной павловской денежной реформы в 1991 году в очередной раз откладывается. Почему Россия до сих пор не решила эту проблему? Что мешает наконец взять и расплатиться по советским долгам?

Компенсации советских вкладов в Сбербанке в очередной раз приостановят вплоть до 1 января 2022 года. Правительство внесло в Госдуму соответствующий законопроект.

В январе 1991 года в результате павловской реформы (названа так по фамилии первого и последнего советского премьер-министра) были изъяты из обращения 50- и 100-рублевые купюры образца 1961 года и объявлен обмен их на более мелкие купюры нового образца. Сообщили об этом в 21 час в программе «Время», когда банки и многие магазины были закрыты. Обмен разрешили только в течение трех дней и не более 1 тыс. рублей на человека, а право обменять остальное давала специальная комиссия, которой еще надо было доказать законность заработанных рублей. Снять в банке можно было не больше 500 рублей. Причем отметку ставили в паспорте, чтобы в другом отделении Сбербанка клиент не смог снять деньги повторно.

Зачем была нужна эта реформа? Чтобы убрать из обращения миллиарды рублей. В конце 1980-х годов государство напечатало слишком много денег, чтобы в условиях кризиса финансировать все социальные проекты. В итоге деньги у людей были, и много, но купить на них было нечего из-за дефицита, поэтому многие и хранили их на вкладах в Сбербанке, единственном тогда финансовом учреждении. Потом вклады в Сбере были просто заморожены. Власти хотели изъять из обращения благодаря реформе 51,5 млрд из 133 млрд рублей наличных, то есть 40% денег. По итогам удалось «выловить» только 14 млрд рублей.

Экономист, президент «Неокона» Михаил Хазин ранее объяснял, что к тому времени себестоимость многих товаров стала значительно выше, чем цена продажи советским гражданам. Надо было снижать уровень жизни, на что в социалистическом государстве не могли пойти. Павловская реформа должна была устранить эти ценовые диспропорции.

Впрочем, реформу надо было проводить намного раньше и, конечно, совсем не таким варварским способом, да и менять надо было не только деньги, а многие структурные проблемы в экономике. Но историю уже не перепишешь, а на ошибках можно лишь учиться.

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Реформа привела к тому, что десятки миллионов граждан в одночасье потеряли свои сбережения. Надо сказать, что власти уже в 1995 году приняли закон, который гарантирует возмещение потерянных вкладов в Сбербанке, которые были там до 20 июня 1991 года. Эти вклады должны быть переведены в условный долговой рубль, курс которого должен определяться исходя из изменений контрольной стоимости необходимого социального набора товаров, продуктов и услуг.

Однако закон о переводе вкладов в целевые долговые обязательства РФ, порядок их обслуживания до сих пор не приняты. Понятно, что такой закон принять – дело нехитрое. И уж за 23 года это сделать было нетрудно. Проблема совершенно в другом. Если выплатить полноценные компенсации по вкладам, а у многих их было достаточно на покупку машины или даже квартиры, наше государство ждет крах в прямом смысле. У правительства как не было, так и нет таких денег, чтобы полностью компенсировать советские вклады.

При переводе всех гарантированных сбережений граждан в целевые долговые обязательства РФ объем необходимых на их погашение средств, по оценке правительства, в 2019 году составил бы 43,82 триллиона рублей, в 2020 году – 45,4 триллиона рублей, в 2021 году – 47,22 триллиона рублей. Поэтому правительству ничего не остается, как из года в год приостанавливать действие этого закона от 1995 года.

«Правительство и Дума в 1995 году с «барского плеча» приняли закон о будущих выплатах, который пришлось бы выполнять будущим правительствам. Ни тогда, ни сейчас это не было реально выплатить, такой вот популистский закон. Принимали его, видимо, чтобы погасить в зародыше возможную социальную бурю и задобрить избирателей перед президентскими выборами 1996 года, которые власть могла проиграть. Вот закон и оказался наполнен несбыточными обещаниями», – говорит Петр Пушкарев из ГК TeleTrade.

