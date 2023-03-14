Ядерные амбиции Южной Кореи связаны с российской спецоперацией

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14 марта, вторник  |  Последнее обновление — 16:38  |  vz.ru
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В экономике США лопнули надутые после кризиса 2008 года «пузыри»

МВФ допустил влияние краха SVB на глобальную финансовую стабильность Keystone Press Agency/Global Look Press
Финансовый сектор США переживает масштабный кризис: прекращена деятельность сразу двух крупных банков Кремниевой долины. В чем причины их краха, почему эксперты сравнивают текущий кризис с обвалом глобальной финансовой системы в конце нулевых и как эта ситуация отразится на планах Джо Байдена баллотироваться на второй срок? Подробности...
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Махинации соратника Навального потрясли даже оппозицию

Внутри самой оппозиции Леонида Волкова уже не раз обвиняли в лоббизме в обмен «на донат» AP/TASS
Взаимные разоблачения, которыми обменялись сторонники Алексея Навального и Алексея Венедиктова, привели к тому, что достоянием общественности стали махинации одного из руководителей радикальных оппозиционных структур Леонида Волкова, ранее бежавшего за границу. Кто достал компромат на сторонника Навального и как это восприняли в рядах несистемной российской оппозиции? Подробности...
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Как России потеснить НАТО на рынке вооружений

Российская оборонка нуждается во внешней кооперации Евгений Кузьмин/РИА Новости
Страны НАТО сохраняют доминирующее положение на мировом рынке вооружений. И хотя Россия закрепила за собой второе место, расположившись между США и Францией, доля Москвы на рынке неуклонно снижается. В чем заключается причина подобного сокращения, как России потеснить конкурентов из стран НАТО и почему Москве пора задуматься не только об экспорте вооружений, но и об импорте?  Подробности...
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Запад нашел слабое звено среди российских сторонников

Растут не только поставки западного оружия на Украину, но и давление Запада на нейтральные страны Reuters
Страны, которые до последнего времени занимали строго нейтральную позицию в противостоянии между Россией и Западом, стали объектом яростной атаки Брюсселя и Вашингтона. Турция, Венгрия, Индия – и особенно Сербия – подвергаются давлению исключительной силы. Поддадутся ли они на эти угрозы, и если да, какими будут последствия, в том числе и для России? Подробности...
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Как закрыть границу с Украиной для диверсантов

Украинские диверсанты напали с натовским оружием на гражданское население Брянской области кадр из видео
В Сети появляется все больше данных о том, как украинские диверсанты проникли на территорию Брянской области. Уже известно, что для нападения они использовали натовское вооружение. Однако тот факт, что им удалось проникнуть на территорию региона, ставит вопрос: как подобные вылазки можно предотвратить в будущем? Подробности...
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Нам стоит заниматься собой и работать для победы

Андрей Медведев
Андрей Медведев, Политический обозреватель
Судя по активизации информационных операций такого рода, а именно по увеличению количества публикаций в западных СМИ о якобы неготовности Киева к наступлению, в действительности подготовка к нему идет полным ходом. Подробности...
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Женщины в современной политике не вдохновляют нимало

Максим Соколов
Максим Соколов, публицист
Это одна из священных скрижалей феминизма вообще. Male pig chauvinism в политике (как и в прочих сферах жизни) приносит одни беды, тогда как женское начало всюду благотворно. Подробности...
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Реальность не подчиняется заклинаниям с Украины

Игорь Караулов
Игорь Караулов, поэт, публицист
Инициатива Зеленского о переименовании России «проработана» не кем-нибудь, а самим духовным отцом нынешнего киевского режима Адольфом Гитлером. Подробности...
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Крах банков в США. Новый мировой кризис?

