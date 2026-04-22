    Зеленский грозит Европе превратить Украину в Грузию
    Новак: Казахстанскую нефть для ФРГ вместо трубопровода «Дружба» пустят другим маршрутом
    Монахиня объяснила цель перевода Евангелия на язык малочисленного народа Якутии
    Путин назвал политику экс-руководства МОК «трусливой и позорной»
    Путин заявил о достойном возвращении России в мировой спорт
    Путин назвал триумфом выступление паралимпийцев России в Италии
    Лавров: Реакция Германии на адреса заводов дронов для ВСУ выдала Берлин
    Более десяти стран попросили США продлить разрешение на покупку российской нефти
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Глобальную торговлю ждет сухопутная революция

    Всеобщее распространение морской торговли и миф о ее преимуществах – это синоним господства Запада в мировой политике. Активное включение государств в морскую торговлю жестко ставило их на определенное место в глобальной «пищевой цепочке».

    9 комментариев
    Анна Долгарева Анна Долгарева Молюсь о тумане в Донбассе

    Зимой туманы открывали пространство жизни, и русская пехота шла в наступление, безбоязненно пересекая пространство до украинских позиций. Донбасское лето страшно жаркое и сухое, в нем не бывает туманов.

    10 комментариев
    Сергей Лебедев Сергей Лебедев Ядерный клуб начнет расширяться с Ирана

    Одна из предполагаемых целей агрессии США против Ирана – предотвращение получения Тегераном ядерного оружия. Горькая ирония состоит в том, что теперь руководство Исламской республики точно сделает это задачей номер один. Примеру Ирана могут последовать и другие.

    6 комментариев
    22 апреля 2026, 18:17 • Тенденции

    Россия довела НАТО до грани нервного срыва

    @ REUTERS/Pascal Rossignol

    Tекст: Семен Николаев

    В первое время после начала СВО на Западе было крайне модно заявлять о том, что это дало НАТО новый raison d'etre («смысл существования»). Вот, например, как тогдашний генсек альянса Йенс Столтенберг высказывался в апреле 2023 года: «Президент Путин хотел запереть двери НАТО. Сегодня мы показываем миру, что он провалился... Вместо "меньше НАТО" он достиг "больше НАТО". И наша дверь остается твердо зафиксированной в открытом положении». А вот в апреле 2026 года отставник Столтенберг поет совсем иную песню – публично сомневается, будет ли НАТО существовать через 10 лет.

    И такое положение вещей – вовсе не следствие политической «экстравагантности» Дональда Трампа, как об этом модно сейчас заявлять на Западе. «Экстравагантность» Трампа – это не причина, а следствие. Причиной являются действия России, которые де-факто привели к демилитаризации и расколу западного военного альянса.

    Передавая 1 октября 2014 года свою должность Марку Рютте, тот-же Столтенберг рассыпался в комплиментах в адрес преемника: «У Марка есть все предпосылки для того, чтобы стать отличным генеральным секретарем. Он занимал пост премьер-министра в течение 14 лет и возглавлял четыре различных коалиционных правительства... Поэтому он знает, как идти на компромиссы, добиваться консенсуса. А это навыки, которые очень ценятся здесь, в НАТО».

    Но «компромиссы», на которые сейчас приходится идти Рютте, оказались гораздо более масштабными, чем ожидалось. По факту нынешний главный гражданский функционер НАТО выполняет функции политического «пластыря», который пытается скрепить расползающийся во все стороны западный военный альянс.

    В первых числах марта этого Рютте так сформулировал главный смысл существования организации, которую он имеет честь (или, скорее, несчастье) сейчас формально возглавлять: «НАТО... это платформа для Соединенных Штатов, которая позволяет  им демонстрировать свою мощь на мировой арене».

    Поправка: не «позволяет», а «когда-то позволяла». Заявления о бесполезности и бессмысленности НАТО звучат сейчас со всех сторон. И формулировка «со всех сторон» означает в данном случае отнюдь не окружающую западный военный альянс внешнюю среду, а самую его начинку.

