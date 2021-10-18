Взгляд
18 октября, понедельник  |  Последнее обновление — 09:18  |  vz.ru
Разделы

Цены на газ ударят по всей мировой экономике

Повышение цен на электроэнергию – только начало большой цепочки проблем в мировой экономике REUTERS/David W Cerny
Каждый день из Европы приходят новости о банкротстве какой-либо энергокомпании или остановке заводов. Металлургия, химическая индустрия, производство стройматериалов – все эти отрасли уже затронуты колоссальным повышением цен на уголь, газ и электроэнергию. Однако перед нами – только начало большого процесса, который скажется на всей мировой экономике. Последствия будут и для России. Подробности...
Перейти в раздел…

«Россия и Израиль всегда находят общий язык, когда надо решать вопросы»

Как считает Александр Бен Цви, Израиль и Россия переживают лучшую стадию отношений за 30 лет embassies.gov.il
«Несколько лет спустя, уже в Израиле, я встретил девушку – лидера нашей комсомольской организации. Представьте себе, она тоже эмигрировала. Я спросил: «А помнишь, как вы меня называли чуть ли не предателем Родины?» – вспоминает в интервью газете ВЗГЛЯД посол Израиля в Москве Александр Бен Цви. В понедельник исполняется 30 лет со дня восстановления дипломатических отношений СССР и еврейского государства. Подробности...
Перейти в раздел…

Кто подставил Рихарда Зорге

Удостоверение пресс-секретаря посольства Германии в Японии Рихарда Зорге Общественное достояние
Ровно 80 лет назад в своем доме в Токио был арестован Рихард Зорге, один из наиболее выдающихся советских разведчиков в истории. Его работа и обстоятельства разоблачения японской контрразведкой до сих пор вызывают споры и порождают разнообразные конспирологические теории. Какая из них больше других похожа на правду? Подробности...
Перейти в раздел…

США и Кабо-Верде перед приездом Поклонской учинили правовой беспредел

В Киеве считают экс-прокурора Крыма государственной изменницей Дмитрий Макеев/РИА Новости
На африканских островах Кабо-Верде, куда назначена послом Наталья Поклонская, задержали и выдали американцам венесуэльского дипломата. Известие воодушевило Киев, который ждет выдачи экс-прокурора «оккупированного» Крыма. Почему США нарушают международные нормы и угрожает ли российскому дипломату что-то подобное? Подробности...
Перейти в раздел…

Новая катастрофа L-410 унесла жизни парашютистов

За последнее время потерпел крушение уже третий самолет марки L-410 Пресс-служба МЧС РФ/РИА Новости
В Татарстане разбился самолет L-410 с 20 парашютистами на борту. По предварительным данным, погибли 16 человек. За последнее время это уже третья катастрофа самолетов этой модели с жертвами. Почему произошла трагедия на этот раз и можно ли делать выводы о проблемах технического характера L-410? Подробности...
Перейти в раздел…

Настала эпоха санитарной демократии

Тимофей Бордачёв
Тимофей Бордачёв, Программный директор клуба "Валдай", научныи&#774; руководитель ЦКЕМИ НИУ ВШЭ
Сегодня безопасность вдруг стала «эпидемиологической», дисциплина – «гигиенической», а сама перевооружившаяся демократия – «санитарной». Новый импульс получают знакомые технологии контроля и наблюдения, сбора данных и фиксации поведения. Подробности...

Старообрядчество оказалось не тем, к чему все привыкли

Леонид Севастьянов
Леонид Севастьянов, председатель Всемирного союза староверов
Свобода и ответственность неразделимы и идут рука об руку в жизни старовера. Поддержка общины человеком и человека общиной – и есть диалектика старообрядчества, которой так не хватает нашей социальной жизни. Подробности...
Обсуждение: 48 комментариев

Экологический фундаментализм похож на «хождение в народ»

