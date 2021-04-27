Президент и спецслужбы Чехии схлестнулись из-за России

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НОВОСТЬ ЧАСА

США призвали своих граждан срочно покинуть Афганистан

27 апреля, вторник  |  Последнее обновление — 21:35  |  vz.ru
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Российский ипотечный пузырь отличается от американского

Россияне погружаются в долговую яму Кирилл Кухмарь/ТАСС
Самая дешевая ипотека за всю историю России привела к перегреву на ипотечном рынке. Банк России фиксирует первые признаки надувания ипотечного пузыря. Беспокойство вызывают и потребительские кредиты. Ипотечный кризис по примеру США образца 2008 года крайне неприятная история. Грозит ли она России? Подробности...
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Эсеры провели учения по синтезу социализма и православия

Руководящий триумвират «Справедливой России» опроверг слухи о борьбе за лидерство пресс-служба партии "Справедливая Россия — За правду"
«Справедливая Россия» стилизовала свою предвыборную программу под военную кампанию, организовав «стратегические штабные учения». В ходе мероприятия Сергей Миронов призвал партийцев добиться второго места на выборах в Госдуму и вместе с другими лидерами эсеров опроверг слухи о борьбе за главенство в партии. При этом ранее анонсированный альянс с КПРФ так и остался благим пожеланием.  Подробности...
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Как Чернобыль изменил к лучшему российскую ядерную энергетику

Так выглядела Чернобыльская АЭС сразу после катастрофы Игорь Костин/РИА «Новости»
26 апреля исполняется 35 лет со дня одной из самых страшных техногенных катастроф в истории человечества – аварии на Чернобыльской АЭС. В чем схожесть и различие этого события с тем, что произошло на японской АЭС «Фукусима», возможен ли новый Чернобыль в России сегодня и какие важные уроки были извлечены российскими атомщиками из этой трагедии? Подробности...
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«Спутник V» вызвал раздражение в Бразилии

США на протяжении нескольких месяцев пытались убедить Бразилию отказаться от российской вакцины Сергей Карпухин/ТАСС
Бразилия отказалась использовать вакцину от коронавируса «Спутник V» из-за присутствия в ней якобы способного размножаться после прививки аденовируса. Разработчики «Спутника V» сочли реальной причиной отказа политику, ведь на протяжении нескольких месяцев США убеждали Бразилию отказаться от российского препарата. Опасен ли на самом деле используемый в «Спутнике V» аденовирус и зачем он нужен? Подробности...
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Почему катапульта убила экипаж Ту-22М3

Ракетоносцы Ту-22М3 могут быть носителями ядерного оружия mil.ru
«Возможно, тот, кто сидел в кресле командира экипажа, от недоученности или волнения включил тумблер принудительного катапультирования». Такими словами источник газеты ВЗГЛЯД описывает основную версию трагедии под Калугой – на военном аэродроме из-за случайного катапультирования погибли три члена экипажа бомбардировщика Ту-22М3. Впрочем, есть и иные предположения. Подробности...
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Сталинград отвоевал место в школе

Павел Данилин
Павел Данилин, политолог
Наши учебные планы неадекватны. Наши учебники по возможности усвоения материала не соответствуют практике обучения истории. А усложнение ЕГЭ по истории в последние годы почти исключает знание ее школьниками. Подробности...
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«Оскар» получает «Международная панорама»

Юрий Васильев
Юрий Васильев, специальный корреспондент газеты ВЗГЛЯД
Главными оскаровскими призами, стало быть, награждена развернутая экранизация типичного сюжета программы Центрального телевидения СССР – про американских безработных, которым Санта-Клаус ничего не принес аж два раза. Подробности...
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Как Турция помогла Москве замирить неспокойный Азербайджан

Тимур Шерзад
Тимур Шерзад, журналист
Бакинская нефть питала Россию в обе мировые войны – сибирские месторождения во времена этих событий были еще или не открыты, или не освоены. Ценность Азербайджана, как источника полезных ископаемых, была очевидна всем, и каждый стремился завладеть им как можно быстрее. Подробности...
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Как Чернобыль изменил ядерную энергетику России

