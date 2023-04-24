В Эстонии создают ударную силу по развалу России

Эстонский командующий проговорился о планах по развалу России

«Россия больше не должна быть такой большой и могущественной». Так звучит заявление высокопоставленного эстонского военного, командующего Силами обороны страны Мартина Херема. Эти слова - вовсе не случайная оговорка. Как свидетельствуют последние события, именно в Эстонии прежде всего готовятся люди и движения, желающие развала нашей страны. О чем идет речь?

По мнению командующего Силами обороны Эстонии Мартина Херема, «наиболее благоприятным» (для Запада, разумеется) исходом конфликта на Украине должен стать распад России на целый ряд более мелких государств.

«Россия больше не должна быть такой большой и могущественной страной, считающей, что имеет право делать что угодно. Россия должна просто распасться на разные маленькие государства, у которых не будет столько власти и столько амбиций – потому что иначе, повторяю, я не вижу хорошего конца войне в Украине», – сказал Херем в эфире эстонского телеканала ETV. Он считает, что даже если Россия потерпит поражение на Украине, но при этом сохранит свою целостность, она по-прежнему будет представлять опасность для соседей.

Мартин Херем известен как персонаж эксцентричный. Он прославился своими высказываниями наподобие того, что эстонцы непобедимы, хотя и любят плевать друг другу в кашу, и что «Россия творит хрень, с тупым лицом лжет и бредит». Также запомнился его рассказ о том, что свое личное сопротивление советской системе он начал в школьные годы, когда отказался состричь длинные волосы и ходил с косой наперекор учителям.

Финно-угорский раскол

Однако списать высказывания о развале России на личную эксцентричность эстонского главнокомандующего не получится. Есть факты, свидетельствующие о том, что в Эстонии ведется целенаправленная работа, направленная на дезинтеграцию российского государства. И ведется она по особой линии – финно-угорской.

Эстонцы относятся к прибалтийско-финской группе финно-угорской языковой семьи. В то же время огромная финно-угорская община проживает в России. Более того, русский народ является результатом смешения двух основных этнических компонентов – славянского и финно-угорского (также в этногенезе русских приняли участие и другие этнические группы – например, скандинавы-варяги).

И вот как раз на основании этого у наших западных партнеров в свое время и возникла идея об этнической деконструкции русских, о разложении русского этноса на составные элементы. Соответствующая обработка российских финно-угров велась долгие годы.

Еще с начала 90-х гг в Республику Коми устремились сотрудники разных «культурных фондов» из Венгрии, Финляндии и Эстонии, рассказывавшие местным жителям об их «историческом праве на самоопределение». Они создавали свои сети и вывозили местную молодежь на стажировки, готовя из них агентуру влияния.

Порою цели такой работы проговаривались совершенно открыто. Можно вспомнить скандал 2008 года, когда тогдашний президент Эстонии Тоомас Хендрик Ильвес прибыл на V Всемирный конгресс финно-угорских народов, проходивший в Ханты-Мансийске. Выступая на мероприятии, Ильвес заявил: «Наши поэты мечтали об эстонском государстве, и мы сделали выбор в пользу свободы и демократии! Многим финно-угорским народам еще предстоит сделать такой выбор. Это видно на примере Эстонии: как только вы почувствуете вкус свободы, вы поймете, что это вопрос выживания, без этого нельзя обойтись…»

Персона нон-грата

А осенью прошлого года в эстонском городке Отепя состоялся так называемый «Эрзянский национальный съезд». На этом мероприятии обсуждалась «борьба за независимость» представителей народа эрзян от России. Делегаты съезда постановили, что «Республику Мордовия, Пензенскую, Ульяновскую, Нижегородскую, Рязанскую и Самарскую области нельзя считать легитимными территориально-административными образованиями». Провозглашенная сепаратистами цель заключается в «создании федеративного государства Эрзянь Мастор». Участники поддержали «декларацию о деколонизации», которая в июле 2022-го была опубликована так называемым «Форумом свободных народов России» в Праге.

На «съезде» присутствовали - вот совпадение! - и эстонские политики и чиновники. Среди них были глава волости Отепя Янус Баркала, парламентарий Райво Тамм (член партии «Отечество»), вице-канцлер Министерства иностранных дел Эстонии Мярт Вольмер и активист Оливер Лооде.