Сенсация на Ближнем Востоке: примирение шиитов и суннитов

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В Лос-Анджелесе объявили лауреатов «Оскара»

В воскресенье в Dolby Theatre в Голливуде прошла 95-я церемония вручения премии «Оскар». Трансляцию торжества посмотрели в более чем 200 странах мира. Премию в номинации «Лучший фильм» получили режиссеры Дэн Кван и Дэниэл Шайнерт (слева направо) за работу «Все везде и сразу»
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В Тбилиси произошли столкновения спецназа и митингующих

Законопроект об иноагентах, который планировали ввести в Грузии, отозван. Сама же инициатива привела к серьезным уличным протестам и столкновениям митингующих с полицией. Оппозиция уже заявила, что даже после отзыва документа митинги продолжатся
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12:42
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В Госдуме подвели итоги реализации нацпроектов в 2022 году

Нацпроекты показали свою гибкость и востребованность в условиях возникших перед Россией вызовов. За счет чего была оказана необходимая поддержка гражданам, отраслям экономики, а также новым регионам России. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал депутат Госдумы Олег Матвейчев, комментируя итоги реализации национальных проектов в 2022 году.
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    Ядерные амбиции Южной Кореи связаны с российской спецоперацией

    Мэр Сеула О Се Хун – возможно, будущий президент страны
    		  
    14 марта 2023, 16:30
    Фото: NURPHOTO/REUTERS
    Текст: Александр Тимохин

    Мэр Сеула О Се Хун, которого прочат в президенты Республики Корея (Южная Корея) в 2027 году, заявил, что Южная Корея должна создать ядерное оружие. Для «сдерживания Северной Кореи», конечно же. Это пока только высказывание политика второго уровня, не входящего в круг высших руководителей страны. Но оно знаковое и имеет прямое отношение к российской спецоперации на Украине.

    Сначала приведем выжимку из заявления О Се Хуна агентству Reuters: «Северная Корея преуспела в миниатюризации и облегчении тактического ядерного оружия, у нее имеются по меньшей мере десятки боеголовок. Мы подошли к тому моменту, когда трудно убедить людей логикой, что нам следует воздержаться от разработки ядерного оружия». 

    С одной стороны, все верно. КНДР демонстрирует и новые системы ракетного оружия, и, предположительно, имеет все меньшие по габаритам и массе ядерные заряды. Это дает КНДР возможность строить более малогабаритные средства доставки ядерных боеприпасов. Например, крылатые ракеты, аналогичные американским «Томагавкам» и российским «Калибрам», а в перспективе, возможно, и артиллерийские снаряды.

    Если предположить, что южнокорейцы рассматривают возможную агрессию Севера как реальную, то им действительно есть о чем задуматься. Но, как говорится, дьявол в деталях.

    Дело не только в КНДР

    Во-первых, США взяли на себя обязательства защищать Южную Корею, в том числе с применением ядерного оружия, если необходимо. В ряде американских политических исследований прямо указывается, что США должны угрожать КНДР применением против нее ядерного оружия в случае, если КНДР применит против Южной Кореи свое.

    Более того, министр обороны США Ллойд Остин 31 января еще раз подтвердил на совместной конференции с министром национальной обороны Южной Кореи, что если для защиты страны от нападения КНДР нужно будет применить ядерное оружие, то США его применят. Таким образом, безопасность Южной Кореи выглядит обеспеченной.

    Во-вторых, есть еще один нюанс. Южная Корея активно развивает свою программу создания подлодок, вооруженных баллистическими ракетами. Причем развивает, имея возможность атаковать любую цель на территории Северной Кореи с земли. Кроме того, у Южной Кореи вскоре будет возможность массово вооружить свои корабли крылатыми ракетами и теоретически оснастить их и ядерными зарядами тоже.

    Если представить абсолютно апокалиптический (и малореальный) для Южной Кореи сценарий массированного ядерного нападения с Севера, которое приведет к полному уничтожению всего несуществующего сейчас ядерного арсенала Южной Кореи, то ответный удар с моря по КНДР вполне можно нанести крылатыми ракетами. А средств для уничтожения вышедших в море кораблей южнокорейских ВМС у КНДР нет и не будет.

