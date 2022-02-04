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Какую цену заплатит Минск за лучшую российскую военную технику

Российско-белорусские учения вдохновили Лукашенко на закупку военной техники Алексей Куденко/РИА Новости
«Практически всю технику, которая будет здесь, мы планируем закупать», заявил белорусский лидер Александр Лукашенко. Он имел в виду боевые машины, которые прибыли в Белоруссию в рамках проходящих учений «Союзная решимость – 2022». А это в том числе дорогостоящие тяжелые истребители и зенитно-ракетные комплексы. Однако в заявлении Лукашенко содержится немало загадок. Подробности...
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    Какую цену заплатит Минск за лучшую российскую военную технику

    Российско-белорусские учения вдохновили Лукашенко на закупку военной техники
    		   4 февраля 2022, 11:14
    Фото: Алексей Куденко/РИА Новости
    Текст: Виктор Сокирко

    «Практически всю технику, которая будет здесь, мы планируем закупать», заявил белорусский лидер Александр Лукашенко. Он имел в виду боевые машины, которые прибыли в Белоруссию в рамках проходящих учений «Союзная решимость – 2022». А это в том числе дорогостоящие тяжелые истребители и зенитно-ракетные комплексы. Однако в заявлении Лукашенко содержится немало загадок.

    Численность российских войск, прибывших на учения в Белоруссию, в точности не известна. Сообщается только, что она не превышает допустимое количество военнослужащих на территории сопредельного государства, подпадающее под действие Венского документа 2011 года.

    Для сравнения: несмотря на «устрашающую» численность участников учений «Запад-2021» в 200 тысяч человек, большая их часть оттачивала боевое мастерство на российских полигонах. В Белоруссию отправились лишь 12-13 тысяч военнослужащих и незначительное количество бронетехники, которых явно недостаточно для проведения стратегических наступательных действий.

    Сейчас с численностью российских военнослужащих на учениях «Союзная решимость – 2022» в Белоруссии ситуация схожая – не более 15 тысяч человек. Больший упор сделан на прибывшую на маневры военную технику. А это, помимо штатных танков, бронетранспортеров, артиллерийских и реактивных систем, и относительно свежий товар российского «военторга». Среди них зенитные ракетные комплексы С-400 «Триумф», истребители поколения 4++ Су-35С, ЗРПК «Панцирь-С-1».

    Президент Александр Лукашенко организовал достойный прием на своей территории всего этого российского военного арсенала, что отметил при личной встрече с ним и прибывший в Белоруссию российский министр обороны Сергей Шойгу. Лукашенко, помимо слов о важности совместных учений в повышении общей безопасности Союзного государства, присмотрелся и к военному товару. Он без обиняков заявил, что планирует закупить у России практически всю российскую военную технику, участвующую в совместных учениях.

    «Для нас очень важно, чтобы наши военные люди не просто увидели эту технику на картинке, но и, что называется, пощупали. Чтобы вместе с россиянами, братьями своими, подучились пользоваться этой техникой. Для нас это очень важно, потому что практически всю технику, которая будет здесь, мы планируем закупать у вас в этом и следующем году и так далее», – пояснил белорусский лидер.

    Впрочем, если внимательно прислушаться к его словам, то речь идет не о тех вооружениях, которые прибыли в Белоруссию, а о «точно таких», которые должны успеть освоить сейчас белорусские военные. Здесь есть некоторые нюансы.

    Во-первых, техника ВВО будет задействована в широкомасштабных учениях российской армии «Восток-2022», запланированных на сентябрь нынешнего года, а нынешний «белорусский поход», с переброской войск на расстояние 10 тысяч километров, это лишь их начальная фаза. Войска должны будут вернуться в места постоянной дислокации со всей техникой и вооружением.

    Во-вторых, сами по себе Вооруженные силы РФ оружием не торгуют и не имеют права его передавать/оставлять кому бы то ни было. Это исключительная прерогатива «Рособоронэкспорта».

