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4 марта, суббота  |  Последнее обновление — 15:47  |  vz.ru
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Украина решила заработать на наступлении весны

Украина намерена возобновить экспорт электроэнергии в Европу Danil Shamkin/Zuma/ТАСС
Компания «Укрэнерго» планирует возобновить экспорт электроэнергии на Запад. При этом еще недавно власти в Киеве жаловались на дефицит энергии и невозможность быстрого ремонта поврежденных объектов инфраструктуры. Как можно объяснить данное противоречие и каким образом подобные планы «Укрэнерго» отразятся на простых украинцах?  Подробности...
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Россия и США договорились о строительстве замены ООН

Andrew Harnik/AP/ТАСС
В «Большую двадцатку», где состоят 19 государств и ЕС, приняли еще один союз – Африканский. Эта реформа показывает, что G20 может стать основой новой мировой архитектуры, составленной уже не из стран, а из блоков. О появлении такого «нового мира» предупреждали давно, и борьба супердержав за Африку явно его приблизила.  Подробности...
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«Изделие 305» изменит принцип ведения боевых действий

Так выглядит ракета «Изделие 305» Рамиль Ситдиков/РИА Новости
Новейшая разработка российского ВПК способна перевернуть ситуацию, сложившуюся в воздухе зоны проведения спецоперации. Российская авиация действует крайне осторожно, чтобы уберечь летчиков и машины от огня противника. Однако «Изделие 305» – при условии правильного его применения – создает новые правила игры на поле боя. Каким же образом? Подробности...
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Воровство энергетиков лишило Африку электричества

Президент ЮАР Сирил Рамафоса Xinhua/Global Look Press
Одна из самых богатых и влиятельных стран Африки – ЮАР – погружается в хаос. Страна почти лишилась главного ресурса, который определяет всю жизнь современной цивилизации, – электричества. Это уже имеет огромные бытовые последствия, но будет иметь еще большие политические. Как же столь крупное государство дошло до такого? Подробности...
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Как закрыть границу с Украиной для диверсантов

Украинские диверсанты напали с натовским оружием на гражданское население Брянской области кадр из видео
В Сети появляется все больше данных о том, как украинские диверсанты проникли на территорию Брянской области. Уже известно, что для нападения они использовали натовское вооружение. Однако тот факт, что им удалось проникнуть на территорию региона, ставит вопрос: как подобные вылазки можно предотвратить в будущем? Подробности...
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Как мы будем прощаться с болонкой

Максим Соколов
Максим Соколов, публицист
Сислибы ушли, но оставили по себе вакуум. А ведь университет – если это не бывший заборостроительный техникум – это еще и цельное мировоззрение. И каким оно будет? Подробности...
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Западному пиару мы должны противопоставить русскую пропаганду

Андрей Полонский
Андрей Полонский, писатель, историк
Если пиар, пытающийся заменить на Западе политическую журналистику, аналитику и саму политику, подыгрывает ожиданиям разогретого обывателя, то пропаганда борется за ум свободного человека. Здание, построенное на лжи, не устоит. Подробности...
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Почему большевики пошли на унизительный Брестский мир

Тимур Шерзад
Тимур Шерзад, журналист
3 марта 1918 года Советская Россия в Брест-Литовске подписала Брестский мир, тяжелый и обидный. Россия теряла богатые инфраструктурой и населением территории – и фактически проигрывала начавшуюся в 1914 году войну. Подробности...
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Атака диверсантов с Украины. Что это было?

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Авиация ЕС запросила пощады

Украина лишила Германию армии

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В Москве открыли Большую кольцевую линию метро

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    Воровство энергетиков лишило Африку электричества

    Президент ЮАР Сирил Рамафоса
    		  
    4 марта 2023, 14:30
    Фото: Xinhua/Global Look Press
    Текст: Геворг Мирзаян,
    доцент Финансового университета

    Одна из самых богатых и влиятельных стран Африки – ЮАР – погружается в хаос. Страна почти лишилась главного ресурса, который определяет всю жизнь современной цивилизации, – электричества. Это уже имеет огромные бытовые последствия, но будет иметь еще большие политические. Как же столь крупное государство дошло до такого?

    В Южной Африке бушует самый настоящий энергетический кризис. Президент страны Сирил Рамафоса уже назвал его «экзистенциальной угрозой для экономики и социальной структуры нашей страны», и он отнюдь не преувеличивает.

    Каждый день в разных районах страны происходит отключение электричества на срок вплоть до 12 часов. СМИ полны статей о том, какой хаос из-за этого творится на потребительском рынке – когда животные на фермах умирают, а товары в магазинах банально портятся.

