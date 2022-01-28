Великий советский разведчик нервирует Японию даже в могиле

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28 января, пятница  |  Последнее обновление — 21:21  |  vz.ru
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Дорогая нефть и слабый рубль принесут сверхдоходы

Уникальное сочетание дорогой нефти и слабого рубля выгодно России Максим Богодвид/РИА Новости
Российская экспортная марка нефти Urals стала стоить дороже 92 долларов за баррель впервые с осени 2014 года. Она даже обогнала в цене эталонную марку нефти Brent, что необычно. Более того, рублевая стоимость нефти впервые достигла 7 тыс. рублей, чего никогда прежде не было. Такое уникальное сочетание дорогой нефти и слабого рубля крайне выгодно России, а вот для экономики США это несет опасность. Подробности...
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НАТО предложило России обменять мир на войну

Российская техника и военнослужащие на военной базе РФ в Южной Осетии Григорий Сысоев/РИА Новости
Североатлантический альянс наконец-то ответил на требование Москвы «собирать манатки» и отойти на рубежи 1997 года. Встречное условие НАТО к российским войскам – уйти на рубежи 1991 года из Грузии, Молдавии, Украины, то есть покинуть Приднестровье, Абхазию, Южную Осетию, Крым. Тем самым альянс поступил в духе советских карикатур на себя же – подменил требование мира требованием войны.  Подробности...
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«Собачий холод». Откуда пошла эпидемия нападений собак

Якутск. Пункт передержки бездомных животных Юрий Васильев/ВЗГЛЯД
Трагедии в Забайкалье, где в поселке Домна от нападения стаи собак погибла семилетняя девочка, предшествовала схожая трагедия в Якутске. Жертвой нападения собак стала 53-летняя Сардана Слепцова, доцент Северо-Восточного федерального университета. Спецкор газеты ВЗГЛЯД побывал в Якутске, где еще до трагедии пытались решить, как сделать, чтобы федеральный закон, защищающий бесхозных животных, в первую очередь обеспечил безопасность людей. Подробности...
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Зачем западного обывателя пугают «возрождением СССР»

Интеграция на постсоветском пространстве принесет выгоду всем ее участникам Алексей Даничев/РИА Новости
«Российское вторжение на Украину» – это, по мысли западных СМИ и политиков, лишь средство. А цель – «возрождение СССР». Именно об этом, если верить регулярно звучащим на Западе заявлениям, якобы мечтает российское руководство. Откуда взялись подобные подозрения, почему Советским Союзом до сих пор пугают западного обывателя и к чему на самом деле стремится Москва? Подробности...
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Взрыв в Серпуховском монастыре списали на cамоубийство

18-летний подросток осуществил самоподрыв на территории Серпуховского монастыря Максим Григорьев/ТАСС
На территории женского монастыря в Серпухове взорвалась самодельная бомба. Пострадали 12 детей – воспитанники гимназии при монастыре. Взрывчатку принес бывший ученик. СК назвал произошедшее общеопасной попыткой cуицида, однако источники сообщают, что юноша хотел отомстить педагогам и монахиням за личные обиды. Что известно о мотивах устроившего взрыв подростка? Подробности...
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Кризис вокруг Украины остановил расширение НАТО

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Европа не проголосует за возможное вступление Украины в НАТО – причем, вероятно, такую позицию займут уже не одна–две страны, а большинство европейских государств. Аналогичным голосование будет по Молдавии и Грузии. Подробности...
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Либералы тащат в политику педофилию

Игорь Мальцев
Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
У либерально-левой общественности весьма популярны идеи декриминализации секса с несовершеннолетними. Газета USA Today объяснила, что кто-то рождается женщиной, кто-то геем, а кто-то негром или педофилом. Что тут поделаешь. Подробности...
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Десять причин читать Валентина Катаева

Захар Прилепин
Захар Прилепин, писатель, председатель партии «За правду»
28 февраля (1897) родился Валентин Катаев. Безусловно великий писатель. Белогвардеец, депутат Верховного совета, полковник Красной армии, человек с уникальной биографией. Подробности...
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Накануне на Украину прибыла очередная партия международной технической помощи от Великобритании. В этот раз ВС Украины были предоставлены новые легкие противотанковые средства. Стороны указывают на исключительно оборонительное предназначение оружия
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Обвиняемый в терроризме Порошенко вернулся в Киев

Экс-президент Украины Петр Порошенко вернулся в Киев из-за границы. Ожидалось, что бывший глава государства, которого подозревают в госизмене, будет арестован прямо в аэропорту. Но Порошенко прошел через погранкордоны, хотя и не без инцидентов
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Российским школьникам покажут маршрут «Золотое кольцо» по Ярославской области

В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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    Великий советский разведчик нервирует Японию даже в могиле

    Прах Рихарда Зорге может быть перенесен в Россию
    		   28 января 2022, 21:02
    Фото: Репродукция Фотохроники ТАСС
    Текст: Евгений Крутиков

    Официальный Токио крайне неопределенно отреагировал на инициативу перенести прах легендарного разведчика Рихарда Зорге из Японии в Россию, на Родину. Почему японцы даже сегодня воспринимают Зорге неоднозначно и нервно – и какое отношение это имеет к проблеме Южных Курил?

