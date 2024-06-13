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    13 июня 2024, 11:46 • В мире

    Норвегия пришла на помощь немецким «Леопардам»

    Норвежцы начнут сборку немецких танков на случай конфликта с Россией

    Норвегия пришла на помощь немецким «Леопардам»
    @ IMAGO/Sven Simon/Reuters

    Tекст: Андрей Резчиков

    Норвегия договорилась с Германией о сборке десятков танков Leopard 2 самой современной модификации. Этого будет достаточно для создания тяжелой механизированной бригады в соответствии с требованиями НАТО. Выбор в пользу Leopard был сделан после испытаний, якобы гарантирующих выживание против российской бронетехники. Как сборка новейших танков повлияет на потенциал северного фланга НАТО и какова вероятность возникновения новых угроз на российско-норвежской границе?

    В ближайшее время в Норвегии впервые начнется сборка немецких тяжелых танков Leopard 2, о чем заявил министр обороны страны Бьорн Арильд Грам. Соответствующее соглашение было подписано во вторник в Осло немецкой компанией KNDS Deutschland и норвежской RITEK. Согласно документу, 37 из 54 танков Leopard, заказанных Норвегией у компании Krauss-Maffei Wegmann (входит в состав концерна KNDS), будут собраны на заводе RITEK в Левангере.

    По словам Грама, помимо сборки танков Норвегия стремится стать скандинавским хабом по обслуживанию, ремонту и модернизации «Леопардов». RITEK расположена недалеко от логистических узлов в центре страны и в районе с доступом к специализированной рабочей силе, которая понадобится компании в ближайшие годы.

    Премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере отмечал ранее, что приобретение этих машин приведет к более тесным связям в сфере безопасности с Германией и обеспечит наличие у страны общего основного боевого танка со «скандинавскими соседями и близкими союзниками».

    Решение о закупке танков Leopard 2 в самом современном оснащении – A8 NOR – было принято норвежским правительством в прошлом году. От опциона по приобретению дополнительно 18 машин правительство отказалось в пользу закупки вертолетов, беспилотников и дальнобойной артиллерии.

    Танки, общей стоимостью в 1,9 млрд долларов США, планируется поставить в период с 2026 по 2031 год. Этого количества будет достаточно для создания тяжелой механизированной бригады в соответствии с требованиями НАТО. Ранее Норвегия передала Украине несколько старых танков Leopard 2A4, поэтому стране потребовалось развертывание новых танков для поддержания своих вооруженных сил. В 2001 году на вооружении страны находилось 52 «Леопарда» модификации 2A4, а до начала украинского кризиса на ходу оставалось не менее 36 машин из этого числа.

    В 2022 году Норвегия рассматривала в качестве альтернативы «Леопарду» корейский танк K2 Black Panther. Ранее Польша подписала крупные контракты с южнокорейскими компаниями Hyundai Rotem и Hanwha Defense на производство 1000 танков K2 и 672 самоходных гаубиц K9. При этом норвежцы уже сотрудничают с немцами в области подводных лодок (договоренности предполагают строительство шести идентичных субмарин – четырех для ВМС Норвегии и двух для ВМС Германии). Кроме того, в последние два года резко увеличилась зависимость ФРГ от поставок норвежского природного газа.

    Основные требования норвежцев к танкам – высокая мобильность и способность вести огонь в суровых климатических условиях на заснеженной местности. Одно из главных условий министерства обороны заключалось в том, чтобы претенденты обладали техническими характеристиками, гарантирующие выживание против российской бронетехники. В итоге выбор пал в пользу «Леопарда».

    Модификация A8 NOR имеет некоторые дополнительные функции по сравнению с немецкими машинами, такие как интегрированная система Kongsberg ICS/CORTEX, обеспечивающая связь с другими боевыми системами. Теперь норвежцы возлагают большие надежды на усиление своих вооруженных сил. По оценкам местной прессы, соглашение поможет укрепить потенциал НАТО и Европы по увеличению производства танков в будущем.

