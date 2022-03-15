В страны Прибалтики пришел «потребительский апокалипсис»

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15 марта, вторник  |  Последнее обновление — 13:41  |  vz.ru
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Россия нашла лазейку для обхода авиационных санкций

Российские авиакомпании получают легальное право не возвращать самолеты в лизинге Владимир Гердо/ТАСС
Западные санкции обещали лишить Россию иностранных самолетов. Летать за границу уже стало опасно – в любой момент наш лайнер могли арестовать. Однако авиационные власти нашли санкционную лазейку. Москва лишает «великую авиационную державу Бермуды» власти над нашими самолетами – и перерегистрирует их в России. Почему раньше наши самолеты были прописаны на Бермудах? И как перерегистрация поможет сохранить наш авиационный парк? Подробности...
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Мариуполь освободят приводящие в ужас националистов части

Прибытие чеченцев оставляет ВСУ два шанса – сдаться или застрелиться, заявил Делимханов кадр из видео
В окрестностях Мариуполя, окруженного войсками России и ДНР, собраны тысячи бойцов из Чечни. В ближайшее время город будет взят, считает прибывший в район спецоперации депутат Госдумы Адам Делимханов. У чеченских подразделений – большой опыт городских боев, признают эксперты. Станет ли появление военных из этой кавказской республики решающим фактором в освобождении Мариуполя? Подробности...
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Украинская операция разрушает репутацию «Байрактаров»

Турецкие «Байрактары» эффективны только в определенных условиях mil.gov.ua
Задолго до российской спецоперации украинские политики и военные заявляли, что турецкие беспилотники «Байрактар» дадут им мощное оружие против «страны-агрессора». Украина начала закупку этих БПЛА после победы Азербайджана во второй карабахской войне – именно тогда этим дронам была создана блестящая репутация. Почему же сейчас «Байрактары» оказались почти бессильны? Подробности...
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В страны Прибалтики пришел «потребительский апокалипсис»

Полки в Литве и других странах Прибалтики пустеют Kristjan Teedema/REUTERS
В знак протеста против «российской агрессии» торговые сети Литвы, Латвии и Эстонии отказались от продажи российских и белорусских товаров. В итоге стремительно дорожает буквально всё – от топлива до продуктов питания. А единственное спасение прибалты в этот момент находят, как ни странно, на территории Белоруссии. Подробности...
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Армия Украины перешла к массовому уничтожению жителей Донбасса

В центре Донецка в результате удара украинской «Точкой-У» погибло более 17 человек Максим Блинов/РИА Новости
ВСУ атаковали центр Донецка с помощью баллистической ракеты «Точка-У», используя запрещенные кассетные заряды. В результате атаки погибло 17 человек, в том числе дети, еще 29 ранены. В ДНР квалифицировали это преступление как теракт, совершенный в целях геноцида. По мнению экспертов, произошедшая трагедия лишний раз доказывает безальтернативность спецоперации России по уничтожению военного потенциала Украины. Подробности...
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Запад сформировал в России украинский консенсус

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Тотальный накат – по-другому и не скажешь – США и Запада на Россию ударил по отечественной экономике и уровню жизни. Однако, с другой стороны, он серьезно оздоровил российское общество. Подробности...

Ненависть разрушает тех, кто ненавидит

Сергей Худиев
Сергей Худиев, публицист, богослов
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Что там по Киеву? (Выпуск № 5)

Алексей Нечаев
Алексей Нечаев, политолог
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    В страны Прибалтики пришел «потребительский апокалипсис»

    Полки в Литве и других странах Прибалтики пустеют
    		   15 марта 2022, 13:14
    Фото: Kristjan Teedema/REUTERS
    Текст: Станислав Лещенко

    В знак протеста против «российской агрессии» торговые сети Литвы, Латвии и Эстонии отказались от продажи российских и белорусских товаров. В итоге стремительно дорожает буквально всё – от топлива до продуктов питания. А единственное спасение прибалты в этот момент находят, как ни странно, на территории Белоруссии.

    Сначала жители Прибалтики почувствовали неладное, когда в магазинах внезапно пропала соль. Раньше она доставлялась в регион из России, Белоруссии и с Украины, но теперь эти каналы поставок оказались перекрыты.

    Вплоть до хлеба

    Журналистка «Латвийского радио» Евгения Копылова обследовала ассортимент в большом продуктовом магазине одного из торговых центров Риги. «Здесь, как и во многих других местах, соли почти нет. Осталось лишь два варианта – всего полкилограмма розовой крупной гималайской соли за четыре евро. И за семь евро – мелкая соль. Пожалуй, брать не буду!» – сообщила Копылова. Опрошенные ею покупатели тоже не спешили разбирать последние сорта соли по столь высоким ценам.

    В самой Латвии соль не производят – поэтому теперь дистрибьюторы, снабжающие ею магазины, отчаянно ищут, как бы им пополнить запасы на складах. Член правления фирмы Latvijas sals tirdzniecibas kompanija («Латвийская компания по торговле солью») Илмар Кривадс пояснил: «Спрос увеличился в несколько десятков раз!».