Иранцы нагрубили Лаврову и России

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Донбасс берет защиту русских на себя

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Стали известны лауреаты 93-й премии «Оскар»

В Лос-Анджелесе прошла 93-я церемония вручения кинопремии «Оскар». Главный фаворит прошлого года, фильм Хлои Чжао «Земля кочевников» получил статуэтки в трех номинациях, в том числе став лучшим фильмом года. На фото: продюсеры Питер Спирс, Фрэнсис МакДорманд, Хлоя Чжао, Моллье Ашер и Дэн Джанви
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В Великобритании похоронили принца Филиппа

В субботу в королевской усыпальнице в Виндзоре был похоронен супруг королевы Великобритании Елизаветы II принц Филипп, который умер 9 апреля в 99-летнем возрасте. Траурная процессия прошла в соответствии с военными и королевскими традициями, но в урезанном формате. Перед тем, как гроб был доставлен в часовню Святого Георгия, в Великобритании была объявлена минута молчания в честь Филиппа
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Пожар уничтожил здание «Невской мануфактуры» в Петербурге

В Санкт-Петербурге после пожара на «Невской мануфактуре», где погиб пожарный, задержали гендиректора предприятия и его заместителя. По данным правоохранительных органов, в здании мануфактуры ранее выявили нарушения требований пожарной безопасности
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18:40

В Бурятии завершают установку виртуального концертного зала в рамках нацпроекта «Культура»

В городе Закаменск в Бурятии подходит к концу монтаж и установка виртуального концертного зала, приобретенного на средства федерального проекта «Цифровая культура» нацпроекта «Культура».
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17:11
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Для школ Ленобласти закупят музыкальные инструменты на 60 млн рублей

Детские школы искусств Ленинградской области получат новые музыкальные инструменты, оборудование и литературу, кроме того, будет произведена реконструкция Лодейнопольского детского центра эстетического развития.
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21:35

В Пермском крае несколько театров модернизируют в рамках нацпроекта «Культура»

Руководство Пермского края решило провести ремонт сразу в нескольких театрах региона, соответствующий вопрос обсуждался на заседании краевого правительства под председательством губернатора Дмитрия Махонина.
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Как вы планируете провести 10-дневные майские выходные?
  • Останусь дома

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  • Навещу родственников

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  • Поеду в путешествие за рубеж

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На фоне обострения российско-чешских отношений вы готовы бойкотировать чешские бренды?
  • Да

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  • И раньше их не покупал
Почувствуете ли вы себя ущемленным в случае введения запрета для россиян посещать страны ЕС?
  • Да, я планировал посетить Европу

  • Нет, я не планировал посещать Европу
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    НОВОСТЬ ЧАСА: США призвали своих граждан срочно покинуть Афганистан
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    Президент и спецслужбы Чехии схлестнулись из-за России

    Глава чешской разведслужбы Михал Куделка – ярый противник президента страны Милоша Земана    27 апреля 2021, 20:40
    Фото: Vit Simanek/CTK/Global Look Press
    Текст: Геворг Мирзаян, доцент Финансового университета

    В истории со взрывами складов во Врбетице чешская элита раскололась. И хотя внешне скандал пытаются замять, уже совершенно очевидно – в чешском руководстве есть те, кто верит в вину «агентов ГРУ», и есть те, кто не верит. Почему возник этот раскол, кто именно его олицетворяет – и что угрожает противникам разрушения отношений с Россией?

    В Чехии поднимается очередная волна скандала вокруг взрывов оружейных складов во Врбетице семилетней давности. На сей раз она направлена не против России (чьи агенты, по мнению ряда чешских политиков и активистов, взорвали эти склады), а против президента Чехии Милоша Земана, посмевшего усомниться в этой версии.

