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    18 ноября 2023, 11:50

    Что означает установка памятника русскому князю в центре Минска

    Что означает установка памятника русскому князю в центре Минска
    @ Виктор Толочко/ Sputnik/РИА Новости

    Tекст: Кирилл Аверьянов

    Уходящая неделя стала знаковой с точки зрения символов русской истории в Белоруссии: в центре Минска открыт памятник одному из самых почитаемых исторических деятелей России, князю Александру Невскому. Что символизирует этот памятник и какие монументы открывались в Белоруссии всего лишь несколько лет назад?

    В столице Белоруссии состоялось торжественное открытие памятника. Как и в любом крупном городе, их в Минске немало, но в этот раз событие из ряда вон выходящее – это первый в столице страны конный монумент. И посвящен он не кому-нибудь, а святому благоверному князю Александру Невскому, одному из наиболее знаковых для России исторических деятелей.

    В торжественной церемонии приняли участие патриарший экзарх всея Белоруссии Митрополит Минский и Заславский Вениамин, уполномоченный по делам религий и национальностей Александр Румак, посол Российской Федерации в Республике Беларусь Борис Грызлов, помощник президента России, председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский, зампредседателя минского горисполкома Артем Цуран, священнослужители, представители общественных организаций, объединений соотечественников, студенты.

    Символическую ленту на церемонии открытия памятника перерезали посол России Борис Грызлов и помощник президента Белоруссии – инспектор по городу Минску Александр Барсуков. Чин освящения памятника совершил патриарший экзарх Вениамин.

    Памятник высотой 11 метров установили в сквере возле посольства России в Белоруссии. Святой благоверный князь Александр Невский изображен сидящим на лошади с хоругвью в правой руке.

    По периметру постамента отлиты три рельефа. Изображения посвящены трем событиям из жизни Александра Невского. Это благословение на брак с полоцкой княжной Александрой Брячиславной в Витебске в 1239 году, эпизод из Невской битвы 1240 года, где князь изображен рядом с дружинником Яковом Полочанином, а также сцена приема почетных послов – папских легатов, прибывших к нему с дипломатической миссией, но получивших отказ на предложение обратиться в католическую веру.

    Реализация проекта по созданию монумента, идею установки которого поддержал президент Белоруссии Александр Лукашенко, началась в 2022 году посольством России при поддержке Белорусского экзархата и Мингорисполкома. Святой Александр Невский глубоко почитается в Белорусской православной церкви. К примеру, в XIX веке только в одной минской епархии насчитывалось 20 храмов, освященных в его честь. Ныне в Белорусской православной церкви действуют около 40 храмов, освященных в честь святого благоверного князя Александра Невского, три из которых (в Кобрине, Мстиславле и Марьиной Горке) являются кафедральными соборами.

    Однако еще недавно позиция белорусских властей по отношению к увековечиванию российских исторических деятелей была иной.

    Так, когда общественность Минска выступила с инициативой восстановления первого в городе памятника – бюста Александра II Освободителя, установленного в 1900 году за средства минчан и впоследствии утраченного, ответом был отказ со ссылкой на мнение Академии наук Белоруссии: «Роль Александра II в истории Белоруссии противоречивая, неоднозначно оценивается в современной исторической науке и в обществе. Восстановление памятника Александру II может стать демонстрацией символизма российского самодержавия на белорусских землях и будет неоднозначно восприниматься в обществе». В итоге на месте бюста в сентябре 2016 года был открыт памятник польскому композитору Станиславу Монюшко и драматургу Винценту Дунину-Марцинкевичу.

    Еще в 2003 году в центре Минска был открыт памятник польскому поэту Адаму Мицкевичу, одному из наиболее рьяных русофобов XIX столетия. На открытии звучали гимны Белоруссии и Польши, а почтил своим присутствием данное мероприятие весь дипломатический корпус.

    В 2009-2019 годах в Белоруссии активно устанавливали памятники западным культурным и политическим деятелям. Так, в Бресте в 2009-м была открыта скульптурная композиция к 1000-летию города, включающая фигуры великого князя литовского Витовта и литовского магната Николая Радзивилла. В 2010 году в деревне Пелеса был открыт памятник королю Витовту.

