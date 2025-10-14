  • Новость часаБритания сняла эмбарго на поставку оружия в Армению и Азербайджан
    Мнения
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Война уступает место торговле у южных рубежей СНГ

    Находясь в афганско-узбекском пограничье, первое, на что обращаешь внимание, – это повысившийся уровень шума от двигающихся в обе стороны железнодорожных составов и автомобильных фур.

    0 комментариев
    Сергей Худиев Сергей Худиев Может ли женщина быть епископом

    Люди часто с непониманием (или даже обидой) воспринимают нежелание православной церкви рукополагать женщин в священный сан. Тем более что в некоторых христианских церквях это происходит. А недавно главой англиканской церкви впервые в истории стала дама. Однако с таким рукоположением связано два вопроса.

    13 комментариев
    Глеб Простаков Глеб Простаков Дело «Северных потоков» раскалывает Европу изнутри

    Европейские страны все меньше готовы жертвовать собственными интересами ради абстрактных идей «солидарности» и «единства». Когда речь идет о реальных деньгах, когда избиратели требуют объяснений, куда уходят их налоги, вся эта красивая риторика о европейских ценностях испаряется.

    0 комментариев
    14 октября 2025, 16:05 • В мире

    Бунт на Мадагаскаре лишает Францию важнейших месторождений

    Бунт на Мадагаскаре лишает Францию важнейших месторождений
    @ REUTERS/Zo Andrianjafy

    Tекст: Валерия Вербинина

    На Мадагаскаре вспыхнули волнения, к которым присоединилась армия. Президент Андри Радзуэлина предпочел сбежать из страны. Однако Запад, в том числе Франция, которой Мадагаскар когда-то принадлежал, не торопится поддержать восставший народ и почему-то не заводит речей о демократии и свободе. Все дело, похоже, в том, что содержится в недрах Мадагаскара.

    Расположенный у берегов Африки Мадагаскар является одним из крупнейших островов в мире, а благодаря своему уникальному географическому положению он долгое время привлекал внимание самых разнообразных государств. Португальские мореплаватели, британцы, французы, знаменитый авантюрист Мориц Беневский – кого тут только не было. Сообщают, что в 1724 году Петр Первый замыслил прибрать Мадагаскар к рукам, но не хватило времени. В конце концов островом завладели французы, которые сделали его своей колонией. Независимость Мадагаскар получил только в 1960 году.

    Волнения на острове начались 25 сентября, на фоне постоянных перебоев электричества и проблем с водой, а также жалоб на состояние здравоохранения и запредельный уровень коррупции. В ответ власти стали применять резиновые пули (утверждают, что кое-где пошли в ход настоящие) и светошумовые гранаты, но это не помогло: противостояние только разрасталось. По данным ООН, в ходе волнений погибли не менее 22 человек.

    Через несколько дней президент объявил о роспуске правительства и отставке премьера, затем стал намекать на то, что за протестующими стоят внешние силы, которые спят и видят, как бы дестабилизировать обстановку в стране. Новым премьером Радзуэлина назначил генерала сухопутных войск Руфина Фортуната Димбисоа Зафисамбо, который ранее был известен как глава мадагаскарской федерации баскетбола, а также оказался руководителем аппарата предыдущего президента.

    Возможно, что протестующие не питали никакого уважения к баскетболу, потому что волнения вспыхнули с новой силой. 11-го октября часть армии вошла в столицу и присоединилась к протестующим, заняв Площадь 13 Мая – символическое место в центре города. Вскоре военные опубликовали коммюнике, в котором были такие слова:

    «Мы, военные, больше не играем свою роль. Мы стали рабами властей. Мы предпочитали подчиняться и выполнять приказы, хотя они были незаконными, вместо того, чтобы защищать население», которое требует всего лишь «соблюдения своих законных прав».

    Конечно, участие армии на стороне протестующих коренным образом меняет картину конфликта. Изначально же основной движущей силой протестов стала молодежь, которая в бедной коррумпированной стране находится на жизненной обочине. Как пишет «Монд» уже в заголовке,

    «пренебрегая молодежью, сменявшие друг друга правительства создали «бомбу замедленного действия».

