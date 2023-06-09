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9 июня, пятница  |  Последнее обновление — 19:21  |  vz.ru
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Как воспитать детей мигрантов настоящими россиянами

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Мобильные телефоны приступят к «слежке за всеми»

Французы рискуют стать жертвами масштабной государственной слежки REUTERS/Christian Hartmann
Ваш личный мобильный телефон в любую минуту может стать доносчиком-информатором, передающим все ваши тайны полиции. Правда, не в России, а во Франции, именно там принят соответствующий закон. Как обосновывается данное нововведение, что говорят на этот счет правозащитники и как это будет реализовано с технической точки зрения? Подробности...
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Москва отбила психологическую атаку Украины

Москву атаковали восемь украинских беспилотников кадр из видео
Во вторник утром Москву попытались атаковать украинские беспилотники. В результате нападения повреждены несколько жилых домов, серьезно пострадавших среди жителей нет. По сообщениям Минобороны, из восьми аппаратов три были поражены системами РЭБ, остальные сбиты комплексами ЗРПК «Панцирь-С». Кремль назвал киевский режим организатором атаки. Какие цели преследовал враг и как предотвратить подобные инциденты в будущем? Подробности...
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Как размывается цивилизация вокруг России

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Сергей Миркин
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Алексей Васильев, политический обозреватель, автор Телеграм-канала «Русский инженер»
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    Какие уроки Пентагон извлек из СВО

    Украинский конфликт позволяет совершенствовать методы ведения боевых действий
    Успехи по разрыву военных логистических цепочек оказывают огромное влияние на ход конфликта
    		  
    9 июня 2023, 18:30
    Фото: REUTERS/Piroschka van de Wouw
    Текст: Дарья Волкова

    Американские военные извлекают из опыта украинского конфликта полезные уроки, заявил начальник штаба ВВС США Чарльз Браун. Особое внимание он уделил логистике. Почему именно этот вопрос представляет для США наибольший интерес и какие выводы из заявлений Брауна может сделать Россия?

    Благодаря анализу боев на Украине Пентагон извлекает уроки, касающиеся сбора разведданных, установления превосходства в воздухе и применения средств ПВО. Об этом заявил начальник штаба ВВС США Чарльз Браун. Однако особое внимание он уделил логистике и тому, «какое значение она имеет в данной конкретной кампании, в ее начале и по мере продолжения».

    Генерал подчеркнул, что США стали внимательнее относиться к «цепочкам поставок, военно-промышленной базе, боеприпасам». Отметим, что в мае президент США Джо Байден выдвинул кандидатуру Брауна на пост председателя Комитета начальников штабов вооруженных сил (ВС) США. Председатель КНШ считается высшим американским военачальником и главным военным советником президента США.

    О том, что именно логистика остается слабым местом американской армии, ранее заявлял начальник штаба Сухопутных войск США генерал Джеймс Макконвилл. «Мы полагаем, что наши логистические возможности будут весьма спорными», – предупреждал он. Ряд военных также полагают, что армии США нужны изменения в планировании и обеспечении снабжения, обслуживания и перемещения ее сил в Индо-Тихоокеанском регионе.

    «Военный безвиз»

    На этом фоне огромное внимание логистике уделяется в Евросоюзе. Это касается как инфраструктурных вопросов, так и бюрократических. Зачастую на согласование документов о переброске войск, например, из Германии в Польшу уходит неделя, и командующие НАТО хотели бы облегчить эти процедуры. В прошлом году Еврокомиссия представила план упрощения военных перевозок по автомобильной и железнодорожной инфраструктуре.

    Как говорил верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель, дорожную инфраструктуру необходимо адаптировать так, чтобы страны Европы могли быстро доставлять военную технику и войска с запада на восток. Для этого предлагается в первую очередь строить мосты и тоннели, автомобильные и железнодорожные дороги.

