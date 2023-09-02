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    2 сентября 2023, 21:10

    Как был сорван русофобский план Нобелевского комитета

    Политолог Трухачев: Шведский нобелевский комитет взял на себя по отношению к России роль "хорошего полицейского"

    Как был сорван русофобский план Нобелевского комитета
    @ Steffen Trumpf/DPA/ТАСС

    Tекст: Геворг Мирзаян, доцент Финансового университета

    Вокруг Нобелевского комитета разгорелся грандиозный скандал. И не потому, что Нобелевская премия мира в очередной раз будет вручаться людям, которые ее не достойны. А потому, что целый сонм антироссийски настроенных политиков не смогли понять или принять хитрый русофобский ход руководства Нобелевского комитета.

    Как известно, Нобелевская премия ежегодно вручается в Стокгольме (все номинации кроме премии мира) и в Осло (где, собственно, дают премию мира). Обычно на эту церемонию приглашаются все послы государств, аккредитованные столицах, однако в прошлом году на нее не позвали послов России, Белоруссии, а также Ирана. Все из-за СВО на Украине.

    На нынешнюю же премию, которая будет вручена 10 декабря, послов решили все-таки позвать. По словам исполнительного директора Нобелевского фонда Видара Хельгесена, организаторы лишь хотели подчеркнуть ценности, на которых основана Нобелевская премия. А именно открытость, обмен, диалог между людьми и народами.

    «Моральные и демократические» компасы

    Однако это решение было встречено в штыки местными политиками, которые стали угрожать бойкотом мероприятия. «Я не буду сидеть произносить тосты с российским послом, пока на Украине продолжается отвратительная и кровавая агрессивная война Путина», - возмущается лидер Либеральной партии Швеции Йохан Персон.

    А по мнению лидера партии «Шведские демократы» Йимми Окессона, «порядочные шведские политики, у которых не сбился демократический и моральный компас, не участвуют в мероприятиях с представителями России, Белоруссии и Ирана».

    К всеобщему возмущению присоединилось и посольство киевского режима, заявившее, что с 2022 года (когда российского посла не приглашали) ничего в лучшую сторону не изменилось. «Прекратила ли Россия массированные ракетные удары по мирным украинским городам? Выведены ли их войска со всех временно оккупированных украинских территорий? Все ли похищенные украинские дети, гражданские заложники и военнопленные возвращены на Украину? Ответ очевиден – нет», - заявил посол Украины в Швеции Андрей Плахотнюк.


    В итоге желание «подчеркнуть открытость, обмен, диалог между людьми и народами» продержалось лишь около суток. «Мы приняли во внимание реакцию, которая полностью затмила те моменты, на которых основывалось наше решение. Вот почему мы решили повторить прошлогоднее исключение из существующей у нас практики приглашений», - заявил Видер Хельгесен. Дав понять, что российского, белорусского и иранского послов на церемонии в Стокгольме не будет.

    Собственно, шведы довольны. «Многочисленные и четкие реакции показывают, что вся Швеция однозначно стоит на стороне Украины против ужасной захватнической войны России», - заявил премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон.

    Украинцы же довольны лишь частично.

    «Мы благодарим всех, кто требовал восстановления справедливости. Мы считаем, что аналогичные решения должны быть приняты в отношении послов России и Беларуси в Осло», - заявил представитель украинского МИД Олег Николенко.

    Однако на момент публикации данного текста в Осло считали по-другому. «Мы принимаем к сведению решение Шведского Нобелевского фонда, но не будем менять практику, которой следуем более 70 лет и которую считаем фундаментально правильной», - утверждает глава норвежского Нобелевского комитета Олав Ньелстад.

    Хитрый норвежский план

    В России, которая ни на какие церемонии не напрашивалась, за этой бурей в скандинавском стакане смотрели с интересом. Некоторые смотрели через призму западной концепции изоляции – и с этой точки зрения может показаться, что решение по Швеции оказалось не в нашу пользу (изоляцию не удалось прорвать), а вот норвежцы не подвели. Однако на самом деле все наоборот – ведь призма выбрана не совсем верно.

    Ни о каком прорыве изоляции России сейчас речь не идет. «Чтобы преодолеть блокаду, необходимо успехи на полях СВО, экономическая устойчивость и закрепление позиций России на Не-Западе. Кроме того, на самом Западе должно заметно упасть качество жизни, и на выборах там будут получать высокий процент "несистемные" силы. Только в таком случае блокаду удастся прорвать», - объясняет газете ВЗГЛЯД доцент РГГУ Вадим Трухачев.

    В то же время на Западе понимают, что эта изоляция России не особо вредит – Москва к ней привыкла, отлучения от западных стран и мероприятий не боится и относится ко всему этому шоу весьма стоически. Поэтому креативные скандинавские политики решили не изолировать Москву, а унизить ее – в чем, собственно, признался сам Видар Хельгесен. «Мы хотели “подать сигнал” через саму награду, а не через список приглашенных, но бурная реакция привела к тому, что в центре внимания оказался список приглашенных, а не награда», - пояснял он.

    Дело в том, что в списке кандидатов на нобелевскую премию присутствует ряд российских преступников – включая Алексея Навального и Владимира Кара-Мурзу.

    В прошлом году, напомним, премию получили белорусский оппозиционный активист, а также украинская и российская «правозащитные» организации, которые распространяли фальшивки о якобы совершенных российских военных преступлениях.

    Сейчас у нобелевки, скорее всего, тоже будет антироссийский флер – и руководство нобелевского комитета хотело, чтобы на этот раз премию вручали в присутствии российских и белорусских дипломатов. Чтобы снять их выражение лиц, чтобы они присутствовали во время каких-то русофобских речей, которые будут говорить представители номинантов – либо чтобы со скандалом вышли из зала.

    «Сам по себе факт приглашения посла РФ на Нобелевскую премию означает, что Шведский нобелевский комитет решил взять на себя роль "хорошего полицейского". Позвал российского посла, чтобы он услышал "правду". По сути, речь идет лишь о попытке смены тактики, которую другая часть шведской элиты восприняла в штыки», - говорит Вадим Трухачев.

    И с этой точки зрения получилось, что норвежский Нобелевский комитет не отстоял право российских, белорусских и иранских дипломатов (в номинациях есть и иранские «правозащитники» - им тоже могут что-нибудь дать в довесок) на присутствие. Он отстоял свое право на осуществление антироссийской провокации. Поэтому россияне надеются на то, что скандинавские и украинские русофобы все-таки добьют Норвежский нобелевский комитет и сорвут его планы.

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