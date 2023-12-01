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    Максим Соколов Максим Соколов Бойкот гордых шпрот

    Главы лимитрофных прибалтийских дипломатий и примкнувший к ним Кулеба явно не верят в то, что слово правды, исходящее от них, весь мир перевесит. Хотя, казалось бы, «вся ложь российской пропаганды» должна быть бессильна перед твердой прибалтийской правдой – «Яко тает воск от лица огня, тако да рассеются ненавидящие хохла».

    4 комментария
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    Если ты не совсем дебил, ты понимаешь, что исключить фактор России не получится, даже если построить километровую стену. В смысле – высотой. Более того, надо уже побоку пустить свои европейские убеждения, что Россия всегда в чем-то виновата.

    11 комментариев
    1 декабря 2023, 13:10

    Зеленский разгласил свои настоящие мысли по поводу Донбасса и Крыма

    Зеленский разгласил свои настоящие мысли по поводу Донбасса и Крыма
    @ president.gov.ua

    Tекст: Василий Стоякин

    Президент Украины фактически опроверг один из главных постулатов киевского режима. Все последние годы в Киеве утверждали, что с 2014 года воевали в Донбассе не с собственными гражданами, не в рамках гражданской войны, а с Россией и российской же армией. Как именно проговорился Зеленский и каким он видит способ «реинтеграции Крыма и Донбасса»?

    Президент Украины Владимир Зеленский 30 ноября посетил Николаев, где встретился со студентами. То ли у него настроение было плохое (магнитные бури – понимаем), то ли проблемы с женой, вдруг ставшей одной из влиятельных женщин мира, но он наговорил много лишнего. Того, о чем украинские политики избегают говорить и что они предпочитают не признавать.

    Речь шла, собственно, о перспективах украинской оккупации Донбасса и Крыма. Да, сейчас, на фоне провала наступления и страдающих от украинской грязи «абрамсов», это чертовски актуальная тема, но ему же надо было говорить со студентами о прекрасном будущем. Это обязательно было нужно, потому что в том же выступлении он совершенно случайно сказал правду о перспективах евроатлантической интеграции Украины: «как оно будет, мы точно не знаем. Точно вам никто не скажет. И будем ли мы в НАТО, либо мы не будем в НАТО. Мы хотим, но...».

    Почему, собственно, все так плохо? Хотя бы потому, что НАТО вовсе не интересна нынешняя Украина. НАТО могли бы быть интересны базы в Крыму, а он «украинский» только в снах киевских мечтателей. С другой стороны, стремление члена НАТО восстановить свою территориальную целостность неминуемо приведет альянс к полномасштабному конфликту с Россией.

    И разумеется, российская сторона не будет соглашаться на перемирие, а тем более – на прочный мир без надежных гарантий внеблокового статуса Украины. Это очевидно, об этом же говорил в недавнем скандальном интервью спикер Верховной рады Давид Арахамия.

    В результате министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявляет, что Украина не будет обменивать Крым и Донбасс на членство в альянсе – не потому, что они так нужны, а потому, что не получится. Благо, украинцев в этом убеждать не надо – по данным Социологической группы «Рейтинг», за вступление в НАТО готовы проголосовать на референдуме 77% украинцев, но за вступление в НАТО в актуальных границах – всего 40% (само по себе это должно быть достаточно для победы на референдуме, но точность данных прискорбно низкая).

    Поэтому разговор у Зеленского со студентами пошел о присоединении и «реинтеграции» территорий Крыма и Донбасса:

    «Может произойти так, что мы эти территории вернем раньше, чем этих людей. (…) Если мы берем Донбасс, люди десять лет живут там, но не там. То есть живут в другом пространстве. (…) Мне партнеры когда-то сказали: вам будет почти невозможно вернуть Крым и очень сложно – Донбасс. (…) Территории возвращаются вместе с людьми, а если люди не хотят, то будет очень трудно. (…)

    Я считаю, что Донбасс вернуть намного сложнее. Было много сепаратизма с той стороны – и они воевали.

    (…) И даже сейчас, когда Россия против нас бьется и воюет, наиболее жестокие – сепаратисты. (…) А боевых действий в Крыму не было. Поэтому Крым очень ждет возвращения, а Донбасс тоже очень ждет, но будет очень сложно».

    У Зеленского вообще очень плохо с устной речью, тем более – на неродном для него украинском языке, расшифровывать его трудно. Но смысл сказанного в целом понятен: Донбасс и Крым просто мечтают слиться в экстазе с подонками, которые их убивают, а в будущем намерены устроить этноцид, но они не мечтают сливаться, потому что мешают «сепаратисты» и уже пролившаяся кровь. Как говорил литературный прототип Зеленского Свирид Петрович Голохвостый: «Это ж ведь очень и очень! Да! Да! Но нет!»

    Кстати говоря, мысль о том, что реинтеграция Крыма будет проходить проще, чем Донбасса, выпестована глубоким аналитическим умом сочинителей сатирических скетчей для «Вечернего квартала» довольно давно. Во всяком случае Алексей Резников, в то время – вице-премьер по вопросам «оккупированных территорий», высказывал эту мысль задолго до СВО.

    Если уж Зеленский сказал о воюющих сепаратистах, так может с 2014 года была вовсе не «российская агрессия», как все это время утверждала украинская пропаганда, а гражданская война? Надо все-таки понимать, что Зеленский отлично это знает и сейчас он просто случайно выболтал очевидные, хотя и подсудные на Украине мысли. Уголовно наказуемые. Вот буквально недавно одна из сотрудниц СБУ попала под тюремный срок за то, что называла происходящее в Донбассе гражданской войной.

    Само собой разумеется, если речь идет о необходимости реинтеграции территорий, на которых сепаратистские настроения, то надо – что? Ну, наверное, пытаться договариваться с сепаратистами, предложить им что-то в обмен на возможность остаться в составе европейской страны – без пяти минут члена ЕС.

    Но что может предложить Зеленский? Более высокий уровень жизни? Это – в неопределенной перспективе. Отказ от дерусификации? Так ему никто не разрешит даже обещать такое… Он вон, сам будучи русскоязычным, с русскоязычными николаевскими студентами говорит на мове. Потому что иначе нельзя. Отказ от вступления в НАТО? Никто не поверит – скажите спасибо Арахамии.

    В общем, единственный для Зеленского реальный способ реинтеграции Крыма и Донбасса – захватить силой и силой же принудить к покорности. Других вариантов просто нет.

    В конце же посвященного реинтеграции периода Зеленский разговорился и произнес несколько бессвязных фраз относительно того, что у Украины якобы есть «уникальный опыт объединения государства» (что, правда?), для реинтеграции должно пройти время, возможно – вырасти новое поколение. И вообще – сейчас главная задача «сохранить ядро Украины».

    А это, знаете ли, уже намек на то, что Украина может пойти на перемирие и без восстановления территориальной целостности. По, например, корейскому варианту.

    Только корейского варианта не получится, даже если Россия почему-то пойдет на переговоры на данную тему. Возникнут минимум две проблемы.

    Во-первых, «оккупированные территории» будут не отдельным государством, а территорией России. Это более сложная ситуация, чем в случае с Кореей, где все же речь идет о диалоге двух равноправных государств, но с таким вариантом Украина в рамках Минских соглашений не справилась.

    Во-вторых, а кто ж ему даст-то? Перед Зеленским не ставилась задача что-то там «сохранить». Хотел бы сохранить – не стал бы доводить дело до войны. Если он не продолжит войну, войну продолжит кто-то другой. С такими же результатами.

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