    Кроме того, Британия и ЕС планировали подписать соглашение, которое позволит Лондону быстро перемещать войска по территории стран Евросоюза. В частности, Британия намерена присоединиться к программе «Военная мобильность» (Military Mobility), из которой Лондон вышел после Brexit. На Западе эту программу называют «военным безвизом» или «военным Шенгеном», поскольку она призвана устранить бюрократические барьеры при переброске войск и бронетехники.

    Параллельно с этим на Украине в рамках реформы системы оборонных закупок переходят на натовскую автоматизированную систему логистики LOGFAS (Logistic Functional Area Services). Эта система позволяет собирать, хранить, обрабатывать, анализировать, отображать и распространять информацию для поддержки логистических операций. Также на Украине была запущена новая программа учета военной техники «Каравай» и модуль на базе программы СОТА для контроля поставок вооружений.

    «Ударов по тылам недостаточно»

    О том, насколько эффективны эти программы, можно судить по ряду косвенных признаков. Известно, что ВС России регулярно наносят удары по логистической сети, через которую для ВСУ поставляется западная военная техника и боеприпасы. В мае Россия заметно усилила обстрелы тылов противника. Под удар попадали крупные склады с оружием и боеприпасами, топливом.

    Взрывы гремели в Одесской, Хмельницкой, Винницкой, Житомирской, Николаевской и Харьковской областях. В середине мая в украинских соцсетях поднялась паника после удара по одному из военных объектов в городе Хмельницком. Над городом поднялся дым в виде огромного черного гриба после поражения складов с боеприпасами, в том числе с обедненным ураном для применения ВСУ в Донбассе.

    Одним из основных направлений для получения ВСУ вооружений считается Львовское, где еще с советских времен находятся многочисленные полигоны (в том числе Яворовский) с армейскими складами и арсеналами. Сюда же идут железнодорожные составы из польского города Жешува, находящегося в 146 километрах от Львова. Другой транспортный коридор тянется из Словакии (город Кошица) через Закарпатскую область и Ужокский перевал в Карпатах.

    Еще одна база хранения боеприпасов расположена в польском городе Люблине, оттуда они направляются в соседнюю Волынскую область, а затем в Ровенскую область, где находится общевойсковой полигон Новая Любомирка. Из Румынии оружие на Украину везут по железной дороге со складов воинской части в Чорогырлэ.

    И судя по тому, что ВСУ все еще способны перейти в контрнаступление (пусть и неудачное), система логистики противника в целом работает сносно: это касается не только доставки техники, но и боекомплекта, а там же ГСМ. Главными же архитекторами этой системы являются американские и британские специалисты, которые пытаются улучшить для себя ситуацию не только в части трансатлантических перевозок, но и непосредственно вблизи поля боя.

    «Несмотря на то что НАТО и ЕС начали решать логистические проблемы задолго до начала боевых действий на Украине, проблема все еще сохраняется. Самое сложное – это переброска всякого рода крупногабаритной техники, например, танков Abrams, которые можно везти не по всем железным дорогам, да и не каждый мост сможет выдержать такой груз. Эту часть проблем – расширения и укрепления транспортной инфраструктуры – они постепенно решают», – сказал военный аналитик Михаил Онуфриенко.

    «Но дальше мы видим следующий участок – перевозки грузов и техники внутри самой Украины. В последнее время Россия систематически наносит прицельные удары по складам с боеприпасами и техникой противника. Однако, как показывает практика, этого недостаточно для того, чтобы полностью разрушить логистику ВСУ. Основная причина в том, что склады противника рассредоточены», – продолжает собеседник.

    «Грубо говоря, методичка для всех армий одинакова – все стремятся рассредоточить склады.

    Поэтому никто не собирает большое количество вооружений в одном месте – иначе их выбьют одновременно. Среди прочего, рассредоточение позволяет для каждой роты создать свой мини-склад. И чем ближе к огневой позиции, тем меньше по масштабам эти сборные пункты», – обращает внимание аналитик.

