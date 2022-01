Запад подготовил ВСУ к масштабной провокации в Донбассе Психиатры поставили диагноз американской разведке и дипломатии 23 января 2022, 10:30

Фото: "Shoot or Be Shot"

PorchLight Entertainment

Текст: Александр Березин

Версия о том, «ГРУ облучало американских дипломатов невидимыми лучами», полностью провалилась. Так гласит официальный доклад, выпущенный американской разведкой. В чем же реальная причина того, что примерно тысяча американских шпионов и дипломатов стали жертвой «гаванского синдрома» - и каким образом это имеет отношения к последним событиям на Украине? С осени 2016 года американские разведчики и дипломаты – сначала на Кубе, потом в других странах мира – жалуются на то, что в их голове возникают странные звуки, а затем начинаются головные боли бессонница и целый ряд других явлений. Явления эти описаны, например, вот в этой научной статье в Journal of the American Medical Association. Венцом таких публикаций стала статья, вышедшая в самом авторитетном медицинском журнале мира – Lancet, за декабрь 2020 года. Текст, по степени расплывчатости и неконкретности очень похожий на сходную публикацию об отравлении «Новичком», не описывал никаких конкретных механизмов, которыми можно было бы вызвать все эти шумы в голове. Зато в нем был вывод американских ученых. Они считают, что микроволны «кажутся наиболее реалистичным механизмом в объяснении этих случаев… но каждая возможная причина остается спекулятивной». «Кажутся» – не самая убедительная формулировка в случае научного журнала, но этого оказалось достаточно, чтобы американские власти стали в голос заявлять: это могла сделать Россия, а конкретнее – ГРУ. Попробуем разобраться в теме на основе открытых источников. В первую очередь, научных публикаций, и лишь во вторую – на позиции ЦРУ. Московский сигнал В 1953-1976 годах сотрудники американского посольства в Москве обнаружили, что их здание облучают микроволнами с частотой от 2,5 до 4,0 гигагерц. Плотность излучения была всего лишь 0,005 ватта на квадратный сантиметр, но происходящее крайне обеспокоило американцев, потому что они не могли понять смысла этого облучения. В наши дни просто понять, что это было. В 1940-х в СССР создали подслушивающее устройство «Златоуст» (разработчик – на тот момент заключенный «шарашки» НКВД ЦКБ-29, Лев Термен, известный также по созданию терменвокса). Оно принципиально отличалось от всех предшественников не только сверхкомпатностью, но и тем, что не требовало источников питания. Для работы оно использовало приходящее извне микроволновое излучение – то самое, смысл которого не могли понять американцы. Когда рядом с устройством кто-то говорил, встроенный в него резонатор менял параметры излучаемых «Златоустом» вовне электромагнитных волн. Приемник в соседнем с посольством здании считывал изменения и делал запись разговоров сотрудников посольства. Микроволны тут были крайне полезны, потому что «жучки» к проводам не присоединишь – обитатели здания заметят. Но в силу незнания обо всем этом дипломаты США посчитали, что тут речь о чем-то ином. Они посчитали, что речь может идти о влиянии на умы звездно-полосатых дипломатов. В Штатах завели проект «Пандора», руководителем которого зачем-то поставили чиновника, а не ученого или врача. «Проект» провел эксперименты аж на одной обезьяне и пришел к выводу, что микроволновое излучение может менять поведение приматов. Было рекомендовано немедленно начать разработку таких «психотронных установок» и в США. Неизвестно, сколько бы еще лет осваивались на всем этом бюджетные деньги, но в 1968 году кто-то догадался назначить в руководство проекта врача. Тот предсказуемо обнаружил, что никакого влияния нет, а эксперименты были поставлены некорректно. Но на этом история не закончилась. В 1970-е Госдепартамент зачем-то рассказал американским дипломатам про то, что их здание в Москве облучают, те переполошились, начали искать у себя болячки. Как назло, тогда же в США вышла псевдонаучная книга о вреде микроволновок под названием «Переключая Америку», где от микроволн развивался и рак, и все, что угодно. Дипломаты пошли в суды, требуя компенсации за угрозу для их здоровья. Случившийся фарс просочился и в печать – поэтому в популярном сознании идея «русские влияли на мозги американских дипломатов невидимыми лучами» существовала как минимум до конца 1980-х. А что же тогда нового в Гаванском синдроме? Сегодня ситуация еще забавнее, чем полвека назад. Если тогда США могли хотя бы зарегистрировать микроволны, направленные на их посольство, то сегодня нет и этого. Никакие исследования ни в одной из стран, где найдены пострадавшие от гаванского синдрома, не показали никакого непонятного излучения в сторону американских госслужащих. Даже в тех случаях, как в Сербии в прошлом году, где эвакуации подвергались агенты ЦРУ, никаких следов облучения их чем бы то ни было тоже никто не находил. Более того: научный