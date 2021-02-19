Русская зима мстит главному русофобу Америки

Взгляд
19 февраля, пятница  |  Последнее обновление — 22:00  |  vz.ru
Разделы

Что принесет России новый суперцикл дорогой нефти

По мнению аналитика, 100 долларов за баррель нефти – это возможный сценарий, но в перспективе трех-пяти лет Вячеслав Прокофьев/ТАСС
Сотня долларов за баррель – по мнению ряда западных аналитиков, такие цены на нефть не исключены уже в ближайшем будущем. Что привело их к такому выводу, как происходящее связано с обесцениванием доллара и какой эффект получит от подобного повышения цен на нефть российская экономика? Подробности...
Перейти в раздел…

Почему американцам не нужен диалог с Россией

Тогда, в 1986-м, советские люди были поражены возможностью прямого разговора с Америкой Юрий Белинский/Фотохроника ТАСС
Ровно 35 лет назад, во времена перестройки, СССР и США провели телемост Ленинград – Сиэтл, ставший переломным в отношениях сверхдержав. Ведущий того исторического эфира журналист Владимир Познер уверен, что и сейчас есть необходимость такого формата общения. По его словам, российский Первый канал открыт для проекта, но в Вашингтоне идея возобновить телемосты никого не заинтересовала. Почему у Америки нет никакого желания вернуться к искреннему диалогу с Россией? Подробности...
Перейти в раздел…

Почему черные актеры теперь играют белых

Отмечается, что фильм прольет феминистский свет на жизнь и казнь Болейн, переосмыслив ее борьбу с патриархальным обществом Англии времен Тюдоров Channel 5
Новость о том, что британский телеканал утвердил на главную роль в сериале об Анне Болейн чернокожую актрису, вызвала в России насмешки и воспоминания о неграх – русских князьях в более раннем сериале про Екатерину II. Как выяснилось позднее, про российскую императрицу изначально снимали комедию. С Анной Болейн все тоже не просто: у кастингов со «сменой цвета» есть серьезные основания. Подробности...
Перейти в раздел…

Русофобия довела Грузию до кризиса

Глава исполнительной власти Гахария неожиданно согласился с лидером оппозиции Мелией о том, что Мелия не должен сидеть в тюрьме Francisco Seco/EPA/ТАСС,
Sputnik/РИА Новости
Глава правительства уходит в отставку в знак протеста, а лидер оппозиции сопротивляется аресту, держит оборону в офисе партии Саакашвили и отказывается сдаться спецназу МВД. Такова хроника грузинской политической жизни. Страна замерла в ожидании потрясений, а первопричиной всего этого стала откровенно русофобская акция летом 2019 года, после которой Россия решила наказать Грузию. Подробности...
Перейти в раздел…

Кадыров отомстил за теракт в Домодедово

«Поставленную Верховным главнокомандующим задачу выполнили», – отчитался Кадыров Пресс-служба главы Чечни/ТАСС
Ровно через 10 лет после теракта в Домодедово возмездие настигло его организатора – «последний амир» Аслан Бютукаев ликвидирован в Чечне. Сообщивший об этом Рамзан Кадыров объявил историю бандподполья в республике оконченной. Действительно, в федеральном розыске не осталось ни одного чеченского террориста. Но ушел ли террор в прошлое? Подробности...
Перейти в раздел…

Может ли Андропов заменить Дзержинского

Петр Акопов
Петр Акопов, обозреватель РИА «Новости»
Выиграть у Дзержинского будет практически невозможно – если только не противопоставить ему похожую фигуру. Поэтому неудивительно появление кандидатуры Юрия Андропова – наследника Железного Феликса и единственного нашего современника среди кандидатов в лубянские памятники. Подробности...
Обсуждение: 11 комментариев

Чем прекрасна новая искренность НАТО

Тимофей Бордачёв
Тимофей Бордачёв, Программный директор клуба "Валдай"
Партнеры России на Западе уже давно зарезервировали возможность произносить любым тоном какие угодно глупости. Поэтому мы уже привыкли особенно не обращать на них внимание. А в том, что действия НАТО по отношению к российским интересам являются враждебными никто в здравом уме не сомневается уже лет 25. Подробности...
Обсуждение: 10 комментариев

Отмена крепостного права разрушила Российскую империю

Владимир Можегов
Владимир Можегов, публицист
Ровно 160 лет назад в России было отменено крепостное право. Реформа привела крестьянский мир в движение, но размытость ее определений и недобросовестность ее исполнителей (жадность чиновников, косность бюрократической машины) придали этому движению скорее разрушительную, нежели созидательную тенденцию. Подробности...
Обсуждение: 58 комментариев
Перейти в раздел…

Москва и Минск наказали Литву

Острый кризис в Грузии

У кого больше прав на Курильские острова?