    Конечно, рано или поздно дефицит соли будет восполнен. Но вот проблему с пищевой содой решить окажется куда труднее. Хоть ее фасовали и в Латвии, вся местная сода – российского происхождения. На предприятии Valdo, которое поставляло соду в магазины Латвии, сказали, что пока продавать нечего. Чтобы заменить российское сырье, они ведут переговоры с турецкими производителями и пытаются связаться с польскими. Цена на соду, когда она вновь появится в Латвии, вырастет.

    С магазинных полок пропали и другие нескоропортящиеся продукты – например, крупы, мука и консервы.

    Не все ладно и с хлебом насущным. Еще в прошлом году Россия стала крупнейшим поставщиком зерна в Латвию, на этом сырье основывалась работа местной хлебобулочной промышленности. Сейчас же на здешнем рынке царит паника, а цена на пшеницу приближается к 400 евро за тонну. Это примерно вдвое выше «нормальной цены», существовавшей до пандемии COVID-19 – и намного выше, чем во время пандемии.

    В бедственном положении оказалось множество латвийских предприятий. По данным Латвийского государственного агентства инвестиций и развития (LIAA), за срочной помощью к нему обратились в общей сложности уже 135 компаний. В качестве конкретных примеров названы Даугавпилсский локомотиворемонтный завод и компания Olainfarm (производитель фармацевтических препаратов). ДЛРЗ никак не может теперь получить деньги от своих украинских заказчиков (украинская компания задолжала заводу 9 млн евро) и готов для начала уволить 300 человек (половину персонала). Второе может лишиться рынка в России и Белоруссии.

    В панике пребывают и железнодорожники. 90 процентов грузопотока, обслуживаемого «Латвийской железной дорогой», связаны с Россией. Судя по всему, этот грузопоток уже приговорен – недаром латвийский премьер-министр Кришьянис Кариньш ясно и недвусмысленно дал понять, что Рига будет под корень рубить экономическое сотрудничество с Россией.

    Рост цен продолжится

    В Литве сейчас наблюдается рекордная инфляция. Согласно прогнозам, рост цен продолжится как минимум до следующего года. Как предрекают литовские эксперты, больше всего от этого пострадают пенсионеры. Только в феврале в Литве цены выросли больше чем на 14% – и продолжают расти.

    «Год назад никто и подумать не мог, что газ может столько стоить. Он подорожал в двадцать раз, по сравнению с ценами за последние пять лет. Нефть также подорожала», – констатирует экономист банка Swedbank Нериюс Мачюлис.

    Руководство литовского парламента провело по этому поводу встречу с президентом Гитанасом Науседой. «Приоритеты остаются теми же, но, быть может, меняются местами, то есть оборона и снижение социального разобщения», – сказал советник президента Повилас Мачюлис.

    Действительно, сейчас Вильнюс ставит на первое место укрепление вооруженных сил. На днях власти Литвы постановили выделить на военные нужды 2,5% ВВП страны. Но этого показалось мало – президент и парламент договорились в ближайшие годы продолжать увеличивать военное финансирование.

    Что касается мер по борьбе с инфляцией, то Науседа предложил увеличить необлагаемый налогами минимум на 50 евро. Однако, как считают специалисты, этого будет слишком мало. «Наверное, мы не сможем полностью компенсировать потери людей, которые связаны с инфляцией», – признал Нериус Мачюлис. По его словам, главная проблема, которая сейчас может увеличить нищету – это цены на продукты. «Скачок цен очевиден, продукты подорожали почти на пятнадцать процентов, и это еще не пик», – предупредил Нериюс Мачюлис.

    Несмотря на растущий дефицит продуктов, торговые сети в странах Прибалтики демонстративно изымают из продажи товары российского и белорусского производства. Бизнесмены, занимавшиеся ввозом продукции из этих стран, оказались в тупике – куда девать вернувшиеся к ним товары и кто за это заплатит?

    Некоторые из пострадавших предпринимателей считают, что так наказывают не столько «путинский режим», сколько сам литовский бизнес. Об этом, в частности, рассказал порталу Delfi.lt Томас Микучёнис – представитель литовской компании Kosmolat Baltic, занимавшейся поставкой российских и белорусских товаров и сотрудничающей почти со всеми местными торговыми сетями и аптеками. По его словам, дела компании находятся в критическом положении – фирма несет убытки, на складах скапливаются товары, которые невозможно вернуть производителям. Предприниматель просит предоставить возможность распродать остатки этих товаров. «Наши товары поступают не только в магазины, но и на рынки. Пока там не заметно, чтобы люди с враждебностью к ним относились», – отметил Микучёнис.

    Об этой же проблеме написал в соцсети и эксперт по коммуникациям Андрюс Баранаускас. По его словам, на складах местных компаний скопились белорусские и российские товары на миллионы евро. Он предложил свои варианты того, как поступить с деньгами, вырученными от продажи товаров российского производства. «Можем за их счет финансировать украинскую армию. Продать то, что уже привезли. И прибыль, например, двадцать процентов – передать Украине», – предлагает Баранаускас.

