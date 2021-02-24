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24 февраля, среда  |  Последнее обновление — 11:44  |  vz.ru
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Когда заработает «Северный поток – 2»

Украина назвала дату окончания «Северного потока – 2» Stefan Sauer/Global Look Press
Чем ближе завершение «Северного потока – 2», тем активней становятся его противники. Польша и Украина предлагают президенту США Джо Байдену использовать любые средства, лишь бы остановить строительство российского газопровода. Какие этапы осталось преодолеть до завершения проекта и когда он наконец может быть введен в эксплуатацию? Подробности...
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Новая российская партия поставила амбициозную цель

Сергей Миронов, Геннадий Семигин и Захар Прилепин объединили свои партии ради успеха на выборах в Госдуму spravedlivo.ru
«Справедливая Россия» официально объединилась с партиями «Патриоты России» и «За правду». У альянса новое название и символика, а главная идея созданного союза – борьба с бедностью. Корреспондент газеты ВЗГЛЯД разбиралась, о чем спорят между собой лидеры нового объединения и как они планируют работать с молодежью. Подробности...
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Как командование Красной армии выиграло «битву с велосипедами»

Широко известно использование велосипедов в Вермахте – но и Красная армия этим не гнушалась German Federal Archives/wikimedia.org
Архивы Минобороны раскрыли одну из забытых страниц Великой Отечественной. Вступление Красной армии на территорию Германии породило новое массовое явление – захваченные советскими военными трофейные велосипеды «растаскивались и варварски использовались отдельными военнослужащими». В чем было значение велосипедов для военного дела и почему возникли злоупотребления ими? Подробности...
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Почему американская энергетика оказалась бессильна перед морозами

Морозы привели даже к проблемам с водоснабжением David J. Phillip/AP/ТАСС
В Соединенных Штатах подводят итоги чрезвычайных холодов, которые за несколько дней убили десятки человек и оставили без электричества и отопления миллионы домов. Виной тому стали, конечно же, не только морозы, но и элементарная безалаберность, экологические амбиции и специфика американского образа жизни. Подробности...
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Кадыров отомстил за теракт в Домодедово

«Поставленную Верховным главнокомандующим задачу выполнили», – отчитался Кадыров Пресс-служба главы Чечни/ТАСС
Ровно через 10 лет после теракта в Домодедово возмездие настигло его организатора – «последний амир» Аслан Бютукаев ликвидирован в Чечне. Сообщивший об этом Рамзан Кадыров объявил историю бандподполья в республике оконченной. Действительно, в федеральном розыске не осталось ни одного чеченского террориста. Но ушел ли террор в прошлое? Подробности...
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Эта зима доказала бессмысленность зеленой энергетики

Игорь Мальцев
Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
Вы не думайте, вы голосуйте, ведь похолодание – это потепление, война – это мир, ветряки – ваше будущее, добьемся уровня вирусов ноль, а лучше, чтобы вы все сдохли и уже не мешали планете быть прекрасной. Подробности...
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Путин предложил русский формат будущего

Дмитрий Юрьев
Дмитрий Юрьев, политолог
Именно Россия, её ценности, её вера, её формат – русский формат – это будущее планеты. И «закатывающаяся Европа» – это не сияющее и общеобязательное для всех будущее, а уходящая в прошлое, ветхая, рассыпающаяся в труху старина. Подробности...
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ЕС пытается балансировать на лезвии санкций

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Европа понимает, что санкции против Российской Федерации не работают, но в то же время не может от них отказаться. Поэтому Брюсселю остается лишь ходить по краю – и надеяться на то, что его с этого края никто не столкнет. Подробности...
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Байден увеличит США на пару штатов

Москва и Минск наказали Литву

Острый кризис в Грузии

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Планетоход Perseverance прислал первые фотографии с Марса

НАСА опубликовало фотографии, снятые исследовательским аппаратом Perseverance на Марсе. Миссия Mars 2020 стартовала с Земли в июле 2020 года, а 18 февраля планетоход приземлился в районе кратера Езеро. Главная задача миссии – забор образцов марсианского грунта, которые будут доставлены на Землю
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Мощнейшая метель заставила закрыть Крымский мост

Впервые в истории открытый в 2018 году мост через Керченский пролив оказался закрыт. В ночь на пятницу на Крым обрушился рекордный снегопад, вынудивший власти остановить движение по мосту. Для борьбы с непогодой мобилизовали бронетехнику и части Минобороны, Росгвардии и МЧС
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Умер Андрей Мягков