    Но южнокорейцы активно работают над баллистическими ракетами с подводным стартом. При оснащении их ядерными зарядами такие ракеты станут очень похожими на средства сдерживания, вот только для одного лишь сдерживания КНДР они не нужны вообще.

    Встает вопрос – а каковы реально планы тех кругов в Южной Корее, которые добиваются обретения этой страной ядерного статуса? И почему об этом заговорили в полный голос именно сейчас? Ведь ядерной угрозе с Севера уже много лет, но раньше южнокорейцы потихоньку работали над своим атомом, так, чтобы не привлекать внимания. Рискнем сделать два предположения.

    Южнокорейская бомба и война на Украине

    Ни в коем случае не стоит отрицать, что ядерный арсенал КНДР – это главная проблема для южан и главный стимул для возможной будущей южнокорейской ядерной программы. Однако, судя по всему, не единственный.

    Попытки Южной Кореи обзавестись баллистическими ракетами на подводных лодках явно выглядят не как средство сдерживания против Северной Кореи, а как средство сдерживания вообще. Возможность оснащения этих ракет ядерной боевой частью по итогам возможной южнокорейской ядерной программы будет бесспорной. Более того, для воспитанных в рамках американских военно-морских традиций южнокорейцев такие ракеты однозначно должны видеться и как средство первого внезапного удара. И, собственно говоря, они им фактически и являются.

    Возникает ощущение, что некоторые представители южнокорейских элит не просто хотят защититься от КНДР (что, конечно, тоже имеет место), а в принципе хотят поднять статус своей страны в мире. Южная Корея – экономический и промышленный гигант, у нее хоть и небольшой, но очень современный океанский флот. Страна активно завоевывает мировой рынок оружия, имеет серьезный прогресс в боевой авиации, почти является монополистом в области производства чипов памяти для компьютерной техники, что делает ее место в международном разделении труда очень важным, у нее большой потенциал в ракетостроении. Так почему бы тогда не поставить себя на несколько ступенек выше, чем просто одна из «мировых фабрик»?

    Да, как опасаются многие южнокорейцы, получение страной ядерного оружия может подвергнуть ее международному давлению. Но выгоды от нового статуса страны перевешивают этот риск.

    И вот здесь можно сделать второе предположение на тему того, почему эти ядерные амбиции озвучены именно сейчас. И озвучены хоть и не кем-то из политического руководства страной, но не последним человеком в ней, и возможным президентом. Ведь, стоит повторить, в ядерной угрозе со стороны КНДР нет ничего нового. Все дело в США.

    Российская операция на Украине показала, что американцы при всей своей мощи уже не контролируют ход событий полностью. Так, например, США ничего не смогли сделать с теми странами, которые не присоединились в полном объеме к антироссийским санкциям. И даже Украине они только поставляют оружие и разведывательные данные, но не участвуют в войне напрямую, всячески стараясь избежать прямого столкновения с Россией.

    На этом фоне для массы стран в мире становится очевидным простой и для некоторых страшный факт. Неважно, что США по-прежнему самая сильная страна в мире. Гарантировать безопасность своих вассалов эта страна больше не может. Теперь каждый сам за себя.

    И не зря О Се Хун заявлял, что конфликт на Украине укрепил его во мнении о необходимости сделать Южную Корею ядерным государством. В глазах значительной части местной элиты теперь им придется выживать самим в мире, где каждый выживает сам. Ядерное оружие – важное подспорье в такой ситуации.

    А еще его наличие дает свободу принятия внешнеполитических решений. В том числе таких, для которых могут понадобиться самые большие в мире южнокорейские эсминцы со 128 ракетами каждый.

    Безусловно, главным предназначением южнокорейского ядерного арсенала, если он когда-то появится, будет сдерживание северного соседа. Но лишь немногим менее важным будет второе его предназначение – сделать Южную Корею способной выживать и преуспевать самостоятельно в мире, которым больше не правят США.

    В многополярном мире.

     
     
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