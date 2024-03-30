Зеленский дразнит украинцев новой пустой фантазией

Президент Украины хочет обеспечить рождаемость с помощью ПВО

Tекст: Николай Стороженко

Президент Украины не впервые заявляет и пророчит странное и невозможное. Но на этот раз на встрече со студентами Сумского госуниверситета он задал новую планку, предсказав Украине послевоенный бум рождаемости. При этом основным условием такого бума, по его мнению, должны быть... системы ПВО.



«Нужно не только финансово стимулировать, потому что финансы они помогают, но они не стимулируют… Но что касается рождения, мне кажется, дело только в безопасности... То есть то, что в целом должно делать государство с партнерами, – это новейшие технологии в отношении ПВО и свои отечественные системы, и это умножать, умножать ежедневно». Как иронично говорил герой фильма «Большой Лебовски», «...план надежный как швейцарские часы».

История украинских беби-бумов

Зеленский не первый, кто пробует заставить жителей Украины плодиться и размножаться. Еще при Ющенко, вскоре после первого майдана кто-то обнаружил, что украинцев уже не 52 миллиона (как во времена СССР). Запустили агитационную кампанию («Нас должно быть 52 млн»), но дальше дело заглохло.

На самом деле тогда об этой проблеме вспомнили не вдруг. После «святых 90-х» к 2001 году Украина достигла дна уровня воспроизводства населения – 1,09 ребенка на одну женщину. Затем начался рост, вызванный стабилизацией экономической ситуации. Не в последнюю очередь – за счет торговли с Россией. Так что к 2012 году Украина вышла на условный пик: 1,53 ребенка на женщину (в России по итогам 2023 года – 1,41).

К тому же как раз во времена Януковича выплаты на ребенка начали хоть как-то напоминать их российский аналог – маткапитал. Так, в 2011 году за первого ребенка родителям полагалась сумма, эквивалентная 3 тыс. долл., за второго – 6,1 тыс. долл., за третьего и последующих – 12,2 тыс. долларов. Для сравнения: сегодня платят 41,28 тыс. грн (примерно 1,1 тыс. долл.). Эта сумму установили еще во времена Порошенко, после второго майдана. С тех пор она не менялась.

Впрочем, как раз в марте 2024 года группа депутатов Верховной рады подготовила законопроект, который должен понравиться будущим украинским мамочкам. Сумму выплат на первого ребенка планируют увеличить сразу до 384 тыс. грн (примерно 10 тыс. долл. по текущему официальному курсу). Правда, на второго предлагают платить уже на треть меньше (256 тыс. грн, примерно 6,7 тыс. долл.), а на третьего и последующих – только 128 тыс. (3,3 тыс. долл.). Плюс мамам грозятся вернуть пособие по уходу за ребенком (до трех лет), но там какие-то копейки: половина прожиточного минимума в месяц.

Если примут, то первые выплаты пойдут уже с января 2025 года. Хотя даже украинские журналисты не понимают, как правительство эти затраты профинансирует.

А финансировать, судя по всему, все-таки собирается. Поскольку практически одновременно с анонсом бума рождаемости стало известно также о работе над проектом Демографической стратегии-2040 от Минсоцполитики Украины.

С оценкой динамики населения Украины, на которую опирается министерство, можно спорить. По нашим прикидкам, актуальная численность населения в пределах Украины уже сократилась до 29 млн человек – для этого не нужно ждать 2041 года. Но раз сама стратегия разрабатывается, значит, и меры поддержки рождаемости наверняка будут. В общем, все вот это, да плюс еще ПВО, партнерство с НАТО – и готов беби-бум по рецепту Зеленского.

От ПВО дети не рождаются

Но, как говорилось в известном анекдоте, есть нюанс. Для рождения детей нужно не только ПВО и выплаты из бюджета. Для этого, пардон за натурализм, нужны еще женщины. Мужчины, конечно, тоже. Но эффект послевоенных бумов рождаемости как раз и заключается в том, что население за время войн теряло солдат и офицеров, большинство из которых были именно мужчинами. Но восстанавливалось. А вот как без женщин бум рождаемости устроить?

Это только кажется, что родить ребенка – штука нехитрая. Воевать до 60 лет можно, а возраст деторождения обычно ограничивается 20-40 годами. Иными словами, рожать после войны предстоит поколению незалежности. Т.е. тем, кто сам родился в уже независимой Украине. И тут мы снова возвращаемся к падению рождаемости в 90-е годы. Негативная спираль приносит свои плоды.

Прибавим фактор миграции. После начала СВО из Украины выехали миллионы украинцев. Вернее, в основном украинки. 14% из них – в возрасте от 18 до 34 лет, самое время рожать. Еще 6% – девушки в возрасте 14-17 лет.

На Украине уже сейчас пытаются оценить, сколько беженцев не вернется из стран ЕС и чем это Украине потенциально грозит. И даже в оптимистических сценариях говорится, что не вернется каждый четвертый беженец. Только вот вопрос: а кем именно будет этот каждый четвертый? Здравый смысл говорит, что оставаться за пределами Украины будут в первую очередь молодые: им проще выучить язык и устроиться.

Злая наука экономика

Отказ мигрантов вернуться домой будет иметь последствия и для тех, кто все эти годы оставался на Украине: «Кумулятивные экономические потери за следующие десять лет [2023-2032 годы – прим. ВЗГЛЯД]... могут составлять до 113 млрд долларов. Из-за низкого уровня рождаемости эти потери будут невозможно компенсировать в связи с естественным ростом населения», – говорится в исследовании украинского Центра экономической стратегии.

Получается замкнутый круг. Без экономики нет рождаемости, а без рождаемости нет экономики.

Возможно, в случае миллионера Зеленского финансы действительно «не стимулировали» планирование семьи. Тогда как большинство остальных понимают: рождение детей – колоссальный экономический проект. И у него должна быть база. Не только бюджетные выплаты, но и стабильная работа, жилье с удобствами, возможность периодически жить на доход только одного из членов семьи.

А с этим есть проблемы. За последние два года украинцы сильно обнищали. Даже если допустить, что завтра конфликт завершится, рождение детей еще долго не будет приоритетом.

Зеленский поднимает вопрос безопасности, но делает это не с той стороны.

Безопасность, кто спорит, важна. Но именно Зеленский показал украинцам, что нынешняя политическая элита страны деградировала до такой степени, что без особых рефлексий делает Украину ареной для прокси-войны Запада с Россией. Получается, что рожать детей украинцам предлагается для двух ключевых целей: как пушечное мясо для новых войн и как рабов, которые будут помогать властям Украины расплатиться с неподъемными военными долгами.

Офигенный план беби-бума. Надежный как швейцарские часы, повторимся. Уже хочется посмотреть на тех, кто на эту авантюру подпишется. А рожать, и помногу жители бывшей УССР, конечно, будут. В России.