США нашли «разведчиков ГРУ» для шантажа России

Прямо сейчас в разных странах находятся под стражей сразу несколько человек, которых объединяет одно – всех их называют «агентами ГРУ». Самое интересное, что там, где они были задержаны, к ним или нет претензий, или совсем другие. На самом деле за всеми этими тайными операциями стоит Центральное разведуправление США, и люди эти задержаны с очень определенной целью.

Соединенные Штаты разыскивают по всему миру граждан РФ, подозреваемых в шпионаже, для обмена на осужденного в Москве за шпионаж американского морпеха Пола Уилана и задержанного в Екатеринбурге репортера Wall Street Journal Эвана Гершковича. По крайней мере, об этом пишет ряд западных СМИ.

В материале CNN, в котором говорится о «поисках» фигурантов на обмен, упоминаются Бразилия, Германия и Норвегия, а также неназванная страна «бывшего советского блока». Особо напирают на Вадима Красикова, отбывающего срок в Берлине за якобы убийство чеченского полевого командира Зелимхана Хангошвили. CNN утверждает, что именно Красиков «больше всего интересует Москву».

Все граждане России, попавшие в сложную ситуацию за границей, достойны того, чтобы им помогали. Было бы неверно делить их на какие-то категории или классы: этого менять в первую очередь, а эти пусть посидят пока. Но существуют объективные обстоятельства (политические, юридические, личные), исходя из которых переговоры об обменах всегда носят очень персональный и, как следствие, закрытый характер. Грубо говоря, меняют не функцию, а конкретного человека, хотя функция тоже важна.

По ряду данных, переговоры США с Берлином по поводу Красикова провалились. Германское правительство освобождать гражданина РФ ради интересов США не хочет. В России же нет арестованных или осужденных граждан ФРГ. С точки зрения Берлина, повода для обмена просто нет, а Вашингтон пусть решает свои проблемы самостоятельно.

Это не означает, что Красиков брошен в тюрьме Моабит и забыт. Что-то в этом направлении делается, но без учета мнения США.

Есть тут слабое звено. В публикации CNN неверно названа страна «бывшего советского блока». Югославия не входила в «советский блок», а речь идет об одной из стран, появившихся на руинах Югославии, – Словении. Простительная для современного уровня американской журналистики ошибка.

Из Аргентины в Словению

В марте в столице Словении Любляне была арестована семейная пара – Мария Майер и Людвиг Гирш (Girsch). У них были аргентинские паспорта, хотя в документах Гирша указано, что родился он в Намибии. Языка африкаанс, которому в Намибии учат в школе, он не знал. Между собой пара разговаривала по-испански, по-испански говорили и двое их маленьких детей. С соседями и коллегами они общались по-английски. Свой переезд в Словению из Аргентины пара Гирш – Майер объясняла тем, что в Буэнос-Айресе они жили в неблагополучном районе, а Словения показалось им раем на земле с точки зрения спокойствия и безопасности. В быту соседи характеризуют их как прекрасных, тихих и спокойных людей.

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Людвиг Гирш организовал стартап DSM&IT, который предлагал программное обеспечение для организации электронных почтовых ящиков, блокировки вирусов, спама и прочих вредоносных программ. Специалисты говорят, что программы эти были ниже среднего. Покупали у Гирша его продукт в основном друзья и коллеги.

Примерно та же история была и с виртуальной художественной галереей, которой руководила Мария Майер. Она ездила в хорватский Загреб на художественные выставки и даже в Эдинбург, где выставляла в шотландской столице свои работы, но большой популярностью ее галерея не пользовалась. Гирш также посещал компьютерные выставки по всей Европе, заводил знакомства, но бизнес не то чтоб процветал. Опять же задним числом теперь утверждают, что Майер и Гирш использовали свои профессии как повод для того, чтобы путешествовать, а не для того, чтобы зарабатывать.