Евгений Фатеев
Евгений Фатеев, Руководитель Екатеринбургского отделения Русского художественного Союза
Все эти оранжевоволосые и жутко продвинутые горожане и горожанки дойдут до жутко благородного и осознанного поедания тараканов, какой-нибудь дурацкой напечатанной и ненастоящей еды – вплоть до экологически ответственных и спасающих дикую природу самоубийств. Подробности...
Обсуждение: 11 комментариев
Перейти в раздел…

Зачем Супермена сделали геем

Обсуждение: 16 комментариев

Нуланд вернула Украину "на крючок"

Когда Молдавия предаст Украину

Перейти в раздел…

Определена самая красивая мигрантка России

На церемонии в «Президент-Отеле» объявлена победительница конкурса красоты, который провела Федерация мигрантов России. Корону получила 25-летняя Рушана Каримова из Узбекистана. В финал также вышли девушки из Киргизии и Таджикистана
Подробности...
Обсуждение: 4 комментария

Портреты победителей конкурса «Учитель года России» разных лет

4 октября в ГУМе открылась выставка портретов учителей года разных лет – все они олицетворяют собой образ современного российского педагога. Выставка будет экспонироваться до 9 октября, после этого она украсит собой праздничный концерт ко Дню Учителя в Государственном Кремлевском дворце. На фото: Екатерина Алексеевна Филиппова «Учитель года России – 1996»
Подробности...

Россия отправила в космос первый в истории киноэкипаж

Пилотируемый космический корабль «Союз МС-19», на борту которого находятся космонавт Антон Шкаплеров, актриса Юлия Пересильд и режиссер Клим Шипенко, во вторник отправился к МКС для съемок фильма «Вызов»
Подробности...
Перейти в раздел…
19:59
собственная новость

Российским школьникам покажут маршрут «Золотое кольцо» по Ярославской области

В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
Подробности...
20:27

В Марий Эл открыли новое здание государственной филармонии

В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
Подробности...
21:12

В Оренбурге легендарная «Катюша» вернулась в парк «Салют, Победа!»

В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
Подробности...
Перейти в раздел…
На каком основании надо выдавать российское гражданство иностранцам?
  • Наличие родственников в России

  • Рождение на территории бывшего СССР

  • Наличие востребованной в России профессии

  • Готовность инвестировать капиталы в Россию
Какие периоды российской истории освещаются в медиа наиболее предвзято?
  • Московское государство и Иван Грозный

  • Российская империя

  • Февральская и Октябрьская революции

  • Правление Сталина

  • Великая Отечественная война

  • Хрущевская оттепель

  • Застой

  • Перестройка и развал СССР

  • 90-е годы 20 века
Существующие порядки в российских тюрьмах необходимо:
  • Смягчить

  • Ужесточить

  • Оставить как есть
    Перейти в раздел…
    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
    НОВОСТЬ ЧАСА: Росгвардия опровергла драку спецназа во время испытаний на краповый берет
    Названа основная версия гибели российских туристов в Албании Зеленский подтвердил наличие офшоров Назван срок завершения нехватки микрочипов на мировом рынке Британского депутата зарезал сомалиец
    Журналистка CNBC не слушала перевод слов Путина Американская миссия при ОБСЕ перепутала флаг Украины На Украине назвали два условия для силового «возвращения» Донбасса Экспорт российских вакцин превысил 700 млн долларов
    В Раде предположили планы Зеленского по обмену Медведчука на дешевый газ Мощность ГТС Украины сравнили с мощностью идущих в обход газопроводов США предложили Турции закупить истребители F-16 вместо F-35 Российские киберспортсмены выиграли чемпионат мира по Dota 2

    «мы с удовольствием»


    Зеленский предложил России обменять Медведчука

    символ преодоления себя


    Сдача спецназом экзамена на краповый берет закончилась скандалом

    надежный поставщик


    Россия предложила Британии помощь в преодолении газового кризиса

    Видео

    золотовалютные резервы


    Россия поразила Запад рекордными накоплениями

    кризис и выводы


    Брюссель отказался признать энергетические ошибки

    урегулирование в Донбассе


    Виктория Нуланд вернула Украину «на крючок»

    массовая амнистия


    Зачем МВД России простило тысячи депортированных мигрантов

    «установления справедливости»


    Как талибы истребляют западные порядки в Афганистане

    холодная война


    Тимур Шерзад: Карибский кризис до сих пор удерживает Землю от большой войны

    поддержка экспорта


    Аркадий Комаров: На зарубежных рынках россиян никто не ждет

    номинальный партнер


    Геворг Мирзаян: Что мешает России и Ирану стать полноценными союзниками

    на ваш взгляд


    На каком основании надо выдавать российское гражданство иностранцам?