    Понять заявление Лукашенко более полно можно, если вспомнить другие его слова, сказанные в сентябре прошлого года. Тогда говорилось, что в Белоруссию будет поставлено российское оружие более чем на миллиард долларов.

    «Я очень благодарен российскому руководству, военным и ВПК России за то, что они согласовали целый перечень вооружений, которые до 2025 года будут здесь. Это, действительно, около десятка самолетов <...> – они уже, часть, к нам поступили. Это вертолеты – несколько десятков, это «Тор-М2». Большие объемы, говорит это о том, что и мы, и Российская Федерация очень серьезно воспринимаем вот это западное направление, где мы находимся непосредственно в соприкосновении с натовскими войсками», – говорил тогда Лукашенко.

    И это чистая правда – западное направление и правда стало важнейшим для российского военного строительства в последние годы. В том числе тесное военное сотрудничество с Белоруссией, и это не только учения.

    А вот о чем не говорил Лукашенко и тогда, и не говорит и теперь – это то, как именно он намерен расплачиваться за столь дорогостоящие образцы оружия. Возможно, он рассчитывает получить их, как обычно, бесплатно, либо по некоему, опять же традиционному, бартеру.

    Белоруссия никогда не числилась в списке основных импортеров российского оружия. Москва поставляла Минску вооружения и военную технику весьма дозированно и живых денег за нее не получала. Если вспомнить поставку в 2005-2006 годах 16 зенитных ракетных комплексов С-300ПС «Фаворит» и С-300В «Антей», оплата за них была проведена по бартеру – взамен на поставку для российских РВСН восьмиосных МАЗов для ракетных комплексов «Тополь-М». ЗРС С-400, в количестве одного дивизиона, Белоруссии просто подарили.

    Готов ли Лукашенко купить вооружения хотя по внутренним российским ценам, не говоря уж про экспортные? Дивизион С-400 «Триумф» оценивается в 500 миллионов долларов, истребитель Су-35С, при поставке ВКС РФ – около двух миллиардов рублей, эскадрилья из девяти самолетов обойдется примерно в 1,1 млрд долларов, один дивизион ЗРПК «Панцирь-С1» потянет на 178 млн долларов. Да и есть ли у Лукашенко такие деньги?

    «Чтобы осилить такую закупку, белорусам придется приготовить около двух миллиардов долларов, – рассказал газете ВЗГЛЯД политолог, военный эксперт Александр Зимовский. – Вариантов тут немного. Либо изъять из своей кассовой наличности, либо прокредитоваться в России, и после всё равно изъять на погашение кредита из своей кассовой наличности, но уже с процентами. Возможно, Минск рассчитывает на скидки».

    Реакция Москвы на слова Лукашенко о готовности приобрести современные российские вооружения пока не последовала. Промолчал, хотя и одобрительно покивал головой, военный министр Шойгу.

    При этом можно вспомнить, что еще в марте прошлого года командующий ВВС и ПВО Белоруссии генерал-майор Игорь Голуб озвучил тему, что Минск готовится к закупке российских ЗРС С-400, ЗРПК «Панцирь-С», второй партии многоцелевых истребителей Су-30СМ, ударных вертолетов Ми-35, радиолокационных станций «Противник-Г» и «Восток».

    Тогда объем предполагаемых закупок по сумме контракта можно было бы назвать «сделкой века», если бы не одно обстоятельство. Минск деньги так и не выложил, дожидаясь бесплатных поставок, либо бартера. Договоренностей так и не было достигнуто, а просьба России о размещении военной авиабазы в Барановичах была в очередной раз отвергнута. Лично Лукашенко неоднократно высказывался против размещения российской военной базы, хотя Россия также неоднократно давала понять, что заинтересована в ней. В итоге Москва осталась без базы в Белоруссии, а Минск без российской боевой техники.

    Может быть, сейчас происходит новый этап переговоров между Россией и Белоруссией об углублении взаимодействия в военной сфере. И одним из аргументов для поставки де-факто бесплатного, хотя и дорогостоящего вооружения может стать изменение позиции Минска по поводу размещения российской военной базы.
     
     
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