    По учебнику гибридной войны

    По сути, Милош Земан сказал то, что должен сказать любой ответственный государственный деятель. На сегодняшний день однозначных доказательств участия русских во взрыве складов во Врбетице нет – в том числе об этом не написано в отчете BIS (чешской спецслужбы) по произошедшим взрывам. Что расследуется несколько версий, и если в итоге все-таки докажут руку Москвы, то Россию нужно обвинить в теракте и наказать за это.

    А если же доказательств не будет найдено, то Росатом нужно как минимум допустить до тендера на строительство нового энергоблока АЭС «Дукованы» - а то и признать произошедшее большой разведывательной игрой с серьезными последствиями для страны. «Так что давайте без истерики и домыслов дождемся результатов расследования, а потом давайте решать», - заявил президент.

    Его слова, понятное дело, противоречили заявлениям вице-премьера Яна Хамачека и ряда других ведущих чешских политиков о «неоспоримости» и единственности версии о причастности Москвы ко взрывам. Они противоречат недавно принятому принципу в российско-западных отношениях, согласно которому для обвинений в адрес России не нужна какая-то доказательная база и судебная процедура – достаточно лишь фразы «мы введем санкции потому, что у нас есть доказательства вашей вины, но вам эти доказательства мы не покажем». Поэтому на президента-еретика обрушилась вся чешская либеральная инквизиция в лице тамошних политиков и журналистов.

    «Президент проделал необычную работу, поставив под сомнение работу секретной службы своей страны, которая защищает ее от агрессии иностранного государства. Это беспрецедентно. Земан в точности следовал положениям учебника по гибридной войне, согласно которым все должно быть размыто и подвергнуто сомнению, чтобы не было ясно, где правда», - пишет Петер Хонзейк, обозреватель издания Hospodarske Noviny.

    Ряд других СМИ и общественных организаций по полочкам разложили речь Земана на предмет применения методик и технологий агитпропа. Третьи стали публиковать весьма провокационные опросы. Например, спросили у учителей и директоров образовательных учреждений является ли президент хорошим примером для детей. Естественно, абсолютное большинство прозвучавших ответов (написанных в виде мини-интервью) отрицательные или резко отрицательные.

    Шерсть государственная и личная

    Однако если копнуть глубже, то можно увидеть, что этот гнев, возмущение, да и сам большой политический скандал из-за «русских террористов» имеет два других внутриполитических измерения. Условно говоря, государственное и личное. По сути, вся история со шпионами-террористами стала итерацией глубокого внутреннего конфликта в чешской элите между условными прагматиками и фундаменталистами – конфликта, который в той или иной степени проявляется во всех элитах мелких восточноевропейских стран.

    Националисты все еще упиваются полученной независимостью и правом снова стать антироссийским (или антинемецким) форпостом – тем, что долгие десятилетия (или даже столетий) было целью существования местных элит. Глобалисты и паневропейцы видят свою страну частью большой Европы, а значит и часть общеевропейской политики и нарративов (в том числе по сдерживанию России).

    Прагматики же упились национализмом и разочаровались в паневропейскости, поэтому выступают за следование национальным интересам. Так что «для части чехов Россия является деспотией. Для части это - большой славянский друг. Для третьих Россия - важный партнёр, но несколько чужой, ибо Чехия - просто Европа, а Россия - другая Европа. И каждое из направлений имеет последователей и сегодня», - поясняет газете ВЗГЛЯД эксперт РСМД Вадим Трухачев.

    Милош Земан, понятно, относится к прагматикам. Тем, для которых Россия, по словам Вадима Трухачева, является не столько врагом, сколько «хорошим и давно известным рынком сбыта, поставщиком нефти, газа и ядерного топлива, а также неиссякаемым источником туристов, сорящих деньгами». И когда президент Чехии пытался сгладить шпионский скандал, он защищал не Москву, а чешские национальные интересы. Не хотел, чтобы его страна позорилась и рвала отношения с Россией по сомнительной, бездоказательной причине.