    В Витебске в 2014 году появился огромный конный памятник великому князю литовскому Ольгерду. Как отмечала белорусская пресса, «постамент для будущего памятника появился на Ратушной площади еще в 2011 году, но пустовал еще 3 года из-за того, что определенное лобби, состоящее в основном из русских, проживающих в Витебске, было против памятника князю, ведь во время своего правления он не один раз воевал с Московским княжеством».

    В августе 2019 году в Лиде был открыт конный монумент великому князю Литовскому Гедимину. В Новогрудке планировалось установить огромную конную фигуру литовского короля Миндовга. Причем в 2012 году власти Новогрудка просили установить у них памятник Ярославу Мудрому, но получили отказ. Посредством памятников продвигалась одна мысль – исторические корни Белоруссии принадлежат Европе, а ее величайшие исторические деятели в полной мере реализовали себя на Западе, а не на Востоке.

    Помимо официальных памятников, в Белоруссии хватало и так называемых «общественных», установленных за личные средства неких спонсоров и «неравнодушных людей».

    Так, в 2003 году в городе Старые Дороги был установлен памятник Наталье Арсеньевой – поэтессе-коллаборантке, активно сотрудничавшей с нацистами в 1941-1944 годах, автору текста стихотворения «Магутны Божа», которое неоднократно издавалось на оккупированной территории Белоруссии в 1943-44 годах, а в 2000-х стало своеобразным гимном белорусской оппозиции и в 2020-ом неоднократно исполнялось в ходе массовых беспорядков в Минске.

    На возмущенные требования снести памятник пособнице фашистов Стародоржский райисполком отвечал следующее: «На территории Стародорожского района музей-усадьба изобразительного искусства не зарегистрирован и в реестр музеев Республики Беларусь данный объект не внесен. Объекты, похожие на произведения монументального и монументально-декоративного искусства, размещены на территории частного домовладения».

    В последнее время на постсоветском пространстве много говорят и пишут о «переписывании истории». Этой теме посвящены научные конференции, гневные статьи профессионалов, на борьбу с переписыванием выделяются гранты и т.п. Между тем нередко это самое переписывание заключается в тихой, неприметной деятельности местных «историков» и «краеведов», которые, не привлекая особого внимания и пользуясь общим равнодушием к теме, маркируют исторические места и события так, как им заблагорассудится. Так и появляются «народные» памятники коллаборантам и иностранным правителям.

    Метя свою территорию памятниками зарубежным князьям, некоторые белорусские культурные деятели не забывали также и о борьбе с «имперскими замашками» России. Так, в июне 2015 г. произошел скандал с удалением с постамента памятника Пушкину в Могилеве цитаты из «Клеветников России»: «Иль нам с Европой спорить ново? Иль русский от побед отвык?..» Присутствие этой цитаты на памятнике вызвало настоящую истерику у «неравнодушных граждан», т.е. белорусских националистов, отождествляющих свои интересы с интересами поляков, против которых направлен пушкинский текст. В итоге 12 июня 2015 г. (именно в День России!) цитата с памятника была удалена.

    Однако по сей день на территории Белоруссии сохранилось и немало странных арт-объектов. Например, на здании Барановичского музея с 1990-х красуется металлическая мемориальная доска в честь… императора Германии Вильгельма II, который дважды посещал это здание. Притом что память ставки верховного главнокомандующего, которая размещалась в Барановичах в 1914-1915 годах, или императора России Николая II, посещавшего Ставку 10 раз, не увековечена никак.

    Вся эта вакханалия прекратилась лишь после 2020 года, когда после массовых беспорядков политический вектор Белоруссии наконец-то определился. Яркое тому свидетельство – установление первого конного монумента в Минске, посвященного именно святому благоверному князю Александру Невскому.

    Перестали всуе звучать имена средневековых литовских князей, в ноябре 2022 года был ликвидирован «народный мемориал» Арсеньевой, так и не появился в Новогрудке гигантский памятник Миндовгу. Конечно, невозможно представить себе в сегодняшнем Минске и открытие памятника иностранному деятелю, на котором звучал бы гимн Польши.

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