    «Норвегия пытается сохранить свое участие в локализации производства европейских вооружений, потому что американцы сейчас выдавливают европейцев с оружейного рынка, что видно по закупкам «Абрамсов» для нужд Европы», – отмечает Александр Михайлов, руководитель Бюро военно-политического анализа.

    «В целом, Норвегия более надежный член НАТО по сравнению с другими странами региона. На сухопутном пространстве Норвегии проходили различные учения и маневры альянса. И в этом плане норвежцы имеют наибольшие компетенции, у них есть инфраструктура, которая развернута по военным стандартам НАТО, – продолжил специалист. – Также у Норвегии есть опыт работы со штаб-квартирой НАТО, поэтому планы Осло стать скандинавским хабом по обслуживанию, ремонту и модернизации «Леопардов» вполне обоснованы».

    По его оценке, именно «Леопарды», которые неоднократно горели на Украине, понесли самые серьезные имиджевые потери в последние годы. «Для Германии расширение производства своих боевых машин – спасение собственного оборонпрома, потому что американцы хотят задавить европейских конкурентов и распространять свои вооружения по вертикали НАТО. Чем быстрее Германия и другие ключевые европейские страны, производящие вооружения, смогут создать собственные сети по локализации производства, тем успешнее они отстоят свое оружие на общей платформе НАТО», – пояснил собеседник.

    Михайлов подчеркивает, что вопрос производства Норвегией немецких танков не касается ее боеспособности, потому что Осло «ни с кем воевать не собирается». «Если Норвегия, условно говоря, начнет войну с Россией (общая граница между странами составляет 196 километров), то в рамках всего НАТО. Но именно благодаря Норвегии немецкий ОПК еще больше закрепится на европейском пространстве. От того, что на вооружении Норвегии появится несколько десятков или даже сотен новых танков, соотношение сил и средств особо не меняется, потому что в случае войны НАТО с Россией будет применяться ядерное вооружение, конвенциальными средствами тут не отмашешься», – уверен спикер.

    «В целом же, применение танков в северных широтах сейчас весьма проблематично.

    На границах с Норвегией Россия всегда держала ограниченное количество танковых войск. Поэтому, если что и случится, особых проблем не будет. К тому же, заявленные объемы по выпуску «Леопардов» в Норвегии заметно не скажутся на обороноспособности НАТО», – добавляет военный эксперт Василий Дандыкин.

    По его мнению, сделка была негласно одобрена со стороны США, став «премиальным бонусом» за вовлеченность Осло в украинский конфликт. «54 танка – это мизер в отличие от Польши, которая закупает сотни «Абрамсов». Планы Норвегии по превращению в полноценный скандинавский хаб по обслуживанию, ремонту и модернизации «Леопардов» – это тоже, вероятно, чисто политическое заявление», – уверен Дандыкин.

    С тем, что норвежские «Леопарды» не представят серьезную угрозу России, согласен и Вадим Козюлин, заведующий центром ИАМП Дипломатической академии МИД РФ. «Это будет отверточная сборка. Немцы выиграли тендер, потому что предложили более выгодные условия, чем корейцы. Помимо танков Норвегия получит военные технологии», – пояснил эксперт.

    Однако он уверен в том, что соглашение укрепит потенциал НАТО и Европы по увеличению производства танков в будущем, а также поможет Осло превратиться в военный хаб. «Реализация этих планов будет зависеть от немецкой стороны, которая наверняка настроена позитивно. Норвегия будет лоббировать немецкую технику, хранить запчасти, осуществлять ремонт. Это удешевляет весь процесс использования танков», – пояснил Козюлин.

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    Норвегия пришла на помощь немецким «Леопардам»

    Норвегия договорилась с Германией о сборке десятков танков Leopard 2 самой современной модификации. Этого будет достаточно для создания тяжелой механизированной бригады в соответствии с требованиями НАТО. Выбор в пользу Leopard был сделан после испытаний, якобы гарантирующих выживание против российской бронетехники. Как сборка новейших танков повлияет на потенциал северного фланга НАТО и какова вероятность возникновения новых угроз на российско-норвежской границе? Подробности

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