    Кто подставил Рихарда Зорге

    Удостоверение пресс-секретаря посольства Германии в Японии Рихарда Зорге
    		   18 октября 2021, 08:50
    Фото: Общественное достояние
    Текст: Евгений Крутиков

    Ровно 80 лет назад в своем доме в Токио был арестован Рихард Зорге, один из наиболее выдающихся советских разведчиков в истории. Его работа и обстоятельства разоблачения японской контрразведкой до сих пор вызывают споры и порождают разнообразные конспирологические теории. Какая из них больше других похожа на правду?

    История с провалом сети Зорге, насчитывавшей на пике около 200 информаторов в самых разных слоях японского общества и германском посольстве в Токио, до сих пор покрыта мраком. Есть несколько официальных версий, есть многочисленные свидетельства ветеранов советской разведки, а как будто чего-то не хватает. Пазл не складывается.

    Японское следствие изначально велось так, чтобы скрыть реальные источники информации, благодаря которым они вышли на группу Зорге. Это не какая-то чисто японская особенность, это нормальное поведение любой контрразведывательной службы, которая хочет скрыть свои методы и глубинные источники. Была даже создана альтернативная версия, которую японцы до сих пор активно распространяют со ссылками на фиктивные архивные данные и откровенно фальсифицированные показания.

    Реальные архивные данные были японцами подчищены. В частности, полностью исчезли рукописные оригиналы изначальных допросов тех членов группы, которые были арестованы первыми (за несколько дней до ареста самого Зорге) и от которых якобы потянулась цепочка. При этом показания самого Зорге сохранились целиком.

    Десятилетиями господствовала версия, по которой группа была вычислена с помощью пеленгации и расшифровки радиосообщений Макса Клаузена. Сделать это японцы якобы смогли с помощью специально доставленных из Германии новых средств пеленгации. Таким образом, считалось, что разоблачение сети Зорге было чуть ли не случайностью.

    Эта версия перекочевала в кинофильмы и художественную литературу, то есть стала доминирующей. Тем не менее, это не более чем мистификация - никаких немецких машин по пеленгации не было. Японцы действительно перехватывали радиограммы Клаузена начиная с 1937 года, но расшифровать их не могли. Это стало возможным только после того, как в результате обысков в домах Зорге и Клаузена были найдены шифровальные книги и ключи.

    Зачем японцам было нужно и требуется до сих пор держаться за версию о «случайности» разоблачения Зорге? То, что они якобы самостоятельно «раскрыли дело», ухватившись за единственную ниточку, повышает их самооценку, но вряд ли дело только лишь в этом.

    Дело о предательстве коммуниста

    «Альтернативной» и более реалистичной версией считается предательство члена Компартии Японии Ито Рицу, долгое время жившего в США. В том числе - в одной квартире с престарелой портнихой Китабаяси Томо, которая никакого отношения к разведке не имела. Её отыскали и допросили.

    Выяснилось, что в её же доме в США снимал комнату и Мияги Ётоку - модный художник, вхожий в аристократические круги Японии. Мияги был вторым по значимости агентом Зорге (после Хоцуми Одзаки - советника премьер-министра) и его близким другом.

    В доме Зорге на видном месте висел портрет Гитлера в кимоно кисти Мияги.

