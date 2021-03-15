Израиль рассчитывает на Россию в деле легендарного разведчика

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Франция и Италия вслед за ФРГ объявили о приостановке использования вакцины AstraZeneca

15 марта, понедельник  |  Последнее обновление — 20:50  |  vz.ru
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Газпром в Европе столкнулся с российским конкурентом

Россия породила соперника своему трубопроводному газу в Европе Сергей Красноухов/ТАСС
Россия впервые опередила США по поставкам сжиженного природного газа в Европу. С одной стороны, это позитивная новость: наш газ в очередной раз доказывает свое преимущество. С другой – эта ситуация породила соперничество в Европе двух видов российского газа: трубопроводного и сжиженного. И дело не только в конкуренции двух компаний из России, но и в потерях бюджета. Подробности...
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На войне вакцин Запад готовит удар по России

«Спутник V» пока на втором месте в мире по популярности среди вакцин от COVID Sandor Ujvari/АР/ТАСС
Против вакцины «Спутник V» готовится провокация, сообщают информагентства. Чтобы показать опасность российского препарата, ведущие мировые СМИ прибегнут даже к инсценировке гибели людей – якобы после инъекции. Удивительно, но провокация планируется в тот момент, когда «Спутник V» на фоне проблем у своих западных конкурентов может стать самой распространенной в мире вакциной от COVID. Подробности...
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Лед Байкала даст возможность прочесть историю Вселенной

Российские ученые готовы поймать «нейтрино за бороду» Алексей Кушниренко/ТАСС
На Байкале заработал уникальный глубоководный нейтринный телескоп Baikal-GVD. Он стал крупнейшим в Северном полушарии. С его помощью ученые узнают секреты Вселенной, лучше поймут ее устройство. Событие уже называют очередным триумфом российских ученых и международного научного сотрудничества, а главную роль в работе телескопа будет играть лед Байкала. Подробности...
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Крохотную Литву заставили дразнить китайского дракона

Китай выражает недовольство литовской политикой Shalan Stewart/ZUMA/ТАСС
Одна из небольших прибалтийских стран, Литва, фактически вступила в конфронтацию с гигантским, хотя и далеким соперником – Китайской Народной Республикой. Парадоксальным образом это произошло после многочисленных заявлений о желании Вильнюса развивать торговлю с Пекином, особенно в области транзита. Что случилось в отношениях двух государств – и при чем тут Соединенные Штаты Америки?  Подробности...
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Кадыров отомстил за теракт в Домодедово

«Поставленную Верховным главнокомандующим задачу выполнили», – отчитался Кадыров Пресс-служба главы Чечни/ТАСС
Ровно через 10 лет после теракта в Домодедово возмездие настигло его организатора – «последний амир» Аслан Бютукаев ликвидирован в Чечне. Сообщивший об этом Рамзан Кадыров объявил историю бандподполья в республике оконченной. Действительно, в федеральном розыске не осталось ни одного чеченского террориста. Но ушел ли террор в прошлое? Подробности...
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Глеб Простаков
Глеб Простаков, бизнес-аналитик
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    Израиль рассчитывает на Россию в деле легендарного разведчика

    Эли Коэн считается легендой разведки Израиля    15 марта 2021, 20:30
    Фото: REUTERS
    Текст: Евгений Крутиков

    Появляются все новые признаки того, что Израиль рассчитывает с помощью России реализовать давнюю задачу - вернуть на свою территорию тело легендарного разведчика Эли Коэна. Откуда возникли такие предположения, действительно ли Россия может помочь Израилю - и куда исчезло тело знаменитого израильского шпиона?

    Канцелярия премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху пояснила его слова о сотрудничестве с Россией по вопросу о возвращении в Израиль тела казнённого в 1965 году в Дамаске израильского разведчика Эли Коэна. В Израиле этого человека считают самым великим шпионом всех времён и народов, его именем названы улицы и даже горный хребет. А все потому, что Коэну удалось в свое время внедриться в самое сердце одного из главных политических противников Израиля - Сирии, он был личным другом сирийского президента Хафеза Асада. И возвращение тела Эли Коэна в Израиль - государственная задача первоочередной важности. Кроме того, этого требуют и религиозные каноны иудаизма.

