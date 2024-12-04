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    4 декабря 2024, 22:22 • В мире

    Суд разрушил единство Евросоюза

    Суд разрушил единство Евросоюза
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Владимир Добрынин

    Остатки репутации одной из самых символических судебных инстанций западного мира – Международного уголовного суда (МУС) в Гааге – уничтожаются на глазах. А все потому, что даже те страны, которые этот суд основали – так называемые европейские демократии – в итоге вступили в перепалку из-за его решений. Как это произошло?

    В Евросоюзе – раздрай из-за Биньямина Нетаньяху. Точнее – из-за обнаружившегося вдруг несовпадения позиций различных государств, входящих в Евросоюз, по поводу ордера на арест израильского премьера.

    Например, еще в конце минувшей недели неожиданно выяснилось, что Франция не намерена исполнять ордер Международного уголовного суда на задержание израильского лидера. Руководители государств имеют иммунитет на подобного рода вещи, заявили в Елисейском дворце.

    И действительно, по определению ООН, находящиеся на высших государственных должностях чиновники «обладают иммунитетом от судебных действий, предпринимаемых в другой стране». Не распространяется упомянутый иммунитет на преступления геноцида, преступления против человечности, военные преступления, апартеид, пытки и похищения людей.

    И сторонники, и противники ареста Нетаньяху подтверждают свою правоту этим ооновским определением. Только сторонники указывают на то, что израильский премьер вершил акты геноцида и военные преступления, а противники считают, что ни то ни другое не доказано: просто идет война, и вообще, это палестинцы напали на израильтян, а не наоборот.

    Позиция Парижа была обнародована накануне Международного дня солидарности с палестинским народом, отмечаемого 29 ноября. В 45 городах Испании и столице Румынии Бухаресте в субботу, 30 ноября, прошли марши солидарности. Обошлось без стычек с полицией – однако немедленно выяснилось, что Франция наживает своим решением врагов не только среди арабского Ближнего Востока, но и среди ближайших союзников и партнеров – стран Евросоюза.

    Первым на демарш французов отреагировало испанское правительство. Министр иностранных дел пиренейской страны Хосе Мануэль Альбарес, выступая перед депутатами Конгресса, заявил, что «если господин Нетаньяху ступит на испанскую землю, он будет немедленно арестован. И это решение нами пересматриваться не будет».

    Альбарес напомнил, что «Испания является одной из основательниц Международного уголовного суда и входит в число разработчиков и создателей Римского статута». А в качестве детали, которая должна устранить все сомнения в том, что Испания будет исполнять все, что решат в Гааге, Альбарес добавил, что правительство страны направит дополнительные 1,6 млн евро на поддержку работы МУС.

    «Мы создавали МУС специально для того, чтобы Европа стала центром принятия адекватных решений. Чтобы справедливость выдвигаемых обвинений против кого-либо доказывалась в суде, то есть юридически, а не с помощью ракет. И тут – такой подвох, – возмутилось решением Парижа испанское издание El Confidencial. –

    Это же просто предательство!»

    Что теперь будет в просвещенной и претендующей на мировое лидерство Европе, если Нетаньяху решит приехать в ЕС? Кто еще, как не Старый Свет, должен показать пример исполнения решений органа, придуманного по инициативе европейцев же? Никакого примера в реальности не получилось. Наоборот, ордер на арест Нетаньяху сформировал в «Содружестве двадцати семи» два противостоящих друг другу лагеря. Против исполнения ордера уже выступили, помимо Франции, Венгрия, Австрия, Чехия и Италия.

    «Виктор Орбан, чья страна председательствует в Евросоюзе сейчас, уже сказал, что не будет исполнять ордер. То есть Нетаньяху может спокойно прилететь в Будапешт. А оттуда, ничего не боясь, в Париж. А потом – в Рим? Вице-премьер итальянского правительства Маттео Сальвини тоже озвучивал свое несогласие с ордером МУС, выписанным в адрес Нетаньяху. Мы видим, что европейское единство разваливается, и Европа не станет центром справедливости на планете», – возмущается пресса пиренейского королевства. И не просто возмущается, а поименно называет виновных в происходящем.