    Якобы разоблачению всей сети привела нехитрая цепочка связей и показаний: Ито Рицу - портниха Китабаяси - Мияги Ётоку - Зорге. Запустил эту версию в оборот в 1946 году американский генерал Чарльз Уиллоуби, шеф разведки оккупационных сил в Японии. Он написал доклад, основанный на находившихся в его распоряжении материалах расследования японской полиции токко. Генерал Уиллоуби открыто восхищался Зорге, но то ли не стал вникать во все детали, то ли хотел пустить всех по ложному следу.

    Как бы там ни было, Ито Рицу буквально затравили. После войны он уехал в Китай, поскольку в Японии компартия была на нелегальном положении, но китайцы учинили новое расследование, по итогам которого «предатель» просидел в китайской тюрьме 22 года. После отсидки он вернулся в Японию и потратил остаток жизни на безуспешные попытки оправдаться. И кое-что в его оправданиях заслуживает внимания.

    В частности, он утверждал, что следователь токко Маясита практически навязал ему фамилию портнихи Китабаяси, хотя речь на допросе шла только о какой-то «тётке из Америки». При этом надо понимать, что сам Ито Рицу был задержан только как коммунист, то есть «неблагонадёжный», никаких обвинений в шпионаже ему не предъявляли и затем вообще отпустили.

    Эта «неблагонадёжность» была выведена из какого-то списка японцев с левыми взглядами, когда-то живших в США. Косвенно это подтверждал и арестованный после войны следователь Маясита. Он же показывал, что в деле Зорге «был задействован агент спецслужб». И речь в данном случае идет не о токко, а о внешней разведке Японии.

    По данным японских источников, в список вошло почти 500 человек. Тот, кто его составил, мог быть на одной из трёх позиций.

    Это мог быть японский агент на нелегальном положении в США, возможно, внедрённый в диаспору. Это мог быть японский шпион на легальной позиции, например, в консульстве в Сан-Франциско. Третий и самый неприятный вариант: это список могло составить ФБР и передать японцам в рамках какой-либо договорённости о «совместной борьбе с коммунизмом».

    Напомним контекст. Дело Зорге раскручивалось перед нападением Японии на Пёрл-Харбор - в тот период, когда шли последние приготовления и изнурительные переговоры, на которых ещё можно было договориться о мире. Разоблачение японского агента на территории США сказался бы на этих переговорах крайне негативно. И потому токко стала изобретать многоходовочку, в результате которой крайним оказался Ито Рицу.

    Адвокат Фусэ Тацудзи, занимавшийся после войны делами японских коммунистов, писал в опубликованном только в 1997 году докладе, что дело Ито Рицу велось таким образом, чтобы «защитить внутренний источник информации». Можно предположить, что этот «источник» - составитель списка продержался в Америке довольно долго и не был разоблачён.

    А если список японских коммунистов в США составляло ФБР, раскрытие этого нанесло бы серьезный удар по имиджу Вашингтона. Не потому ли генерал Уиллоуби стал тиражировать версию о предательстве Ито Рицу как единственно верную?

    Понятно одно: разоблачение сети Зорге не было ни случайностью, ни следствием гениальности отдельных следователей. Японцы проявили свойственное им упорство, но не более того.

    Абсурдный приказ

    В отечественной историографии и мемуаристике практически ничего не говорилось и не говорится до сих пор о деятельности советских кураторов сети Зорге.

    Начиная со середины 1960-х годов основными источниками информации для книг и газетных публикаций о Зорге были те самые люди, которые находился с ним на связи. Это по понятным причинам создало определённый перекос - вплоть до откровенного самолюбования, например, один из кураторов называл себя «дублёром Зорге», хотя даже близко не приближался к агентурной сети.

    Именно к этим людям накопилось много серьезных вопросов.

    Начнем с того, что по приказу Разведупра РККА (то есть ГРУ) из Москвы был нарушен основополагающий принцип разведки: легальная и нелегальная резидентуры ни при каких обстоятельствах не должны пересекаться.

    Сеть Зорге передавала не только устную информацию по радио. Люди Зорге и он сам получали огромный массив данных на физических носителях, которые фотографировались или копировались в мастерской Клаузена. Фотопленку по радио не передашь.

