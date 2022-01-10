Как прибалтийские лидеры становятся русофобами

Прибалтийские страны мешают идущим переговорам между Россией и США. Замглавы ведомства Сергей Рябков заявил, что США «чувствуют за собой глаза и уши наиболее антироссийски настроенной группы в НАТО», и поэтому Вашингтону «некомфортно» вести диалог с Москвой. Почему изначально нейтральные к России политики внезапно превращаются в отъявленных русофобов? Яркий пример тому показывает недавно избранный президент Эстонии.

Нынешний президент Эстонии Алар Карис выскочил минувшим летом как чертик из табакерки. В этой стране президента выбирают депутаты парламента. Заранее было ясно, что правящие партии не желают выдвигать на пост прежнюю главу государства Керсти Кальюлайд – но лишь незадолго перед голосованием, состоявшимся в августе, было названо имя директора эстонского Национального музея Кариса. Хотя он был единственным кандидатом, выбрать его удалось лишь со второго раза.

«Россия – наш сосед»

Непосредственно перед избранием Карис высказывался о России без особой враждебности. «Россия – наш сосед, а значит, мы должны внимательно следить за тем, что там происходит», – говорил тогда Карис. Более того, в случае своего избрания он не исключил встречи с российским президентом Владимиром Путиным. Также Карис выразил готовность при случае давать интервью на русском – при общении со СМИ, представляющими русскую общину Эстонии. И этим дал повод заподозрить себя в неискренности.

«Хм, кандидат начинает с неправды, а ведь он может стать президентом. Если он в таком возрасте не владеет русским языком (как он этого добился, ума не приложу, ведь практически все люди того поколения им владеют), то сильно сомневаюсь, что он начнет его учить теперь. Поэтому либо он лукавит в том, что не владеет языком, чтобы не говорить на нем на камеру, либо в том, что будет его учить», – отметил эстонский экономист Леонид Цингиссер.

Также многие обратили внимание на то, что кандидат воздерживался высказывать свое мнение о судьбе русских школ Эстонии, которые нынешнее правительство во главе с членом Партии реформ Каей Каллас хочет полностью перевести на госязык.

Уже после избрания он повторил свое обещание вновь подтянуть русский язык. «Обещаю вам, что наступит момент, когда я буду общаться с русскоязычными жителями на русском языке», – подчеркнул избранный глава государства. Алар Карис дал понять, что «намерен вести диалог со всеми».

Позже он опять вернулся к этой теме. «Я думаю, через некоторое время я смогу дать корректное интервью на русском языке. Русский язык потихоньку вернется, если слушать его и немного говорить», – отметил Карис в интервью с порталом Delfi.ee. Впрочем, он не смог дать четкого ответа на вопрос, когда он заговорит по-русски – «возможно, через месяц, возможно, через три года».

Журналистка портала Delfi.ее напомнила новому главе государства, что в 2019 году его предшественница Керсти Кальюлайд ездила в Москву, где общалась с Владимиром Путиным, и спросила: готов ли Карис пригласить российского президента в Эстонию или сам побывать у него в гостях? «Ну, конечно – в случае, если визит в первую очередь окажется хорошо заранее подготовлен, обстановка станет благоприятствовать этой встрече и, что самое важное, будет понимание: какая цель у этого визита, чего мы хотим там достичь? Если просто поедем туда поговорить, то такая встреча и даст нам какой-то сигнал, но в длинной перспективе это не имеет какого-то большого влияния. Это стоит обдумать и, конечно же, надо сперва пообщаться с соседями», – туманно ответил Алар Карис.

Также он признавался в любви к русской культуре – в частности, к творчеству Достоевского.

«Читая произведения этого великого деятеля мировой литературы, я часто поражаюсь тому, насколько глубоко можно прочувствовать и описать человеческую душу. Удивительно, как человек, испытавший невообразимые жизненные страдания, может в своих произведениях сохранять надежду, веру и стремление стать лучше. Когда читаешь Достоевского, появляется желание стать лучше, возникает чувство сострадания к другим, ощущение, что красота действительно спасет мир», – написал Карис на своей странице в Facebook.

Но прошло совсем немного времени – и новоиспеченный президент Эстонии сменил пластинку. Теперь он начал продвигать тему конфронтации с Россией.

Кто виноват в нашествии мигрантов?

Выступая в Вильнюсе на совместном саммите президентов Латвии, Эстонии, и Литвы, Карис обвинил в нашествии мигрантов на Прибалтику и Польшу не только Белоруссию, но и Россию. «Без России этого не может происходить. Есть признаки», – уверяет Карис.

Слова о якобы причастности России к организации миграционного кризиса возымели громкий резонанс в Эстонии. Эстонские правящие начали запугивать электорат «коварным Путиным», который вот-вот «по примеру Лукашенко» обрушит на беззащитную маленькую Эстонию лавину афганцев, иракцев, курдов и африканцев.

