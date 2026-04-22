Россия довела НАТО до грани нервного срыва

Tекст: Семен Николаев

И такое положение вещей – вовсе не следствие политической «экстравагантности» Дональда Трампа, как об этом модно сейчас заявлять на Западе. «Экстравагантность» Трампа – это не причина, а следствие. Причиной являются действия России, которые де-факто привели к демилитаризации и расколу западного военного альянса.

Передавая 1 октября 2014 года свою должность Марку Рютте, тот-же Столтенберг рассыпался в комплиментах в адрес преемника: «У Марка есть все предпосылки для того, чтобы стать отличным генеральным секретарем. Он занимал пост премьер-министра в течение 14 лет и возглавлял четыре различных коалиционных правительства... Поэтому он знает, как идти на компромиссы, добиваться консенсуса. А это навыки, которые очень ценятся здесь, в НАТО».

Но «компромиссы», на которые сейчас приходится идти Рютте, оказались гораздо более масштабными, чем ожидалось. По факту нынешний главный гражданский функционер НАТО выполняет функции политического «пластыря», который пытается скрепить расползающийся во все стороны западный военный альянс.

В первых числах марта этого Рютте так сформулировал главный смысл существования организации, которую он имеет честь (или, скорее, несчастье) сейчас формально возглавлять: «НАТО... это платформа для Соединенных Штатов, которая позволяет им демонстрировать свою мощь на мировой арене».

Поправка: не «позволяет», а «когда-то позволяла». Заявления о бесполезности и бессмысленности НАТО звучат сейчас со всех сторон. И формулировка «со всех сторон» означает в данном случае отнюдь не окружающую западный военный альянс внешнюю среду, а самую его начинку.

Американцы – или, по меньшей мере, нынешняя администрация США – в бешенстве из-за действий (или, вернее, бездействия) европейцев. Европейцы в бешенстве из-за действий американцев. НАТО напоминает политическую «семью» на грани развода или, самое малое, на грани коллективного нервного срыва. А ведь умные люди уже давно предупреждали о том, что именно так все оно и будет. Но, как это часто бывает, к ним не прислушались.



Скончавшийся в 2005 году в возрасте 101 года Джордж Кеннан был архитектором американской политики по отношению к СССР после Второй мировой войны. Его отправленная в феврале 1946 года из посольства США в Москве в госдепартамент «длинная телеграмма» является обязательным ингредиентом всех западных учебников современной дипломатии. А вот опубликованная Кеннаном в феврале 1997 года в газете The New York Times статья по названием «Судьбоносная ошибка» гораздо менее известна и раскручена.

И на это есть очень веская причина. Будучи предупрежденными, имея возможность не совершать эту самую «судьбоносную ошибку», западные лидеры все-таки её совершили. Совершили – и столкнулись именно с теми последствиями своих действий, которые спрогнозировал Кеннан.

Фрагмент той самой статьи патриарха американской дипломатии из далекого 1997 года: «На карту поставлено нечто чрезвычайно важное. И, возможно, еще не поздно высказать точку зрения, которая, как я полагаю, принадлежит не только мне, но и ряду других людей, обладающих обширным и. в большинстве случаев, более свежим опытом в российских делах. Эта точка зрения состоит в том, что расширение НАТО стало бы самой роковой ошибкой американской политики за всю эпоху после окончания холодной войны. Можно ожидать, что такое решение... восстановит атмосферу холодной войны в отношениях между Востоком и Западом и направит российскую внешнюю политику в направлении, которое нам явно будет не по душе».

А еще говорят, что будущее совершенно невозможно предсказать! Иногда, оказывается, что очень даже возможно. В последние четыре года российская внешняя политика была фактически направлена на демилитаризацию НАТО, на истощение западных военных арсеналов. А когда такое истощение стало свершившимся фактом, внутри НАТО произошел очень болезненный раскол.

Америка потеряла интерес к своей украинской авантюре, попытавшись переложить весь груз ответственности за неё на плечи Европы. Европа с полным на то основанием решила, что из неё пытаются сделать лоха и потеряла веру в надежность американских гарантий и обещаний.

Конечно, Украина – это не единственная причина кризиса НАТО. Здесь еще много чего намешано: Гренландия, Ближний Восток, личный политический стиль и темперамент Трампа и так далее и тому подобное. Однако бывают причины, которые «намешаны и примешаны». А бывают первопричины, которые тянут за собой все остальное. И вот по поводу сути этой первопричины кризиса НАТО сомнений нет и быть не может.