    Ну а заодно, конечно, мстил своим политическим недругам. Председатель комитета парламента по обороне Яна Чернохова сказала, что «президент просто не любит офицеров разведки». И это отчасти так – президент действительно невзлюбил одного офицера. А конкретно главу BIS полковника Михала Коуделку.

    «Земан давно находится в конфликте Коуделкой. Коуделка - проамериканский русофоб, выступающий за разрыв с Россией и ищущий поводы ускорить этот процесс. Поэтому он всё время пугает чехов российской угрозой.

    Земан - прагматик, не желающий такого разрыва и не желающий притягивать за уши все обвинения в адрес России. Это изначально конфликт идеологический, превратившийся в личный. И президент хочет его убрать за профнепригодность», - говорит Вадим Трухачев.

    Убрать пока не получается, но притормозить карьерный рост – вполне. Так, Земан уже заявил, что повышение полковника Михала Коуделки до звания бригадного генерала в этом году не будет. Возможно, лишь по итогам полномасштабного расследования взрывов во Врбетице. «Если окажется, что он хорошо поработал, я могу повысить его в следующем году. Для этого пока нет причин», - пояснил президент.

    Полтора метра колючей проволоки

    Так что теперь Коуделке кровь из носу нужно доказать (по-настоящему, а не хайли-лайкли) причастность России – ну или делать все, чтобы в Чехии был новый президент. По понятным причинам, второе реализовать проще, чем первое. «Сейчас антироссийская оппозиция пытается шить ему разглашение гостайны. Наверняка попробуют отрешить от должности. Пока голосов явно не хватает, вся надежда - на парламентские выборы, которые пройдут в октябре», - говорит Вадим Трухачев.

    Конечно, есть и иные варианты разрешения скандала. Например, принудить Земана публично изменить свою позицию. На встрече с президентом премьер-министр Андрей Бабиш пытался каким-то образом пытался совместить версию президента и «правильную» трактовку событий. Затем вышел и обрисовал полученный гибрид ежа и ужа прессе. По словам главы Кабмина, «существует только одна версия» и работа ведется «только с одной версией». Якобы прежде действительно рассматривалась другая версия, о которой Земан узнал из документов спецслужб. Но теперь ее отмели.

    Однако сам президент этот «компромисс» пока не поддержал.

    Но даже если поддержит, это не будет иметь особого значения – попытка чешских элит не выносить сор из избы не приведет к склейке раскола, лишь частично скроет его от посторонних глаз. Тем более что сам скандал уже живет своей жизнью. Его раскрутка проходит в рамках кампании перед октябрьскими парламентскими выборами.

    Так, партии русофобского лагеря соревнуются в том, что из них более «патриотичен» в вопросах осуждения русских и критики президента. Поэтому они обвиняют Земана в измене Родине, а также (несмотря на нехватку голосов) не только пытаются дать этому делу юридический ход, но и осуждают тех, кто не присоединяется к ним в этом деле. «Это была речь не для граждан Чехии, а для Российской Федерации. Опошление, сомнение, клевета – и все это в красивой обертке. Это не президент», - заявила лидер главной русофобской партии Чехии TOP 09 Маркета Пекарова-Адамова. По ее словам, благодаря голосам ряда партий не удалось запустить процедуру отставки Земана, однако «после выборов я сделаю все, чтобы ситуация изменилась».

    На итоги этих выборов будет влиять многое. И способность чешских СМИ и политиков держать шпионский скандал на плаву в ближайшие полгода. И, конечно же, возможные ответные действия Москвы. Если по итогам летнего сезона российские чартеры так и не полетят в Прагу и Карловы Вары, а неиссякаемый источником туристов, сорящих деньгами, неожиданно усохнет, то, возможно, чешские избиратели поймут правоту Земана. С неиссякаемого источника русофобии не прокормишься (прибалты пытались, не получилось), а холодильник рано или поздно всегда одерживает победу над телевизором.


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