Паника усилилась после того, как эстонская пресса начала тиражировать информацию о том, что, дескать, международный аэропорт имени княгини Ольги в Пскове в октябре получил разрешение на прием рейсов из Египта, Турции и Белоруссии.

Началось нагнетание страха: якобы этот аэропорт в любой момент может начать прием мигрантов из Азии и Африки, которые пойдут на штурм ближайших границ ЕС – то есть эстонских. В ноябре в Эстонии спешно начались учебные сборы Okas 2021 («Шип-2021»), для участия в которых призвали 1684 армейских резервиста. Им приказали выставить на границе с Россией 40 километров проволочного заграждения – на тех участках, где, по словам эстонских должностных лиц, «вероятность незаконного пересечения наиболее сильна».

Полез в отработку пропагандистского дискурса

Затем Алар Карис полез решать украинские дела. На встрече с руководителями Еврокомиссии и Совета Евросоюза Урсулой фон дер Ляйен и Шарлем Мишелем глава Эстонии выразил беспокойство «концентрацией российских войск в непосредственной близости от границ Украины». Карис добавил, что «непрозрачная деятельность России на границах Украины неприемлема – и ЕС должен быть готов быстро отреагировать на эскалацию, дав единый и решительный ответ». По его словам, все союзники по НАТО «должны работать вместе, чтобы изменить поведение России».

Когда же в декабре 2021-го Россия выдвинула западному блоку требование о гарантиях безопасности, Карис решительно отрубил, что «об обсуждении этих пунктов, я считаю, не может быть и речи». Он призвал не бояться России, а заниматься ее сдерживанием. «Мы должны идти нога в ногу с союзниками и не позволять раскалывать себя. Что, понятно, является одной из целей сегодняшней России – рассорить нас между собой», – считает Карис.

Более того, он призвал США не вести никаких переговоров с Россией без участия восточноевропейских членов НАТО. В связи с этим политолог Александр Носович напомнил, что Карис всего лишь повторил путь многих других президентов стран Балтии, с которыми в Москве первоначально связывали надежды на приход прагматичного вектора в отношениях с РФ.

Носович иронизирует: «В отношениях России с прибалтийскими странами нужно делать ставки, сколько времени займет путь от новой надежды до очередного разочарования. Чем больше Литва, Латвия и Эстония самоутверждаются в статусе прифронтовых государств, тем короче становится эта дистанция.

В отношении нового президента Эстонии Алара Кариса весь путь разочарования занял меньше первых ста дней его президентства. Карис вступал в должность, выражая намерение возродить диалог с Россией, посылал официальные сигналы в Москву и говорил о заинтересованности Эстонии в его встрече с Владимиром Путиным. Спустя несколько месяцев он говорит, что российские предложения к НАТО по письменным гарантиям безопасности нужно просто проигнорировать. Отложить их в сторону и вести себя с Москвой так, словно та ничего и не предлагала».

Однако уже через несколько дней Карис несколько сменил риторику и в интервью эстонскому каналу ETV+ заявил, что от возможности встречи с Путиным не отказывается – впрочем, сам предпринимать первых шагов в этом направлении он не собирается. «Конечно, если поступит приглашение, нужно будет на него отреагировать. Если появится причина встретиться с Путиным, это нужно будет сделать», – уклончиво сказал Карис. И поспешно добавил: «Но в данный момент я считаю, что переговоры с Путиным должны вести не я в одиночку и не президент США, а государства НАТО и страны Европы все вместе». В то же время в канцелярии Кариса 30 декабря не преминули оповестить общественность, что президент Эстонии обменялся со своим российским коллегой открытками с новогодними поздравлениями.

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Как объяснить столь разноречивые сигналы? Кариса трудно причислить к убежденным русофобам. Этот 63-летний чиновник, успевший застать советское время в зрелом возрасте, человек с академическим образованием производит впечатление личности уравновешенной и трезвомыслящей. Но он оказался пленником господствующего идеологического дискурса и вынужден воспроизводить его постулаты. В современной Эстонии миф об «агрессивной России» и о «российской угрозе» настолько въелся в плоть и кровь правящего класса, что любой политик, пытающийся во всеуслышание опровергнуть эти стереотипы, рискует бесславно закончить свою карьеру.

Достаточно вспомнить одного из «отцов эстонской независимости», экс-премьер-министра, экс-мэра Таллина Эдгара Сависаара. Он призывал к добрососедству с Россией и сам много работал в этом направлении – в итоге его затравили, сломали здоровье, обвинили в коррупции и вытеснили из политической системы государства. Имея перед глазами такой пример, Алар Карис просто вынужден говорить «идеологически правильные» речи.

Но он хотя бы делает это без пылкого воодушевления – и на том спасибо. И отсюда его нерешительность в стиле «шаг вперед – два назад»: стоит ему заикнуться о прямом диалоге с Россией, как он сам, похоже, пугается собственной смелости. Поэтому ждать от него слишком многого нельзя – как, впрочем, и от большинства других лидеров стран ЕС и НАТО, «скованных одной цепью»...