    Ранее Нетаньяху в интервью военной радиостанции «Галей ЦАХАЛ» сказал: «Я могу сказать относительно Эли Коэна, что мы не прекращаем поиски его останков. Я не говорил и не могу сказать, что мы делаем это посредством России, но мы и не мешаем». Такое витиеватое высказывание действительно надо как-то объяснять и прояснить. Канцелярия премьер-министра, подумав пару дней, перевела: Нетаньяху имел в виду, что усилия по возвращению останков Эли Коэна продолжаются постоянно и не связаны с российскими властями. Понятней не стало.

    Также не слишком информативным был и официальный комментарий посольства РФ в Израиле. «В посольстве нет информации о конкретных мероприятиях наших военных в Сирии, но, в принципе, мы все знаем, что Россия и её представители в странах региона всегда откликаются на просьбы израильского руководства по решению тех или иных гуманитарных вопросов, в том числе и по поиску останков израильских солдат», – сказал посол Анатолий Викторов, передаёт РИА «Новости».

    Посол добавил, что не может подтвердить или опровергнуть, «участвуют ли российские представители по конкретно этому эпизоду». «В принципиальном плане мы всегда готовы пойти навстречу израильским коллегам в решении гуманитарных вопросов», – отметил Викторов.

    Дело в том, что ещё в начале феврале этого года Нетаньяху и министр обороны Израиля Бени Ганц провели телефонные переговоры с Владимиром Путиным и Сергеем Шойгу, в ходе которых, как передаёт израильская печать, «просили оказать содействие в некоем гуманитарном вопросе». С этого момента всё и завертелось. И сперва Нетаньяху вроде даже как подтвердил, что Израиль сотрудничает с Россией в деле возвращения тела Эли Коэна в Израиль. Но когда общественность стала требовать конкретики, ему пришлось произнести нечто неопределённое.

    Кроме того, Тель-Авиву невыгодно афишировать российское посредничество или же прямое участие России в деле о возвращении тела Эли Коэна. Нетаньяху настаивает, что Израиль справится самостоятельно, чем и вызван странный пафос его высказывания. При этом в самом Израиле ответственным за возвращение тела Коэна считается Моссад, а не армия. А вера во всесилие Моссада - один из государствообразующих мифов Израиля, хотя с формальной точки зрения Эли Коэн работал на АМАН - военную разведку.

    Этому мифу, правда, противоречит то, что Израиль вот уже более пятидесяти лет пытается найти тело Коэна, но сделать ничего не может. И, по сути, даже к русским  приходится обращаться. Первое обращение в Москву по поводу поисков тела Коэна случилось ещё в 2011 году, сразу же после начала гражданской войны в Сирии.

    В 2018 году Моссад вернул в Израиль часы Эли Коэна, которые с максимальной торжественностью были переданы его вдове Наде. Как это принято в Израиле, все это было подано как великолепная спецоперация израильской разведки. Однако по косвенным признакам, Моссад просто выкупил артефакт на каком-то интернет-аукционе. Где их взял продавец - другой вопрос. Единственное, что действительно надо было сделать - это убедиться в подлинности часов, которые Эли Коэн носил до самого ареста сирийцами в январе 1965 года.

    Много шуму наделало и недавнее появление российских военных специалистов в лагере палестинских беженцев «Ярмук» недалеко от Алеппо. Район оцепили и никого туда не пускали.

    У «Ярмука» заметили даже спецлабораторию по работе с ДНК. В Израиле сразу сложили два и два. Появились публикации, что именно в «Ярмуке» могут находится тела не только Эли Коэна, но и израильского лётчика Рона Арада. Кроме того, список пропавших без вести за время всех арабо-израильских войн довольно длинный. Так можно весь «Ярмук» перекопать.

    В 2019 году уже появлялись сообщения, что гроб с телом Коэна был якобы вывезен российскими военнослужащими куда-то вообще за пределы Сирии. Москва тогда очень резко отреагировала на эту утку. Попутно выяснилось, что Израиль пытается играть на всех инструментах сразу: Надя Коэн рассказала, что в том же 2011 году ныне покойный глава Моссада Меир Даган обращался за помощью в деле Коэна к американцам.