На съезде Лооде назвали «ключевым лоббистом эрзянских интересов» в Эстонии. Освещавший съезд ТГ-канал VANDY пишет, что на мероприятии заметили и эстонских военных. Участники съезда указали, что до момента объявления «независимости» «борьбу эрзянского народа за самоопределение возглавляет лично инязор (главный старейшина)». Титул старейшины эрзян узурпировал Александр Болькин (Сыресь Боляень), который с 2015 г. проживает в Киеве. В 2021 г. выступал в ООН от украинской делегации с призывом к «деколонизации» России. Разумеется, никакого отношения к реальным организациям проживающих в России этнических групп этот человек не имеет - зато вот уже несколько лет ведет из Киева антироссийскую пропаганду.

Кстати, упомянутый Лооде в конце 2018 года попал в российский «черный список» – ему запретили въезд в РФ аж до 2073 года. Стоит внимательнее присмотреться и к этому «активисту». Оливер Лооде – гражданин Эстонии, выпускник факультета «Уортонская школа бизнеса» Университета Пенсильвании (США). Он состоял одновременно в двух организациях, работавших над «интеграцией» Республики Коми в «общее финно-угорское пространство» – в эстонской U-Pооr и в «Молодежной ассоциации финно-угорских народов» (МАФУН). В 2013-м он запустил программу «Культурные столицы финно-угорского мира», а годом раньше впервые участвовал в Постоянном форуме ООН по вопросам коренных народов (UNPFII).

Впрочем, он занимался не только финно-уграми – с 2015-го по 2017 год Лооде работал руководителем культурных программ в Международной группе по правам меньшинств (Лондон), координируя финансируемый Евросоюзом крупный «проект по защите прав меньшинств и коренных народов на Ближнем Востоке и Северной Африке через уличные театры и другие формы искусства». Но все же магистральная линия его «творчества» – финно-угорская. Будучи координатором МАФУН в Коми, Лооде являлся постоянным гостем в Сыктывкаре. В интервью республиканскому изданию БНК, опубликованном в мае 2013 года, Оливер Лооде обозначил главное направление своей деятельности в Коми: этническая идентичность должна стать модной.

Акцент на «моде» не случаен; в США Лооде обучался маркетингу, а в Эстонии руководит маркетинговым агентством Сonsumetrics. Официально Сonsumetrics занималась маркетинговым продвижением финно-угорских регионов России с целью привлечения туда туристов из-за рубежа. Но в России в итоге пришли к выводу, что туризм и маркетинг – всего лишь прикрытие, а создававшиеся Сonsumetrics в Коми, Мордовии, Карелии и Удмуртии «витрины привлекательности» призваны облегчить вход в эти регионы западным спецслужбам. Именно поэтому Лооде и был объявлен в России персоной нон-грата.

В мечтах об «Эзрянь Мастор»

В настоящее время Лооде подвизается в «Центре URALIC», который, опять же, специализируется на «поддержке финно-угорских народов». В октябре 2022 года он дал откровенное интервью эстонскому телевидению. Лооде пожаловался, что из-за нынешнего геополитического обострения их деятельность оказалась максимально затруднена – контакты прекратились, многие проекты заморожены, «культурный обмен гражданского общества встал на паузу».

Коснувшись прошедшего в Отепя «Эрзянского национального съезда», Лооде назвал его «уникальным событием». Лооде сказал, что самопровозглашенные вожди народа эзря, участвовавшие в съезде, смотрят на Эстонию как на «пример того, чего они хотели бы достигнуть когда-либо в будущем».

Впрочем, он же признал, что, хотя среди участников были граждане РФ, напрямую из России на съезд в Отепя никто не прибыл – кто-то приехал из Украины, кто-то из «разных других государств» вроде Армении или Польши. Оливер Лооде прямо рассказал, чем они там занимались. «Съезд заявил о цели – создать эрзянское государство, которое будет называться Эрзянь Мастор», – подчеркнул Лооде.

Телеведущие, с которыми общался Лооде, спросили – а что нужно сделать для создания «независимого государства эрзян»? Лооде хищно улыбнулся и сказал: «Это, конечно, не зависит от одного только эзрянского движения и от народа эрзян. Это предполагает некие крупные геополитические изменения. Ну, можно сказать напрямую – это распад Российской Федерации».

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Разоткровенничавшийся Лооде готов был рассуждать на эту тему и дальше, но ведущие быстро завершили беседу. Возможно, Лооде не дали договорить не только потому, что он исчерпал отведенный ему временной лимит. Беседа происходила на телеканале ETV+, который специально был создан для того, чтобы доносить до русских Эстонии «правильную и демократичную точку зрения» – в противовес «кремлевской пропаганде». Все семь лет своего существования ETV+ вдалбливал зрителям, что Эстония является кротким и миролюбивым государством, в противовес агрессивной России. А теперь что же получается – Эстония привечает у себя сепаратистов, готовя уничтожение соседнего государства? Судя по тому, что теперь произносят высшие государственные чиновники Эстонии - так это и есть.