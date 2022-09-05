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5 сентября, понедельник  |  Последнее обновление — 08:59  |  vz.ru
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Сербию вынуждают предать Россию

Зорана Михайлович занимает видное место в системе власти Вучича уже более 10 лет predsednik.rs
Вице-премьер Сербии Зорана Михайлович обвинила Россию в том, что она якобы злоупотребляет дружественными отношениями с Сербией. Ранее президент этой страны Александр Вучич отказался давать обещание, что Белград не введет против Москвы никаких санкций. Известно, что на сербов сильно давит Запад. Дело идет к предательству? Подробности...
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«Крутитесь вокруг человека». Как Марий Эл решает проблемы региона

Марий Эл находится на пороге новых, серьезных изменений Алексей Филиппов/РИА Новости
Что делать, если бывший губернатор настроил в регионе «амстердамы» и «венеции» вместо новых предприятий? Как сделать так, чтобы главы районов не только распоряжалась налогами граждан, но и привлекали в регион крупных инвесторов? Ответы на эти и другие вопросы спецкор газеты ВЗГЛЯД искал вместе с Юрием Зайцевым – и.о. главы Республики Марий Эл. Подробности...
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Российские либералы приводят в бешенство прибалтийских националистов

Филипп Лось увидел русофобию в Эстонии – и тут же стал ее жертвой Вячеслав Прокофьев/ТАСС
В Эстонии «из всех щелей полезла тухлая облезлая русофобия», считает худрук Русского театра в Таллине Филипп Лось. Едва только написав эти слова, он тут же узнал, что такое русофобия, на собственной шкуре. Это не единственный пример, когда российские деятели либеральных убеждений, перебравшиеся в Прибалтику, становятся жертвой травли местных элит.  Подробности...
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Как России наказать убийцу Дарьи Дугиной

Боевик «Азова» Наталья Вовк пересекла российскую границу и скрылась в Эстонии кадр из видео
Установлена исполнительница теракта, в котором была убита журналист Дарья Дугина. По данным ФСБ, преступление совершила гражданка Украины Наталья Вовк. Эксперты полагают, что у террористки могли быть сообщники, а в подготовке преступления задействованы страны ЕС. Удастся ли Москве добиться выдачи Вовк из Европы, куда та смогла скрыться после убийства Дугиной? Подробности...
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    Российские либералы приводят в бешенство прибалтийских националистов

    Филипп Лось увидел русофобию в Эстонии – и тут же стал ее жертвой
    		   5 сентября 2022, 08:38
    Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС
    Текст: Никита Демьянов

    В Эстонии «из всех щелей полезла тухлая облезлая русофобия», считает худрук Русского театра в Таллине Филипп Лось. Едва только написав эти слова, он тут же узнал, что такое русофобия, на собственной шкуре. Это не единственный пример, когда российские деятели либеральных убеждений, перебравшиеся в Прибалтику, становятся жертвой травли местных элит.

    Гражданин Российской Федерации Филипп Лось уже в течение пяти лет живет и работает в Эстонии – художественным руководителем Русского театра в Таллине. До недавнего времени он числился «хорошим русским» – потому что резко высказывался против проведения СВО на Украине. Но за неделю до истечения своего контракта Филипп Лось вывесил в соцсети жесткий пост совсем другого содержания.

    «Знаете, почему меня, русского еврея, живущего в Эстонии всего (уже?) пять лет, так оскорбляет и выбешивает вся эта бесконечная возня с санкциями против русских? Когда под бодрые здравицы о поддержке украинского оружия и победе Добра над Злом из всех щелей вдруг полезла тухлая облезлая русофобия, и никто не зажимает нос и не говорит громко: «Фу!» Удачный момент, не правда ли? Расквитаться за все, растоптать все свободы и права граждан Российской Федерации, как будто у нас без того своих проблем маловато», – написал Лось.

    Режиссера, по его словам, беспокоит кампания ненависти, развернутая вокруг русской общины Эстонии, – и он беспокоится за ее будущее. «Что будет с нашими правами дальше? У какой черты остановятся наши ретивые соседи? Когда-то совсем недавно, помнится, они так же ретиво уничтожали в Эстонии евреев...

