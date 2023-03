Воровство энергетиков лишило Африку электричества

Фото: Xinhua/Global Look Press

Текст: Геворг Мирзаян,

доцент Финансового университета

Одна из самых богатых и влиятельных стран Африки – ЮАР – погружается в хаос. Страна почти лишилась главного ресурса, который определяет всю жизнь современной цивилизации, – электричества. Это уже имеет огромные бытовые последствия, но будет иметь еще большие политические. Как же столь крупное государство дошло до такого? В Южной Африке бушует самый настоящий энергетический кризис. Президент страны Сирил Рамафоса уже назвал его «экзистенциальной угрозой для экономики и социальной структуры нашей страны», и он отнюдь не преувеличивает. Каждый день в разных районах страны происходит отключение электричества на срок вплоть до 12 часов. СМИ полны статей о том, какой хаос из-за этого творится на потребительском рынке – когда животные на фермах умирают, а товары в магазинах банально портятся. Причем портятся не только товары. Так, в январе населению даже советовали хоронить мертвых в течение максимум четырех дней, поскольку из-за постоянных отключений электричества тела в моргах разлагаются. И дело тут не в повышении цен на нефть (энергетика Южной Африки более чем на 80% зависит от угольной генерации). Дело в популизме, жадности и пренебрежении базовыми экономическими принципами. На эту тему Первым виновником нынешней трагедии стала южноафриканская традиция дешевого электричества (прежде всего для компаний) – долгие годы энергия, по сути, субсидировалась государством. Как пишет The Washington Post, у южноафриканцев было вообще самое дешевое в мире электричество – вплоть до 2007 года, когда из-за недофинансирования технобслуживания мощностей и роста спроса на электроэнергию в стране начали проходить массовые отключения. Власти вроде как учли ошибки и в период с 2008 до 2012 года подняли тарифы на электроэнергию почти в два раза. Предполагалось, что эти деньги пойдут в том числе и на техобслуживание угольных станций. Вероятно, вначале они действительно пошли – однако ситуация с техобслуживанием вернулась на круги своя. Угольные станции перестали обслуживаться, а выделяемые на ремонт деньги, как считает специально созданная правительственная комиссия по расследованию инцидента, систематически расхищались из-за самой настоящей «культуры коррупции» в госкорпорации ESKOM, которая и ведает национальной электроэнергией. Ситуация достигла критической отметки в 2018 году – именно с тех пор начался каскад отключений, увеличивающийся с каждым годом. Логика происходящего, по всей видимости, проста: одни станции выходили из строя, их пытались компенсировать за счет энергии с других (не менее старых), там наступала перегрузка и они тоже переставали работать. Власти пытались исправить ситуацию за счет поддержки частных компаний, вырабатывающих энергию, а также за счет развития возобновляемых источников. Однако почему-то техобслуживанию действующих угольных станций внимания не уделяли. «Техническое обслуживание не является новым проектом, поэтому, если это не новый проект, у вас не будет пиар-мероприятий по перерезанию ленточки при его открытии», – объясняет свою версию происходившего южноафриканский экономист Хайя Ситхоул. В итоге на сегодня станции ESKOM вырабатывают примерно половину от их совокупной мощности – и при этом аварии на угольных станциях продолжаются. Сейчас власти сейчас намерены вложить в ESKOM миллиарды долларов, чтобы компания могла починить все свои угольные станции – однако на это потребуется время. Несколько лет как минимум. Строительство новых угольных станций может занять до десяти лет. Американские СМИ предлагают Южной Африке сделать выбор в пользу перспективной солнечной энергетики – мол, для строительства новых заводов нужно менее двух лет. Но, во-первых, солнечная энергия ненадежна. Во-вторых, на создание новых заводов и объектов хранения этой энергии нужны колоссальные средства, которых у властей нет (американские власти вроде как готовы помочь, но у них нет гарантий, что выделяемые доллары не повторят судьбу тех, что направлялись на ремонт угольных станций). В-третьих, у правительства этих двух лет нет. И дело не только в том, что регулярные отключения света в феврале месяце стоили стране примерно 51 млн долларов в день. Дело в том, что эти отключения могут стоить Сирилу Рамафосе и правящей в стране партии «Африканский национальный конгресс» власти. Руководители ESKOM не желают становиться крайними в сложившейся ситуации – ведь, учитывая масштаб событий, им грозят реальные сроки. Поэтому уходящий с поста глава ESKOM Андре де Рюйтер заявил, что электростанции были превращены в самую настоящую кормушку для Африканского национального конгресса (правящей в Южной Африке партии). «Ни один глава государственной компании в Южной Африке никогда ранее не позволял себе такой резкой критики в адрес партии», – пишет Financial Times. Рейтинг АНК уже серьезно просел (если в 2019 году за нее на выборах проголосовало 57% избирателей, то сейчас готовы проголосовать лишь 40%), поэтому ей срочно найти и обозначить виноватого не из своих рядов. Поэтому оно будет до конца поддерживать историю о коррупции в ESCOM и уже потребовало от Рюйтера немедленно рассказать позиции о якобы известных ему фактах коррупции среди высокопоставленных членов партии – в надежде на то, что у Рюйтера фактуры не будет. Между тем, южноафриканская оппозиция присоединилась к этой просьбе – как раз в надежде на то, что доказательства эти есть. Там понимают, что отключения бьют по всем слоям населения, а уровень безработицы в стране уже достиг 33%. И если им удастся спихнуть вину за происходящее на правящий Африканский национальный Конгресс, то править он будет недолго.