Перейти в раздел…

Умер Андрей Мягков

В четверг в возрасте 82 лет от острой сердечной недостаточности скончался народный артист РСФСР Андрей Мягков. Актер запомнился зрителю по ролям в фильмах «Ирония судьбы, или С легким паром!», «Гараж» и «Служебный роман». Коллеги называют Мягкова изумительным артистом, которому были доступны и сентимент, и драма, и трагедия, и философия
Подробности...

Москву накрыл снежный циклон

В Москве побит суточный рекорд 1973 года, когда выпало 7 мм осадков. В пятницу показатель составил 9 мм, но снегопад не прекращается. Всего за последние 30 часов в столице выпало 27 мм осадков при месячной норме в 36 мм. Город встал в 10-балльных пробках, а на уборку снега с улиц уйдет не менее трех дней
Подробности...

Взрыв газа разрушил здание супермаркета во Владикавказе

Утром в пятницу, 12 февраля, в супермаркете на окраине Владикавказа прогремел мощный взрыв. Здание магазина полностью разрушено. Жертв нет, одного человека достали живым из-под завалов. Причиной инцидента называют разгерметизацию баллонов с газом
Подробности...
Перейти в раздел…
17:52
собственная новость

Девять школ искусств Якутии оснастят в 2021 году в рамках нацпроекта «Культура»

Более 47,8 млн рублей получат девять районных детских школ искусств Якутии на оснащение музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами в рамках федерального проекта «Культурная среда» национального проекта «Культура» в 2021 году, сообщила пресс-служба Минкультуры Якутии.
Подробности...
11:55

В Якутии по нацпроекту решили открыть девять модельных библиотек

В Якутии выбрали девять библиотек, которые в этому году приобретут статус модельных по национальному проекту «Культура».
Подробности...
17:54

В шести горных селах Дагестана отремонтировали дома культуры

Дома культуры в шести горных селах Дагестана капитально отремонтировали в 2020 году по нацпроекту «Культура». Два из них уже открылись после капремонта, остальные планируется открыть до конца декабря, сообщила врио министра культуры Дагестана Зарема Бутаева.
Подробности...
Перейти в раздел…
Вы когда-либо брали ипотечный кредит?
  • Да, и он уже возвращен

  • Да, и сейчас выплачиваю

  • Нет, но планирую

  • Нет, и не планирую
Идея какого памятника на Лубянской площади в Москве вам нравится больше?
  • Александру Невскому

  • Ивану III

  • Феликсу Дзержинскому

  • Юрию Андропову

  • Восстановить фонтан

  • Оставить площадь свободной
Довольны ли вы тем, как коммунальные службы убирают снег в вашем дворе?
  • Да, отлично убирают

  • Скорее хорошо, чем плохо

  • Скорее плохо, чем хорошо

  • Не убирают вовсе
    Перейти в раздел…
    Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям
    НОВОСТЬ ЧАСА: Крымскую трассу «Таврида» закрыли от Керчи до Симферополя
    Россия и Белоруссия договорились о перевалке нефтепродуктов через морские порты Москва предложила Вашингтону включить гиперзвуковые вооружения в СНВ-3 Литва многократно повысила свои претензии к России Психолог объяснил безразличие мужчин к подаркам на 23 февраля
    Погребинский назвал подоплеку санкций против Медведчука Политолог пояснил конфликт внутри КПРФ по поводу поддержки Навального Хуснуллин назвал способы остановить рост цен на недвижимость ООН подсчитала число жертв конфликта в Донбассе
    Страны ЕС разделились по санкциям против России Замерзающие жители Техаса начали получать счета за свет на тысячи долларов Кабмин одобрил совместное производство вертолетов с ОАЭ МОК определился с олимпийским флагом для российских спортсменов

    «для меня очевидно»


    Лавров назвал унизительными условия снятия санкций США с «Северного потока – 2»

    мюнхенская конференция


    Байден объявил о «возвращении Америки» на мировую арену

    сильные осадки


    На расчистку Крымского моста и «Тавриды» от снега бросили силы МО, Росгвардии и МЧС

    Видео

    ракетно-пушечный комплекс


    Ростех ответил на публикации западных СМИ о провале «Панцирей» в Сирии и Ливии

    энергетический кризис


    Российское электричество спасает Украину от катастрофы

    100 долларов за баррель


    Что принесет России новый суперцикл дорогой нефти

    «большой риск хаоса»


    Русофобия довела Грузию до кризиса

    враждебные действия


    Тимофей Бордачёв: Чем прекрасна новая искренность НАТО

    крушение империи


    Владимир Можегов: Отмена крепостного права разрушила Российскую империю

    железный Феликс


    Петр Акопов: Может ли Андропов заменить Дзержинского

    на ваш взгляд


    Вы когда-либо брали ипотечный кредит?