    А что сейчас их заставит одуматься, успокоиться и вспомнить, что живущие рядом с ними русские – прежде всего, такие же люди, как и эстонцы. У них тоже есть свой язык – родной, который им удобнее и в котором они себя комфортнее чувствуют. Что у них есть своя история, свои праздники и свои герои, своя историческая память. И свой предел терпения», – пишет Лось. Он сопроводил этот пост рассказом о том, как в Польше уничтожали евреев во время нацистской оккупации – по мнению Лося, в современной Прибалтике ситуация грозит обернуться чем-то подобным.

    Разжаловать из «хороших русских» могут моментально

    Однако представители правящей элиты Эстонии, прочитав этот текст, не на шутку оскорбились. В частности, евродепутат от Эстонии Урмас Паэт заявил: «Недопустимо, что руководитель, нанятый эстонским государственным театром, является человеком, ненавидящим нашу страну. Его контракт и вид на жительство должны быть аннулированы сегодня же. Совет Русского театра, который финансируется из государственного бюджета Эстонии, также мог бы серьезно рассмотреть вопрос о том, кого он будет нанимать».

    Правление Союза режиссеров и драматургов Эстонии (ELDL) приняло решение исключить Лося из своих рядов. В данной организации состоят 125 режиссеров и драматургов из всех театров Эстонии. Недавно, кстати, в союз вступила уехавшая из РФ актриса и режиссер Юлия Ауг, которая выступила с серией антироссийских заявлений.

    Председатель правления эстонского Союза режиссеров и драматургов Яанус Рохумаа утверждает, что Лось оскорбил как нынешнее государство его проживания, так и жертв Второй мировой войны. «Это заявление, которое порочит эстонскую нацию, государство и культуру», – сказал Рохумаа. По его словам, ELDL «поддерживает свободу слова и смелость», но в равной степени «осуждает разжигание ненависти и имперское высокомерие – в то время когда одна из империй прежних времен бездумно уничтожает жизни свободных людей».

    В связи с этим таллинский публицист Виталий Белобровцев сравнивает нынешнюю ситуацию в Эстонии с временами довоенного диктатора Константина Пятса. «В среде эстонской интеллигенции стали поговаривать, что мы въехали в эру безмолвия – то, что во время диктатуры Пятса называли vaikimise ajastu. Люди стали побаиваться публично высказывать свое недовольство разнузданным национализмом, зашикиванием любого мнения, отличного от ура-патриотического».

    «Развеялась еще одна иллюзия»

    В последнее время в Латвию переселилось много сотрудников СМИ, признанных в России иноагентами, – визы на проживание в этой стране получили 247 человек. Однако недавно вокруг одного из эмигрантских СМИ, перебравшегося в Латвию телеканала «Дождь» (СМИ-иноагент), возник скандал. Причиной стало интервью ведущей Екатерины Котрикадзе с мэром Риги Мартиньшем Стакисом.

    В ходе беседы журналистка подняла и столь неудобные для правящего латвийского политика темы, как взрыв русофобских настроений в стране, снос памятника Освободителям в Риге и стремление местной правящей элиты изгнать россиян.

    Данное интервью вызвало целую бурю в латышской среде – телеведущую Котрикадзе обвинили в неуважении к Латвии и персонально к мэру Риги.

    В частности, известный латвийский театральный режиссер Алвис Херманис, в недавнем прошлом работавший в Москве, заявил, что деятельность «Дождя» больше похожа «на жестокую политическую манипуляцию» и противоречит интересам Латвии. «Сегодня для меня развеялась еще одна иллюзия. Месяц назад меня тоже порадовало, что tv.rain переехал в Латвию. Всем рекомендую посмотреть сегодняшнее интервью, в котором журналистка Котрикадзе беседует с мэром Риги. Это уже не журналистика, а жестокая политическая манипуляция, которая абсолютно не в интересах Латвии. Я уже не говорю об элементарной вежливости по отношению к стране, которая приютила их.

    Это уже очень опасно. Создается впечатление, что их цель – разрушить нашу страну изнутри. Возможно, они делают это неосознанно, и это тот же старый русский шовинизм. Но это не меняет результата. Я настоятельно рекомендую латвийским органам безопасности отменить все разрешения на их работу и пребывание здесь. И чем раньше, тем лучше», – написал Херманис в соцсети.