Конечно, с точки зрения социальной справедливости хотелось бы вернуть гражданам утерянное в равноценном объеме. Но с экономической точки зрения это невозможно.

«При любых методиках подсчета это будут суммы порядка ВВП современной России, причем даже не за один год. Сумма компенсаций «по максимуму» в 40–50 трлн рублей сравнимы с более чем двухлетним размером всего госбюджета», – говорит Пушкарев. Доходы бюджета на 2018 год составят всего 16,5 трлн рублей, это в 2,6 раза меньше 43 трлн рублей, необходимых для выплат в 2019 году. «Откуда взять такие суммы государству, особенно в не самых простых по-прежнему финансовых условиях. Очевидно, что на выплату таких сумм невозможно всерьез рассчитывать, увы, и в будущем», – считает Пушкарев.

Правительство стоит перед выбором – выплатить полностью нельзя, а если начать выплачивать понемногу, какие-то символические суммы, то это будет восприниматься гражданами как насмешка со стороны государства, считает он. «Выдать один раз всем условно по 2 тысячи рублей, независимо от суммы вклада, и разорить бюджет? Легче никому от этого не станет, только усугубит проблемы и обрежет окончательно возможность инвестировать деньги из бюджета хоть в какое-то развитие, не говоря уже о прорывах», – говорит Пушкарев.

«Для правительства выгоднее держать эту страницу открытой, чтобы не вызывать лишних обвинений. Так есть хоть какая-то надежда у граждан, и эта надежда вполне реальна, ведь какие-то компенсации все же выплачивались», – говорит первый вице-президент Российского клуба финансовых директоров Тамара Касьянова.

Власти пошли немного по другому пути, и выплаты делаются избирательно, отдельным категориям граждан. Ежегодно на это в бюджете выделяется 5,5 млрд рублей. «Это уже вполне подъемные деньги для бюджета, потому что выплаты касаются небольшого количества людей самых старших возрастов. И лучше, если хоть кто-то из них получит заметные суммы на жизнь, чем если пытаться «размазать» килограмм масла по полграмма на каждый бутерброд», – считает Пушкарев.

Компенсацию вкладов выплачивают в трехкратном размере гражданам, родившимся до 1945 года, и в двукратном – тем, кто родился с 1946 по 1991 год. Наследники тех вкладчиков, которые умерли после 2001 года включительно, могут получить компенсацию оплаты ритуальных услуг в размере не более 6 тысяч рублей.

Между тем есть успешный пример Литвы, которая вернула вклады Сбербанка своим гражданам.

На это было направлено 80% доходов от приватизации. Но выплаты были не «по максимуму». Их ограничили суммой в 6 тыс. советских рублей, которые были пересчитаны по курсу 1 лир за 1 рубль вклада, что тогда составило около 1,5 тыс. евро.

То есть это тот максимум, который могли получить литовцы. Зато эта проблема была закрыта. «По-хорошему, надо было полностью решить эту проблему за 10 лет, объединив ее с программой приватизации», – считает Касьянова. Однако проведение чековой приватизации в России в свое время не было привязано к советским вкладам.

«Выплаты, конечно, были. Но интерес к этой теме заметно уменьшился с годами, видимо, этого и добивались. Число пострадавших вкладчиков сокращается с каждым годом, а память слабеет», – говорит Касьянова.

Возможно, если лет через 15–20 в России случится «экономическое чудо», государство рассчитается существенными суммами, например, их наследники получат эквивалент 20–25% от тех денег, говорит Пушкарев. Но без чуда рассчитывать на полноценную компенсацию вряд ли стоит. Возможно, какой-то прогресс в этом вопросе скоро будет озвучен и власти найдут некий компромисс. По крайней мере, замминистра финансов РФ Алексей Моисеев, выступая в Госдуме, заявил, что правительство до конца этого года может опубликовать законопроект о компенсации денег гражданам, которые держали вклады в Сбербанке до 20 июня 1991 года. «Законопроект будет опубликован, но раскрывать его детали я не могу до утверждения правительством», – добавил замглавы Минфина.