Россия отправила НАТО мощный сигнал «Цирконом»

Экипаж фрегата «Адмирал Горшков» провел учение на западе Атлантического океана с использованием гиперзвуковой ракеты «Циркон». По данным Минобороны, эффективность запуска продемонстрировала полное соответствие ожиданиям. Какую роль в океанских учениях в Атлантике сыграл космос и какие выводы из этого должны сделать в НАТО?

Фрегат «Адмирал Флота Советского Союза Горшков», действующий в районах западной части Атлантического океана, провел учение с применением гиперзвукового ракетного оружия способом компьютерного моделирования. Об этом в среду сообщили в Минобороны.

Уточняется, что фрегат отработал удар ракетой «Циркон» по морской цели, имитирующей корабль условного противника и находящейся на удалении более 900 километров. В ходе учений экипаж корабля продемонстрировал высокую слаженность действий, подчеркнули в военном ведомстве.

Как сообщил командир корабля капитан I ранга Игорь Крохмаль, эффективность запуска составила одну единицу, что означает полное соответствие ожиданиям. Учения, по его словам, подтвердили все заложенные в данный комплекс характеристики.

Ожидается, что во второй половине февраля «Адмирал Горшков» примет участие в учениях ВМФ стран БРИКС (России, Китая и ЮАР) в акватории Индийского океана у берегов ЮАР у города Дурбан и в соседнем заливе Ричардс Бэй. Напомним, в начале января президент России Владимир Путин поручил направить фрегат «Адмирал Горшков» с ракетными системами «Циркон» на боевую службу.

Доктор военных наук Константин Сивков ранее рассказал об особенностях ракеты «Циркон». «Это гиперзвуковое оружие, практически неуязвимое для ПВО. У берегового комплекса дальность поражения варьируется от тысячи до полутора тысяч километров. Радиус действия палубной авиации составляет порядка 800 километров. То есть создавая и используя ракетный комплекс, мы можем наносить удары по противнику, не входя в зону досягаемости его палубной авиации», – отметил он.

Учения по применению противокорабельной гиперзвуковой ракеты «Циркон» экипажем фрегата «Адмирал Горшков» серьезно насторожили США и НАТО, указывают эксперты. «Это был электронный испытательный пуск, который показал, что и экипаж, и техническое оснащение корабля полностью готовы к решению боевых задач», – сказал газете ВЗГЛЯД член-корреспондент Академии военных наук Александр Бартош.

«Более того, испытание гиперзвука в западной части Атлантики можно назвать действительно уникальным событием. Даже само появление корабля «Адмирал Горшков» на просторах западной части Атлантики – определенный сигнал нашим противникам. Мы показали, что располагаем весьма эффективным средством сдерживания и поражения», – добавил он.

«Учения «Адмирала Горшкова» сразу же вызвали волнения на Западе. Мол, «зачем вы движетесь к берегам США?». Создалось впечатление, будто бы по направлению к ним вышла целая эскадра», – иронично сказал капитан I ранга, заместитель главного редактора журнала «Воин России» Василий Дандыкин.

«Корабль просто отрабатывал поставленные ему задачи. Причем работать он будет во всех ранее заявленных пунктах. Атлантика – большая, и проводить учения в западной ее части вполне логично, особенно на фоне текущих событий в Восточной Европе», – продолжил военный эксперт.

«Конечно, «Циркон» серьезно волнует НАТО. Ракета идет с огромной скоростью, сбить ее очень непросто, если вообще возможно. Кроме того, она может нести боезаряд со специальной головной частью. Несложно представить, что будет с авианосцем, если ракета его поразит», – обратил внимание собеседник.

«Также ракета способна поражать цели в радиусе тысячи километров. Но при этом мы должны проводить учения с подобными ракетами не только в Арктике, но и в Атлантике, выходя на соответствующие рубежи пуска. Ровно по этой причине США внимательно наблюдали за нашими учениями, оценивали их и делали выводы», – предполагает он.

«Более того, мы ведь неоднократно и довольно аккуратно рассказывали НАТО, что у нас есть такое оружие. Демонстрировалась компьютерная графика. Но они не верили. Что ж, теперь сомнений не осталось. Наши учения в этом районе Атлантики – это полноценный элемент боевой подготовки, который иллюстрирует: важно не количество вооружений, а их качество», – подчеркнул Дандыкин.

Эксперты также отмечают, что боевой поход «Адмирала Горшкова» с «Цирконами» является уникальным событием еще и потому, что Россия первой открывает новую страницу в истории под названием «Гиперзвуковые ракеты на океанских просторах».

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«По официальной информации, «Адмирал Горшков» пройдет Атлантику, Индийский океан, Средиземное море. И это действительно новшество – ничего подобного до сегодняшнего дня не было», – отметил Дмитрий Стефанович, научный сотрудник Центра международной безопасности ИМЭМО РАН. Несмотря на то, что подобные программы разработки гиперзвуковых ракет для кораблей ведутся и в других странах, включая США и Китай, Россия их фактически опередила.

«При этом, конечно, нельзя сказать, что это какое-то революционное изменение ситуации. Традиционный акцент советского, а затем российского флота – на высокоскоростных противокорабельных ракетах. То, что сейчас поменялось, это возможность поражать и наземные цели, что также является магистральным развитием и других противокорабельных ракет. При этом здесь идет речь о совсем другом уровне скорости и дальности», – цитирует Стефановича РЕН-ТВ.

Также эксперты обращают внимание на еще один важный нюанс – вероятное использование в рамках учения системы космического целеуказания,

потому что без нее «Циркон» физически не сможет выполнять поставленные задачи, так как его «глаза» без подобных систем способны видеть цель лишь на расстоянии 30-40 километров. «Если вы хотите поразить объект противника на любой дальности, без целеуказания и разведки не обойтись. В этом нам помогают спутники. Все понимают, что корабль в море – это как иголка в стоге сена. Для обнаружения цели необходимо сперва выявить квадрат, где находится корабль противника», – сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Алексей Леонков.

Для решения подобной задачи, как допускают аналитики, мог использоваться военный спутник «Пион-НКС», который осенью прошлого года встал на боевое дежурство, о чем подробно писала газета ВЗГЛЯД.

«Далее спутник-разведчик выдает координаты цели для ракеты. При подлете она сканирует пространство, происходит доразведка объекта. Когда цель точно определена, ракета меняет траекторию полета и спускается на максимально допустимую точку для последующей атаки», – пояснил Леонков.

«И в целом, по итогам учения в Атлантике, мы можем осторожно предположить: у нас появилось взаимодействие космической разведки и флота. Когда-то для этого создавалась система глобальной спутниковой морской космической разведки и целеуказания (МКРЦ), однако после кризиса 90-х ее работа была прекращена. Сейчас все приходится восстанавливать. И теперь самое главное – масштабировать эти системы в достаточном количестве», – заключил Леонков.

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