    «Ежегодно на рынок труда выходит 400 тыс. молодых людей, подавляющее большинство из которых не имеют образования», – сообщает далее «Монд», добавляя, что неспособность местной национальной компании водоснабжения и электроснабжения обеспечивать своими услугами население «стала искрой, которая вызвала взрыв гнева малагасийской молодежи, взбудораженной победами, одержанными молодыми протестующими в Непале». Из-за значительного участия молодежи в протестах западная пресса окрестила события бунтом «поколения Z», но дело не только в нем.

    Когда Андри Радзуэлина в 2018 году впервые был избран президентом, средний годовой доход на душу населения составлял 459 долларов. В 2023 году, когда Радзуэлина вновь баллотировался на пост президента, этот доход не только не повысился, но и упал до 448 долларов, а уровень городской бедности за последнее десятилетие вырос на 31%.

    Тем не менее Радзуэлина все равно сумел занять привычный пост, несмотря на то, что стало известно о наличии у него французского гражданства, и несмотря на протесты оппозиции и призывы бойкотировать выборы. По конституции глава государства не имеет права быть гражданином другой страны. Однако суд совершенно независимо и демократично решил встать на сторону бывшего президента, и тот вновь занял свое место главы государства.

    Теперь, однако, бежавший из страны Радзуэлина почему-то обратился к гражданам и заявил, что «уважение к конституции является единственным выходом из кризиса». Впрочем, как сообщают местные СМИ, его обращение не транслировали по национальному телевидению и радио. Беглый президент дал понять, что военные решили совершить переворот в пятницу, захватить президентский дворец, а его самого убить, поэтому в четверг 9 октября он счел за благо упредить события и покинуть территорию государства. И вообще, даже вынужденно находясь в другой стране, президент не перестает думать о своем народе и будто бы ведет активные переговоры по импорту генераторов для улучшения энергоснабжения столицы Антананариву.

    Французский «Монд» оценивает ситуацию без всяких обиняков:

    «Андри Радзуэлина цепляется за власть, Эммануэль Макрон оказывает ему поддержку».

    Судя по всему, невзирая на протесты и даже на то, что армия перешла на сторону народа, уходить в отставку глава Мадагаскара не намерен (точно так же, как и его покровитель Макрон, который у себя на родине тоже оказался в сложной ситуации).

    Ларчик же открывается просто: несмотря на бедность, Мадагаскар является кладезем некоторых стратегически важных ископаемых, в том числе редкоземельных металлов. И именно на эти ресурсы и нацелились французы – которым режим Радзуэлина, судя по всему, обещал всяческое содействие.

    23 апреля Эммануэль Макрон посетил с визитом столицу Мадагаскара Антананариву, где среди прочего заявил: «Мы убеждены, что можем заключить партнерство в области редкоземельных элементов, важнейших полезных ископаемых». Как пишет «Монд»,

    «остров… обладает огромным потенциалом. В 2023 году никель и кобальт снова стали его первыми экспортными статьями. Мадагаскар также, по оценкам, обладает 8% мировых запасов графита. Это ресурсы, которые сегодня весьма востребованы в конкурентной борьбе великих держав».

    Однако особое место принадлежит редкоземельным металлам. Это группа из 17 элементов, которая включает скандий,  иттрий  и так называемые лантаноиды (лантан,  церий,  празеодим,  неодим,  прометий,  самарий,  европий,  гадолиний,  тербий,  диспрозий,  гольмий,  эрбий,  тулий,  иттербий,  лютеций). Объединяют их уникальные оптические, магнитные и электрохимические характеристики, которые делают их весьма востребованными в передовых секторах промышленности (лазеры, электроника и т.д.). Но при этом их добыча и переработка являются вовсе не простым и дорогостоящим делом.

    Отчасти по этой причине, отчасти из-за того, что важность редкоземельных металлов выявилась далеко не сразу, на мировом рынке их добычи доминирует Китай. Однако в свете обострившегося противостояния между ним и Западом представители последнего стали искать способы наложить лапу на месторождения редких металлов в разных частях света. Вполне естественно, что Мадагаскар привлек из внимание – даже несмотря на то, что далеко не все местные жители испытывают энтузиазм при мысли о том, что их ресурсы понадобились богатым белым людям.

