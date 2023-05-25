Украинский терроризм угрожает Европе ядерной катастрофой

Диверсии Киева против российских АЭС угрожают Европе ядерной катастрофой

В ФСБ сообщили о предотвращенных диверсиях на двух объектах атомной энергетики – Ленинградской и Калининской АЭС. Диверсанты планировали подорвать опоры ЛЭП, чтобы вывести атомные станции из строя. К каким последствиям мог привести этот теракт и как России остановить ядерный терроризм Украины?

В четверг стало известно, что ФСБ перед 9 Мая пресекла попытку Службы внешней разведки Украины подорвать более 30 опор линий электропередач двух атомных электростанций в Ленинградской и Тверской областях. Террористам удалось подорвать одну и заминировать четыре опоры ЛЭП Ленинградской АЭС и заложить взрывные устройства под семь опор ЛЭП Калининской АЭС.

Российские правоохранители задержали членов диверсионно-террористической группы: граждан Украины Майструка Александра 1978 года рождения (псевдоним «Механик») и Усатенко Эдуарда 1974 года рождения (псевдоним «Макс»). Кроме того, в розыск объявлен гражданин Украины и России Кищак Юрий 1963 года рождения (псевдоним «ЮБК»). По данным правоохранителей, он находится в Бельгии.

В ФСБ считают, что диверсанты были завербованы в сентябре 2022 года сотрудником Службы внешней разведки Украины подполковником Виталием Горбатюком и прошли подготовку в лагерях Киевской и Николаевской областей. Позже они незаконно пересекли границу России и Белоруссии в Псковской области, куда прибыли с Украины транзитом через Польшу и Белоруссию.

Также задержаны два пособника диверсантов – граждане России, помогавшие им в обеспечении средствами связи и автотранспортом с поддельными госномерами. У задержанных изъяли 36,5 кг пластичного взрывчатого вещества «С-4», 61 электродетонатор, 38 электронных таймеров и два пистолета ПМ с боеприпасами.

По данным ФСБ, взрывчатка была ввезена в Россию по международным каналам грузовых перевозок из польского города Хелм в литовский Шальчининкай, далее через территорию Белоруссии в Ржевский район Тверской области. В качестве камуфляжа применили грузовой прицеп, в котором оборудовали тайники.

В отношении диверсантов возбуждено уголовное дело по статьям «Диверсия» и «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств». Первая из статей предусматривает до 20 лет лишения свободы, вторая – от шести до восьми лет.

Кроме того, из опубликованного ФСБ видео следует, что украинские диверсанты оборудовали схрон с взрывчаткой, детонаторами и таймерами. На видеозаписи запечатлена установленная на линии электропередачи взрывчатка, обрушенные опоры ЛЭП и задержание подозреваемых. Позже диверсанты показали, где хранили взрывчатку и детали для изготовления взрывных устройств.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что попытка диверсий на Ленинградской и Калининской АЭС свидетельствует о продолжающихся враждебных действиях Киева. Он подчеркнул, что ответственность за попытку диверсий лежит на террористах, и российские правоохранители продолжают бороться с этими террористами.

Вместе с тем, это не первая попытка Украины нанести ущерб российским атомным энергообъектам. Наиболее частым предметом для атак уже долгое время является Запорожская АЭС (ЗАЭС). Противник нередко обстреливает саму станцию и прилегающие к ней территории. На это обращают внимание и в Международном агентстве по атомной энергии (МАГАТЭ), чьи инспекторы находятся на станции.

Так, в начале мая генеральный директор организации Рафаэль Гросси выразил уверенность в том, что общая ситуация в районе ЗАЭС становится все более непредсказуемой и потенциально опасной. Глава МАГАТЭ выразил крайнюю обеспокоенность «вполне реальными рисками в области ядерной и физической безопасности, с которыми сталкивается станция». Однако обстрелы со стороны ВСУ – не единственная опасность, исходящая со стороны Украины.

Возможный прорыв дамбы из-за рекордно высокого уровня воды в Каховском водохранилище приведет к затоплению территории Запорожской АЭС. Об этом предупреждал советник гендиректора Росэнергоатома Ренат Карчаа. По его словам, «будут затоплены силовые кабельные линии брызгальных бассейнов (устройства для охлаждения воды) и насосные установки», в результате чего возникнут «функциональные проблемы для эксплуатации» АЭС, а также «риски для ядерной безопасности». Газета ВЗГЛЯД подробно разбиралась в том, как Украина создает «вторую Фукусиму» посреди Днепра.