В четверг в возрасте 82 лет от острой сердечной недостаточности скончался народный артист РСФСР Андрей Мягков. Актер запомнился зрителю по ролям в фильмах «Ирония судьбы, или С легким паром!», «Гараж» и «Служебный роман». Коллеги называют Мягкова изумительным артистом, которому были доступны и сентимент, и драма, и трагедия, и философия
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17:52
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Девять школ искусств Якутии оснастят в 2021 году в рамках нацпроекта «Культура»

Более 47,8 млн рублей получат девять районных детских школ искусств Якутии на оснащение музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами в рамках федерального проекта «Культурная среда» национального проекта «Культура» в 2021 году, сообщила пресс-служба Минкультуры Якутии.
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11:55

В Якутии по нацпроекту решили открыть девять модельных библиотек

В Якутии выбрали девять библиотек, которые в этому году приобретут статус модельных по национальному проекту «Культура».
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17:54

В шести горных селах Дагестана отремонтировали дома культуры

Дома культуры в шести горных селах Дагестана капитально отремонтировали в 2020 году по нацпроекту «Культура». Два из них уже открылись после капремонта, остальные планируется открыть до конца декабря, сообщила врио министра культуры Дагестана Зарема Бутаева.
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Каким праздником для вас в первую очередь является День защитников Отечества 23 февраля?
  • Гендерным (мужской праздник)

  • Профессиональным (праздник военнослужащих)

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Вы когда-либо брали ипотечный кредит?
  • Да, и он уже возвращен

  • Да, и сейчас выплачиваю

  • Нет, но планирую

  • Нет, и не планирую
Идея какого памятника на Лубянской площади в Москве вам нравится больше?
  • Александру Невскому

  • Ивану III

  • Феликсу Дзержинскому

  • Юрию Андропову

  • Восстановить фонтан

  • Оставить площадь свободной
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    Почему американская энергетика оказалась бессильна перед морозами

    Морозы привели даже к проблемам с водоснабжением    24 февраля 2021, 10:30
    Фото: David J. Phillip/AP/ТАСС
    Текст: Геворг Мирзаян, доцент Финансового университета

    В Соединенных Штатах подводят итоги чрезвычайных холодов, которые за несколько дней убили десятки человек и оставили без электричества и отопления миллионы домов. Виной тому стали, конечно же, не только морозы, но и элементарная безалаберность, экологические амбиции и специфика американского образа жизни.

    Лет семь–восемь назад в Северной Корее вышел пропагандистский фильм о том, как живут американцы. Телезрители видели на экранах настоящий бомжатник – замерзшие дома, закутанных во все что только можно людей, ходящих по заснеженным улицам и ищущих, что им поесть. Интересно, что сам ролик выложен на YouTube в 2013 году, однако под ним есть и свежие комментарии. «Сегодняшний Техас», – пишет один из зрителей. «Трансляция CNN из Техаса», – уверяет второй.

    И действительно, то, что было безумной пропагандой восемь лет назад, стало реальностью нынешнего дня. Один из крупнейших и богатейших регионов США – Техас, Штат Одинокой Звезды – находится уже не на пороге, а за порогом гуманитарной катастрофы.

    Неприятно, страшно, критично

    По сути, произошел «идеальный шторм». В середине февраля на США обрушились аномальные холода, настоящий снегогеддон (более 70% территории страны оказалось под снегом), и особенно сильный удар пришелся на Техас. Температура в этом южном штате была на 15 градусов ниже среднемесячной. Большая часть тепла берется из электричества, поэтому был резкий скачок потребления.

    Формально это неприятно, но не страшно – ведь Техас является не только одним из богатейших штатов, но и энергетической кладовой страны. По состоянию на 2019 год в Штате Одинокой Звезды добывалось почти 40% всей американской нефти и четверть всего реализованного природного газа. Он лидер по производству электроэнергии среди американских штатов, причем обгоняет ближайшего преследователя (Флориду) почти в два раза. Да и источники были диверсифицированы. 40% электрогенерации Техаса зависит от газа, 23% – от ветра, 18% – от угля, 11% – от АЭС, а остальное – из других источников.