    Вообще, в последнее время литовские производители все чаще говорят об Украине с надеждой: мол, эта страна может послужить для них «спасательным кругом». Глава Литовской ассоциации переработчиков продуктов Эгидиюс Мацкявичюс считает, что если власти Литвы не примут каких-либо быстрых решений, то свиноводство и выращивание крупного рогатого скота в стране могут рухнуть. «Мы видим огромный потенциал, если придется оказывать помощь Украине. Переработчики с имеющимися мощностями могут удвоить производство», – заверил он. 

    А бизнесмен Каролис Шимас, возглавляющий предприятие Agrokoncerno grudai, сообщает, что сегодня литовские фермеры пребывают в растерянности. Им неизвестно, стоит ли продавать прошлогодний урожай, фиксировать новые закупочные цены, неясно, что будет с удобрениями. Шимас признаёт, что продукты в Литве подорожают и станут «предметом роскоши».

    «Интересуются продуктами первой необходимости»

    Примета времени – литовцы устремились в Белоруссию, чтобы пополнить там запасы автомобильного топлива и «затариться» крупами. Сходить в магазин за границей в «тоталитарном тираническом государстве» для них теперь выгоднее, чем дома. Белорусский телеканал ОНТ посвятил происходящему сюжет. Журналисты поговорили с персоналом КПП «Бенякони» на литовско-белорусской границе и с литовцами, чьи автомобили сгрудились на близлежащей автозаправочной станции.

    Буквально за пятнадцать минут к колонкам подъехало свыше десятка машин, почти все с литовскими номерами. Их водители заливали бензин не только в баки, но и в привезенные с собою канистры. Происходящее никого не удивляет. «Санкции против России и Беларуси спровоцировали рекордный рост цен на топливо в Евросоюзе. Цифры на информационных табло литовских заправок меняются несколько раз в день и только в сторону возрастания», – поясняет ОНТ.

    Опрошенные белорусскими журналистами литовцы как один жаловались на стоимость топлива на родине и недостаток товаров в магазинах. Один из них сказал: «Каждый день на десять центов дорожает топливо… Соли вообще не купишь нигде – нет никакой в магазинах. Кто куда ездит покупать… Тут, в приграничных районах, тоже не хватает ее: всю литовцы разобрали». Как рассказала белорусский продавец Инга Вяжель, приезжие литовцы «интересуются продуктами первой необходимости: сахаром, солью, крупами, мукой».

    Корреспондент телеканала «Мир 24» Елизавета Проявенко также отмечает, что теперь литовским водителям заправиться в Белоруссии втрое дешевле, чем на родине. Только за последнюю неделю бензин в Литве подорожал почти на 25% и достиг исторического максимума.

    Сами литовцы уверены, что это не предел – и бензин продолжит дорожать. «Все едут (в Белоруссию – прим. ВЗГЛЯД) из-за топлива. Большинство. Во-первых, евро поднялся. Сейчас очень выгодно здесь, можно сказать, за копейки берешь», – сказала жительница Литвы Диана. «У нас топливо дорожает, у вас рубль падает. По ценам, конечно, все дороже», – добавил Станислав.

    Однако ажиотажный спрос возник у прибалтов и на белорусские продукты. В приграничном продуктовом магазине отмечают, что литовцы стали массово скупать соль, сахар, растительное масло, кондитерские изделия. «Кто десять килограммов, кто пятнадцать, кто двадцать – у кого как финансы позволяют. Началось это с 1 марта», – рассказала заведующая магазином Лилия Рудиковская.

    Сами литовцы подтверждают, что у них пропали соли и крупы, многое дорожает. «Цены растут на все! Даже есть дефицит на некоторые товары. Почему-то соль пропала. Жена попросила купить. Взял хлеб вкусный. Все по мелочи: фасоль, гречка. Гречка пропала еще. Ну так вот, для семьи», – сказал житель Литвы Витольд. «Выгодно, потому что здесь дешевле получается», – подтверждает и литовец Чеслав. На руку приезжим литовцам оказалось то, что ранее их власти сняли коронавирусные ограничения для своих граждан – и теперь по возвращении на родину им не нужно сидеть на недельном карантине.

    Начальник таможенного поста «Бенякони» Игорь Степанчук отмечает: «Вчера было оформлено более 100 легковых иностранных транспортных средств. Массово вывозят из Беларуси автомобильное топливо, продукты питания белорусского производства, белье. Говорят, продукция белорусского производства качественнее, а продукты натуральные. Вчера, кроме классических наборов товаров, практически все граждане вывозили по 4-5 кг соли. Со слов пассажиров, данный товар, как и многие другие, существенно подорожал в Литве».

    По словам Степанчука, белорусские таможенные органы трудятся в штатном режиме, с работой справляются. Ведь полного открытия границ пока не произошло. Для въезда в Белоруссию у литовских граждан должны быть основания – например, вид на жительство или необходимость посетить родственников. Если бы не это, то наверняка литовцы устроили на белорусские приграничные магазины настоящее нашествие…


     
     
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