    Причем портятся не только товары. Так, в январе населению даже советовали хоронить мертвых в течение максимум четырех дней, поскольку из-за постоянных отключений электричества тела в моргах разлагаются.

    И дело тут не в повышении цен на нефть (энергетика Южной Африки более чем на 80% зависит от угольной генерации). Дело в популизме, жадности и пренебрежении базовыми экономическими принципами.

    Первым виновником нынешней трагедии стала южноафриканская традиция дешевого электричества (прежде всего для компаний) – долгие годы энергия, по сути, субсидировалась государством. Как пишет The Washington Post, у южноафриканцев было вообще самое дешевое в мире электричество – вплоть до 2007 года, когда из-за недофинансирования технобслуживания мощностей и роста спроса на электроэнергию в стране начали проходить массовые отключения.

    Власти вроде как учли ошибки и в период с 2008 до 2012 года подняли тарифы на электроэнергию почти в два раза. Предполагалось, что эти деньги пойдут в том числе и на техобслуживание угольных станций. Вероятно, вначале они действительно пошли – однако ситуация с техобслуживанием вернулась на круги своя. Угольные станции перестали обслуживаться, а выделяемые на ремонт деньги, как считает специально созданная правительственная комиссия по расследованию инцидента,

    систематически расхищались из-за самой настоящей «культуры коррупции» в госкорпорации ESKOM, которая и ведает национальной электроэнергией.

    Ситуация достигла критической отметки в 2018 году – именно с тех пор начался каскад отключений, увеличивающийся с каждым годом. Логика происходящего, по всей видимости, проста: одни станции выходили из строя, их пытались компенсировать за счет энергии с других (не менее старых), там наступала перегрузка и они тоже переставали работать.

    Власти пытались исправить ситуацию за счет поддержки частных компаний, вырабатывающих энергию, а также за счет развития возобновляемых источников. Однако почему-то техобслуживанию действующих угольных станций внимания не уделяли.

    «Техническое обслуживание не является новым проектом, поэтому, если это не новый проект, у вас не будет пиар-мероприятий по перерезанию ленточки при его открытии», – объясняет свою версию происходившего южноафриканский экономист Хайя Ситхоул. В итоге на сегодня станции ESKOM вырабатывают примерно половину от их совокупной мощности – и при этом аварии на угольных станциях продолжаются.

    Сейчас власти сейчас намерены вложить в ESKOM миллиарды долларов, чтобы компания могла починить все свои угольные станции – однако на это потребуется время. Несколько лет как минимум. Строительство новых угольных станций может занять до десяти лет.

    Американские СМИ предлагают Южной Африке сделать выбор в пользу перспективной солнечной энергетики – мол, для строительства новых заводов нужно менее двух лет. Но, во-первых, солнечная энергия ненадежна. Во-вторых, на создание новых заводов и объектов хранения этой энергии нужны колоссальные средства, которых у властей нет (американские власти вроде как готовы помочь, но у них нет гарантий, что выделяемые доллары не повторят судьбу тех, что направлялись на ремонт угольных станций). В-третьих, у правительства этих двух лет нет.

    И дело не только в том, что регулярные отключения света в феврале месяце стоили стране примерно 51 млн долларов в день. Дело в том, что эти отключения могут стоить Сирилу Рамафосе и правящей в стране партии «Африканский национальный конгресс» власти.

    Руководители ESKOM не желают становиться крайними в сложившейся ситуации – ведь, учитывая масштаб событий, им грозят реальные сроки.

    Поэтому уходящий с поста глава ESKOM Андре де Рюйтер заявил, что электростанции были превращены в самую настоящую кормушку для Африканского национального конгресса (правящей в Южной Африке партии).

    «Ни один глава государственной компании в Южной Африке никогда ранее не позволял себе такой резкой критики в адрес партии», – пишет Financial Times. Рейтинг АНК уже серьезно просел (если в 2019 году за нее на выборах проголосовало 57% избирателей, то сейчас готовы проголосовать лишь 40%), поэтому ей срочно найти и обозначить виноватого не из своих рядов. Поэтому оно будет до конца поддерживать историю о коррупции в ESCOM и уже потребовало от Рюйтера немедленно рассказать позиции о якобы известных ему фактах коррупции среди высокопоставленных членов партии – в надежде на то, что у Рюйтера фактуры не будет.

    Между тем, южноафриканская оппозиция присоединилась к этой просьбе – как раз в надежде на то, что доказательства эти есть. Там понимают, что отключения бьют по всем слоям населения, а уровень безработицы в стране уже достиг 33%. И если им удастся спихнуть вину за происходящее на правящий Африканский национальный Конгресс, то править он будет недолго.

     
     
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