    Так, «Монд» рассказывал о том, что остается местным жителям после геологической разведки и первых попыток добывать редкоземельные металлы: огромные дыры в земле, разруха и невозможность заниматься сельским хозяйством, как раньше. И это еще не все: как говорит один из жителей, «мы теперь знаем, что химические вещества, которые они используют для добычи, могут убивать».

    В самом деле, «добыча редкоземельных элементов известна своим пагубным воздействием на окружающую среду... Процесс выщелачивания, который используется чаще всего, сопряжен с высокими рисками, поскольку при нем потребляются значительные количества химических растворов, таких как сульфат аммония, для выделения желаемых металлов… Загрязнение грунтовых вод является основной опасностью. Наконец, присутствие редкоземельных элементов обычно сочетается с наличием радиоактивного тория и урана», что может создать значительные риски для населения. Не говоря уже о местных животных, начиная с популярных лемуров, которых также окажутся под угрозой. Но, разумеется, тем, кто продает богатства своей страны нужным людям, плевать как на своих сограждан, так и на урон уникальной природе.

    Выходящая на расположенном неподалеку Реюньоне газета «Свидетельства» (Temoignages) полагает, что за нынешним политическим кризисом на Мадагаскаре «некоторые наблюдатели видят борьбу за влияние, в которую замешаны крупные державы и экономические интересы. Мадагаскар, богатый редкоземельными элементами, привлек пристальное внимание сверхбогатых, которые поддерживают Дональда Трампа в Соединенных Штатах». На фоне протестов, как пишет та же газета, засветился и бывший президент Мадагаскара Марк Равалуманану (с 2002 по 2009 годы), который поддерживал тесные отношения с Вашингтоном.

    Так что, возможно, весь вопрос заключается в том, кому в итоге достанутся права на важнейшие месторождения. Гражданин Франции Радзуэлина имеет хорошие связи с французами, которые эвакуировали его в трудный момент, и собирается отстаивать свои права до последнего. Но есть еще другие граждане, которые могут решить защищать свободу и демократию на Мадагаскаре, но уже от Радзуэлина, которому при желании можно много чего предъявить. И если американцы объявят его автократом и займутся деятельной защитой мадагаскарской демократии, никакой Макрон его не спасет.

    России удалось пустить инфляцию вспять

    Инфляция в этом году вполне может снизиться до 6,8%, считают в Минфине и Минэкономразвития. Хотя обычно осенью и к концу года происходит, наоборот, всплеск цен в силу сезонности и роста бюджетных трат. Однако на этот раз ведомства верят в противоположный сценарий. Оправдаются ли их оптимистичные ожидания и почему? Подробности

    СНГ начало разрастаться по линии ШОС

    Россия поддержала создание нового формата «СНГ плюс» и наделение ШОС статусом наблюдателя при содружестве. Как отметил президент Владимир Путин, более полное взаимодействие двух организаций обеспечит безопасное и устойчивое развитие всего Евразийского региона. Эксперты считают, что благодаря интеграционным усилиям России саммит в Душанбе раскрыл новый потенциал СНГ. Подробности

    Зачем учебный Як-130 переделывают в боевой

    На уходящей неделе было объявлено о начале испытаний новой версии одного из самых распространенных военных самолетов России – учебно-боевого Як-130. Чем Як-130М будет отличаться от базового варианта и почему перед нами отражение целой тенденции в современной боевой авиации? Подробности

    Джонсон толкал Украину на войну с Россией за большое вознаграждение

    Знаменитое выражение Бориса Джонсона «давайте просто воевать», обращенное к главе киевского режима Зеленскому, как оказалось, мотивировалось не только русофобией бывшего премьера Великобритании. У Джонсона существовал корыстный интерес в подталкивании Украины к продолжению военного противостояния с Россией. О чем идет речь – и почему перед нами только верхушка айсберга? Подробности

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

