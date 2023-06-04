Как США могут помочь процветанию России

Пять способов вернуть доверие между Москвой и Вашингтоном

«Мирная, безопасная и процветающая Россия отвечает интересам Америки», заявил не кто-нибудь, а госсекретарь США Энтони Блинкен. Его слова являются не просто феерическим образцом лжи и лицемерия. Блинкен пытается скрыть то, как на самом деле вели себя США по отношению к России все последние десятилетия. Если же США действительно хотят что-то исправить – им следует сделать вот какие шаги.

2 июня госсекретарь США Блинкен выступил с большой речью в Хельсинки. И под конец своей речи от приберег настоящую сенсацию. Оказывается, Соединенные Штаты испытывают к России и россиянам лишь самые теплые чувства. «Президент Путин постоянно заявляет, что Соединенные Штаты, Европа и страны, поддерживающие Украину, стремятся победить или уничтожить Россию, свергнуть ее правительство и сдержать развитие ее народа. Это неверно. Мы не стремимся к свержению российского правительства и никогда не добивались», – заявил госсекретарь.

«После мирного окончания холодной войны мы разделяли надежду на то, что Россия выйдет в светлое будущее – свободная и открытая, полностью интегрированная с миром. Более 30 лет мы стремились поддерживать стабильные и конструктивные отношения с Москвой, потому что верили, что мирная, безопасная и процветающая Россия отвечает интересам Америки – более того, интересам всего мира. Мы верим в это и сегодня. Мы не можем выбрать ваше будущее за вас, и мы не будем пытаться это сделать», – добавил он. Обращаясь, надо полагать, к гражданам России.

Что сделали США на самом деле

Если бы Соединенные Штаты искренне хотели бы процветания России, то они бы вели себя совершенно по-другому.

1. Взяли бы на вооружение принцип неделимой европейской безопасности и отказались бы от расширения НАТО на восток. Ну или расширили бы Альянс на Россию, сделав из НАТО ключевой инструмент обеспечения мира и безопасности на всем пространстве от Владивостока до Ванкувера – то есть всей северной части Северного полушария.

Но Соединенные Штаты поступили наоборот. Они включили в Альянс только страны Восточной Европы и Прибалтики, покушались на страны постсоветского пространства, стремясь окружить Россию американскими базами.

2. Следовали бы принципу взаимного уважения и не занимались бы унижением России. Сначала экономическим (когда выкачивали из потерпевшей поражение в холодной войне Российской Федерации ее ресурсы), а затем и политическим. Не вмешивались бы в российские внутренние дела, не вводили бы санкции.

Ну и, наконец, не позволяли бы своим сателлитам – в той же Прибалтике – открыто культивировать русофобию. В частности, преследовать русскоязычных и русскомыслящих людей, а также реанимировать нацизм и восхвалять бывших ссовцев.

3. Признавали бы за Россией право на сферу влияния – так же, как проповедуют наличие собственной. Не вмешивались бы в дела постсоветского пространства, не воспитывали бы там (через свои инструменты «мягкой силы») русофобию в молодом поколении наших соседей. Не стали бы приводить к власти через «цветные революции» Виктора Ющенко и Михаила Саакашвили, не попытались бы сделать из Грузии и Украины не только оплот русофобии, но и этакий рассадник неолиберальных и прозападных идей для заражения российского общества.

На эту тему

4. Реально бы способствовали включению России как равноправного партнера в рамках мировой экономической системы. Не блокировали бы российский доступ к высоким технологиям (например, позволили бы продать российским компаниям немецкий Opel со всеми его наработками), не требовали бы от Москвы «знать ее место», под которым они понимали исключительно роль поставщика углеводородов.

5. Прислушивались бы к политическим интересам России. Слушали претензии Москвы и реагировали на них. США должны были не отмахиваться от Мюнхенской речи Путина, сделать выводы из событий 2008 года (когда Москва вынуждена была применить силу для наведения порядка на своей периферии), а также всерьез рассмотреть российский список озабоченностей, выставленный Вашингтону в конце 2021-начале 2022 года.

Вместо этого США пытались обмануть Россию, как они это сделали и во время переговоров о бесполетной зоне в Ливии, и во время заключения соглашения по Януковичу, и во время Минских договоренностей, и даже сейчас – во время Зерновой сделки. Уничтожая тем самым остатки доверия между сторонами. Если бы все это было сделано, и отношения России с соседями были бы лучше. И вся Европа, включая Россию, жила бы в большем благополучии.

Что должны сделать США

Казалось бы, сейчас все остатки доверия между Россией и США уничтожены. Российские власти прямым текстом говорят о недоговороспособности своих западных коллег. Отношения между народами тоже подорваны благодаря начатой на Западе политике «отмены русских», когда российских граждан ограничивают в правах и третируют в США и ЕС, а также санкциям против российской экономики.

Неудивительно, что словам главы Госдепа в Москве не верят. «Заявление Блинкена – это классическая история. Такие тезисы озвучивали все, кто когда-либо хотел заполучить нашу страну, подчинить ее, присвоить себе недра и ресурсы, – сказала газете ВЗГЛЯД официальный представитель МИД Мария Захарова. – Они действительно хотят видеть Россию процветающей. Но только для себя. Русские люди в понимании США в число бенефициаров этого процветания не входят». В России считают, что настоящей целью Вашингтона является либо развал России, либо максимальное ее ослабление с установлением в Москве марионеточного прозападного режима.

Если же США действительно хотят показать, что они искренне заинтересованы в процветающей России уважают российский народ, им стоит доказать это деятельно. Совершить ряд конкретных шагов.

1. Отказаться от попыток давить на Россию за то, что она защищает национальные интересы единственно оставшимся у нее способом – то есть через СВО. Снять все и любые санкции.

2. Прекратить поддерживать варварские шаги киевского режима. Оправдывать убийства российских пленных, закрывать глаза на ядерный терроризм (обстрелы Запорожской АЭС), и обстрелы жилых кварталов Донецка и других российских городов. Осознать, что демонстративное следование политике двойных стандартов, оправдание любых действий киевского режима лишь убеждает россиян в том, что они для американцев – люди второго сорта. Ну или вообще не люди, а какие-то бесправные объекты, которым отказали в базовых правах человека.

3. Прекратить накачивать Украину оружием. Не затягивать неизбежное — политический крах киевского режима – и тем самым способствовать окончанию боевых действий как можно быстрее и с наименьшими потерями для всех.

4. Отказаться от дальнейшего расширения НАТО на Восток. Не втягивать в НАТО Молдавию, Армению, Грузию, ошметок Украины, а вместо этого попытаться сделать то, что Америка должна была бы сделать еще 30 лет назад – создать неделимую систему безопасности в Европе. Не на основе дискредитировавшего себя НАТО, а через создание какого-то нового механизма.

5. Признать уничтожение «Северного потока» и выплатить компенсацию за этот акт терроризма. А затем не препятствовать возвращению экспорта российского газа и нефти в Европу. Ведь это же прямо будет способствовать процветанию России, ее доходам, не так ли?

Реализация этих шагов действительно будет способствовать процветанию и России, и США, и интеграции нашей страны в западный мир (если уж Блинкен к этому так стремится).