«Многие говорят: спасибо, наконец-то я понял, за что мы сражаемся»

Фестиваль «Время героев» находит ответы на главные вопросы об СВО

Tекст: Ольга Андреева

Снимать происходящее «за лентой» российские военкоры начали с первых дней военных действий. Не только для картинки в репортажах с фронта, но и для истории и еще для чего-то важного, чего поначалу не могли сформулировать и сами режиссеры. Просто надо – и все.

Менялись и зрители. Вымысел художественного кинематографа почему-то перестал волновать. Жизнь стала настолько драматичной, что чуть ли не впервые за всю историю документального кино в России появились очереди в маленькие киноклубы, где показывали реальность СВО.



«Мы решили, что нужно делать фестиваль, полностью посвященный СВО, и показывать то, что сейчас снимает множество режиссеров. Сверху никто нам никаких приказов не отдавал. Это была внутренняя инициатива RT. У нас есть свой киноклуб. Мы стали показывать фильмы там. Приходило много людей, – говорит генеральный продюсер международного фестиваля RT. Док «Время героев» Екатерина Яковлева/ – Наша роль тут чисто кураторская. Собрать фильмы и довезти до зрителя. В Москве собрали сразу 25 фильмов. Снимают же не только режиссеры RT, но и Первый канал, и телеканал «Россия», и канал «Спас», и иностранцы. Материала об СВО сейчас просто море. Много репортажей, но мы выбирали именно документальное кино».

Фестиваль «Время героев» открылся ровно через год после начала СВО. Первым фильмом, отобранным для фестиваля, стал фильм «Военкоры» (автор Руслан Гусаров, режиссер Артем Сомов). Эта работа сделана военкорами о военкорах. Вроде бы это просто журналисты. На самом же деле это люди, за которыми на фронте идет охота со стороны украинских войск. Если вычислят – жди прилета. По степени риска, остроте драматургии и качеству съемки «Военкоры» были настоящим фестивальным кино, которое тут же задало высокий уровень для входа в программу нового фестиваля.

Это, впрочем, никого не испугало. С телеканалов одна за другой пошли заявки на участие. Отборщики быстро оказались завалены работой. В итоге 24-25 февраля 2023 года первые фестивальные показы прошли в Москве. Тут же стало понятно, что в маленьких залах фестиваля не хватает мест для всех желающих. 25 фильмов смотрели со слезами на глазах, долго аплодируя, забрасывая вопросами авторов.



После такого начала стало понятно, что фестиваль надо проводить не только в столице. Выбрали семь городов и поехали по России: Краснодар, Казань, Санкт-Петербург, Иркутск… Вот только что вернулись из Курска. Впереди Волгоград и Грозный.

«И у нас везде аншлаги, – говорит Яковлева. – Мы стараемся делать разные программы. В каждый новый город привозим премьеры. Снимается очень много всего и жалко оставлять на потом. Вот сейчас для премьеры в Волгограде монтируется фильм Клима Поплавского «Наши берега». В Курске была премьера фильма «Я здесь был: Записки американца о Донбассе». Нашелся американец, который не поверил западным СМИ и поехал в Донбасс, чтобы увидеть все своими глазами и понять, где здесь правда. И мы снимали, как он туда едет, как принимает православие…»



На фестивале нет победителей. Никаких золотых ветвей, орлов или медведей режиссеры не получают. Режиссеры снимают фильмы не ради наград и даже не ради самого фестиваля. Не было бы его, все равно бы ехали «за ленточку», рисковали и снимали. Они ощущают себя глазами всего человечества. Глазами, которые во все времена восхищаются одним и тем же – готовностью к самопожертвованию, мужеством и одухотворенностью простого солдата и человека. Именно поэтому на фестивале нет цензуры.



«Она не нужна, – поясняет Яковлева. – Только военная: нельзя выдавать расположение войск, вооружение, численность. А в плане того, что и как говорят герои, мы вообще ничего не цензурируем. Просто нет такого, что нужно было бы вырезать».



С самого начала, исходя из наличного материала, организаторы разбили поток фильмов на пять тем по характеру главных героев: военные, поэты и музыканты, жители Донбасса, волонтеры, врачи и добровольцы и, наконец, военкоры. Сейчас в каждом тематическом блоке уже по несколько фильмов – и списки постоянно пополняются.