    Русская зима мстит главному русофобу Америки

    Американский сенатор Тед Круз вынужден оправдываться перед избирателями    19 февраля 2021, 21:50
    Фото: Ron Sachs/CNP/ABACA/Reuters
    Текст: Геворг Мирзаян, доцент Финансового университета

    Человек, который изо всех сил мешает реализации важнейшего для России газопровода «Северный поток-2», оказался в центре крупного скандала. В то время, как его избиратели мерзли в своих домах из-за экстремальных морозов, сенатор от попавшего в беду штата Техас Тед Круз улетел согреваться в Мексику. Как это скажется на его политическом будущем?

    Все-таки есть в мире политическая карма. На днях «Генерал Зима» отомстил Теду Крузу за все зло, что тот причинил и сделал в адрес России.

    Американский сенатор Тед Круз – из числа тех американских политиков, кто наиболее резко и даже оскорбительно высказывались в адрес России. Круз угрожал нашей стране всеми санкциями, которые только возможно принять (в том числе и против «Северного Потока-2»).

    И не просто угрожал – именно Круз составил еще в 2019 проект санкций против этого важнейшего для России газопровода. Благодаря во многом его усилиям эти санкции стали частью американского законодательства. И тем самым сенатор Круз если не сорвал, то существенно притормозил реализацию этого проекта.

    Летающий Тед

    Судя по всему, сенатор решил сделать сделать карьеру на продвижении «русской угрозы». Места сенатора ему было мало – Тед Круз рвется в Белый дом. И весьма символично, что крест на его больших амбициях поставили настоящие сибирские морозы и снегопад (или, как уже говорят, «снегогеддон»), обрушившиеся на родной для сенатора штат Техас. Морозы – а также его собственная глупость.

    Дело в том, что в тот самый момент, когда миллионы техасцев оставались в своих замороженных домах, «одному бедному техасцу пришлось проехать аж 800 миль для того, чтобы добраться до воды, электричества и тепла», - язвит американский ведущий Тревор Ноа. И этот бедный техасец – Тед Круз, которого 17 февраля сфотографировали в аэропорту. Оказалось, что сенатор улетел в мексиканский курортный городок Канкун. И это при том, что в декабре Тед Круз сам критиковал мэра города Остин за то, что тот в разгар эпидемии коронавируса уехал на курорт и оттуда уже записал видеоролик к горожанам с просьбой «сидеть дома, ибо сейчас не время расслабляться»!

    Острые языки сразу же назвали Круза «Летающий Тед» (Flying Ted). Тут игра английских слов – они просто убрали одну букву из прозвища «Лживый Тед» (Lying Ted), которым сенатора наградил не менее острый на язык Трамп.

    Жители штата возмутились. «Гневом техасцев против Теда Круза может запитать целую электросеть»,  - писали журналисты. И после того, как запахло скандалом, Круз срочно вернулся. «Обычно в Канкуне нужен как минимум целый день для того, чтобы совершить поступок, за который будет стыдно всю свою жизнь. Однако Теду Крузу понадобилось для этого лишь 10 часов. Между тем, как его самолет сел в аэропорту Канкуна в 19.52 и его бронированием билетов назад в Хьюстон, совершенным примерно в 6 утра. 10 часов понадобилось для того, чтобы сенатор штата осознал: он совершил ужасную ошибку», - пишет Washington Post.

    И снова Лживый Тед

    Тед Круз попытался оправдаться, сыграв на семейных ценностях и заявив, что хотел всего лишь сопроводить дочь на каникулы в Мексику. «Да, это была ошибка. Но я просто хотел быть хорошим отцом», - пояснил он.

    Немаленький такой чемоданчик, с которым его сфотографировали в аэропорту, противоречил версии «туда и обратно» - однако журналисты нашли доказательство получше. Каким-то образом они ухитрились достать текстовое сообщение, которое 17 февраля жена сенатора Хайди отправила своим друзьям. Миссис Круз жаловалась на замерзающий дом и предложила им присоединится к их семье в мексиканском прибрежном отеле Ритц-Карлтон (со стоимостью номеров 300 долларов за ночь), где они собирались отдыхать аж до 21 февраля.

    Неудивительно, что аргументация сенатора изменилась. Его офис выпустил заявление, в котором Круз признавался: он собирался остаться в Мексике на выходные и «поработать удаленно», однако «изменил свое решение в тот самый момент, когда сел в самолет – поскольку бросить столько страдающих техасцев было бы неверным шагом». Поэтому он «поменял обратный билет и вернулся на первом же рейсе». Однако ему мало кто поверил.