    Однако проблема в том, что низкие температуры и специфика работы на энергообъектах в Техасе парализовали всю систему генерации. Сразу начали закрываться ветряки, обеспечивающие почти четверть всей энергии штата. Турбины либо ломались при низких температурах, либо вообще не могли работать, а лопасти просто покрывались сосульками. Из-за экстремальных для региона морозов 15 февраля закрылся крупнейший НПЗ (даже не в Техасе, а во всех Соединенных Штатах и Северной Америке) в районе Порт-Артура. После падения температуры ниже -18 закрылись нефтедобывающие предприятия в Пермском бассейне (крупнейшем американском регионе, где добывают сланцевую нефть). Трубы, по которым на электростанции подавался газ, тоже не выдержали.

    В итоге только 15 февраля из-за непогоды Техас враз лишился мощностей в 30 тыс. мегаватт (то есть примерно четверть всей генерации). Резервных мощностей (которые нужно держать в режиме ожидания и включать в пиковые нагрузки) не было – покупатели, согласно американской практике, не должны платить за электроэнергию, которую они не потребляют.

    Формально это уже страшно, но все-таки не критично. Ведь если в одном штате возникли проблемы с генерацией электроэнергии, то ее можно перебросить из другой. Можно – но не в Техас. Дело в том, что на 90% территории штата работает собственная, не соединенная с остальной частью США сеть. Отсутствие соединения объясняется очень просто: техасские энергетики не хотели платить налоги, которые взимаются за продажи энергии между штатами.

    Оперативно исправить ситуацию невозможно. Ни в техническом плане, ни в юридическом (в 1976 году энергосистема штата была на несколько часов подсоединена к оклахомской – что вызвало колоссальное судебное расследование и едва не привело к отмене энергетической независимости штата), поэтому Техас не мог попросить о помощи, перебросить мощности. Не мог попросить ни соседние штаты, ни соседние государства (ведь он вынужден был прекратить поставки газа в Мексику, чья электрогенерация во многом зависит именно от поставляемого из США голубого топлива).

    Нет электричества – нет воды

    Рост потребления вкупе с резким падением генерации поставил сеть на грань катастрофы. «Как только несколько генераторов остановились, то все порушилось, как карточный домик, на всех объектах сработала аварийная защита. Т. е. когда электричества перестало хватать, то система отключила все генераторы – и газовые станции, и блок атомной станции», – поясняет газете ВЗГЛЯД преподаватель Финансового университета Игорь Юшков. Контролирующая сеть компания ERCOT была вынуждена устроить веерные отключения. Причем, по словам энергетиков, решение нужно было принимать быстро – «счет шел на минуты или даже на секунды» до падения всей системы энергообеспечения, которую нужно было бы восстанавливать месяцы.

    Веерные ограничения, в свою очередь, привели к массовому замерзанию домов. Люди пытались согреться за счет работающих в гараже машин, однако в результате травились угарным газом. Помимо домов замерзли еще системы водоснабжения. Они не были приспособлены к холодам и в буквальном смысле лопнули. По словам мэра Хьюстона Сильвестра Тернера, по всему городу (четвертому по численности в США) от холода взорвалось почти 5 тыс. труб.

    Там, где вода была, ее невозможно пить. По состоянию на 20 февраля не работали очистные сооружения, поставляющие воду почти половине населения штата (то есть 13 млн человек).

    Да, по состоянию на 22 февраля значительной части населения восстановили коммуникации, однако почти 9 млн человек еще не имеют свободного доступа к питьевой воде. Более того, техасцы не имеют понимания, как им дальше жить. Точнее, на что жить – и дело тут не только в восстановлении домов. Так, например, спотовые цены на электроэнергию в Техасе подскочили с 30 до 9000 долларов за мегаватт·час. В итоге счет за электроэнергию у ряда семей удвоился или утроился (с учетом того, что электроэнергию они получали не все время). Тем же, кому электричество поставлялось без ограничений, приходили счета на 10 тыс. долларов. Одному гражданину вообще пришел счет почти на 17 тыс. У некоторых эти деньги уже списались автоматически с привязанных к счету дебетовых карт.

    Да, руководство штата реагирует. Опомнившиеся власти запретили электрикам отправлять новые счета потребителям и тем более блокировать их за неоплату «до тех пор, пока мы не найдем какое-то финансовое решение сложившейся ситуации». И это, в общем-то, справедливо. «Люди, которым предстоит еще платить за восстановление домов, не должны отвечать за эти огромные счета, поскольку не они стали причиной случившейся катастрофы», – говорит мэр Хьюстона Сильвестр Тернер. Тем, с кого деньги уже списаны, средства будут возвращены.