    «Кроме того, продумываются и создаются цепочки поставок разной удаленности и сложности. Как я сказал, по крупным складам мы исправно бьем. Что касается коротких дистанций, то мы приблизительно можем вычислять удаленность склада с боекомплектами от огневой точки противника. Для этого нам надо следить за интенсивностью огня с его стороны. Как только снаряды закончатся, ему потребуется время для того, чтобы подвезти новые», – рассуждает эксперт.

    «Но тут есть сложность – маршрутов существует довольно много, противник может подвозить БК через лесопосадки и проселочные дороги. Вычислять способы пополнения помогают БПЛА, которые мониторят ситуацию на земле и передают данные о позициях ВСУ в штабы. Свою роль играет гаубичная артиллерия, способная наносить удары в ближние тылы, и радиотехническая разведка», – акцентирует Онуфриенко.

    «Кроме того, для разрыва логистических цепочек противника мы можем забрасывать свой спецназ в тылы противника. И это уже делается. У нас есть системы дистанционного подрыва, которые наши умельцы устанавливают на наиболее постоянных «тропах», а затем на дальности до семи километров приводят их в действие. Все это, как мне кажется, и изучают США: от транспортировки грузов по Европе до доставки грузов на передовую линию», – заключил эксперт.

    Эксперты также отмечают, что Пентагон изучает опыт СВО и с точки зрения обеспечения вооруженных сил в целом. «Браун отмечал, что при организации поставок вскрылись проблемы, связанные с тем, что каких-то систем вооружения не хватает, или же наблюдаются сложности с транспортировкой. Преимущественно речь идет об устранении этих недостатков», – считает военный эксперт Сергей Денисенцев.

    «Но несмотря на проблемы, цепочки поставок вооружений на Украину исправно работают. Это обусловлено тем, что на Западной и Центральной Украине до сих пор исправно функционируют автомобильные и железнодорожные сети. Не работает только воздушное сообщение, но оно не играет существенной роли, так как могло бы позволить только ускорить процесс доставки», – поясняет собеседник.

    Денисенцев также отметил сложность задачи по пресечению поставок на Украину, например, американских систем ПВО дальнего радиуса действия Patriot и переносных зенитно-ракетных комплексов Stinger. «С помощью простых решений этого не сделать. Например, комплекты Stinger можно привезти под видом гражданской продукции на пикапах. Поезда и грузовики для этого не нужны. То есть ударами по крупным логистическим узлам предотвратить их доставку не получится», – уверен эксперт.

    «В целом Браун говорит о том, что США понимают роль логистики в поддержке наступательных действий. Собственно, все армии мира смотрят на текущий конфликт и учатся ведению боевых действий на практике. Даже если где-то кем-либо достигнут успех, его развитие все равно требует быстрого ввода резервов и подкреплений. А это вопросы логистики», – добавляет военный эксперт Борис Рожин.

    «Массированные удары по скоплениям техники и вооружений вынуждают обе стороны рассредоточивать места складирования.

    С одной стороны, данное решение позволяет защитить свои склады от противника. С другой стороны, оно затрудняет логистику, поскольку доставка оборудования и боеприпасов из множества разбросанных мест представляет большую сложность, чем из одного», – акцентирует собеседник.

    «Для получения информации об украинских оружейных складах нашими войсками используются спутниковые данные, анализируются украинские документы, проводятся радиоперехваты. Ведется активная работа с местным населением, которое помогает нам с получением нужных координат. То есть арсенал инструментов достаточно большой», – подчеркивает он.

    «Российская армия в начале СВО тоже использовала централизованные склады, но после серии ударов противника они были рассредоточены. Это позволило в последние месяцы существенно сократить удачные удары ВСУ. В целом необходимо отметить, что наша система логистики активно совершенствуется с учетом опыта проведенных оборонительных и наступательных операций. Поэтому в ходе СВО учатся все: и мы, и американцы», – резюмировал Рожин.
     
     
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