    Несколько лет главным связником Зорге был Исаак Фонарь - личность уникальная. Одесский сирота, учившийся в Доме еврейской рабочей молодежи, он с отличием закончил военно-морской училище и стал капитаном корабля специального назначения на Тихоокеанском флоте. Его транспорт «Красный партизан» и рыбачья шхуна считались гражданскими судами, но числились на балансе Разведывательного отдела Тихоокеанского флота. Совершая как бы гражданские рейсы, они забирали оставленные советскими разведчиками «закладки», оставляли собственные и проводили фотосъемку побережья и важных объектов.

    Несколько раз Зорге и Фонарь пересекались лично, но на допросах Зорге Фонаря по фотографиям не опознал. Он характеризовал своего связника как человека без внешности, типичного разъездного курьера, который курсирует по миру. Это была его тактика - Зорге опознавал только тех, о ком уже должно было быть известно японцам. Поэтому Фонарь продолжил работать на Дальнем Востоке вплоть до конца войны.

    На ваш взгляд

     
    Какие периоды российской истории освещаются в медиа наиболее предвзято?









    Можете выбрать несколько вариантов ответа
    Обсуждение:  60 комментариев
    Чем руководствовалось начальство Разведупра, переводя Зорге на прямой контакт с легальной резидентурой, до сих пор загадка. И беда тут не только в самом этом абсурдном приказе, но и в том, что работники легальной резидентуры на тот момент были молодыми и плохо обученными людьми, начисто игнорировавшими элементарные правила конспирации.

    Через много лет они стали знаменитостями, почтенными ветеранами, дослужились до генерала и полковников, написали по несколько книг. Но то, что они творили в период с 1938-1941 годов, уму непостижимо.

    Кураторами Зорге и Клаузена в посольстве были сотрудник советского консульства Сергей Буткевич и второй секретарь посольства Виктор Зайцев. Именно подполковник Буткевич издал в 1969 году в серии «ЖЗЛ» книгу «Дело Зорге. Следствие и судебный процесс». Он же стал автором книг об экономике Японии.

    Буткевич и Зайцев (впоследствии полковник) провели как минимум 10 (по другим источникам - 14) открытых встреч с Зорге и Клаузеном в кафе, ресторанах, театрах. Несколько раз Зайцев (кстати, в разведку он попал с должности начальника отдела технического довольствия, то есть завхоза 1-й Советской объединённой военной школы им. ВЦИК, закончив Курсы иностранных языков при РУ РККА) выезжал на эти встречи на посольской машине с дипломатическими номерами и очень гордился тем, что оставлял транспорт всего в одном квартале от места «явки».

    Однажды в таком виде он приехал прямо домой к Клаузену, что не лезет вообще ни в какие ворота. И это происходило в стране, где любой иностранец сразу же облагался наружным наблюдением, не говоря уже о сотрудниках советского посольства.

    На допросах японцы демонстрировали Зорге и Клаузену фотографии Буткевича и Зайцева. На квартире Клаузена 13 дней держали засаду, ожидая появления сотрудников советской дипломатической миссии. То есть, японцы давно были осведомлены об этих контактах, но, видимо, не очень хотели открытого шпионского конфликта с СССР, на тот момент нейтральной страной.

    Подчищал всю эту историю другой сотрудник резидентуры - Михаил Иванов, ставший легендой советской разведки. Именно он в 1945 году первым из советских представителей приехал в Хиросиму и Нагасаки и с риском для жизни взял там пробы грунта, на двадцать дней опередив американцев. Другой участник этой операции, Герман Сергеев, умер от лучевой болезни почти сразу же после поездки в Хиросиму и стал первой иностранной жертвой атомной бомбардировки в Японии, если не считать лагерь военнопленных в Нагасаки.

    Генерал-майор ГРУ Михаил Иванов скончался в 2013 году в возрасте 101 года. Он утверждал, что от лучевой болезни его спасла бутылка японского виски.

