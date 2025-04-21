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    21 апреля 2025, 19:25 • В мире

    «Пророссийские» страны ЕС заметили на себе результат «биоинженерной диверсии»

    «Пророссийские» страны ЕС заметили на себе результат «биоинженерной диверсии»
    @ Marcus Brandt/dpa/Global Look Press

    Tекст: Владимир Добрынин

    «Нас не любят в Киеве и Брюсселе, и вот вам результат – ящур». Такими словами некоторые политики Словакии комментируют серьезное природное бедствие, обрушившееся на их страну и на Венгрию: эпизоотию ящура, которая грозит этим государствам большими убытками. Насколько обоснованы эти конспирологические предположения?

    Венгерские власти обнаружили случай ящура еще в начале марта на ферме крупного рогатого скота на границе со Словакией, что стало первой вспышкой этого заболевания в стране за 50 лет. Ящур – самая страшная болезнь животных в мире. Часто из-за его распространения приходится забивать все стадо и устанавливать зоны отчуждения для предотвращения его распространения.

    И вот теперь глава кабинета премьер-министра Венгрии Виктора Орбана Гергей Гуляш стал первым официальным лицом, предположившим, что вспышки могут быть результатом биологической атаки. «На данном этапе мы можем сказать, что нельзя исключать, что вирус не был естественного происхождения, мы можем иметь дело с искусственно созданным вирусом», – цитирует Politico выступление Гуляша.

    Чиновник заявляет, что подозрение основано на устной информации, полученной из иностранной лаборатории, выводы которой еще не были подтверждены. Гуляш настоял, чтобы эксперты расследовали любую возможность «спланированной атаки».

    Министр сельского хозяйства Словакии Рихард Такач выразил поддержку возможности существования «биоинженерной диверсии». Он заявил изданию Plus, что Словакия рассматривает аналогичную возможность. «Есть… различные вопросы, которые мы здесь, в Словакии, задаем себе. Те же вопросы задает и Европейская комиссия», – сказал Такач. Комиссия отказалась комментировать заявление Такача, но заявила, что работает над выяснением того, откуда взялся вирус.

    Строго говоря, ящур был замечен на территории ЕС еще зимой. Так, вспышка этой болезни была зафиксирована в январе в ФРГ. В этой связи Россельхознадзор заявлял, что вспышка ящура могла произойти из-за бесконтрольного перемещения скота на территории ЕС. Высказывались подозрения о том, что это могло быть связано с беспорядочным перемещением скота через Украину, страну, где система контроля за здоровьем животных находится в очень плачевном состоянии.

    Ряд стран принимают меры предосторожности: от соседних Австрии и Чешской Республики, которые усиливают пограничный контроль, до Великобритании, которая запрещает личный импорт мяса и молочных продуктов из ЕС.

    Эпизоотия ящура может сильно ударить по животноводческой отрасли названных стран и даже разрушить ее.

    Такое мнение подтверждает и опыт британцев, испытавших подобную проблему в 2001 году. Тогда экономика Туманного Альбиона понесла потери в размере около 15 млрд фунтов стерлингов из-за уничтожения инфицированного скота и недоезда туристов, напуганных возможностью отведать зараженный ростбиф. Власти забили более 6 млн животных в попытках искоренить болезнь.

    Что касается текущего случая, животные еще на трех венгерских фермах и шести словацких фермах дали положительный результат на вирус, что побудило власти вакцинировать стада, чтобы сократить дальнейшее распространение перед экстренным забоем. Словакия еще в марте объявила чрезвычайное положение, ввела пограничные ограничения и создала центр наблюдения, укомплектованный полицией, пожарными и военными, как с земли, так и с воздуха.

    Соседствующая со Словакией Чехия практически сразу же ввела жесткий пограничный контроль. Причем действует он не только в отношении досмотра коммерческих грузов живого скота и мяса, но и в отношении автомобилей, людей и перевозимых ими вещей.

    Словацкое правительство также объявило о введении временного пограничного контроля с Венгрией и Австрией в ответ на эскалацию вспышки. По словам министра внутренних дел Матуша Шутая-Эштока, эта мера будет действовать до 8 мая.

    Венгерские животноводы тоже напряжены и взбудоражены. «В этом районе все перевернулось с ног на голову, поскольку фермеры опасаются за свои стада, а транспортное сообщение нарушено из-за закрытия границ», – говорит Шандор Собослай, местный предприниматель и охотник из венгерского города Левель, где пришлось забить почти 3000 голов крупного рогатого скота.

    Некоторые политики, такие, например, как депутат Европарламента от словацкой влиятельной партии SMER Любош Блаха, прямо заявляют, что ящур именно в Венгрии и Словакии не случаен. Это не простое совпадение, пишет венгерское издание Index и цитирует политика: «Нас не любят в Киеве и Брюсселе, и вот вам результат – ящур».

    И действительно обращает на себя внимание тот факт, что проблемы возникли только у Словакии и Венгрии – двух стран ЕС, которые создают сообществу постоянные проблемы, нарушая выстраиваемую Брюсселем политику русофобии.

    Так, не далее как в конце минувшей недели венгерский премьер Виктор Орбан фактически выступил против вступления Украины в ЕС. По его словам, это будет означать для киевског о режима ««карт-бланш на бесконечную войну». А премьер Словакии Роберт Фицо вступил в открытый конфликт с главой дипломатической службы ЕС Каей Каллас по поводу своей поездки на парад Победы в Москву. Неудивительно, что в этих странах слышны заявления по поводу «биоинженерной диверсии».

    Вызывают вопросы, казалось бы, беспричинно возникающие эпидемии заболеваний, которые признаны в Европе и части бывшего СССР окончательно побежденными. Речь о кори на Украине и холере (2010 г.) и оспе (2017 г.) в Узбекистане. И в первой и во второй названных выше бывших советских республиках после распада Союза появились американские лаборатории. Или существовавшие получили американское финансирование и были «доведены до ума» и в направлении, нужном США.

    Конечно, пока подозрения венгров и словаков по поводу намеренного заражения их стран ящуром выглядят не более чем конспирологической версией. Сложно представить, что это действительно так. Однако еще недавно и подобные заявления относительно коронавируса считались чем-то почти неприличным. А ведь в январе текущего года даже ЦРУ признало, что эпидемия COVID-19, возникла не сама по себе, а коронавирус, ее вызвавший, мутировал по причине человеческого вмешательства, откорректировавшего его ДНК. Так что сбор доказательств относительно рукотворного характера возникающих эпидемий (или эпизоотий, если речь идет о животных) – дело долгое и сложное, но вполне реальное.

    Мы много раз видели, как коллективный Запад организовывал диверсии против российских объектов, в том числе за пределами России, достаточно вспомнить газопровод Северный поток. Может быть, перед нами еще одна пересеченная «красная линия» – одна часть Запада стала устраивать тайные операции против другой, которую считает «пророссийской»?

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