    Идет помощь и из Вашингтона – и не только в виде средств, собранных простыми гражданами. 20 февраля Белый дом принял решение оказать масштабную поддержку пострадавшим людям (выделить средства из бюджета на временное жилье, на восстановление текущего жилья и на выдачу кредитов с минимальными процентными ставками). Те, чьи дома не были застрахованы, получат средства из Федерального агентства по управлению в чрезвычайных ситуациях. Сам президент США Джозеф Байден заявил, что намерен прибыть в штат, «как только его присутствие не станет помехой» для восстановительных работ в штате.

    Люди или экология?

    Власти штата и федеральный центр должны будут не просто помочь людям. Им придется еще ответить на два сакраментальных русско-американских вопроса: кто виноват в произошедшем и что делать для того, чтобы все это больше не повторилось?

    У демократов и либералов ответ простой: во всем виноваты республиканцы, которые и довели штат до катастрофы. «Энергетическая столица Северной Америки не может выработать достаточно энергии для того, чтобы дать тепло и электричество в дома людей. Техас превращается в несостоявшийся штат. И дело тут не в воле Бога или природных катаклизмах. Дело в тех, кому мы все доверились – и кто нас подвел», – вещает техасец-демократ Бето О'Рурк, в 2018 году с небольшим отрывом проигравший «Летающему Теду» выборы в сенат США.

    И действительно, Техас – это вотчина республиканцев. Они контролируют пост губернатора Техаса с 1995 года, местный сенат – с 1997 года, местную палату представителей – с 2003 года. Республиканцы же, признавая часть своей вины, утверждают, что виноваты демократы, а точнее – их упор на развитие энергетики, основанной не на углеводородных, а на «экологически чистых» возобновляемых источниках энергии.

    «Ошибка Техаса была в том, что он перенял слишком много идей по вопросу возобновляемой энергии у Калифорнии», – говорит конгрессмен от Техаса Дэн Креншоу. Например, ту же идею ветряков – в 2019 году в Штате Одинокой Звезды было произведено почти 28% от всей американской ветровой электрогенерации. И, продолжают свою мысль демократы, ситуация в Техасе показала, к чему может привести так называемая зеленая сделка, в рамках которой Джо Байден заявлял о намерении к 2035 году перевести всю электрогенерацию в стране на чистые источники энергии: ветряки, солнечные панели и т. п. «Это еще одно доказательство того, что зеленая сделка станет смертельной сделкой для Соединенных Штатов», – утверждает губернатор Техаса Грег Эбботт.

    Конечно, сторонники зеленой сделки уверяют, что республиканцы врут. «Все источники энергии работают хуже в условиях экстремальных холодов, поскольку они не созданы для столь экстремальных условий», – заявил директор Центра глобальной энергетической политики при Колумбийском университете Джейсон Бордофф.

    Однако специалисты с ним, мягко говоря, не согласны. «Это, конечно, полный бред. Если у вас, например, стоит газовая станция – крытый объект – то ее КПД не зависит от погоды. Как не зависит работа дизельного генератора (если, конечно, вы его завели). В отличие, например, от солнечных батарей, которые покроет снег, или ветряков, где на лопастях образуются сосульки, – поясняет газете ВЗГЛЯД гендиректор Фонда национальной энергетической безопасности, профессор Финансового университета Константин Симонов. – Да, часть генерируемой энергии на газовых станциях уйдет на обогрев. Да, нужно будет либо обеспечивать бесперебойный транзит сырья (того же газа), либо обеспечить запасы на самой станции. Но их хотя бы можно обеспечить – а как можно обеспечить запас солнца или ветра?»

    Так что все эти слова о равных проблемах являются лишь попыткой спасти зеленую энергетику, которая провалилась во время этих техасских холодов. На те же лопасти ветряков можно поставить обогревающие элементы, можно защитить их турбины от холодов – но тогда, во-первых, себестоимость ветряной энергии еще больше вырастет, а во-вторых, по словам Игоря Юшкова, даже это (как показал пример Швеции этой зимой) не обеспечит гарантированно бесперебойную работу ветряков.

    И теперь главный вопрос: признают ли помешанные на экологии демократы провал зеленой сделки? Или же не признают «техасский прецедент», возложив вину за трагедию на неумех-республиканцев и – чем Байден не шутит – очередные козни русских, напустивших на США климатическое оружие для того, чтобы защитить будущее нефтегаза?


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