    Гнетущий непрофессионализм

    Никто не оспаривает последующих заслуг, успехов и героизма Иванова - они несомненны. Но в период, о котором сейчас идет речь, его действия, как и действия Буткевича и Зайцева, невозможно назвать профессиональными.

    В какой-то момент Иванов стал утверждать, что в период работы с Зорге за ним постоянно следили сотрудники резидентуры НКВД, за которыми в свою очередь следили японцы. Однажды он якобы накричал на следовавшего за ним молодого сотрудника НКВД прямо на улице в Токио. Если по совести, вступив в уличный конфликт с «наружкой», Иванов фактически лишил себя права свободного выхода из посольства.

    Также считается, что именно Иванов, Буткевич и Зайцев в тот же период времени выезжали в Шанхай, где уговаривали поэта и певца Александра Вертинского вернуться в СССР.

    Зайцев не знал Токио, выезжал на встречи с Клаузеном без проверки слежки (он утверждал впоследствии, что на это просто не хватало времени), самого Клаузена знал только по фотографии и «не использовал паролей». Зато использовал посольские автомобили, один из которых принадлежал советскому военному атташе. Можно было сразу на себя мишень повесить.

    При этом Зайцев отправлял условия места и времени встречи домой Клаузену по обычной почте из посольства. И это в стране, где вся почта, включая гражданскую, перлюстрировалась чуть ли не официально.

    Иными словами, мы имеем полное игнорирование элементарных принципов конспирации, незнание местных условия и реалий, непрофессионализм вплоть до отказа от проверки перед выходом на встречу (впрочем, как Зайцев и Буткевич могли бы оторваться от такой слежки, если они элементарно города не знали?)

    В результате Клаузен, а затем и сам Зорге, попали в поле зрения токко примерно летом 1940 года. По одной из версий, их не арестовали сразу, поскольку японцы не хотели ссориться одновременно с СССР и Германией. Кроме того, проявив понятное упорство, японская контрразведка выяснила, что главными источниками утечки информации стало окружение премьер-министра Фумимаро Коноэ (то есть Одзаки), а это ставило токко в очень неудобное положение.

    Примечательно, что принц Коноэ подал в отставку за день до ареста Зорге. До сих пор представители «ястребиного» крыла в японской политике повторяют, что в окружении принца «было много шпионов и предателей». Это был серьезный удар по японскому аристократическому истеблишменту вплоть до «потери чести».

    Все эти удивительные факты давно уже не являются секретом. Но специальная комиссия, которая в хрущёвское время расследовала обстоятельства провала, сделала акцент исключительно на приказе Разведупра о переводе Зорге на связь с легальной резидентурой. По понятным политическим причинам того времени, это было объявлено следствием сталинских репрессий, тем более, к 1939 году советская разведка действительно лишилась многих относительно опытных кадров, места которых заняли случайные люди.

    Таким образом, сотрудники резидентуры становились как бы невольными жертвами. Их послали, они выполняли приказ, как умели, а виноват товарищ Сталин.

    ***

    Загадка провала сети Зорге, видимо, ещё долго будет служить поводом для конспирологических теорий. Скорее всего, имел место комплекс причин: непрофессионализм отдельно взятых сотрудников (признать это довольно болезненно), внутрияпонские политические интриги и странные предвоенные отношения между Японией и США.

    Наиболее разумным ходом для того времени представляется отзыв Зорге - просто в силу того, что он проработал в Японии слишком долго и его огромная сеть почти наверняка должна была где-то наследить. Но, во-первых, он сам отказывался уезжать, а, во-вторых, его данные были столь критично важны, что замена нелегальной резидентуры не представлялась возможной.

    Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД


    Вы можете комментировать материалы газеты ВЗГЛЯД, зарегистрировавшись на сайте RussiaRu.net. О редакционной политике по отношению к комментариям читайте здесь
     
     
    © 2005 - 2021 ООО «Деловая газета Взгляд»
    E-mail: information@vz.ru
    ..............
    		В начало страницы  •
    На главную страницу  •