    Американцы – или, по меньшей мере, нынешняя администрация США – в бешенстве из-за действий (или, вернее, бездействия) европейцев. Европейцы в бешенстве из-за действий американцев. НАТО напоминает  политическую «семью» на грани развода или, самое малое, на грани коллективного нервного срыва. А ведь умные люди уже давно предупреждали о том, что именно так все оно и будет. Но, как это часто бывает, к ним не прислушались.

    Скончавшийся в 2005 году в возрасте 101 года Джордж Кеннан был архитектором американской политики по отношению к СССР после Второй мировой войны. Его отправленная в феврале 1946 года из посольства США в Москве в госдепартамент «длинная телеграмма» является обязательным ингредиентом всех западных учебников современной дипломатии. А вот опубликованная Кеннаном в феврале 1997 года в газете The New York Times статья по названием «Судьбоносная ошибка» гораздо менее известна и раскручена.

    И на это есть очень веская причина. Будучи предупрежденными, имея возможность не совершать эту самую «судьбоносную ошибку», западные лидеры все-таки её совершили. Совершили – и столкнулись именно с теми последствиями своих действий, которые спрогнозировал Кеннан.

    Фрагмент той самой статьи патриарха американской дипломатии из далекого 1997 года: «На карту поставлено нечто чрезвычайно важное. И, возможно, еще не поздно высказать точку зрения, которая, как я полагаю, принадлежит не только мне, но и ряду других людей, обладающих обширным и. в большинстве случаев, более свежим опытом в российских делах. Эта точка зрения состоит в том, что расширение НАТО стало бы самой роковой ошибкой американской политики за всю эпоху после окончания холодной войны. Можно ожидать, что такое решение... восстановит атмосферу холодной войны в отношениях между Востоком и Западом и направит российскую внешнюю политику в направлении, которое нам явно будет не по душе».

    А еще говорят, что будущее совершенно невозможно предсказать! Иногда, оказывается, что очень даже возможно. В последние четыре года российская внешняя политика была фактически направлена на демилитаризацию НАТО, на истощение западных военных арсеналов. А когда такое истощение стало свершившимся фактом, внутри НАТО произошел очень болезненный раскол.

    Америка потеряла интерес к своей украинской авантюре, попытавшись переложить весь груз ответственности за неё на плечи Европы. Европа с полным на то основанием решила, что из неё пытаются сделать лоха и потеряла веру в надежность американских гарантий и обещаний.

    Конечно, Украина – это не единственная причина кризиса НАТО. Здесь еще много чего намешано: Гренландия, Ближний Восток, личный политический стиль и темперамент  Трампа и так далее и тому подобное. Однако бывают причины, которые «намешаны и примешаны». А бывают первопричины, которые тянут за собой все остальное. И вот по поводу сути этой первопричины кризиса НАТО сомнений нет и быть не может. 

    Венгрия и Словакия сняли вето с кредита для Украины
    Белоруссия подтвердила начало транзита нефти по трубопроводу «Дружба» в Венгрию
    В Киеве назвали объемы дефицита военного бюджета Украины
    Переживший покушение генерал Алексеев намерен вернуться к службе после лечения
    Грузия отказалась выполнять требование Каи Каллас менять курс
    «Телега» подала в ФАС жалобу на Apple
    Депутат Германова предложила уехавшему писателю Остеру сдать российские награды

    В чем уникальность четвертого в истории энергокризиса

    Это самый крупный в истории человечества энергетический кризис, заявили в Международном энергетическом агентстве. В чем его главные особенности в сравнении с тремя предыдущими энергетическими кризисами – в 1973, 1979 и 2022 годах? Подробности

    Россию вынуждают искать новый подход к экспорту энергоносителей

    Смена власти в Венгрии вновь поставила вопрос о том, насколько надежны покупатели российских энергоресурсов в Европе. Эксперты полагают, что энергосотрудничество с ЕС стоило бы изменить хотя бы таким образом, «чтобы поставляемые ресурсы не оборачивались против нас самих». Есть и некоторые другие риски, которые могут быть снижены. Подробности

