В страны Прибалтики пришел «потребительский апокалипсис»

В знак протеста против «российской агрессии» торговые сети Литвы, Латвии и Эстонии отказались от продажи российских и белорусских товаров. В итоге стремительно дорожает буквально всё – от топлива до продуктов питания. А единственное спасение прибалты в этот момент находят, как ни странно, на территории Белоруссии.

Сначала жители Прибалтики почувствовали неладное, когда в магазинах внезапно пропала соль. Раньше она доставлялась в регион из России, Белоруссии и с Украины, но теперь эти каналы поставок оказались перекрыты.

Вплоть до хлеба

Журналистка «Латвийского радио» Евгения Копылова обследовала ассортимент в большом продуктовом магазине одного из торговых центров Риги. «Здесь, как и во многих других местах, соли почти нет. Осталось лишь два варианта – всего полкилограмма розовой крупной гималайской соли за четыре евро. И за семь евро – мелкая соль. Пожалуй, брать не буду!» – сообщила Копылова. Опрошенные ею покупатели тоже не спешили разбирать последние сорта соли по столь высоким ценам.

В самой Латвии соль не производят – поэтому теперь дистрибьюторы, снабжающие ею магазины, отчаянно ищут, как бы им пополнить запасы на складах. Член правления фирмы Latvijas sals tirdzniecibas kompanija («Латвийская компания по торговле солью») Илмар Кривадс пояснил: «Спрос увеличился в несколько десятков раз!».

Конечно, рано или поздно дефицит соли будет восполнен. Но вот проблему с пищевой содой решить окажется куда труднее. Хоть ее фасовали и в Латвии, вся местная сода – российского происхождения. На предприятии Valdo, которое поставляло соду в магазины Латвии, сказали, что пока продавать нечего. Чтобы заменить российское сырье, они ведут переговоры с турецкими производителями и пытаются связаться с польскими. Цена на соду, когда она вновь появится в Латвии, вырастет.

С магазинных полок пропали и другие нескоропортящиеся продукты – например, крупы, мука и консервы.

Не все ладно и с хлебом насущным. Еще в прошлом году Россия стала крупнейшим поставщиком зерна в Латвию, на этом сырье основывалась работа местной хлебобулочной промышленности. Сейчас же на здешнем рынке царит паника, а цена на пшеницу приближается к 400 евро за тонну. Это примерно вдвое выше «нормальной цены», существовавшей до пандемии COVID-19 – и намного выше, чем во время пандемии.

В бедственном положении оказалось множество латвийских предприятий. По данным Латвийского государственного агентства инвестиций и развития (LIAA), за срочной помощью к нему обратились в общей сложности уже 135 компаний. В качестве конкретных примеров названы Даугавпилсский локомотиворемонтный завод и компания Olainfarm (производитель фармацевтических препаратов). ДЛРЗ никак не может теперь получить деньги от своих украинских заказчиков (украинская компания задолжала заводу 9 млн евро) и готов для начала уволить 300 человек (половину персонала). Второе может лишиться рынка в России и Белоруссии.

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В панике пребывают и железнодорожники. 90 процентов грузопотока, обслуживаемого «Латвийской железной дорогой», связаны с Россией. Судя по всему, этот грузопоток уже приговорен – недаром латвийский премьер-министр Кришьянис Кариньш ясно и недвусмысленно дал понять, что Рига будет под корень рубить экономическое сотрудничество с Россией.

Рост цен продолжится

В Литве сейчас наблюдается рекордная инфляция. Согласно прогнозам, рост цен продолжится как минимум до следующего года. Как предрекают литовские эксперты, больше всего от этого пострадают пенсионеры. Только в феврале в Литве цены выросли больше чем на 14% – и продолжают расти.

«Год назад никто и подумать не мог, что газ может столько стоить. Он подорожал в двадцать раз, по сравнению с ценами за последние пять лет. Нефть также подорожала», – констатирует экономист банка Swedbank Нериюс Мачюлис.

Руководство литовского парламента провело по этому поводу встречу с президентом Гитанасом Науседой. «Приоритеты остаются теми же, но, быть может, меняются местами, то есть оборона и снижение социального разобщения», – сказал советник президента Повилас Мачюлис.

Действительно, сейчас Вильнюс ставит на первое место укрепление вооруженных сил. На днях власти Литвы постановили выделить на военные нужды 2,5% ВВП страны. Но этого показалось мало – президент и парламент договорились в ближайшие годы продолжать увеличивать военное финансирование.

Что касается мер по борьбе с инфляцией, то Науседа предложил увеличить необлагаемый налогами минимум на 50 евро. Однако, как считают специалисты, этого будет слишком мало. «Наверное, мы не сможем полностью компенсировать потери людей, которые связаны с инфляцией», – признал Нериус Мачюлис. По его словам, главная проблема, которая сейчас может увеличить нищету – это цены на продукты. «Скачок цен очевиден, продукты подорожали почти на пятнадцать процентов, и это еще не пик», – предупредил Нериюс Мачюлис.

Несмотря на растущий дефицит продуктов, торговые сети в странах Прибалтики демонстративно изымают из продажи товары российского и белорусского производства. Бизнесмены, занимавшиеся ввозом продукции из этих стран, оказались в тупике – куда девать вернувшиеся к ним товары и кто за это заплатит?

Некоторые из пострадавших предпринимателей считают, что так наказывают не столько «путинский режим», сколько сам литовский бизнес. Об этом, в частности, рассказал порталу Delfi.lt Томас Микучёнис – представитель литовской компании Kosmolat Baltic, занимавшейся поставкой российских и белорусских товаров и сотрудничающей почти со всеми местными торговыми сетями и аптеками. По его словам, дела компании находятся в критическом положении – фирма несет убытки, на складах скапливаются товары, которые невозможно вернуть производителям. Предприниматель просит предоставить возможность распродать остатки этих товаров. «Наши товары поступают не только в магазины, но и на рынки. Пока там не заметно, чтобы люди с враждебностью к ним относились», – отметил Микучёнис.

