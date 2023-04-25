Французы подняли против Макрона пустые кастрюли

У антиправительственных протестов во Франции появился собственный символ

Во Франции нарастает шум по поводу принятой пенсионной реформы – и это вовсе не метафора, а буквальное описание происходящего. Протестующие отныне выходят на митинги с приспособлениями, которые можно найти на каждой кухне – кастрюлями. Каким образом эти предметы стали политическим символом и как именно они досаждают властям?

Протащив пенсионную реформу, которая поднимает возраст выхода на заслуженный отдых, президент Франции Макрон решил, что самое трудное осталось позади. Однако он просчитался. Французы нашли способ выразить свой протест, не прибегая к крайним мерам, и помогли им в этом… кастрюли.

Когда вечером 17 апреля Макрон выступил по телевизору с бодрой речью, которая была прежде всего призвана оправдать его действия, активные граждане собрались возле мэрий и принялись колотить в кастрюли, отвлекая таким образом от выступления президента и заглушая его слова.

Дальше больше: люди с кастрюлями принялись сопровождать перемещения членов правительства по стране и поднимать шум в знак своего несогласия с политикой властей. В интернете уже имеется большое количество роликов, на которых представители французского народа выражают свое отношение к власть имущим, от души колотя по обычным кухонным приспособлениям. Никаких угроз, которые французские законы крайне не одобряют, и вообще ничего противоправного – только простые люди с кастрюлями, с помощью которых они недвусмысленно доносят свое мнение.

На первый взгляд, такая мера может показаться смешной и не более того. Но в реальности несколько человек, которые колотят по кастрюлям, создают сильный грохот, способный заглушать любые другие звуки. Приезжает куда-нибудь министр или, допустим, даже сам президент, и едва он собирается произнести очередную напыщенную речь о том, как именно своим правлением хочет облагодетельствовать граждан, как его прерывает «кастрюльный концерт».

И речь не толкнешь, и вид имеешь нелепый, и народ начинает над тобой смеяться, а когда над политиком смеются, это значит, что скоро он станет политическим трупом. Следует также учесть, что кастрюля оружием не является, это предмет сугубо мирный. И по закону применить какие-то репрессии к протестующим крайне сложно.

Возможно, впрочем, что кастрюли не получили бы нынешней широкой известности, если бы не административное рвение одного из провинциальных чиновников. Дело в том, что Макрон недавно отправился в турне по провинции, где его встретили вовсе не изъявлениями восторга.

В частности, в эльзасской деревне Муттершольц протестующие подняли такой грохот, что уязвленный Макрон заметил, что «кастрюли не помогут Франции идти вперед», и пожаловался, что его оппоненты «не говорят, а лишь производят шум». Говорить сам Макрон любит и умеет, и можно представить, каким унижением для него стало то, что ему фактически заткнули рот.

Судя по всему, его позицию донесли до региональных властей, потому что накануне следующего визита в коммуну Ганж департамента Эро местный префект решил подстраховаться и издал по всей форме приказ о запрете «приспособлений для извлечения громких звуков». Кастрюли напрямую названы не были, но СМИ предали чиновничью инициативу огласке, после чего над ней стала хохотать вся страна.

А сами кастрюли стали, как пишет пресса, «символом несогласия с пенсионной реформой».

Так как французы – нация не только находчивая, но и методичная, они заодно произвели целое исследование кастрюль как политического символа сопротивления властям. Стихийные манифестации, во время которых народ вооружается кастрюлями, вовсе не являются чем-то новым – этот метод практиковался еще в начале XIX века.

Историк Эмманюэль Фюрекс заметил, что еще во времена Июльской монархии короля Луи-Филиппа кастрюли использовались республиканцами, которые противостояли властям. Протестующие прибегали к кастрюльным концертам, выражая свое категорическое несогласие с действиями близких к власти депутатов и префектов. Следует заметить, что в то время подавляющее большинство граждан страны не имело избирательных прав, и производимый с помощью кастрюль шум был едва ли не единственным ненасильственным способом хоть как-то обозначить свою позицию.

В 1832 году кастрюльная компания достигла, так сказать, своего пика и приобрела национальный размах. Концерты длились по несколько часов или даже дней, сменяя друг друга, и частенько начинались с заходом солнца, чтобы жизнь реакционным политикам совсем уж не казалась медом. Бывали случаи, когда в этих акциях протеста участвовали по несколько тысяч человек.

К слову, правление Луи-Филиппа кончилось крахом – он был изгнан, и довольно долго о кастрюлях как об элементе политики и способе народного волеизъявления почти не было слышно. Однако в 70-е годы XX века кастрюли вернулись в моду в Америке во время протестов и позже использовались, например, в Квебеке во время студенческих демонстраций. Во Франции кандидат в президенты Франсуа Фийон, которого уличили в финансовых махинациях, удостоился кастрюльных концертов в 2017 году, и тогда же, в 2017, народ шумно высказался против реформы Трудового кодекса.

Выбор кастрюли в качестве символа протеста вовсе не случаен: она «отсылает к нуждам населения, к его частным занятиям». Кастрюля – предмет, совершенно лишенный воинственности, и вдобавок связанный с приготовлением пищи, без которой, как всем известно, не прожить. Между тем продуктовая инфляция во Франции бьет рекорды: 14,8% в феврале, 15,9% в марте, и сам Макрон недавно признал, что ситуация с ценами на еду будет сложная «до конца лета».

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Фрукты, овощи, хлеб, мясо, сыр, шоколад – все растет в цене. В конце марта эксперт Банка Франции Матье Лемуан, один из авторов прогноза финансовой ситуации на 2023-2025 годы, заметил, что «снижения цен на еду в рассматриваемый период не предвидится». При этом власти не торопятся повышать зарплаты, что подогревает напряжение в обществе.

Уже имеется исследование, что 42% малоимущих французов вынуждены были отказаться от одного приема пищи в день, и при этом 53% опрошенных стали уменьшать порции еды. Вдобавок люди стараются экономить – многие стали есть меньше овощей и фруктов, а также меньше мяса.

Таким образом, если раньше французы обходились более общими лозунгами – «свобода, равенство, братство» – сейчас на первый план символически выходит кастрюля, которая переводит проблемы в область насущного.

Пустая кастрюля предметно показывает болевую точку нынешнего дня – что гражданин уже вынужден отказывать себе в еде, чтобы свести концы с концами. Прием пищи два раза в день вместо трех может привести разве что к проблемам со здоровьем, а урезание рациона тоже не сделает его лучше. И все это происходит во Франции, где культура еды вообще-то традиционно очень развита, и так-то полно пищи на любой вкус.

Зато для производителей кастрюль сейчас раздолье, и рекламные компании уже вовсю эксплуатируют тему протестов. Французская «Икея» теперь продает недорогие кастрюли со слоганом «за эту цену шумите сколько угодно», кто-то ехидно обещает «приспособления для извлечения громких звуков», а глава фирмы «Кристель» удачно обыграл реплику Макрона, заявив: «Господин президент, это мы производим кастрюли, которые двигают Францию вперед!».

Ну, а министрам Макрона и самому президенту остается только привыкать к шуму «кастрюльных концертов». Хотя можно попробовать и запретить кастрюли. Подняли же пенсионный возраст вопреки желанию всей Франции, значит, ничего невозможного для этих властей нет.

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