    Как остановить масштабные поставки дронов из Европы на Украину

    Заводы по производству дронов для украинской армии и комплектующих для БПЛА расположены практически по всей Европе. Точные адреса этих производств опубликовало российское Минобороны. В российском военном ведомстве такую индустриализацию расценили как превращение отдельных стран континента в стратегический тыл Украины. Как пресечь поставки БПЛА из Европы ВСУ? Подробности

    Япония изменила мировой рынок оружия за один день

    Под руководством первой женщины-премьера в своей истории Япония резко ускорила милитаризацию. Для расширения военных предприятий им разрешили поставлять свою продукцию за рубеж впервые с 1945 года. К сожалению, для России это тоже означает многое. Подробности

    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

    • Япония стала надеждой Украины

      Япония отменила многолетнее эмбарго на поставки вооружений другим странам. Теперь Владимир Зеленский надеется, что Токио заменит ему Вашингтон.

    • Чего испугался Израиль?

      Руководство Израиля жестко осудило разрушение статуи Христа военными ЦАХАЛ в оккупированном Ливане. При этом другие преступления там правительства Биньямина Нетаньяху поддерживает. Чего испугался Израиль?

    • Евросоюз убил мечту Украины

      На этой неделе на Кипре состоится срочный саммит лидеров ЕС, программа которого сильно разочарует Владимира Зеленского. Кажется, вопрос вступления Украины в Евросоюз закрыт. У Урсулы не получилось.

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    • Оспа обезьян (mpox): что это за болезнь, симптомы, как передается и как защититься

      Оспа обезьян (mpox) – вирусное заболевание, о котором снова заговорили после вспышек последних лет. В 2026 году врачи рассматривают его как контролируемую, но требующую внимания инфекцию: большинство случаев протекают легко, однако важно вовремя распознать симптомы и знать, как снизить риск заражения. Ниже – понятное руководство: как передается вирус, чем он отличается от других инфекций и когда нужно обращаться к врачу.

    • Аванс или задаток при покупке квартиры: в чем разница и что безопаснее в 2026 году

      При покупке квартиры почти всегда требуется внести предоплату – и именно на этом этапе чаще всего возникают ошибки, которые приводят к потере денег. Аванс и задаток звучат похоже, но работают по-разному: один всегда возвращается, другой может быть потерян или даже удвоен. В 2026 году, на фоне сложных сделок, высоких ипотечных ставок и рисков отказа банков, важно четко понимать разницу и правильно оформлять документы, чтобы не потерять свои деньги.

    • Льготы в детском саду в 2026 году: кто проходит вне очереди, сколько компенсируют и как получить место быстрее

      Поступление ребенка в детский сад – важный шаг для каждой семьи. Однако для многих родителей этот процесс сопряжен с трудностями, связанными с поиском места в детском саду и оплатой услуг дошкольного учреждения. К счастью, государство предусмотрело ряд льгот и компенсаций, которые могут значительно облегчить финансовое бремя и ускорить процесс зачисления ребенка в детсад.

    • Иран показал Америке зубы в Ормузском проливе

      Президент США Дональд Трамп выдвигает Тегерану ультиматумы и угрожает отправить эту страну в «каменный век» – а все потому, что Иран продолжает блокировать Ормузский пролив, а значит, критическим образом влияет на глобальный рынок углеводородов. Военная операция, которая планировалась как блицкриг, задерживает американские войска на Ближнем Востоке и заставляет США нести непредвиденные издержки.

    • Вместо нефти и газа Европа рассчитывает найти энергию под ногами

      По мнению главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, бушующий энергетический кризис в Европе может быть побежден с помощью прежде всего возобновляемых источников энергии. Она считает, что «энергия этих источников, производимая на месте, не будет иметь волатильных цен».

    • Война с Ираном ссорит Трампа с соратниками

      В окружении президента США наметился раскол из-за агрессии против Ирана. По причине несогласия с политикой Трампа ушел в отставку директор национального контртеррористического центра Джо Кент, а в трампистском движении MAGA наметился раскол о целях и необходимости этой войны в целом.

    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