    Глава российского МИДа Сергей Лавров заявил, что Москва добивается от Токио решения вопроса с захоронением Зорге. Лавров сообщил о наличии инициативы перезахоронить останки разведчика «на нашей территории, на юге Сахалинской области, на юге Курильской гряды».

    Вопрос о перезахоронении Рихарда Зорге поднимался неоднократно, но неформально. Могила советского разведчика на токийском кладбище Тама японцам по большому счету не нужна, она их только раздражает. Под даты и некоторые праздники в японском обществе периодически возникают дискуссии о роли и самого Зорге и всей его группы в истории Японии. Официальный Токио технично уходит от конкретной оценки роли Зорге, что вполне в рамках японских традиций и менталитета.

    В России же морально-этическая проблема воспринималась однозначно: Герою Советского Союза Рихарду Густавовичу Зорге не место в Японии. Некоторые экзальтированные умы утверждают, что это демонстрирует чуть ли не забвение выдающегося разведчика, недостаточное оказание ему посмертных почестей и «традиционно» пренебрежительное отношение к героям. Сюда же подверстывалась и старая байка о том, что якобы Япония Сталину предлагала обменять Зорге, но злой диктатор отказался (этого не было, но байка живуча).

    Зорге повешен в тюрьме Сугамо 7 ноября 1944 года и похоронен в общей могиле, поскольку юридически родственников у него в Японии не было. Гражданская («японская») жена Зорге Ханако Исии узнала о его казни уже после окончания войны случайно. Тело эксгумировали и Ханако Исии опознала Рихарда Зорге по характерной ране на ноге, полученной еще в Первую мировую войны, очкам и пряжке на ремне.

    В Японии Ханако Исии подвергалась бытовым преследованиям и травле, жила крайне бедно и у нее не было денег на похороны. Несколько лет она хранила урну с прахом у себя дома. Деньги у нее появились только после того, как она написала свою первую книгу о Зорге («Зорге как человек»). На гонорар она в 1960 году выкупила участок на кладбище Тама (она жила рядом), где была аллея с могилами неяпонцев.

    Это совпало с тем периодом в истории японского общественного сознания, когда Зорге и его соратники (в первую очередь Ходзуми Одзаки) воспринимались как борцы с милитаризмом и фашизмом. Была издана книга Одзаки «Любовь – это падающая звезда» (Айдзё-ва фурубоси-но готоку), что вызвало интерес к Одзаки как к убежденному коммунисту, а не как к самураю, предавшему нацию и обычаи предков. На некоторое время информаторы Зорге превратились в Японии из предателей Родины в патриотов.

    Ныне существующая могила Зорге (гранитная плита с надписью по-русски «Герой Советского Союза Рихард Зорге» стоит на камне с надписью по немецки готическим шрифтом) окончательно сформировалась только в 1967 году. Причем процедуру в 1967 году проводили американские оккупационные власти. Они же организовали почетный караул и прочие военные почести.

    По мере того, как к Японии и к японцам постепенно возвращалось националистическое самосознание, маятник снова качнулся в сторону «предателей» и «шпионов». В день рождения Зорге (4 октября) по традиции советский, а затем и российский послы приносили цветы, также могилу посещали и многие советские\российские официальные лица, приезжавшие в Японию. Надо сказать, что эти церемонии очень нервировали японцев, но они им не препятствовали.

    С годами интерес к фигуре Зорге и к его группе в Японии постепенно затухал. Последние несколько поколений японцев уже и не знает, кто и что это было. Соответственно, как всегда, бывает в таких ситуациях, оценки приобрели полярные значения: для большинства – «предатели» и «шпион», а для меньшинства – «борцы за мир». Сложность натуры Зорге, Одзаки и Мияги, как и детали и контекст происходившего, большинству в Японии уже не интересны.

    Попутно выяснилось, что еще в 1940-х годах после ареста Зорге часть его имущества попросту расхитили следователи японской контрразведки и прокуроры. Например, дома на стене у Зорге висели портрет Гитлера кисти одного из основных информаторов разведчика художника Мияги Ётоку и огромная немецкая карта Юго-восточной Азии. Судьба портрета неизвестна, а вот карту присвоил себе следователь прокуратуры Мицусада Ёсикава и хранил у себя дома как «семейную реликвию». К материалам дела он ее даже не приобщил.

    После смерти Ёсикава карта перешла семье его друга Ёсио Сига, который по совместительству был видным коммунистическим деятелем послевоенной Японии. А уже от него она попала к сотрудникам российской внешней разведки. Зорге, однако, работал на военную разведку, ГРУ.

    И в ноябре 2019 года под очередную годовщину смерти Зорге руководитель СВР Евгений Нарышкин торжественно передал карту министру обороны РФ Сергею Шойгу, который распорядился поместить ее в Музей ГРУ Генштаба ВС РФ.