«Работа документалистов на фронте, конечно, непростая, – объясняет Яковлева. – Вот Женя Поддубный в нашем фильме правильно сказал, что никто зеленый свет киношникам не дает. Военные же несут ответственность за ребят. И поначалу это часто воспринимается как лишняя морока. Но это очень быстро проходит. Военкоры быстро обрастают друзьями, становятся своими. Это еще и постоянная помощь. Все военкоры едут на фронт с подарками. Организовывают сборы на коптеры, дрон-детекторы, тепловизоры, одежду, везут бойцам детские письма, особенно греющие душу. Если твоего героя ранили, ты будешь помогать ему с лечением, навещать в больнице, возить апельсины, хлопотать.

Военкоры всегда возвращаются к своим. Сняли, уехали, а потом едут обратно и снова снимают. Большую часть времени они проводят там. Там по-другому ощущается жизнь, ценности другие, радость другая – проще и весомее. Люди радуются чашке чистой воды, мармеладке, улыбке. Многие едут туда именно за этим обостренным ощущением жизни. Поэтому и фильмы такие получаются.

В Краснодаре люди жаловались, почему в зале нет салфеток. Все же плачут. Сидя в зале, ты будто в окопе себя чувствуешь. Это, конечно, еще и мастерство больших кинохудожников. Их самих меняет их фильм. И зрителей он тоже меняет. Многие говорят: спасибо, наконец-то я понял, что происходит и за что мы сражаемся. Вопросов очень много. И этот фестиваль помогает на них отвечать. Это история про понимание и единение».

После просмотра у зрителей появляется острое ощущение сопричастности – вот только что они как будто сами ходили в атаку. Незнакомые люди обмениваются телефонами, спрашивают, что нужно фронту, куда перечислить деньги, чем помочь. В процессе обсуждений и круглых столов рождаются неожиданные инициативы. В Иркутске на фестиваль пришли матери погибших военных. Поговорили, поплакали – и режиссеры тут же решили, что будут снимать истории этих женщин. СВО втягивает в свою орбиту тех, кому небезразличны честь и достоинство страны, честь и достоинство человека.

«Главный посыл нашего фестиваля…, – задумывается Яковлева. – Наверное, в том, чтобы как можно больше людей узнало об этих героях. Воины, волонтеры, врачи – ведь они с нами живут в одно время. Меня это поражает. Мы живем мирной жизнью, пьем кофе, ездим в метро, а они в это самое время зашивают раненных, идут на задание или заряжают артиллерию. Наша задача как можно больше рассказать о них.

Все это происходит сейчас. Не где-то в истории и в учебниках, а здесь и сейчас. Это надо видеть и понимать. Надо понимать, какой наш народ, какая наша страна. Надо чтобы мы сами себя наконец узнали. Поняли, на что мы способны.

Бизнесмен, который продал свой бизнес, потратил все деньги на помощь фронту, а сам открыл бесплатный ресторанчик для наших (фильм «Сила»). Анна Долгарева – поэт и волонтер, которая буквально живет на фронте (фильм «Культурный фронт»). Скрипачка Марианна Васильева, которая отказалась от карьеры в Европе и приехала на фронт играть ребятам на скрипке (фильм «Скрипичный ключ»). Или мой брат, которому 45 и его не брали добровольцем, но он зашел через казаков и теперь несет службу военного медика. Это же герои! Наша задача, показать наших людей, которые не боятся посмотреть правде в глаза и вступить на эту территорию реальности».

Так говорят о своих задачах создатели фестиваля. Но есть ли нечто важное, что хотят сказать зрителям сами воины, герои фестивальных фильмов? Есть. И это необыкновенно важно.

«Общая мысль от людей с фронта – они все верят, что мы справимся,

– убежденно говорит Яковлева. – Победа будет за нами. И это не поза, это абсолютная убежденность. А кроме того, они очень хотят, чтобы мы их поддерживали и были рядом. Им важно знать, что они нужны стране, а страна рядом с ними. Письма, молитвы, помощь с обмундированием, да просто шоколадки – они очень радуются этим весточкам. И еще очень важно, как они видят своего противника. Это звучит у нас в фильме «Казаки». Да, это враги, говорят ребята, но это наши заблудившиеся братья. Все равно они братья. Что бы там ни было».

Следующий город, куда в ноябре поедет фестиваль «Время героев», – Волгоград. И везде зрители будут плакать, гордиться и твердо знать – победа будет за нами.