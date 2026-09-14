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    14 сентября 2026, 20:40 • В мире

    Искусственный интеллект нанимают прослушивать всю планету

    Искусственный интеллект нанимают прослушивать всю планету
    @ JIM LO SCALZO/EPA/ТАСС

    Tекст: Евгений Крутиков

    Масштабная реформа начинается в одной из самых влиятельных американских спецслужб, Агентстве национальной безопасности. Какие перемены намечены в АНБ, причем тут искусственный интеллект – и какого результата хотят добиться в руководстве американской разведки?

    Агентство национальной безопасности (АНБ) США будет подвергнуто реформе, пишет газета Washington Post со ссылкой на действующих и бывших чиновников. Издание называет происходящее «самой масштабной внутренней реструктуризацией как минимум за последнее десятилетие».

    Инициатором реформы стал глава ведомства генерал Джошуа Монро «Джош» Радд, который возглавил АНБ в марте этого года (он также по совместительству возглавляет Киберкомандование армии США, будучи по своей специализации спецназовцем). Инициатива Радда предусматривает создание в штаб-квартире АНБ в Форт-Миде, штат Мэриленд, пяти новых структур внутри агентства, которые будут заниматься соответственно вопросами искусственного интеллекта (ИИ), Китая, кибербезопасности, поддержки ведения боевых действий, а также глобальной разведки. По словам бывших сотрудников, каждую из них возглавит новый «директор по направлениям деятельности» или «директор по миссии».

    По объему полномочий руководители направлений будут соответствовать рангу заместителя директора агентства, что, по-видимому, должно обеспечить каждому новому направлению самостоятельность управления. При этом не совсем ясно, будут ли эти новые названные «направления» или «миссии» созданы с нуля или же они просто заменят собой уже действующие подразделения внутри АНБ.

    Дело в том, что внутри АНБ существуют структуры широкого профиля, которые не могут быть интегрированы в новые направления без потери своей роли. Например, глобальная система перехвата цифровой информации «Эшелон», которая функционирует с 1990-х годов, вряд ли может быть как-то организационно разделена. И уж точно можно сказать, что научная деятельность, которой традиционно занята АНБ, не может быть жестко привязана к одному из планируемых условно «новых» направлений.

    Ранее попытки реформировать АНБ сводились как раз к размыванию функций тех группировок и отделов внутри агентства, которые сложились исторически. Например, наибольшее внимание долгое время привлекало к себе так называемое Tailored Access Operations (TAO) – элитное хакерское подразделение, в задачу которого входит компрометация или прямые атаки на мировые цифровые системы.

    В 2016 году в ходе прошлой реформы АНБ оно было фактически расформировано (даже само название подразделения было отменено), а его сотрудники распределены по другим структурным единицам. Сейчас, по данным американских СМИ, предполагается восстановить ТАО как единую группу в составе единого центра глобальной разведки с резким увеличением бюджета.

    Другое дело, что все это делается в обстановке спешки и административного ажиотажа. «Они (авторы реформы – прим. ВЗГЛЯД) признали, что пока не знают, как именно будут это делать, поэтому собираются спешить с решениями, которые можно будет отменить, если они окажутся неверными», – сообщили WP бывшие чиновники, знакомые с деталями плана.

    Примерно так же развивались и события в 2016 году, когда тогдашний директор АНБ адмирал Майкл Роджерс так и не смог довести до конца задуманную им реформу агентства. Тот план реформ назывался «NSA 21» и был рассчитан на два года, но так и завершен до сих пор. Было принято решение на разделение АНБ на шесть направлений. Но насколько эти планы были реализованы даже на чисто административном, «бумажном» уровне оценить очень сложно. Известно лишь, что административная чехарда, как это всегда бывает в таких случаях, привела к оттоку кадров.

    При этом надо понимать, что такого рода административные реформы в США всегда приурочены к началу финансового года, то есть к 1 октября. А выйти «на проектную мощность» обновленная АНБ должна уже к январю 2027 года. Все это вызывает вопросы, потому что, например, не ясно будут ли новые заместители директора вписаны в уж существующую бюрократическую структуру или же это будут совсем новые должности и люди.

    Это вопрос не праздный, поскольку даже сам генерал Джош Радд, будучи одновременно и директором АНБ и руководителем Киберкомандования, подчиняется сразу двум людям – военному министру Хегсету и начальнику Национальной разведки Джею Клейтону. Такого рода административные проблемы и нестыковки сказываются на функционировании и эффективности работы любой спецслужбы сильнее, чем технологические сложности. И это даже при том, что генерал Джош Радд предпочитает действовать через голову своих непосредственных руководителей, часто захаживает в Белый дом и добивается увеличения бюджета АНБ на инвестиции в информационные технологии и разработку искусственного интеллекта лично у Трампа.