    В реальности в Израиле даже не знают, где находится тело Эли Коэна. Шесть дней оно провисело на площади в Дамаске, а затем в присутствии главного раввина Дамаска было захоронено с соблюдением всех обычаев на местном еврейском кладбище. Через несколько лет спецгруппа Моссада предприняла попытку выкопать гроб с телом Коэна, однако операция провалилась. После этого сирийцы решили спрятать тело Коэна, чтобы избежать в дальнейшем силовых попыток его выкрасть.

    По самой распространённой версии, гроб с телом Коэна находится в подземном бункере на территории одного из военных объектов в Дамаске. Предположительно, это штаб 70-й танковой бригады.

    Есть и другие версии. Совсем недавно на фоне активизировавшихся слухов о российско-израильском сотрудничестве появилось интервью бывшего главы канцелярии президента Сирии Хафеза Асада. Мунаджар Мусли сообщил, что Эли Коэн якобы похоронен в квартале Дамаска под названием аль-Маза. «На этом месте стоят дома, проложены улицы и разбиты сады». Правда, если внимательно прочитать интервью Мусли, то создастся впечатление странной сказки. Например, он утверждает, что Коэн вообще ничего серьёзного не передал Израилю, страшно раскаивался и вёл с ним, с Мусли, задушевные беседы перед казнью. Особенно весело читать те пассажи Мусли, в которых он утверждает, что его шеф, Хафез Асад лично разоблачил израильского разведчика. Сперва Асад-старший якобы заметил, что того у «еврейские черты лица» (это просто не так), а затем заставил его прочесть фатиху (первую суру Корана, символ веры в исламе) и назвать пять столпов ислама. И якобы Коэн не смог этого сделать.

    Вообще-то Эли Коэн родился в египетской Александрии, а арабский язык был разговорным в его семье. Его даже изначально не взяли в Моссад, поскольку он не умел говорить на разговорном иврите, а знал только письменный язык Торы. Человек удивительных способностей и уникальной памяти, он в деталях знал Коран. И после таких «восточных сказок» сложно доверять какой-либо информации за авторством Мунаджара Мусли, даже если фантастический рассказ о разоблачении Коэна лично Асадом-старшим всего лишь привычка придворного воспевать халифа, а не сознательная попытка дезинформации.

    Кстати, Асад-старший настолько доверял своему личному другу Коэну (по документам Камаль Амин Таабес), что даже собирался включить его в расширенный список своих наследников вместе с сыновьями. И довольно долго отказывался верить в том, что его лучший друг - не просто предатель, а ещё и внедрённый еврей. Да и сама публичная казнь Коэна была следствием личной обиды Хафеза Асада, которого не сдержали даже просьбы Москвы «вести себя цивилизованно».

    Некий другой неназванный источник недавно сообщил, что Асад-старший в какой-то момент решил передать израильтянам тело Коэна, но оказалось, что никто не знает, где оно находится. Потеряли. В арабском мире, конечно, много бардака и неразберихи, но всё-таки не до такой степени.

    Всё это - информационный «белый шум», призванный прикрыть реальность. Создаётся впечатление, что идёт некая торговля, в которой Россия вполне может выполнять роль посредника.

    Такие гуманитарные жесты очень важны, и их нельзя рассматривать только в контексте практической политики. И Россия уже неоднократно оказывала подобную гуманитарную помощь еврейскому государству. По большому счёту, сирийцам совершенно ни к чему хранить где-то в бункере старый гроб. Просто они хотят что-то получить взамен.

    Но если Россия всё-таки участвует в деле поиска и возвращения в Израиль теля Эли Коэна, то возникает «вопрос на полях». Япония много чего хочет и пытается добиться от России. Так почему бы не поставить вопрос о возвращении в Россию тела Рихарда Зорге? До настоящего времени его могилу поддерживали исключительно частными инициативами, в том числе и его гражданской жены Исии Ханако. В 2019 году министр обороны РФ Сергей Шойгу, находясь с визитом в Токио, возложил цветы на могилу разведчика на кладбище Тама, но переговоров о возвращении его праха в Россию не велось.

    Конечно, это не сравнимые случаи, если закапываться в детали. Но если бы Исии Ханако не опознала Рихарда Зорге и на собственные деньги не перезахоронила бы его в Токио, то сейчас точно также пришлось бы вести разговоры о поисках его останков.


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