Между тем, в экспертном сообществе уверены – противник прекрасно осознает, к каким последствиям могут привести подобные диверсии и атаки, но игнорирует этот факт. При этом в случае реальной аварии на АЭС, в зоне поражения может оказаться не только Россия, но и ряд европейских стран. Поэтому в данном случае требуется незамедлительная международная реакция на действия Украины.

«Мы видим абсолютное пренебрежение правилами международной ядерной безопасности. В отличие от противника, мы в рамках спецоперации всячески пытаемся вывести за скобки военных действий все атомные объекты. У Украины, по-видимому, нет никаких стоп-сигналов вовсе», – сказал Алексей Анпилогов, президент Фонда поддержки научных исследований и развития гражданских инициатив «Основание», эксперт в сфере атомной энергетики.

«Любая диверсия на АЭС – это крайне опасная затея. Необходимо понимать, что даже за периметром станции расположен ряд систем, которые критичны для ее работы.

Вывод их из строя может серьезно повлиять на безопасность на самом ядерном объекте. В частности, ЛЭП используются для того, чтобы сбрасывать электроэнергию в общую сеть. Но, помимо этого, станция в аварийной ситуации использует линии для того, чтобы снабжать электроэнергией свои собственные системы», – добавил эксперт.

«Таким образом, если останавливается реактор, который через турбину обеспечивает электроэнергией главные циркуляционные насосы, то их снабжение переключается на внешние линии электропередач. Само по себе выведение ЛЭП из строя неприятно, но не критично. Станция вынуждена уходить на горячую остановку, то есть останавливать реакторы и прекращать выдачу электроэнергии за собственные пределы. Это приводит к контролируемым отключениям потребителей», – указал собеседник.

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«Но, если происходит удар или подрыв на территории самой станции, или задевается площадка, например, резервных дизельных генераторов, это уже очень близко подводит станцию к радиационной аварии. Конечно, на Ленинградской и Калининской АЭС установлены новые реакторы, которые наиболее устойчивы к такого рода сбоям. Но опасность все равно сохраняется», – отметил Анпилогов.

«Безусловно, если бы теракт состоялся, последствия затронули бы не только Россию, но и европейские страны, поскольку, например, Прибалтика до сих пор завязана с нами в энергетическое кольцо. Они были бы затронуты сетевой аварией, которая могла бы произойти на Ленинградской АЭС. Остальные европейские страны в меньшей степени бы это ощутили, поскольку практически не получают электроэнергию из России», – убежден эксперт.

«Более того, в случае если противник задел бы реактор или какие-то еще значимые объекты станции, избежать ядерной катастрофы почти наверняка не удалось бы. И тогда бы роза ветров определяла, кто в наибольшей степени пострадает от ее последствий. А рядом с Ленинградской АЭС находятся Финляндия, Швеция, Дания, Германия, Польша, Литва, Латвия, Эстония – масса стран, куда ветер мог бы понести радиоактивный выброс», – полагает Анпилогов.

«Попытка осуществить диверсии на Ленинградской и Калининской АЭС еще раз подтверждает всем известный факт: украинский терроризм цветет на государственном уровне. Преступники не гнушаются созданием ядерных угроз, которые способны стать причиной крупных техногенных катастроф, затрагивающих всю Европу», – сказал газете ВЗГЛЯД Константин Долгов, член Совета Федерации, бывший зампостпреда России при ООН.

«Очевидно, что обстрелы ЗАЭС были только началом, своеобразной разминкой перед следующими целями. Наша страна, таким образом, выступает в роли глобального защитника. Мы стремимся устранить террористов, которые не только бьют по российским гражданам, но и не гнушаются созданием ЧС глобального масштаба», – отмечает собеседник.

«Разумеется, без международного сотрудничества победить столь наглых преступников будет сложно. Тем не менее, даже в западных странах появляются люди, в том числе и политики, которые начинают понимать, кому ЕС и США оказывают поддержку. Конечно, глаза у европейцев открываются медленно, но мы всячески способствуем донесению правды», – подчеркивает Долгов.

«Россия выступает в ООН, в МАГАТЭ, показывает конкретные примеры террористических актов. Конечно, мы встречаем сильное сопротивление. Исходит оно, в частности, со стороны Вашингтона, который превратился в основного лоббиста преступлений офиса Зеленского. К сожалению, влияние Штатов все еще остается крайне сильным, поэтому многие страны попросту боятся противиться воле гегемона», – акцентирует сенатор.

«Однако мы трезво оцениваем сложившуюся ситуацию, знаем, что боремся за правое дело, поэтому отказываться от возможности доносить свое видение событий не собираемся. Россия аккуратно и постепенно устраняет глобальную угрозу, и действия ФСБ по предотвращению международной трагедии на АЭС еще раз показывают, что работаем мы эффективно», – резюмирует Долгов.