    Кроме того, АНБ это огромная цифровая система, включающая в себя гигантские хранилища данных, научные направления и банальную прослушку. АНБ полностью контролирует разработки в системе шифрования, которые постоянно требуют увеличения вычислительных мощностей.

    Отсюда и тот настойчивый интерес, который генерал Радд проявляет к технологиям искусственного интеллекта. По словам бывших сотрудников АНБ, в беседах Радда в Белом доме якобы доминирует исключительно эта тема.

    АНБ представило новый настольный ИИ-инструмент под названием «Спроси Мэри», предположительно названный в честь главы подразделения, которое руководит интеграцией ИИ в агентстве. Агентство крайне заинтересовано в сотрудничестве с коммерческими лабораториями, занимающимися разработкой ИИ, и даже обошло запрет Пентагона на использование компанией Anthropic продвинутой модели Mythos.

    Радд пользуется поддержкой Дональда Трампа в том числе в контексте дискуссии об ограничениях в развитии искусственного интеллекта. Американский президент противится даже самим разговорам о таких ограничениях, которые в последнее время инициировали Илон Маск и главы крупнейших цифровых компаний.

    АНБ, пожалуй, единственное разведывательное ведомство, для которого искусственный интеллект не просто дорогостоящая игрушка, а реальный рабочий инструмент. В традиционной агентурной разведке ИИ может разве что лишь немного ускорить рутинные процессы. А АНБ же по сути это один огромный микрофон, направленный на весь мир.

     Основная миссия АНБ – это крупномасштабный сбор данных. И искусственный интеллект в этом деле сейчас – один из основных вспомогательных инструментов.

    Первое, что требуется решить АНБ с помощью ИИ – это уже описанная выше проблема с шифрованием, которая в какой-то момент будет требовать обработки такого чудовищного массива цифровых данных, что без участия ИИ тут точно не обойтись. С другой стороны, АНБ накапливает огромный пласт «мусорной информации», сортировка которой занимает все больше мощностей.

    Помимо шифрования ИИ используется как инструмент «переключения каналов». То есть, если в данный момент АНБ просто прослушивает всю ту часть человечества, до которого может дотянуться, то теперь может появиться система быстрого определения ценности той или иной информации, и, следовательно, экономии ресурсов. включая и цифровые. При этом все это будет касаться не только той сферы, которая в плане Радда обозначена как «глобальная разведка», но и более прикладных дисциплин – вплоть до радиоперехвата и целеуказания на поле боя.

    Кроме этого, АНБ практически единственная госструктура, которая может участвовать в интеллектуальной конкуренции с частными компаниями в сфере информационных технологий. США как государство не могут себе отказать в том, чтобы иметь в распоряжении такую структуру.

    Даже игнорируя разнообразные теории заговора, нельзя не признать взрывной рост влияния «информационной мафии», среди которой встречаются люди с очень специфическими взглядами на устройство мира. В современном Белом доме предпочли бы как-то контролировать этот процесс.

    Нет уверенности, что Радд сам понимает, каких результатов он хочет в итоге добиться по итогам данной реформы. Возможно, он просто следует за общей тенденцией, пытаясь поставить искусственный интеллект на службу своему ведомству. Тем более, что в случае с АНБ это не просто дань моде, а реальная потребность в модернизации.

    Но нельзя исключать, что уже через несколько лет АНБ в результате опоры на инструменты ИИ превратится в еще более масштабную машину по сбору и обработке цифровой информации, способную прослушивать даже любые частные разговоры в едва ли не любой стране мира. И не просто прослушивать, а получать в режиме реального времени анализ ценности данной информации и предложения по ее использованию. В этом смысле не удивляет и выделение Китая в отдельное направление.

    И хотя пока «реформа Радда» выглядит как начало большого пути с не очень ясной целью, сама тенденция и намерения выглядят угрожающе. США недостаточно того, что АНБ де-факто уже является монстром для прослушивания всей планеты. Армия США уже активно объединяет усилия с частными разработчиками ИИ – теперь эта тенденция дошла и до американской разведки. И очень может быть, что каждый, кто через несколько лет будет пользоваться условным ChatGPT, де-факто окажется под колпаком у Радда.

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