Никаких причин для их ареста у словенцев не было. Единственное, что могло быть подозрительным, выяснилось уже после их ареста: в ходе обыска в их доме нашли, как говорят словенцы, «гигантскую сумму наличных». Мы не знаем, что значит «гигантская» в масштабе и оптике Словении, но похоже, что местные действительно были потрясены.

Сейчас в Любляне говорят, что они получили наводку извне, и утверждают, что пара Гирш и Майер – русские, сотрудники нелегальной разведки СВР. Сама пара молчит и ведет себя, со слов словенских контрразведчиков, «как профессионалы». Совершенно очевидно, что арест пары Гирш – Майер был инспирирован некой внешней силой, разведкой третьей страны.

Из Бразилии в Норвегию

Другая история приключилась в Норвегии в северном городе Тромсе. Там есть небольшой университет, занятый в основном исследованием Арктики и всего, что связано с севером, в том числе и вопросами безопасности. Осенью 2021 года на работу в Арктический университет Тромсе поступил исследователь из Бразилии по имени Жозе Ассис Жиаммария (Giammaria) 37 лет от роду. Крупный лысый мужчина. Он работал именно по вопросам безопасности в Арктическом регионе. Окружающие характеризовали Жиаммарию как коммуникабельного и привлекательного человека. Смущало только, что человек с бразильским паспортом не говорит по-португальски. Даже в суде, где ему избирали меру пресечения, он отвечал на вопросы по-английски, хотя ему и предоставили переводчика на португальский.

Объясняли это тем, что Жиаммария большую часть жизни прожил в Канаде, а не в Бразилии. Там же в Канаде он окончил два университета подряд и даже засветился в публичной политике: в 2015 году, окончив бакалавриат политологии Карлтонского университета в Оттаве, он трудился волонтером Новой демократической партии на федеральных выборах в команде кандидата Шона Девайна. Девайн в итоге федеральные выборы проиграл, но прошел в муниципальный совет Оттавы и теперь характеризует своего бывшего помощника как человека «с впечатляющим резюме и сильными ораторскими навыками».

Жозе Ассис Жиаммария. Фото: @devinesean

В Норвегию Жиаммария попал также по рекомендации одного канадского профессора, который преподавал ему в местном университете. Жиаммария также закончил университет Калгари со степенью магистра стратегических исследований. В Оттаве же он изучал международные информационные коммуникации. Вот это и имеет в виду депутат горсовета канадской столицы Шон Девайн, говоря о «впечатляющем резюме». Профессор по безопасности Университета Тромсе г-жа Гунхильд Хугенсен Йорв (Hoogensen Gjorv) также утверждает, что характеристики Жиаммарии были идеальными.

Норвежская разведка и контрразведка, в отличие от словенской, все-таки существует и вполне себе эффективна. Но и у нее не было никаких оснований для ареста Жиаммарии. В порочащих связях не замечен, в российское посольство не ходил, парашют за ним по тундре не волочился.

Тем не менее норвежская разведка говорит, что ей «помогли страны-союзницы» и, как и словенцы, уверенно утверждает, что Жиаммария – это на самом деле сотрудник ГРУ Михаил Микушин.

При этом Норвегия не может предъявить Жиаммарии ничего, кроме как использование поддельных документов, да и это надо доказать. На начальном этапе представители норвежской разведки настаивали исключительно на депортации Жиаммарии в Бразилию, а там пусть разбираются. После же общения с американской стороной в Осло норвежцы стали говорить о продлении срока его ареста именно в Норвегии.

Аресты семейной пары в Словении и ученого в Норвегии случились внезапно, почти одновременно и с подачи третьей стороны. Какого-либо ущерба национальной безопасности Словении и Норвегии никто не наносил и никаких доказательств шпионской или даже иной противоправной деятельности нет, да и не было даже попытки что-то такое предъявить.