анализ ситуации с пострадавшими не показывает каких-то объективных повреждений мозга. С медицинской точки зрения лучше всего описал ситуацию Роберт Балох (Robert Baloh), профессор неврологии Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе: «Я регулярно вижу пациентов с теми же симптомами, что и у работников посольства, у себя в клинике… Большинство из них имеют психосоматические симптомы – иными словами, такие, которые возникают не от внешних причин, а от внутренних, таких как стресс, или какие-то эмоциональные сложности. Доступные данные по гаванскому синдрому близко совпадают с массовыми психическими эпидемиями – более хорошо известными как массовая истерия». Массовые психические эпидемии известны как минимум со средних веков, и всегда имеют сходную картину, продолжает Балох. Какая-то группа людей думает, что они подвергаются воздействию какого-то мощного, но туманного враждебного влияния. Кто-то хочет изменить их поведение – магией ли, «невидимыми ли лучами» или каким-то еще скрытым и таинственным способом. Иногда эпидемия возникает просто от чего-то нового и непонятного. Например в начале XX века многие телефонисты описывали, как у них возникают синдромы контузии – это явление даже получило специальное название «акустический шок». Его исследовали десятки лет, причин не нашли, а когда телефоны стали привычными с детства такие «шоки»… просто пропали. Болох отмечает, что микроволны действительно могут вызвать ощущение звука в голове – но на огромных мощностях, легко регистрируемых со стороны. И, главное, после отключения микроволнового излучения звук этот проходит, а долгосрочных симптомов не остается. В данном же случае картина прямо противоположная: излучения нет, а симптомы – есть. Ситуация отличается от «Московского сигнала» главным образом тем, что в те годы правительство США, узнав о врачей об отсутствии объективных симптомов, просто закрыло проект «Пандора» и забыло обо всем этом. А в наши дни, оно, напротив – решило воспринять это всерьез и использовать как повод для обвинения русских. В этой ситуации необычно выступило ЦРУ. В четверг управление заявило, что большинство случаев гаванского синдрома не вызвано вмешательством «иностранной державы». Была проанализирована примерно тысяча случаев. Которые по большей части, как заявлено, «можно объяснить состоянием здоровья, в том числе не диагностированными до того заболеваниями, а также природными или техническими факторами». То есть русские ни при чем. Напрямую сказать, что американские дипломаты – и даже сотрудники самого ЦРУ – слегка слишком сильно нервничают, отчего им и кажется всякое, организация не рискнула. Все-таки ряд американских политиков уже заявил о «русском следе», и выставлять их всех идиотами было бы не очень политкорректно. В конце концов, конгрессмены дают ЦРУ деньги, нельзя публично заявлять о том, что они говорят нечто, не стыкующееся с фактами. Но все иностранные наблюдатели и часть американских прямо признают: такая позиция ЦРУ – лишнее подтверждение того, что речь идет именно о психической эпидемии, а не о неких лучах, которые американцы почему-то никак не могут обнаружить. Как гаванский синдром распространяется вширь и вглубь Интересно, что следуя подходу американского невролога Балоха, в современной американской внешней политике можно найти куда больше психических эпидемий, чем один только гаванский синдром. Возьмем «русское вторжение на Украину», о котором каждый день пишут западные СМИ и не раз заявлял Госдепартамент и даже президент США. Никаких спутниковых снимков соответствующих группировок никто не видел. Это, конечно, не доказательство: перед операцией в Крыму западные разведки тоже все проспали, и на спутниковых снимках тоже ничего не было. Но если вторжение реально готовится, то рано или поздно оно должно состояться. На эту тему Между тем, западные и украинские СМИ обещали нападение России на Украину и в 2015, и в 2016 годах, и позднее. Эти прогнозы никогда не сбывались – как не сбылись они и в 2021 году. Для любого, хотя бы примерно представляющего российскую внешнюю политику, очевидно, что не случится такое и в 2022 году. Но ни разу – ни в прошлом, ни в будущем – провал предсказаний «российского вторжения» не приводил к тому, что предсказывавший говорили «да, мы ошиблись, вторжение нам только показалось». Здесь трудно не увидеть параллель с гаванским синдромом. Ни разу не удалось найти доказательств того, что русские микроволны кипятят мозг американским дипломатам и шпионам что в Сербии, что на Кубе, что где-то еще. Американские ученые и врачи в голос говорят: у «пострадавших» психосоматика, они сами убедили себя в том, что им кто-то лучами в мозгу что-то повредил. Но никто, ни один американский дипломат и политик не встал, и не сказал: извините, нам показалось. Это и отличает жертв психической эпидемии от тех, кто ими не являются. Первые никогда не признают, что пострадали от мнительности, исходящей из их внутреннего мира — а не от выдуманной угрозы из внешнего мира.