    «Неслучайно величайшими защитниками Израиля и его политики, помимо Сальвини и Орбана, являются европейские крайне правые партии, включая неонацистов, от Герта Вилдерса (Нидерланды, лидер Партии свободы) до Абаскаля (Испания, лидер партии Vox), австрийская крайне правая партия FPO и, конечно же, немецкая «Альтернатива для Германии». Все они – наследники и последователи Гитлера», – пишет турецкий корреспондент Confidencial Илия Топпер, похоже, не боясь иска за оскорбления и разжигание межнациональной розни.

    Да и сравнение неуместное – Гитлер уничтожал евреев. А все перечисленные политики и партии обвиняются Топпером в том, что занимают, наоборот, произраильскую позицию.

    «Список Топпера» можно расширить, внеся в него, например, вице-премьера итальянского правительства Антонио Таянии, выразившего сомнения в законности выписки ордера на арест израильского лидера. «Израиль не входит в число стран, признающих юрисдикцию МУС. Не уверен, что в случае с Нетаньяху выписка ордера может носить не юридический, а политический характер», – сказал Таяни. Более того, в этот список должны быть внесены и США, которые угрожают санкциями своим соратникам по НАТО за преследование Нетаньяху.

    Между тем, позиция Евросоюза в целом - то есть брюссельских чиновников - предельно ясна. Представитель внешнеполитического ведомства Евросоюза словак Петер Стано заявил, что «ордер МУС должен быть исполнен. Все страны-члены ЕС обязаны следовать принципам обеспечения уголовного правосудия и сотрудничества для борьбы с безнаказанностью». С ним солидарен еврокомиссар по вопросам юстиции бельгиец Дидье Рейндерс, заявивший, что «все страны ЕС, конечно, должны полностью уважать решение независимого трибунала».

    Этой позиции, кроме Испании, следуют и ряд других стран ЕС. О принятых на себя обязательствах арестовать израильского премьера заявили Бельгия, Нидерланды и Ирландия. Глава немецкого МИДа Анналена Бербок заявила, что Германия «с уважением относится к ордеру МУС».

    Впервые ордер на арест действующего главы государства Международный уголовный суд выписал в 2009 г., распорядившись заключить под стражу руководителя Судана Омара аль-Башира. В 2010 году ордер был выписан повторно – президент Судана обвинялся в геноциде и военных преступлениях, совершенных по его распоряжению в ходе межэтнического Дарфурского конфликта 2003 года. Аль-Башир почти не придал этому значения, продолжив управлять своей родиной и совершать международные поездки в страны, где его арестовать не обещали. Только в 2019 году, когда его сместили с поста военные, Омар аль-Башир был действительно задержан, однако не выдан в Гаагу, а осужден в родном государстве.

    А в прошлом году Франция продемонстрировала свою позицию поддержки «преодоления иммунитета, имеющегося у главы государства», поддержав выписанный МУС ордер на арест президента России, которому не признаваемый Москвой трибунал приписывает «военные преступления». Именно в этом же в МУС обвиняют Нетаньяху и его бывшего министра обороны Йоава Галланта. Но они, по мнению Парижа, аресту не подлежат.

    Такое жонглирование ордерами и терминами наводит на мысль, что французские власти хорошо знакомы с русской пословицей «закон, что дышло, куда повернешь, туда и вышло».

    Тем более что инструментов, с помощью которых МУС мог бы обеспечить реализацию своего ордера, у него нет. Наличие полицейских сил у этого суда уставом не предусмотрено, значит Гааге остается только ждать, когда какая-то из «согласных» стран привезет Нетаньяху в суд в наручниках. Сомнительно, что такое произойдет. Во-первых, потому что Нетаньяху не поедет в «опасные» государства, а во-вторых, число желающих играть в эту игру, как видим, уменьшается.

    Так чего же в итоге добился МУС выдачей ордера на Нетаньяху? Продемонстрировал, что его ордера не стоят даже той бумаги, на которой они выписаны. Это фактически признал и сам МУС, выразив беспокойство  по поводу роста числа ордеров, остающихся неисполненными. А значит, перед нами в том числе признание того, что на самом деле и Европа, и продвигаемый брюссельскими чиновниками суд окончательно перестали быть «центром принятия адекватных решений».

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