    Огонь по штабам

    Для сторонников Демократической партии США скандал, в который угодил Круз, оказался настоящим подарком. Теда Круза на всех углах призывают уйти в отставку. «В то время как техасцы замерзали, Тед Круз купил билет в рай. Ну и пусть идет в рай», - гласит заголовок редакционной статьи в местной Houston Chronicle.

    Подарку обрадовались и демократические политики. Ведь действия Круза отразятся на образе его партии в Техасе (важнейшем оплоте республиканцев, потеря которого обернется для них потерей всяких шансов когда-нибудь занять еще раз Белый дом). «Круз символизирует то, во что превратилась Республиканская партия Техаса и ее лидеры: в слабых, коррумпированных, неумелых и корыстных политиков, которые плевать хотели на людей, ими представляемых», - заявил лидер техасских демократов Гилберто Инохоса.

    Вопрос теперь в том, как это отразится на политическом будущем Теда Круза? Да, американские политики не раз заканчивали карьеру из-за политических ошибок – но эти ошибки были несколько другого толка.

    «Типичной скандальной концовкой политической карьеры американского законодателя являются финансовые махинации и сексуальные скандалы. Например, в 2019 году республиканец из Нью-Йорка Крис Коллинз отправился в тюрьму за инсайдерскую торговлю (манипуляции с акциями на основе информации о влиянии на них законов, которые принимает сам обвиняемый – прим. ВЗГЛЯД). В том же году республиканец из Калифорнии Дункан Хантер угодил за решетку за растрату средств своего предвыборного фонда. Среди сексуальных скандалов можно отметить историю с отставкой демократа из Нью-Йорка Энтони Уинера, который обменивался фотографиями сексуального характера в интернете», - поясняет газете ВЗГЛЯД преподаватель Университета Ратгерс Сергей Костяев. Да, техасских политиков не раз ловили на злоупотреблениях полномочиями (развлекательных поездках за государственный счет), однако это им обычно сходило с рук.

    Память длинная

    Возможно, сойдет и Крузу? Казалось бы, с политической точки зрения Крузу ничего не грозит. Сенаторы в США избираются на шестилетний срок, а «Летающий Тед» выиграл выборы в 2018 году. До 2024 года история с «Снегогеддоном» может забыться. Кроме того, с юридической и прагматической точек зрения его обвинять не в чем. «Конечно, Круз не является губернатором. Формально у него нет полномочий по управлению Техасом. Его провал кроется скорее в вопросах образа и политического лидерства», - поясняет политический аналитик CBS News Джамал Боуи.

    Однако, во-первых, в США ничего никому не забывают. Можно вспомнить историю с ураганом Катрина – вялые действия администрации Буша-младшего по спасению людей и предотвращению ущерба потом регулярно припоминались тогдашнему президенту еще много лет. «Мы ожидали каких-то лидерских качеств и немножко солидарности от человека, чья кампания по переизбранию в значительной мере опиралась на его заявления о солидарности и защите техасцев, страдавших от урагана Харви», - пишут техасские журналисты.

    А у Круза, напомним, масштабные электоральные планы.

    Например, выдвигаться в том же 2024 году на роль президента и попытаться перехватить близкий ему по идеологии трампистский электорат (если, конечно, Дональд Трамп сам не пойдет на выборы). И ему обязательно припомнят поведение в холодные дни февраля 2021 года.

    Ведь – и это во-вторых, – с политической точки зрения имидж зачастую имеет большее значение, чем реальные действия. «Мог он помочь или нет – неважно. В текстах политической рекламы в 2024 году будет звучать фраза: «пока вы и ваша семья замерзали, Круз сбежал в Мексику», - пишет республиканский политконсультант из Техаса Дерек Райан. Например, конгрессвумен от Нью-Йорка Александрия Окасио-Кортес (крайне левая демократша, которую ненавидит каждый правильный республиканец) обратилась к своим сторонникам и в течение нескольких часов собрала для Техаса 1 миллион долларов. 

    Конечно, у Круза есть универсальный способ оправдаться. Он может сказать, что снегопад на Техас наслала Россия. Ведь, как известно всякому настоящему русофобу, у Кремля есть климатическое оружие, и Россия ответственна за глобальное потепление. А билет на самолет его заставили купить русские агенты, отравившие сенатора очередной модификацией «Новичка». Да и холода в тропическом Техасе наступили такие, которые вполне можно назвать настоящей русской зимой. Так что ждем новых призывов к санкциям от очередного американского политического неудачника.

    Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД


    Вы можете комментировать материалы газеты ВЗГЛЯД, зарегистрировавшись на сайте RussiaRu.net. О редакционной политике по отношению к комментариям читайте здесь
     
     
    © 2005 - 2020 ООО «Деловая газета Взгляд»
    E-mail: information@vz.ru
    ..............
    		В начало страницы  •
    На главную страницу  •