    Режиссер считает, что «Дождю» пора убираться из Латвии. «Если позиция TV Rain по многим вопросам противоречит интересам Латвии и, самое главное, интересам Украины, то ничего другого как уезжать не остается. Советую выбрать какую-нибудь нейтральную страну, которая не принимает участия в войне. Монголия, например, интересная земля.

    Главный редактор «Дождя» в интервью журналу IR сказал, что его миссия – остановить войну. Эти слова все время повторяет министр иностранных дел Путина Лавров. А у нас с Украиной совершенно другие цели: порвать Россию в тряпки. Пусть сидят в своих границах, не пристают к другим со своими больными идеями и оставят нас, в конце концов, в покое», – призывает театральный деятель.

    Эмигранты из России попытались огрызаться. Драматург Иван Вырыпаев напомнил, что еще совсем недавно тот же Херманис жил и работал в Москве – сытно кушал в столичных ресторанах и не чуждался принимать деньги от «кровавого режима».

    Но это не помогло. Министр юстиции Янис Борданс потребовал от «Дождя» ответа на вопрос – признают ли они «советскую оккупацию» Латвии. Помимо этого, «Дождь» стал причиной перепалки между несколькими латвийскими политиками и председателем Национального совета электронных СМИ (НСЭСМИ) Иваром Аболиньшем. «Бесстыдство и гнусность в высшей степени! НСЭСМИ нужно немедленно выгнать этих рашистских пропагандистов поганой метлой!» – написал националист Имант Парадниекс, возмутившийся сюжетом «Дождя» с украинкой, рассказывающей о русских солдатах, спасающих людей.

    Русские как помеха

    Однако на этом неприятности для «Дождя» не закончились. Власти инициировали проверку работников телеканала на соответствие ч. 8 ст. 37 местного закона о труде. Данная статья закона гласит, что граждане стран, не входящих в ЕС, допускаются к приему на работу в Латвии лишь при наличии у них вида на жительство с отметкой о праве на трудоустройство. Если у них нет такой отметки в ВНЖ, работодатель не имеет права нанимать этих лиц.

    Проверка началась после того, как в латышском секторе соцсетей стали распространяться слухи о том, что сотрудники «Дождя» находятся в Латвии по туристическим визам. То есть сотрудников телеканала решили припугнуть, напомнив им, что их в любой момент могут выдворить. Ну, а с учетом того, что ранее латвийская правящая коалиция договорилась о том, что не станет продлевать ВНЖ понаехавшим россиянам, пребывание в республике понаехавших либералов может и вовсе не затянуться.

    Кого-то может удивить то, как латыши обращаются с приезжими либералами, являющимися их естественными союзниками в борьбе с российским государством. Но те, кто удивляются, не понимают психологии местных националистов.

    Латышский публицист Бен Латковскис опубликовал статью о том, почему «Дождь» и прочие эмигрантские СМИ в Латвии неприемлемы. При этом Латковский не разделяет бродящих в латышской среде толков, что приезжие – «тайные агенты Путина» и «сторонники имперской идеологии». Вместо этого он уличает их в приверженности леволиберальным идеям, которые для националистов также нетерпимы. По его словам, российские либералы отстаивают свободу индивидуального выбора в языковых вопросах. Латковскис приводит вопросы, которые те задают в личных разговорах с латвийскими правящими политиками: «А зачем вы заставляете русских учить латышский язык? Где они будут его применять? Не лучше ли им учить китайский, испанский или какой-нибудь другой язык, который может быть более широко использован в мире?»

    Подобные вопросы доводят латышей до бешенства – и особенно их беспокоит то, что эту позицию разделяют французские и немецкие политики. «Они не могут смириться с отсутствием русского как второго государственного языка в Латвии, где для 40% населения он является родным. Почему сотни тысяч людей должны страдать за преступления Сталина, когда они, каждый в отдельности, не имели к ним никакого отношения?» – пересказывает Латковскис позицию либералов.

    Естественно, для адептов построения «латышской Латвии» подобные разговоры – как нож по горлу. И они будут пытаться избавиться от носителей подобных настроений вне зависимости от того, поддерживают ли они российское государство или нет.

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