Из Бразилии в Нидерланды

Третья история случилась в Нидерландах. Местная контрразведка задержала в аэропорту Амстердама гражданина Бразилии (!) Виктора Мюллера Феррейру 36 лет от роду. Он законно пытался въехать на территорию королевства из Бразилии, поскольку прошел заочный конкурс на работу стажером в Гаагском международном трибунале.

Голландская контрразведка ничего предъявить ему не смогла, но объявила его бразильский паспорт фальшивым. На этом основании его ближайшим рейсом депортировали обратно в Рио-де-Жанейро.

Там его задержали сперва до выяснения обстоятельств. Затем голландская контрразведка заявила, что она идентифицировала этого человека как сотрудника ГРУ Сергея Владимировича Черкашина «благодаря сотрудничеству разных международных структур». Ранее он якобы длительное время по бразильским документам (с 2010 года) находился в Ирландии и Соединенных Штатах. В Ирландии он учился в Тринити-колледже в Дублине, а в США – в Школе передовых международных исследований Университета Джона Хопкинса (очень престижное место). В Гаагском суде же, по версии голландцев, он должен был внедриться в работу по Украине.

Виктор Мюллер Феррейру. Фото: кадр из видео

Глава голландской разведки Эрик Акербум сказал, что «это была долгосрочная, многолетняя операция ГРУ, которая стоила много времени, энергии и денег». При этом голландская разведка сперва даже опубликовала несколько документов, которые должны были иллюстрировать, как создавалась «легенда» разведчика-нелегала (утверждается, что Черкашин въехал в Бразилию в 2010 году, то есть в возрасте 24 лет). Это подавалось как беспрецедентный акт открытости, поскольку документы о методах и приемах разведывательной деятельности публиковать не принято. Но через некоторое время и после консультаций с американской стороной этот массив документов был закрыт.

В Бразилии Черкашин-Феррейра получил 15 лет тюрьмы за подделку и использование фальшивых документов, а также сопряженное с этим мошенничество в банковской и визовой сферах (банковские счета он открывал на фамилию Феррейра и визы также получал по этим документам).

США в апреле этого года (то есть одновременно с событиями в Словении и Норвегии) обратились к Бразилии с требованием выдать Черкашина-Феррейру, ибо Минюст США возбудил против него дело о шпионаже.

Washington Post напрямую связала требование выдачи Черкашина в США с организацией обмена на Эвана Гершковича. Тем не менее Верховный суд Бразилии отказал американцам под формальным предлогом: якобы деятельность Черкашина-Феррейры в самой Бразилии не до конца расследована. Параллельно стали приходить сообщения о том, что и Россия предпринимает попытки вернуть Черкашина – и вопрос этот может решиться только на уровне президента Лулу да Сильвы.

* * *

Во всех трех случаях мы имеем дело с организованными «третьей стороной» (читай – ЦРУ) арестами лиц, которые западными спецслужбами идентифицируются как «российские агенты-нелегалы». При этом местная контрразведка ничего предъявить им не может, но охотно пользуется американской информацией. И мало кто скрывает, что таким образом создается «обменный фонд», которым собирается оперировать ЦРУ. Но если «убедить» идти на поводу у США Словению не сложно, то Норвегию уже чуть сложней, а Бразилию, как выяснилось, и вовсе невозможно.

Отдельная история с Берлином и с Красиковым. Дело не только в том, что ФРГ по каким-то своим внутренним причинам не желает идти на обмен, но и в том, что формально Красиков не попадает под те критерии обмена, которые уже год выстраивает американская сторона. Но все истории обмена индивидуальны, и крайне редко возникает ситуация, которая эти операции проводятся по какому-то общему критерию без учета личных обстоятельств.

Еще одна необходимая реплика. Все вышеперечисленные действия США свидетельствуют о том, что где-то в районе Южной Америки образовалась щель, в которую сильно задувает.

Причины тому могут быть разные и даже могут находиться в Москве, а не в Латинской Америке. Но сам факт того, что все указанные случаи локализуются именно на этом континенте, должен наводить профессионалов на определенные размышления.