    Очки, ботинок и пряжка от ремня Зорге долгое время хранились у Исии Ханако. Они жила очень скромно, зарабатывала сдачей комнат студентам и скончалась от болезни легких в 2000 году. После ее смерти право собственности на участок на кладбище Тама перешло ее племяннице, которая в свою очередь скончалась в 2018 году. Могила могла остаться безхозной, но обнаружилось завещание, согласно которому могила передавалась российскому посольству в Японии.

    В октябре 2020 года после очередной посольской церемонии на кладбище Тама в день рождения Зорге российский военный атташе в Токио Сергей Шашков заявил, что посольство получило все права на могилу разведчика. Непроясненным остается вопрос: дают ли эти права на кладбищенский участок право на перенос урны с прахом Зорге или это все-таки требует какого-то отдельного разрешения от японских властей. Дело тут в том, что японцы теперь не слишком рады и возможному перезахоронению Зорге. Им и могила-то не нравится, а от перезахоронения они ничего хорошего тоже не ждут. Тупик. А попадая в такую ситуацию, японцы обычно сперва застывают, а потом начинают бесконечные совещания.

    Перезахоронением праха и увековечиванием памяти Рихарда Зорге в России особенно занято российское Военно-историческое общество (РВИО). Первой его идеей было переименовать крошечный курильский островок Матуа в остров Зорге. Сейчас Матуа превращен в крепость, на которой расквартирован дивизион противокорабельных ракет «Бастион».

    Матуа – название не японское, а на языке айну, и вроде бы никого такое переименование нервировать не должно. Но увековечивание памяти советского разведчика именно на южных островах Курильской гряды воспринимается в Японии как троллинг. И это при том, что в самой Японии есть обычай хоронить известных людей не в местах их рождения, смерти или проживания, а в тех местностях, с которыми была связана их деятельность. То есть, возвращение Курильских островов в состав России увязывается с деятельностью Зорге, как военнослужащего и разведчика, а это однозначно троллинг.

    Помимо переименования острова Матуа есть еще одна аналогичная идея – назвать в честь Рихарда Зорге мыс на небольшом острове Юрий, входящем в южнокурильскую гряду Хабомаи, чуть ли не в прямой видимости в хорошую погоду от японского Хоккайдо. А острова Хабомаи для японской стороны – предмет торга.

    И это уже не вопрос отдаленной перспективы. Безымянный мыс был обследован экспедицией РВИО в 2016. Там ничего нет, он покрыт травянистой растительностью. Но месяц назад, в декабре 2021 года Сахалинское отделение РВИО официально передало прощение о переименовании в Сахалинскую областную думу.,

    «Сегодня на комитете по государственному строительству, регламенту и местному самоуправлению депутаты рассмотрели предложение Сахалинского отделения Всероссийской общественной организации «Русское географическое общество» о присвоении наименования «Зорге» безымянному мысу на острове Юрий (Малая Курильская гряда). Решением комитета это предложение было поддержано депутатами единогласно. До 5 февраля 2022 года население Сахалинской области может выражать свое согласие (или несогласие) с предложением», – говорится в сообщении Сахалинской облдумы от 14 декабря прошлого года. Жители Сахалинской области могут высказать свое мнение путем посылки электронного или обычного письма в адрес облдумы. Именно это и имел в виду Сергей Лавров, когда говорил об инициативе снизу.

    Есть и промежуточные варианты. Например, председатель научного совета РВИО, один из ведущих японоведов, доктор исторических наук Анатолий Кошкин считает, что не стоит тревожить прах Зорге на кладбище Тама, а перезахоронить на острове Матуа лишь его часть. При этом как раз Кошкин выступает за переименование Матуа.

    Японцы попали в ситуацию, которая в шахматах называется цугцванг. Любой их ответный ход только ухудшает их же ситуацию. Если они соглашаются на перезахоронение Зорге, то получат на Южных Курилах значимый русский символ. Если они отказывают, то это тоже будет выглядеть не слишком красиво, а раздражающие их церемонии на кладбище Тама продолжатся. К тому же гарантирован новый всплеск интереса к личности Зорге и его группы в самой Японии. Тут и до «потери лица» недалеко.

    В такой ситуации японцы обычно замыкаются в себе и начинают бесконечно долго затягивать принятие решения. Наверняка найдется масса юридических уловок, чтобы какое-то время саботировать переговоры. Пока что мы видим, что японцы и вовсе утверждают, что никаких переговоров по поводу Зорге вообще нет, но это первая инстинктивная реакция (правительство Японии пока не получало от России никаких предложений по передаче останков разведчика Рихарда Зорге, сообщили в пятницу в японском посольстве в Москве). Российская сторона скорее всего будет стараться достичь решения до осени – в октябре дата рождения Зорге, а в ноябре – дата смерти. 

    Конечно, логичнее было бы сперва добиться разрешения на вывоз праха Зорге с территории Японии, а потом уже публично выбирать место создания нового мемориала. Японцы ведь не могут выставить в качестве переговорной позиции запрет на его перезахоронение на Южных Курилах. И уж тем более не могут как-то влиять на географические названия. Но они в состоянии все саботировать до бесконечности.


     
     
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