Об этой же проблеме написал в соцсети и эксперт по коммуникациям Андрюс Баранаускас. По его словам, на складах местных компаний скопились белорусские и российские товары на миллионы евро. Он предложил свои варианты того, как поступить с деньгами, вырученными от продажи товаров российского производства. «Можем за их счет финансировать украинскую армию. Продать то, что уже привезли. И прибыль, например, двадцать процентов – передать Украине», – предлагает Баранаускас.

Вообще, в последнее время литовские производители все чаще говорят об Украине с надеждой: мол, эта страна может послужить для них «спасательным кругом». Глава Литовской ассоциации переработчиков продуктов Эгидиюс Мацкявичюс считает, что если власти Литвы не примут каких-либо быстрых решений, то свиноводство и выращивание крупного рогатого скота в стране могут рухнуть. «Мы видим огромный потенциал, если придется оказывать помощь Украине. Переработчики с имеющимися мощностями могут удвоить производство», – заверил он.

А бизнесмен Каролис Шимас, возглавляющий предприятие Agrokoncerno grudai, сообщает, что сегодня литовские фермеры пребывают в растерянности. Им неизвестно, стоит ли продавать прошлогодний урожай, фиксировать новые закупочные цены, неясно, что будет с удобрениями. Шимас признаёт, что продукты в Литве подорожают и станут «предметом роскоши».

«Интересуются продуктами первой необходимости»

Примета времени – литовцы устремились в Белоруссию, чтобы пополнить там запасы автомобильного топлива и «затариться» крупами. Сходить в магазин за границей в «тоталитарном тираническом государстве» для них теперь выгоднее, чем дома. Белорусский телеканал ОНТ посвятил происходящему сюжет. Журналисты поговорили с персоналом КПП «Бенякони» на литовско-белорусской границе и с литовцами, чьи автомобили сгрудились на близлежащей автозаправочной станции.

Буквально за пятнадцать минут к колонкам подъехало свыше десятка машин, почти все с литовскими номерами. Их водители заливали бензин не только в баки, но и в привезенные с собою канистры. Происходящее никого не удивляет. «Санкции против России и Беларуси спровоцировали рекордный рост цен на топливо в Евросоюзе. Цифры на информационных табло литовских заправок меняются несколько раз в день и только в сторону возрастания», – поясняет ОНТ.

Опрошенные белорусскими журналистами литовцы как один жаловались на стоимость топлива на родине и недостаток товаров в магазинах. Один из них сказал: «Каждый день на десять центов дорожает топливо… Соли вообще не купишь нигде – нет никакой в магазинах. Кто куда ездит покупать… Тут, в приграничных районах, тоже не хватает ее: всю литовцы разобрали». Как рассказала белорусский продавец Инга Вяжель, приезжие литовцы «интересуются продуктами первой необходимости: сахаром, солью, крупами, мукой».

Корреспондент телеканала «Мир 24» Елизавета Проявенко также отмечает, что теперь литовским водителям заправиться в Белоруссии втрое дешевле, чем на родине. Только за последнюю неделю бензин в Литве подорожал почти на 25% и достиг исторического максимума.

Сами литовцы уверены, что это не предел – и бензин продолжит дорожать. «Все едут (в Белоруссию – прим. ВЗГЛЯД) из-за топлива. Большинство. Во-первых, евро поднялся. Сейчас очень выгодно здесь, можно сказать, за копейки берешь», – сказала жительница Литвы Диана. «У нас топливо дорожает, у вас рубль падает. По ценам, конечно, все дороже», – добавил Станислав.

Однако ажиотажный спрос возник у прибалтов и на белорусские продукты. В приграничном продуктовом магазине отмечают, что литовцы стали массово скупать соль, сахар, растительное масло, кондитерские изделия. «Кто десять килограммов, кто пятнадцать, кто двадцать – у кого как финансы позволяют. Началось это с 1 марта», – рассказала заведующая магазином Лилия Рудиковская.

Сами литовцы подтверждают, что у них пропали соли и крупы, многое дорожает. «Цены растут на все! Даже есть дефицит на некоторые товары. Почему-то соль пропала. Жена попросила купить. Взял хлеб вкусный. Все по мелочи: фасоль, гречка. Гречка пропала еще. Ну так вот, для семьи», – сказал житель Литвы Витольд. «Выгодно, потому что здесь дешевле получается», – подтверждает и литовец Чеслав. На руку приезжим литовцам оказалось то, что ранее их власти сняли коронавирусные ограничения для своих граждан – и теперь по возвращении на родину им не нужно сидеть на недельном карантине.

Начальник таможенного поста «Бенякони» Игорь Степанчук отмечает: «Вчера было оформлено более 100 легковых иностранных транспортных средств. Массово вывозят из Беларуси автомобильное топливо, продукты питания белорусского производства, белье. Говорят, продукция белорусского производства качественнее, а продукты натуральные. Вчера, кроме классических наборов товаров, практически все граждане вывозили по 4-5 кг соли. Со слов пассажиров, данный товар, как и многие другие, существенно подорожал в Литве».

По словам Степанчука, белорусские таможенные органы трудятся в штатном режиме, с работой справляются. Ведь полного открытия границ пока не произошло. Для въезда в Белоруссию у литовских граждан должны быть основания – например, вид на жительство или необходимость посетить родственников. Если бы не это, то наверняка литовцы устроили на белорусские приграничные магазины настоящее нашествие…